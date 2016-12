Chivu vrea să revină în fotbal şi să antreneze copii

Fostul căpitan al echipei naţionale Cristian Chivu a declarat, într-un interviu acordat publicaţiei italiene „Gazzetta dello Sport”, că, deocamdată, nu-i lipseşte fotbalul, dar şi-ar dori să revină şi să antreneze copii şi juniori. „Deocamdată nu-mi lipseşte terenul de joc. M-am întors în România, la Bucureşti, şi pot să-mi văd de afaceri, sunt alături de familie, joc tenis. Dar mi-ar plăcea să revin în lumea fotbalului, să antrenez copii şi juniori. Aştept ocazia potrivită”, a declarat Chivu, care și-a reamintit şi de trecerea sa de la AS Roma la Internazionale Milano, în 2007, subliniind că fanii romani l-au numit trădător: „La Roma m-au numit trădător şi din cauza iubirii mari pe care am avut-o pentru această echipă. Şi eu am greşit şi mi-am cerut scuze, dar din Tribuna Tevere mi se spuneau lucruri îngrozitoare referitoare la accidentarea mea de la cap. Mi s-a urat să mor în mii de feluri, a fost foarte urât”. În vârstă de 35 de ani, Chivu, legitimat ultima dată la Internazionale Milano, s-a retras în anul 2014 din activitate, din cauza unor probleme medicale. El a mai evoluat în cariera sa şi la AS Roma.

Dnepr, prezența-surpriză din semifinalele UEL

Rezultatele înregistrate joi seară, în manşa retur a sferturilor de finală din UEFA Europa League: Zenit Sankt Petersburg - FC SEVILLA 2-2 (Rondón 48, Hulk 72 / Bacca 6-pen., Gameiro 85) - în tur: 1-2, DNEPR DNEPROPETROVSK - FC Bruges 1-0 (Shakhov 82) - în tur: 0-0, AC FIORENTINA - Dynamo Kiev 2-0 (M. Gomez 42, Vargas 90+4) - în tur: 1-1 și SSC NAPOLI - VfL Wolfsburg 2-2 (Callejón 50, Mertens 65 / T. Klose 71, Perišić 73) - în tur: 4-1.

Drulovic, noul selecţioner al Macedoniei

Tehnicianul sârb Ljubinko Drulovic a fost numit în funcţia de selecţioner al naţionalei Macedoniei, devenind al patrulea stranier din istoria reprezentativei macedonene. În vârstă de 46 de ani, Drulovic îl va înlocui pe Boşko Djurovski, care a demisionat după înfrângerea din meciul cu Belarus, scor 1-2, din Grupa C a preliminariilor Campionatului European din 2016. „Este o onoare pentru mine şi o mare responsabilitate în acelaşi timp. Cine mă cunoaşte ştie că voi face totul pentru a ridica nivelul naţionalei Macedoniei şi pentru a demonstra că sunt omul perfect pentru această funcţie”, a declarat Drulovic, care a câştigat titlul european în 2013 cu naţionala Under 19 a Serbiei, iar în 2014 a condus pentru o perioadă scurtă naţionala de seniori a Serbiei. Drulovic va fi al patrulea stranier din istoria naţionalei Macedoniei, după conaţionalul său Slobodan Santrac, slovenul Srecko Katanec şi galezul John Toshack.

Toulalan va fi indisponibil între 10 şi 15 zile

Mijlocaşul echipei AS Monaco, Jeremy Toulalan, va fi indisponibil între 10 şi 15 zile, după ce s-a accidentat în meciul cu Juventus Torino, scor 0-0, din manşa secundă a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor. Toulalan a fost înlocuit la pauza meciului disputat miercuri seară, la Monaco, el accidentându-se la coapsă. Potrivit cotidianului francez „L'Equipe”, internaționalul francez nu va evolua în meciul de campionat de duminică, cu RC Lens, dar urmează să fie refăcut pentru partida cu Olympique Marseille.

Badstuber s-a accidentat și nu va mai juca în acest sezon

Holger Badstuber, fundaşul echipei Bayern Munchen, s-a accidentat la coapsa stângă şi nu va mai juca în acest sezon. Badstuber a suferit o ruptură musculară la coapsa stângă în partida cu FC Porto, scor 6-1, din manşa secundă a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor, disputată marți seară, şi va lipsi de pe teren între trei şi patru luni. În vârstă de 26 de ani, Badstuber va fi supus unei intervenţii chirurgicale în zilele următoare la Vail (SUA).

Bayern nu va sărbători duminică eventuala câștigare a campionatului

Căpitanul echipei germane Bayern Munchen, Philipp Lahm, a anunțat că nu va avea loc o petrecere spontană duminică, în cazul în care clubul bavarez va câștiga, matematic, al 25-lea său titlu în Bundesliga. Bayern poate deveni virtual campioană dacă va câștiga, sâmbătă, întâlnirea cu Hertha Berlin, iar VfL Wolfsburg nu va obține toate cele trei puncte în deplasarea cu Borussia Moenchengladbach, sau dacă bavarezii fac o remiză, iar Wolfsburg va pierde. Bavarezii au un avans de 12 puncte, când au mai rămas cinci etape de disputat în Germania.