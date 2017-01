Astăzi, FC Farul joacă primul meci amical în Cipru

Ajunsă luni seară în Cipru, unde va efectua un stagiu de pregătire pînă pe 10 februarie, formaţia FC Farul Constanţa, pregătită de antrenorul Basarab Panduru, va susţine astăzi prima partidă de verificare. “Rechinii” vor da piept de la ora 15.00, cu Daejon Citizen, ocupanta locului 10 în prima ligă din Coreea de Sud. La acest joc, tehnicianul constănţean îl va putea testa pe mijlocaşul austriac Dietmar Berchtold, în vîrstă de 32 de ani, care s-a alăturat ieri lotului Farului. În schimb, este puţin probabil să îi aibă la dispoziţie pe căpitanul Mihai Guriţă şi pe liberianul Ben Teekloh, un mijlocaş în vîrstă de 23 de ani, care urmau să sosească abia în cursul nopţii în Insula Afroditei. Constănţenii s-au declarat mulţumiţi de condiţiile oferite de Hotelul “St.Rafael” din Limassol, locul unde şi-au stabilit cartierul general.

Fraţii Răpciugă vor juca împreună la CSM Medgidia

Puşi pe liber săptămîna trecută de Steaua MFA, handbaliştii Marian Răpciugă şi Cristian Telehuz şi-au găsit rapid echipe. Astfel, primul dintre ei va continua în Liga Naţională, la CSM Medgidia. Marian Răpciuga a refuzat o ofertă de la Energia Pandurii Lignitul Tg. Jiu, preferînd să meargă la gruparea constănţeanăa, pentru a juca alături de fratele său, Răzvan. Cristian Telehuz s-a transferat la CSM Oradea, în liga secundă, ţintind promovarea cu echipa orădeană la finalul sezonului.

Steaua a vîndut 6.500 de bilete pentru meciul cu Sevilla

FC Steaua a vîndut pînă în prezent aproximativ 6.500 de bilete la meciul cu FC Sevilla, programat pe 15 februarie, pe stadionul din Bulevardul Ghencea, de la ora 20.30, în prima manşă a 16-imilor de finală ale Cupei UEFA. Gruparea din Bulevardul Ghencea a pus în vînzare tichetele la 22 ianuarie. Preţurile biletelor sînt următoarele: 30 de lei la peluze, 50 de lei la tribuna a doua, 100 de lei la tribuna întîi, 200 de lei la tribuna zero şi 300 de lei al fotolii. Pînă miercuri inclusiv, numai abonaţii FC Steaua vor putea achiziţiona bilete de la casele stadionului. Fiecare abonat are dreptul să îşi cumpere, de la casele special amenajate, un bilet în acelaşi sector de tribună în care are abonamentul, iar in limita stocului disponibil mai poate achiziţiona încă un bilet în orice zonă a stadionului, de la alte case de bilete. Începând cu 1 februarie, rezervarea abonaţilor încetează şi vor fi scoase la vînzare bilete şi pentru persoanele care nu deţin abonament, maximum două bilete de persoană, în limita stocului disponibil. Steaua are aproximativ 8.000 de abonaţi. În anul 2006, cu excepţia partidei cu ND Gorica, Steaua a jucat toate meciurile internaţionale cu casa închisă: cu SC Heerenveen, Betis Sevilla, Rapid Bucureşti, FC Middlesbrough, Standard Liege, Olympique Lyon, Real Madrid şi Dinamo Kiev.

Steaua refuză să joace împotriva Moldovei la Tiraspol

Steaua va face deplasarea în Republica Moldova pentru meciul amical cu reprezentativa ţării gazdă, programat la 7 februarie, doar dacă se va schimba locul de desfăşurare, oraşul Tiraspol, şi partida se va juca la Chişinău, informează site-ul oficial al grupării din Bulevardul Ghencea. “Ţinând cont de numeroasele mesaje de la suporterii Stelei din Republica Moldova şi de faptul că stadionul Zimbru din Chişinău este modernizat şi prevăzut cu instalaţie de încălzire, FC Steaua a informat Federaţia Moldovenească de Fotbal că va efectua deplasarea doar în condiţiile în care meciul amical de pe 7 februarie se va disputa la Chişinău”, se arată pe site-ul oficial al FC Steaua. Iniţial, locul de disputare al întîlnirii era Chişinău, dar preşedintele Federaţiei Moldoveneşti de Fotbal, Pavel Ciobanu, a anunţat că meciul se va juca la Tiraspol deoarece stadionul grupării Zimbru Chişinău ar avea probleme la instalaţia de încălzire. Sîmbătă, managerul general al FC Steaua, Mihai Stoica, explica de ce Steaua va juca cu Republica Moldova în Transnistria: “Am stabilit să jucăm împotriva echipei naţionale a Moldovei la Chişinău, dacă ne vor permite condiţiile atmosferice, sau la Tiraspol dacă prognoza ne va fi defavorabilă. Se pare ca din 3 februarie va începe iarna, deci se va juca la Tiraspol”.

