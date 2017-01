Turneul celor 6 Naţiuni la rugby

Astăzi debutează o nouă ediţie a Turneului celor 6 Naţiuni la rugby. O ediţie cu o importanţă specială, fiind ultimul test major pentru echipele europene înaintea Campionatului Mondial de rugby din toamnă, găzduit de Franţa. Ca o curiozitate, Franţa asigură şi deschiderea acestei ediţii a “6 Nations”, campioana en titre urmînd să joace la Roma, în compania Italiei. Echipa oaspete este mare favorită, fiind greu de crezut că Italia poate repeta surpriza din 1997, de cînd datează unica victorie italiană în disputele cu francezii. Mare favorită este şi Anglia care va primi vizita Scoţiei pe Twickenham. Mai ales că Anglia a primit un şoc... psihologic, odată cu convocarea lui... Wilkinson! Decarul englez (în fapt autorul victoriei din finala mondială de acum 4 ani) a jucat doar o repriză în urmă cu o săptămînă, după ce a stat departe de gazon aproape 3 ani din cauza unui lung şir de accidentări. Să vedem cît va rezista de această dată şi, în special, dacă mai are valoarea de acum 4 ani... Duminică este programat cel mai echilibrat meci, cel dintre Ţara Galilor şi Irlanda. Deşi oaspeţii se prezintă cu o echipă în mare formă - în noiembrie au bătut atît Australia, cît şi Africa de Sud - galezii pot pune mari probleme, aşa cum au făcut şi acum 2 ani, cînd au reuşit, surprinzător, Marele Şlem! Programul etapei inaugurale: Italia - Franţa (sîmbătă, ora 16.30); Anglia - Scoţia (sîmbătă, ora 18.00); Ţara Galilor - Irlanda (duminică, ora 17.00).

Carmelo Anthony nu va juca la All Star Game

Jucătorul echipei Denver Nuggets, Carmelo Anthony, cel mai bun marcator din NBA, nu a fost selecţionat pentru All Star Game-ul care va avea loc, la 18 februarie, la Las Vegas. All Star Game-ul este meciul vedetelor din baschetul profesionist nord-american, titularii din cele două echipe fiind votaţi pe internet de suporteri, iar rezervele fiind decise de antrenorii din liga nord-americană. Componenţa celor două formaţii este următoarea - Conferinţa de Vest - Titulari: Yao Ming (Houston Rockets), Tracy McGrady (Houston Rockets), Tim Duncan (San Antonio Spurs), Kobe Bryant (Los Angeles Lakers), Kevin Garnett (Minnesota Timberwolves). Rezerve: Carlos Boozer (Utah Jazz), Allen Iverson (Denver Nuggets), Shawn Marion (Phoenix Suns), Steve Nash (Phoenix Suns), Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks), Tony Parker (San Antonio Spurs), Amare Stoudemire (Phoenix Surs); Conferinţa de Est - Titulari: LeBron James (Cleveland Cavaliers), Shaquille O'Neal (Miami Heat), Dwyane Wade (Miami Heat), Gilbert Arenas (Washington Wizards), Chris Bosh (Toronto Raptors). Rezerve: Chauncey Billups (Detroit Pistons), Caron Butler (Washington Wizards), Vince Carter (New Jersey Nets), Richard Hamilton (Detroit Pistons), Dwight Howard (Orlando Magic), Jason Kidd (New Jersey Nets), Jermaine O'Neal (Indiana Pacers). Jucătorii echipei Vestului, Yao Ming şi Carlos Boozer, au anunţat că nu vor putea participa la All Star Game din cauza unor accidentări. Înlocuitorii celor doi nu au fost anunţaţi pînă în acest moment.

