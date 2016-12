Bayern Munchen și FC Barcelona, primele semifinaliste în UCL

Bayern Munchen și FC Barcelona s-au calificat în semifinalele Ligii Campionilor la fotbal, în urma victoriilor obținute marți seară, în manşa retur a sferturilor de finală. Rezultate: BAYERN MUNCHEN - FC Porto 6-1 (Thiago Alcántara 14, Boateng 21, R. Lewandowski 27, 40, T. Müller 36, Xabi Alonso 88 / Jackson Martínez 73) - în tur: 1-3 și FC BARCELONA - Paris Saint-Germain 2-0 (Neymar 14, 34) - în tur: 3-1. Tragerea la sorți a întâlnirilor din semifinale este programată vineri, de la ora 13.00, la Nyon, aseară fiind stabilite și celelalte două formații calificate în această fază a competiției, la finalul confruntărilor AS Monaco - Juventus Torino (în tur: 0-1) și Real Madrid - Atletico Madrid (în tur: 0-0).

Bayern Munchen este cea mai bună echipă din Europa

Antrenorul echipei FC Porto, Julen Lopetegui, a declarat marţi seară, după eliminarea din sferturile de finală ale Ligii Campionilor, că Bayern Munchen este cea mai bună formaţie din Europa, informează site-ul oficial al UEFA. „În prima repriză nu am jucat bine. Bayern este una dintre cele mai bune echipe în primele momente ale jocului şi este una dintre favoritele la câştigarea Ligii Campionilor. Bayern Munchen este cea mai bună echipă din Europa. Ne-au eliminat cu prestaţia lor din prima repriză”, a spus Lopetegui. De cealaltă parte, tehnicianul lui Bayern, Josep Guardiola, a declarat că formaţia sa poate juca şi mai bine decât în meciul retur cu FC Porto, câştigat cu scorul de 6-1: „Suntem fericiţi pentru această prestaţie, mai ales că în ultimele săptămâni am avut probleme în a marca. Putem juca şi mai bine de atât. Nu mă interesează cu cine vom juca în semifinale. Vom da totul să ne calificăm, chiar dacă în faţa noastră se va afla Real, Barcelona, Atletico, Juventus sau Monaco”.

FC Barcelona se gândește doar la finală

Antrenorul formației FC Barcelona, Luis Enrique, a declarat marţi seară, după calificarea în semifinalele Ligii Campionilor, că îşi doreşte să ajungă mai departe în această competiţie, informează site-ul oficial al UEFA. „Barcelona este una dintre cele mai puternice echipe din Europa şi are un stil unic. Sper ca ce este mai bun în acest sezon să urmeze. Jucătorii au muncit mult pentru a rămâne în cursa câştigării tuturor trofeelor. Să ajungem doar în semifinalele Ligii Campionilor ar fi un rezultat dezamăgitor. Vom munci pentru a merge mai departe”, a spus Luis Enrique. În schimb, antrenorul echipei Paris Saint-Germain, Laurent Blanc, a considerat că formaţia sa nu a făcut suficient pentru a merita calificarea în semifinale: „Speram să jucăm mai bine, dar Barcelona nu ne-a permis acest lucru. Aşa s-a întâmplat şi la meciul tur. Nu am făcut suficient pentru a merita calificarea în semifinale. Am învins Chelsea în runda precedentă şi a fost excepţional”.

Rusescu a fost operat și lipsește o lună

Raul Rusescu, atacantul echipei FC Steaua SA București, care în partida cu Oţelul Galaţi a suferit o fractură de arcadă zigomatică dreaptă şi fractură de perete anterior al sinusului maxilar, a fost operat, ieri, la Clinica de Chirurgie Orală şi Maxilo-Facială a Spitalului Universitar de Urgenţă Militar din București, urmând să lipsească aproximativ o lună. Rusescu s-a lovit cap în cap cu Miron, jucător de la Oţelul, spre finalul partidei din etapa a 27-a a Ligii 1 la fotbal. Rusescu a renunţat total în acest meci, pentru prima dată, la masca pe care o purta după accidentarea din toamnă, de la Tg. Mureş, când a suferit o fractură de orbită dreaptă. Clubul a precizat că noua fractură a lui Rusescu nu reprezintă o recidivă a accidentării suferite în toamna trecută, iar jucătorul a renunțat la utilizarea măștii de protecție cu acordul medicului care l-a operat. Atacantul a continuat meciul cu gălățenii până la sfârşit. Un alt jucător accidentat în meciul cu Oţelul, Paul Papp, care a suferit o fractură-disjuncţie de os zigomatic drept cu deplasare, va fi operat la începutul săptămânii viitoare. Tratamentul chirurgical constă în reducere și osteosinteză cu mini-plăci și șuruburi la nivelul rebordului orbitar inferior și al suturii fronto-zigomatice drepte.