Mutu, lăudat de Donadoni

Selecţionerul Roberto Donandoni a declarat că naţionala României, adversara Italiei în amicalul programat pe 7 februarie, la Siena, dispune de mulţi jucători valoroşi şi l-a dat exemplu pe atacantul Adrian Mutu de la AC Fiorentina, informează presa italiană. “Sînt satisfăcut de perioada de după CM a naţionalei, am depăşit dificultăţile şi am apucat-o pe drumul cel bun. În grupul de bază îşi vor face loc şi alţi jucători importanţi în viziunea mea. Rolul meu e să-i văd pe toţi, nu sunt doar selecţionerul lui Totti sau Cassano. Cu România va fi un amical important, pentru că şi ei au jucători de valoare, cum este Mutu, care face un campionat excelent cu Fiorentina”, a spus Donandoni. Selecţionerul italian va anunţa duminică lotul de jucători pentru meciul amical cu naţionala României, reunirea fiind programată luni, la Coverciano. Partida dintre Italia şi România se va juca pe “Stadio Comunale Artemio Franchi” din Siena, pe 7 februarie, de la ora 21.50.

Jucătoarele de la Rulmentul joacă pe o primă de 10.000 de euro în meciul cu Oltchim

Preşedintele secţiei de handbal a clubului Rulmentul Braşov, Sorin Târcă, a declarat, marţi, că jucătoarele braşovene vor avea, la meciul cu Oltchim Rm. Vîlcea, o primă totală de 10.000 de euro. “Dacă vom cîştiga, banii vor fi împărţiţi în funcţie de aportul adus la victiorie. Va fi greu, dar în niciun caz nu este imposibil de cîştigat acest meci, deşi sîntem conştienţi că la Braşov va veni echipa naţională, nu o grupare oarecare din Liga Naţională. Ştim că şi conducătorii vîlceni au promis bonusuri dacă ne bat la diferenţă mare, însă ne e greu să credem că acest lucru s-ar putea întîmpla acasă, cu un public extraordinar de partea noastră”, a spus Târcă. Pe de altă parte, pentru a avea drept de joc în meciul cu Oltchim Rm. Vîlcea, Cristina Niculae a semnat un nou contract cu Rulmentul pînă în vară, cu drept de prelungire la finalul înţelegerii. Handbalistei îi expira contractul la 31 ianuarie, şi dacă nu semna o nouă înţelegere nu putea să evolueze în meciul cu Oltchim. “Nu s-a pus nicio secundă problema să plec. Au fost alte detalii legate de perioada contractului, şi în niciun caz de banii pe care urma să îi primesc. Mă bucur că ne-am înţeles şi că pot juca în meciul cu Oltchim. Noi sîntem mobilizate şi vrem să facem un meci bun”, a afirmat Cristina Niculae. Pentru partida de joi, contând pentru etapa a 17-a a Ligii Naţionale de handbal feminin, Oltchim a anunţat o galerie formată din 150 de suporteri, însă braşovenii se aşteaptă ca la ora partidei în sală să fie mai mulţi suporteri care vor face deplasarea cu maşinile personale.

Meciul de biliard dintre deţinuţi din penitenciarele Jilava şi Rahova se va disputa pe 5 februarie

Deţinuţi din penitenciarele bucureştene Jilava şi Rahova se vor înfrunta, luni, 5 februarie, în premieră în România, în cadrul unei cupe la biliard, organizată de Asociaţia Club Sportiv Alfa, partener oficial al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. Evenimentul ce se va desfăşura sub titulatura de “Cupa Alfa la Biliard” este menit să contribuie “la reeducarea şi reinserţia socială a persoanelor aflate în detenţie”. Meciul este programat, luni, de la ora 10.00, la Clubul “London” din strada George Enescu, numărul 36-42, lîngă Piaţa Lahovari. Înaintea concursului propriu-zis, se va desfăşura o demonstraţie de biliard artistic (trick shot), susţinută de un sportiv de la CS Alfa, se arată într-un comunicat de presă al organizatorilor. Iniţial, partida de biliard trebuia să aibă loc pe data de 23 ianuarie, la clubul “Play Planet” din Plaza România, dar a fost reprogramată din motive organizatorice.