Inter vizează a 15-a victorie consecutivă pentru a egala recordul Realului

Internazionale Milano, care a stabilit deja un record de 12 victorii consecutive în campionatul Italiei, după 19 etape, poate obţine al 15-lea succes consecutiv dacă va cîştiga şi meciul cu AS Roma, programat duminică pe stadionul Giuseppe Meazza. Dacă "nerazzurrii" câştigă pentru a 15-a oară la rînd - luînd în considerare doar cele mai puternice campionate europene - ar egala recordul deţinut de echipa Real Madrid în care jucau Gento, Puskas şi Di Stefano, care s-a impus de 15 ori consecutiv în ediţia de campionat 1960-1961. Bayern Munchen a realizat deja o performanţă asemănătoare, dar pe parcursul a două sezoane: nouă succese la finalul sezonului 2004-05, iar apoi şase victorii la începutul ediţiei 2005-2006. Inter este neînvinsă de la începutul sezonului (18 victorii şi trei remize, 46 de goluri marcate, 17 primite) şi are un avans de 11 puncte faţă de AS Roma.

AS Roma - Internazionale Milano, pentru a treia oară consecutiv în finala Cupei Italiei

Echipa Internazionale Milano s-a calificat în finala Cupei Italiei, după ce a terminat la egalitate, joi seară, pe teren propriu, scor 0-0, partida cu formaţia Sampdoria Genova, din manşa secundă a semifinalelor. În tur, Inter Milano s-a impus, în deplasare, cu scorul de 3-0. Finala Cupei Italiei, dintre Internazionale Milano şi AS Roma, echipă la care evoluează internaţionalul român Cristian Chivu, va avea loc pe 18 aprilie (turul) şi pe 9 mai (returul). Cele două echipe s-au mai întîlnit în finala Cupei Italiei şi în 2005 şi 2006, de fiecare dată cîştigînd Internazionale Milano.

Costacurta se va retrage la finalul sezonului

Alessandro Costacurta, în vîrstă de 40 de ani, “veteranul” din apărarea echipei AC Milan şi component al acestei formaţii de 20 de ani, a anunţat că se va retrage din activitatea competiţională la finalul sezonului. “Acest sezon va fi cu siguranţă ultimul ca jucător, în cinci luni voi termina definitiv cu fotbalul”, a declarat Costacurta, care a jucat un sezon la Monza, în Serie C (1986-87), după care nu a mai plecat apoi de la AC Milan, unde a debutat la 25 octombrie 1987, devenind unul din “stâlpii” milanezilor, formaţie alături de care a cîştigat şapte titluri de campion al Italiei, patru trofee ale Ligii Campionilor şi două Cupe Intercontinentale. Alessandro “Billy” Costacurta a evoluat de 59 de ori în naţionala Italiei, în perioada 1991-98. În acest sezon, Costacurta a evoluat în 10 meciuri pentru AC Milan (2 în Serie A, 3 în Liga Campionilor şi 5 în Cupa Italiei).

FIFA a alocat întreaga sumă aflată în fondurile destinate victimelor valurilor seismice din 2004

FIFA a anunţat că a alocat întreaga sumă de 10,55 milioane de dolari (8,1 milioane de euro) aflată în fondurile destinate victimelor valurilor seismice din Asia, din decembrie 2004. Forul mondial a menţionat că, în cursul unei reuniuni ce a avut loc, în această săptămînă, la Zurich, grupul de lucru pentru gestionarea fondurilor destinate victimelor valurilor seismice a aprobat trei noi proiecte, în India, Indonezia şi Insulele Maldive, în valoare totală de 1,44 de milioane de dolari. Această sumă se adaugă celor investite anterior în alte proiecte, totalul fiind de 10,55 milioane de dolari. Proiectele aprobate în această săptămînă vizează în special “construirea de infrastructuri, cum ar fi centrele de antrenament şi vestiarele, precum şi reconstruirea unui stadion care a fost distrus de tsunami”. FIFA, Confederaţia Asiatică (AFC) şi UEFA au fost principalele foruri ce au contribuit la fondurile pentru victimele valurilor seismice, însă au existat şi “donaţii din întreaga lume”, precum şi venituri obţinute în urma organizării, în februarie 2005, a unui meci amical cu echipe ale vedetelor fotbalului mondial (Ronaldinho, Şevcenko, Zidane, Vieira, Henry, Beckham, Ballack, Lampard, Maldini, Buffon, Eto'o).