Buga a fost reprimit în lotul echipei FC Braşov

Fotbalistul Mugurel Buga a fost reprimit, miercuri, în lotul formaţiei FC Braşov, la doar două zile după demisia directorului general Constantin Zotta, cel care l-a dat afară din echipă în urmă cu două luni. „Normal că sunt foarte bucuros să revin alături de băieţi, după perioada de coşmar pe care am trăit-o. Am vorbit şi cu patronul Ioan Neculaie, dar şi cu antrenorul Adrian Szabo şi am rezolvat toate lucrurile, astfel că mă pot alătura echipei la antrenamente. Îmi doresc din tot sufletul să ajut echipa, mai ales în perioada asta foarte dificilă”, a declarat Buga. În urmă cu două luni, FC Braşov a reziliat contractele jucătorilor Mugurel Buga, Andrei Marinescu, Alin Şeroni, Georgian Păun, Sebastian Remeş şi Călin Cristea, din cauza intrării în insolvenţă. Directorul general al grupării ardelene de la acea vreme, Constantin Zotta, spunea că prin rezilierea contractelor celor şase fotbalişti se va realiza o reducere cu 33.000 de euro lunar a bugetului de salarii. La 4 martie, Fotbal Club Braşov a intrat în insolvenţă. Directorul general al FC Braşov, Constantin Zotta, a demisionat, luni, din funcţia pe care o ocupa la gruparea ardeleană din luna martie a anului 2013.

Înfrângere pentru Olăroiu în Liga Campionilor Asiei

Echipa Al Ahli Dubai, antrenată de Cosmin Olăroiu, a fost învinsă marţi seară, în deplasare, cu scorul de 2-1 (Mohanad Aseri 77, Bruno Cesar 90+4 / Riberio 16), de formaţia saudită Al Ahli, într-un meci contând pentru etapa a 5-a a Grupei D din Liga Campionilor Asiei. În celălalt meci al grupei, formaţia Tractor Sazi a fost învinsă pe teren propriu, scor 2-1, de echipa Nasaf. În clasament, echipa lui Olăroiu este pe locul 3, cu 5 puncte.

Guangzhou R&F a ratat calificarea în optimile de finală ale Ligii Campionilor Asiei

Echipa chineză Guangzhou R&F, antrenată de Cosmin Contra, a ratat calificarea în optimile de finală ale Ligii Campionilor Asiei, după ce a fost învinsă ieri, pe teren propriu, cu scorul de 5-0 (Patric 14, 45, Abe 43, 68, Usami 70), de formaţia japoneză Gamba Osaka, în etapa a 5-a a Grupei F a competiţiei. În celălalt meci din grupă, echipa sud-coreeană Seongnam a învins acasă, cu scorul de 2-1, formaţia thailandeză Buriram United. Cu o etapă înainte de final, clasamentul Grupei F este următorul: 1. Seongnam 10p, 2. Buriram United 7pe, 3. Gamba Osaka 7p, 4. Guangzhou R&F 4p.

Bayern poate sărbători încă de duminică un nou titlu în Bundesliga

Bayern Munchen, calificată marți seară în semifinalele Ligii Campionilor la fotbal, după ce a eliminat-o, cu scorul general de 7-4, pe FC Porto, poate sărbători, duminică, și câștigarea unui nou titlu în Bundesliga. Bayern poate tranșa soarta titlului în acest weekend, dacă jucătorii lui Pep Guardiola vor învinge, sâmbătă, în meciul cu Hertha Berlin, iar VFL Wolfsburg nu va câștiga, în deplasare, cu Borussia Moenchengladbach. Bavarezii au un avans de 12 puncte față de Wolfsburg, când au mai rămas cinci etape de disputat. Bayern este aproape sigură de al 25-lea său titlu din palmares și al treilea consecutiv în Bundesliga.

