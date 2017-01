436 de milioane de euro pentru participantele din Liga Campionilor în sezonul trecut

UEFA a realizat beneficii de peste 32 de milioane de euro în sezonul 2005-2006, în principal ca urmare a desfăşurării Ligii Campionilor, competiţie în cadrul căreia cele 32 de cluburi participante au cîştigat 436,4 milioane de euro. Potrivit raportului financiar care va fi prezentat, vineri, la cel de-al 31-lea congres al UEFA, de la Dusseldorf, UEFA a înregistrat un beneficiu net de 32,428 milioane de euro, la o cifră de afaceri de 700,448 milioane de euro. Sumele virate de UEFA federaţiilor mai mici şi anumitor cluburi sărace s-au ridicat la 123,351 milioane de euro. Domeniul cu cele mai mari venituri este de departe cel al drepturilor de televizare, cu un cîştig de 481,370 milioane de euro, urmat de sponsori, cu 116,643 milioane de euro. În comparaţie, veniturile obţinute în urma vînzării biletelor pentru finala Ligii Campionilor au fost de numai 1,622 milioane de euro. În cadrul pregătirilor pentru Campionatul European din 2008, UEFA a acumulat deja venituri de 45,076 milioane de euro, forul continental aşteptîndu-se per total la o cifră de afaceri de 585 milioane de euro. Tot potrivit raportului financiar, capitalul propriu al UEFA era la data de 30 iunie 2006 de 242,484 milioane de euro.

Tottenham este prima calificată în optimile Cupei UEFA

Tottenham Hotspur a fost acceptată de forul european direct în sferturile de finală ale Cupei UEFA, în urma excluderii din competiţie a echipei Feyenoord Rotterdam, datorită violenţelor petrecute la meciul din grupă cu Nancy. Englezii se califică astfel fără joc, chiar dacă a existat varianta ca olandezii să fie înlocuiţi în 16-imi de Wisla Cracovia, formaţia poloneză care s-a clasat pe locul 4 în grupa lui Feyenoord. Spurs a insistat să fie aleasă varianta calificării fără joc, chiar dacă pierd astfel o sumă importantă de bani care le-ar fi revenit din drepturile TV şi biletele vîndute pentru întîlnirea cu Wisla. În optimi, Tottenham va avea ca adversară învingătoarea disputei Sporting Braga - FC Parma.

Ronaldo se transferă la AC Milan

Real Madrid şi AC Milan au ajuns la un acord pentru transferul atacantului brazilian Ronaldo, italienii urmînd să plătească 7,5 milioane de euro. “Gazzetta dello Sport” scrie că între cele două cluburi au avut loc negocieri tensionate, deoarece Real voia opt milioane de euro, iar Milan nu dorea să ofere mai mult de cinci milioane. Ronaldo (30 de ani) a ajuns ieri la Milano, pentru a efectua vizita medicală (decisivă pentru transfer!), iar aseară era aşteptat în tribunele Stadionului “San Siro”, pentru a viziona meciul din Cupa Italiei pe care noua sa echipă l-a jucat cu AS Roma. Fost jucător la Inter, pînă în 2002, Ronaldo este ultimul “galactic” din echipa fostului preşedinte madrilen Florentino Perez care părăseşte Realul, după Luis Figo (plecat la Inter), Zinedine Zidane (retras din activitate) şi David Beckham (transferat la LA Galaxy).

“Trăieşte emoţia”, sloganul oficial al EURO 2008

UEFA a anunţat că sloganul oficial al Campionatului European din 2008, din Elveţia şi Austria, va fi “Trăieşte emoţia”. Anunţul sloganului competiţiei a fost făcut cu 500 de zile înaintea meciului de deschidere, care se va disputa pe 7 iunie 2008, la Basel. Din preliminariile EURO 2008 mai sînt de disputat 12 etape, la finele cărora vor fi stabilite cele 14 ţări care se vor alăturia Austriei şi Elveţiei, calificate automat, în calitate de organizatoare, la turneul final. Tragerea la sorţi a grupelor EURO 2008 va avea loc pe 2 decembrie. În preliminariile EURO 2008, România face parte din Grupa G, alături de Olanda, Bulgaria, Belarus, Albania, Slovenia şi Luxemburg. În prezent, România ocupă locul al treilea în grupă, cu 7 puncte, dar cu un meci mai puţin decît primele două clasate, Olanda (10 puncte) şi Bulgaria (8 puncte).