Ameninţări cu moartea pentru Jupp Heynckes

Tehnicianul Jupp Heynckes a declarat că a primit ameninţări cu moartea în ultimele două luni petrecute ca antrenor al echipei Borussia Monchengladbach, formaţie de la care a demisionat, miercuri, după remiza cu FC Nurnberg, din etapa a 19-a a campionatului Germaniei. Heynckes, în vîrstă de 61 de ani, a preluat pe Borussia Monchengladbach în urmă cu opt luni şi susţine că în ultimele două luni a primit ameninţări cu moartea “demne de luat în seamă”, însă a precizat că demisia sa nu a avut nicio legătură cu acestea. “În ultimele două luni am fost ameninţat cu moartea de trei ori. Poliţia a luat în serios aceste ameninţări, iar la meciurile cu VfL Bochum şi Energie Cottbus am fost păzit de poliţişti în civil”, a afirmat Heynckes.

Van der Garde părăseşte Super Aguri pentru Spyker

Olandezul Giedo van der Garde, în vîrstă de 21 de ani, angajat iniţial de Super Aguri, va fi în cele din urmă “pilot de încercări şi pilot de vineri” la Spyker, a anunţat echipa olandeză de Formula 1.Van der Garde va fi astfel coleg cu piloţii titulari Christijan Albers (27 de ani) şi Adrian Sutil, care la 23 de ani va debuta în Formula 1. Giedo van der Garde s-a aflat pentru o zi în teste pentru Super Aguri în această săptămînă la Valencia, dar nu a parcurs numărul de kilometri necesar pentru a obţine o super licenţă ce i-ar permite să piloteze un monopost de Formula 1 în cadrul unui week-end de Grand Prix. Van der Garde a început să evolueze la carting, la vîrsta de 9 ani, devenind dublu campion al Olandei. În ultimele trei sezoane, olandezul a evoluat în F3 Euroseries pentru echipa ASM.

Autorităţile chineze vor să invite familia regală japoneză la JO din 2008

Autorităţile chineze au contactat anturajul familiei regale japoneze pentru a o invita la Jocurile Olimpice de la Beijing, din 2008, într-un gest simbolic ce arată relaţia bună dintre cele două ţări, a anunţat, vineri, cotidianul “Yomiuri Shimbun”. Guvernul chinez a confirmat existenţa unor discuţii cu demnitarii japonezi, fără să facă mai multe comentarii. Potrivit “Yomiuri Shimbun”, care citează surse sub protecţia anonimatului, la JO vor fi invitaţi prinţul moştenitor Naruhito şi prinţesa Masako. “Nu am primit o invitaţie oficială din partea guvernului chinez, însă am înţeles că au loc discuţii”, a declarat purtătorul de cuvînt al guvernului japonez, Yasuhisa Shiozaki. Călătoria la Beijing în 2008 ar fi prima a unui membru al familiei regale japoneze în China, după cea a împăratului Akihito şi a împărătesei Michiko, în 1992. China şi Japonia, ţări ale căror relaţii sunt tensionate de la ocupaţia japoneză în China, în perioada 1931-1945, încearcă o apropiere diplomatică şi economică. Premierul japonez Shinzo Abe s-a deplasat în China, în septembrie 2006, imediat după alegerea sa, pentru a dezamorsa criza diplomatică provocată de pelerinajul predecesorului său, Junichiro Koizumi, la sanctuarul şintoist de la Yasukuni. Omologul său chinez, Wen Jiabao, va vizita Japonia în luna aprilie.