Babacar nu va mai juca pentru Fiorentina în acest sezon

Atacantul senegalez al echipei AC Fiorentina, Khouma Babacar, s-a accidentat la genunchiul drept şi va lipsi de pe teren şase săptămâni. Babacar a suferit o leziune a ligamentului colateral de la genunchiul drept în partida de campionat pe care Fiorentina a pierdut-o luni, pe teren propriu, cu scorul de 0-1, în faţa formaţiei Hellas Verona. În vârstă de 22 de ani, Babacar a marcat şapte goluri în acest sezon din Serie A şi a înscris golul egalizator din meciul tur cu Dynamo Kiev, scor 1-1, din prima manşă a sferturilor de finală ale UEFA Europa League.

Squillaci va fi indisponibil până la finalul sezonului

Sebastien Squillaci, fundaşul echipei Bastia, accidentat la coapsă în meciul cu Reims, din campionatul Franţei, va fi indisponibil până la finalul sezonului, informează cotidianul francez „L'Equipe”. Squillaci, fost fundaş al echipei Arsenal, a mai suferit o accidentare, tot la coapsă, la începutul lunii martie. El va pleca în următoarele zile la un centru specializat, pentru tratament.

Gianluca Festa, noul antrenor al echipei Cagliari

Tehnicianul Gianluca Festa a fost numit în funcţia de antrenor principal al echipei Cagliari, după demisia cehului Zdenek Zeman, a anunțat cotidianul italian „Gazzetta dello Sport”. Festa va fi ajutat de secunzii David Suazo şi Gustavo Aragolaza, de antrenorul cu portarii Giomaria Ruiu şi de preparatorul fizic Gianfranco Ibba. În vârstă de 46 de ani, Festa a mai pregătit-o pe Cagliari în sezonul 2009-2010, după demiterea lui Massimiliano Allegri. Tehnicianul ceh Zdenek Zeman şi-a dat demisia, marţi, din funcţia de antrenor al echipei Cagliari. Cu şapte etape înainte de finalul sezonului, Cagliari ocupă locul 19, retrogradabil, cu 21 de puncte, la nouă puncte în urma echipei Atalanta Bergamo, care se află pe prima poziţie neretrogradabilă.

Stephen Keshi şi-a prelungit contractul de selecţioner al Nigeriei

Federaţia Nigeriană de Fotbal a anunţat că i-a prelungit contractul pentru încă doi ani selecţionerului Stephen Keshi. „Este timpul să ne unim cu toţii pentru ţara noastră. Trebuie să lăsăm în urmă trecutul şi să privim spre viitor”, a declarat Keshi, după semnarea contractului. În vârstă de 53 de ani, Keshi nu era sigur de postul său, după ce Nigeria a ratat calificarea la turneul final al Cupei Africii pe Naţiuni, care a avut loc la începutul anului. Keshi se află în funcţia de selecţioner din 2011, dar a renunţat la post după Cupa Mondială din 2014. El a revenit apoi pentru ultimele meciuri din preliminariile Cupei Africii.

Martin Schmidt şi-a prelungit contractul cu FSV Mainz

Tehnicianul elveţian Martin Schmidt şi-a prelungit pentru trei ani contractul cu echipa FSV Mainz, actuala înţelegere urmând să expire în vara anului 2018. „Martin Schmidt a început de jos munca în Germania. El a preluat echipa noastră într-un moment greu şi a reuşit să încheie sezonul foarte bine. Schmidt întruchipează filosofia clubului nostru, iar încrederea este reciprocă. Alegerea de a-i prelungi contractul este un lucru firesc”, a declarat managerul clubului din Mainz, Christian Heidel. Schmidt, în vârstă de 48 de ani, a fost numit în funcţia de antrenor principal în februarie, după demiterea lui Kasper Hjulmand. Anterior, Schmidt a pregătit timp de cinci ani echipa a doua a grupării germane.

10.000 de dolari pentru fiecare gol de la Copa America, în contul unei acțiuni caritabile

Fiecare gol marcat și fiecare penalty apărat la Copa America 2015 vor aduce câte 10.000 de dolari în contul unei acțiuni caritabile, conform unui acord semnat la Vatican de Confederația sud-americană de fotbal (Conmebol) în prezența Papei Francisc. „Goals for Scholas” este un proiect social din America Latină care susține educația copiilor. „Este un pas foarte important, pentru că sportul este o unealtă pentru educația socială. Sportul te învață solidaritatea și modul de lucru în echipă”, a spus Suveranul Pontif cu acest prilej. La ultimele trei ediții ale competiției Copa America s-au marcat în medie 72 de goluri. Turneul final din 2015 se va disputa în Chile, între 11 iunie și 4 iulie.