Didier Drogba a fost numit ambasador al PNUD

Atacantul echipei Chelsea, ivorianul Didier Drogba, a fost numit, la Geneva, ambasador al Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), alăturîndu-se astfel lui Ronaldo şi Zinedine Zidane. Jucătorul, în vîrstă de 28 de ani, care a semnat cu Chelsea în 2004 un contract de 36 de milioane de euro, a primit un dolar simbolic pentru contribuţia sa la campania antisărăcie a PNUD. “Nu uit originile mele. Lupta împotriva sărăciei este afacerea tuturor. Am avut ocazia de a reuşi în viaţă, dar mă gîndesc la cei care nu au avut această şansă. Trebuie să contribuim la lupta împotriva sărăciei”, a declarat Didier Drogba. Activitatea lui Drogba va fi concentrată pe lupta împotriva SIDA în Africa şi el va ajuta şi la o evoluţie a comportamentului masculin pe acest continent. “Ca bărbat şi model pentru mulţi băieţi din Africa, voi face tot ce pot pentru promova mesajele bune pentru bărbaţi, pentru a opri pandemia”, a explicat el.

Mediaset dă în judecată Liga Profesionistă din Italia

Compania Mediaset, deţinătoarea drepturilor de televizare a meciurilor din prima ligă a campionatului Italiei, a iniţiat o acţiune în justiţie împotriva Ligii Profesioniste de Fotbal, pentru a obţine o reducere a redevenţelor, ca urmare a scandalului din Italia. “Grupul Mediaset, proprietate a lui Sivio Berlusconi, se vede nevoit să recurgă la justiţie, din cauza atitudinii Ligii Profesioniste (Lega Calcio), care nu a dat un răspuns cererii de modificare pe cale amiabilă a contractului semnat înainte de începerea scandalului din Il Calcio. Este evident faptul că sancţiunile impuse de justiţia sportivă au antrenat o scădere a interesului publicului pentru Serie A, care se traduce printr-o devalorizare corespunzătoare a pieţei drepturilor de televizare. În faţa politicii Ligii, care neagă evidenţa, nu mai rămîne decât calea justiţiei”, se arată într-un comunicat al Mediaset. Potrivit comunicatului, Mediaset nu intenţionează să suspende plata banilor datoraţi, în aşteptarea deciziei judecătorilor. Echipa Juventus Torino, campioană pe teren în sezonul 2005-2006, a fost privată de acest titlu şi retrogradată în liga a doua, în urma scandalului privind meciurile trucate din campionat. De asemenea, formaţia AC Milan a primit opt puncte de penalizare, în urma aceluiaşi scandal fiind penalizate şi formaţiile Lazio Roma şi Fiorentina. Gruparea Juventus Torino a vîndut, la sfârşitul anului 2005, drepturile TV pentru perioada 2007-2009 grupului Mediaset în schimbul sumei de 218 milioane de euro.

Vest - Est, scor 12-9 în All-Star Game-ul NHL

Selecţionata Conferinţei de Vest a învins, la Dallas, cu scorul de 12-9 (3-3, 6-3, 3-3), reprezentativa Conferinţei de Est, în All-Star Game-ul ligii profesioniste nord-americane de hochei pe gheaţă (NHL). Golurile învingătorilor au fost marcate de Perreault - 2, Selanne, Visnovsky, Marleau, Rolston - 2, Nash - 2, Havlat - 2 şi Phaneuf, în timp ce pentru învinşi au înscris Briere, St.Louis, Staal, Williams, Chara - 2, Oveşkin, Heatley şi Souray. Deşi echipa Estului a pierdut All Star Game-ul, Daniel Briere (Buffalo Sabres) a fost desemnat cel mai bun jucător al meciului, deoarece a înscris un gol şi a dat patru pase decisive.

