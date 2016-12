Finala Cupei României se va desfăşura pe Arena Naţională

Finala Cupei României-Timişoreana la fotbal, dintre Steaua Bucureşti şi Universitatea Cluj, se va disputa la 31 mai, pe Arena Naţională din București, a anunţat ieri, într-o conferinţă de presă, secretarul general al FRF, Gheorghe Chivorchian. O altă variantă vehiculată pentru desfăşurarea finalei cupei a fost „Cluj-Arena“, pe care îşi dispută meciurile finalista Universitatea Cluj. De asemenea, Chivorchian a menţionat că Supercupa României s-ar putea disputa pe un alt stadion decât Arena Naţională, la Cluj-Napoca sau în altă localitate, în funcţie de ce vor dori şi cluburile. „Ca dată de desfăşurare, noi am propus 8 sau 9 iulie”, a spus Chivorchian, după şedinţa Comitetului Executiv al FRF.

Răzvan Burleanu va reprezenta FRF în Comisia de Marketing a UEFA

Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, va reprezenta forul de la Casa Fotbalului în Comisia de Marketing a UEFA, conform propunerii aprobate, ieri, de Comitetul Exeutiv al FRF. Secretarul general al federaţiei, Gheorghe Chivorchian, a anunţat, într-o conferinţă de presă, noii reprezentanţi ai FRF în comisiile UEFA. Aceştia sunt: Răzvan Burleanu - în Comisia de Marketing (Marketing Advisory Committee), Gheorghe Chivorchian - în Comisia de asociaţii naţionale (National Associations Committee), Radu Vişan - în Comisia Hattrick (HatTrick Committee), Anghel Iordănescu - în Comisia de fotbal (Football Committee) şi Aurel Ţicleanu - în Comisia pentru dezvoltare şi asistenţă tehnică (Development and Technical Assistance Committee). „De fapt, Vişan şi Ţicleanu rămân pe poziţiile pe care le-au avut anul trecut. Iar domnul Burleanu se mută de la Comisia de asociaţii naţionale către Comisia de Marketing”, a adăugat Gheorghe Chivorchian.

Liga Campionilor la fotbal

Juventus Torino şi Real Madrid s-au calificat în semifinalele Ligii Campionilor la fotbal, după disputarea partidelor retur din sferturi. Rezultatele înregistrate miercuri seară: AS Monaco - JUVENTUS TORINO 0-0 - în tur: 0-1 și REAL MADRID - Atletico Madrid 1-0 (Javier Hernández 88) - în tur: 0-0. Bayern Munchen şi FC Barcelona sunt celelalte două semifinaliste. Tragerea la sorţi a duelurilor din semifinale este programată astăzi, de la ora 13.00, la Nyon. Meciurile din penultimul act se vor disputa la 5 mai şi 6 mai - manşa tur şi 12 mai şi 13 mai - manşa retur. Finala va avea loc la Berlin, la 6 iunie.

Juventus - în semifinalele Ligii Campionilor după 12 ani

Tehnicianul echipei Juventus Torino, Massimiliano Allegri, a declarat miercuri seară, după calificarea în semifinalele Ligii Campionilor, în urma remizei de la Monaco, scor 0-0, că formaţia italiană a ajuns în această fază a competiţiei pentru prima dată după 12 ani şi că nu îi este teamă de nicio adversară, informează uefa.com. „Acesta este pe cale să devină un an mare pentru Juventus. Erau semne că vom redeveni o echipă mare în Europa. Nu am făcut jocuri extraordinare în cele două manşe, dar cei de la Monaco sunt buni şi ştiam că vor fi astfel. Nu am avut multe ocazii, dar ne-am apărat bine”, a spus Allegri. De cealaltă parte, antrenorul formației AS Monaco, Leonardo Jardim, a spus că este mândru de jucătorii săi, însă a precizat că deciziile arbitrului scoţian William Collum au influenţat rezultatul partidei.

Diego Simeone este mândru de echipa sa

Antrenorul formației Atletico Madrid, Diego Simeone, a spus miercuri seară, după meciul cu Real Madrid, pierdut cu scorul de 0-1, că este mândru de jucătorii săi şi că nu poate avea sentimente negative după prestaţia pe care au avut-o aceştia, informează uefa.com. „Când echipa joacă aşa cum a făcut-o astăzi (n.r. - miercuri), nu există sentimente negative. Cred că mulţi antrenori ar vrea să aibă jucători care aleargă 90 de minute în ciuda dificultăţilor pe care le întâmpină. Îi felicităm pe cei de la Real, pentru că au jucat foarte bine şi au înscris un gol frumos”, a declarat Simeone. Tehnicianul echipei Real Madrid, Carlo Ancelotti, a considerat că formaţia sa a controlat foarte bine jocul în manşa retur cu Atletico şi va încerca să câştige totul. „Ne-am păstrat viu visul de a juca altă finală. Vom încerca să câştigăm totul. Fiecare meci este un test pentru noi. Pe acesta l-am trecut cu bine. Real Madrid se poate lupta cu orice altă semifinalistă. Le respectăm pe toate trei. Toate merită să fie aici”, a spus Ancelotti.