Renault F1 şi-a prezentat noul monopost

Echipa Renault şi-a prezentat, în cadrul unei ceremonii care a avut loc la Amsterdam, monopostul, R27, şi piloţii cu care va participa la ediţia 2007 a Campionatului Mondial la Formula 1. “Ca în fiecare an, începem sezonul cu dorinţa de a cîştiga... la fel ca Ferrari, la fel ca McLaren!”, a declarat cu această ocazie directorul echipei Flavio Briatore. Potrivit acestuia, “plecarea lui Alonso a motivat staff-ul tehnic şi membrii acestuia trebuie să le ofere piloţilor Fisichella şi Kovalainen o maşină bună, pentru ca Renault să se bată pentru podium la fiecare cursă”. Responsabilitatea cîştigării unui nou titlu mondial, după cele obţinute în ultimii doi ani, alături de spaniolul Fernando Alonso, va reveni în 2007 experimentatului Giancarlo Fisichella şi debutantului Heikki Kovalainen. Alături de ei, ca piloţi de teste, se vor afla brazilianul Nelson Piquet Jr. şi Ricardo Zonta. Monopostul Renault şi-a schimbat înfăţisarea, culorile albastru şi galben fiind înlocuite cu altele: eleroanele faţă şi spate au culoarea albastru marin, iar partea din faţă şi cockpit-ul sînt cu galben, alb şi portocaliu, ultima fiind culoarea noului sponsor. În ceea ce priveşte motorul, acesta este o versiune uşor modificată a celui folosit anul trecut, la maşina R26 utilizată de Alonso în Grand Prix-urile din China şi Japonia. Prima cursă a Campionatului Mondial din 2007 va avea loc pe 18 martie, la Melbourne (Australia).

Tiger Woods va deveni tată în luna iulie

Jucătorul de golf Tiger Woods a anunţat că naşterea primului său copil este prevăzută pentru luna iulie şi că din această cauză ar putea lipsi de la Open-ul Marii Britanii. “Dacă se va naşte în săptămîna când va avea loc Open-ul Marii Britanii (19-22 iulie), nu voi participa la competiţie”, a precizat sportivul în vîrstă de 31 de ani, care a cîştigat ediţia de anul trecut al acestui turneu în condiţii emoţionale dificile, la două luni după decesul tatălui său, Earl Woods. Tiger Woods a făcut referire la copilul său folosind cuvîntul “he” (el), dar a precizat că încă nu ştie sexul acestuia. “Priorităţile noastre se vor schimba. Va veni pe lume o nouă viaţă a cărei supravieţuire va depinde de noi sută la sută”, a adăugat sportivul. Rivalii de pe terenul de golf ai lui Woods consideră că acest nou element din viaţa jucătorului nu îi va afecta randamentul la competiţii. “El a fost mereu capabil să găsească un echilibru în viaţă între diferite elemente şi cred că se va adapta cu uşurinţă”, a afirmat jucătorul de golf Phil Mickelson, care are trei copii. “Cu siguranţă că un copil îi va schimba viaţa, dar calitatea jocului lui Tiger nu va fi afectată”, a spus un alt jucător de golf, John Daly. Tiger Woods este căsătorit cu Elin Nordegren, un fost model suedez, din octombrie 2004.

Ucraineanul Vitali Klitschko revine în ring

Ucraineanul Vitali Klitschko, retras din activitate în noiembrie 2005 din cauza unei accidentări, va reveni în ring în luna aprilie, a declarat boxerul într-un interviu acordat publicaţiei “Bild”. “După accidentarea gravă la genunchi din urmă cu un an, am acumulat destulă energie, sînt în plină formă şi pregătit să revin”, a declarat Klitschko, foarte popular în Germania. Fost campion mondial la categoria grea, versiunea WBC, are intenţia de a reveni într-un meci cu rusul Oleg Maskaev, deţinător al titlului mondial WBC. Ucraineanul, în vîrstă de 35 de ani, ar fi trebuit să lupte cu americanul Hasim Rahman pentru a-şi apăra titlul, însă a pierdut centura, după ce a fost operat la genunchi în Statele Unite. El a decis să se retragă cu un palmares de 35 de victorii şi două înfrîngeri. Fratele său mai mic, Vladimir, în vîrstă de 30 de ani, a cîştigat între timp titlul mondial la categoria grea, versiunea IBF.