Patru jucători de la Bayern, în echipa ideală a manşei secunde a sferturilor Ligii Campionilor

Juan Bernat, Jerome Boateng, Thiago Alcantara şi Thomas Muller, jucătorii formaţiei Bayern Munchen, au fost incluşi în echipa ideală a manşei secunde a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor, după ce germanii au învins pe teren propriu, cu scorul de 6-1, pe FC Porto, informează site-ul UEFA. Din această echipă mai fac parte doi fotbalişti de la Real Madrid, doi sunt de la FC Barcelona şi câte unul de la Atletico Madrid, Juventus Torino şi AS Monaco. Echipa ideală a manşei secunde a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor este următoarea: Jan Oblak (Atletico Madrid) - Juan Bernat (Bayern Munchen), Jerome Boateng (Bayern Munchen), Leonardo Bonucci (Juventus Torino), Jordi Alba (FC Barcelona) - James Rodriguez (Real Madrid), Geoffrey Kondogbia (AS Monaco), Thiago Alcantara (Bayern Munchen) - Thomas Muller (Bayern Munchen), Javier Hernandez (Real Madrid), Neymar (FC Barcelona).

Echipa lui Piţurcă, în sferturile Cupei Campionilor Arabiei Saudite

Echipa Al Ittihad, antrenată de Victor Piţurcă, s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Campionilor Arabiei Saudite, după ce a învins în deplasare, scor 4-1 (Asiri 25, Marquinho 72, Al Muwallad 87, 90+1 / Fuakuputu 33), formaţia Al Fateh, în optimile de finală ale competiţiei. La Al Ittihad, mijlocașul Lucian Sînmărtean a fost integralist.

Manchester United pregăteşte 46,5 milioane de lire sterline pentru transferul a doi fundaşi

Clubul englez Manchester United intenţionează să ofere suma de 21,5 milioane de lire sterline (30 de milioane de euro) pentru transferul unui fundaş central de la Borussia Dortmund, Mats Hummels, şi 25 de milioane de lire (35 de milioane de euro) pentru apărătorul de bandă Nathaniel Clyne (Southampton). Potrivit „Bild”, Borussia îl evaluează pe Hummels (26 de ani) la 35 de milioane de lire (aproape 50 de milioane de euro), dar tranzacţia ar putea fi realizată pentru o sumă mult mai mică, având în vedere sezonul modest pe care l-a avut gruparea germană. Contractul lui Hummels cu Borussia expiră la data de 30 iunie 2017. Fundaşul dreapta Clyne este dorit şi de Chelsea, însă jucătorul de 24 de ani ar prefera un transfer pe „Old Trafford”. Managerul „sfinţilor”, Ronald Koeman, a declarat recent că va fi greu ca Nathaniel Clyne să semneze un nou acord cu Southampton, având în vedere interesul grupărilor din fruntea clasamentului. Clyne mai are contract cu Southampton până la data de 30 iunie 2016.

Mijlocaşul Jordan Henderson şi-a prelungit contractul cu FC Liverpool

Mijlocaşul Jordan Henderson şi-a prelungit contractul cu echipa FC Liverpool, a anunţat, ieri, clubul englez. Conform presei britanice, internaţionalul englez, a cărui înţelegere cu Liverpool expira în vara anului 2016, a semnat un nou contract pentru cinci ani şi va primi un salariu săptămânal de 135.000 de euro. „Este o veste mare pentru mine că voi juca în continuare la un club mare. Am mare încredere că în viitorul apropiat vom câştiga trofee”, a declarat Henderson pentru site-ul oficial al „cormoranilor”. În vârstă de 24 de ani, Henderson se află la FC Liverpool din 2011, după ce anterior mai evoluase pentru formaţiile Sunderland şi Coventry City.

Procedură disciplinară împotriva lui Guardiola

UEFA a deschis o procedură disciplinară împotriva antrenorului echipei Bayern Munchen, Josep Guardiola, deoarece acesta a purtat la conferinţa de presă de dinaintea meciului cu FC Porto un tricou pe care scria „Justicia para Topo” (Dreptate pentru Topo). Jurnalistul argentinian Jorge „Topo” Lopez a murit la vârsta de 38 de ani, într-un accident rutier petrecut la Sao Paulo, în timpul Campionatului Mondial din 2014, din Brazilia. Taxiul cu care Lopez se întorcea la hotel a fost lovit de o maşină furată, în care se aflau trei tineri brazilieni delincvenţi ce fugeau de poliţie. De asemenea, UEFA a deschis o procedură disciplinară şi împotriva lui Julen Lopetegui, antrenorul echipei FC Porto fiind trimis în tribună la finalul meciului cu Bayern Munchen.