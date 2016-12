All Star Game-ul baschetului amator constănțean, diseară, la Sala Sporturilor

Sala Sporturilor din Constanţa va găzdui astăzi, cu începere de la ora 18.00, primul All Star Game din istoria baschetului tomitan, meci în care vor evolua cei mai buni jucători ai Ligii de Baschet Amator din Constanţa. Intrarea spectatorilor este liberă, iar publicul va avea parte de multe surprize pregătite de organizatori. Primul All Star Game din istoria baschetului constănțean va debuta la ora 18.00, cu un meci al persoanelor cu dizabilităţi, urmat de un meci al copiilor cu vârste până în zece ani, tinere speranţe ale baschetului constănţean. Urmează concursuri de dunk-uri, de skills, de trei puncte, de aruncări de la mijlocul terenului, iar în jurul orei 20.00 este programat main-eventul, meciul stelelor. La pauza All Star Game-ului, spectatorii care vor veni cu jucării de pluș la acest meci le vor putea arunca în teren. Ele vor fi adunate de jucători, apoi, în parteneriat cu Protecția Copilului, vor fi donate centrelor de plasament din Constanța. Organizatorii evenimentului sunt Liga de Baschet Amator din Constanţa, Asociația Terra Semper Fidelis Perspectivă pentru Viitor și Asociația Black Sea Equilibrum.

Juniorii Academiei Hagi au învins-o pe AS Roma

Aflată într-un stagiu de pregătire în Italia, echipa de juniori U17 a Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” a susținut marți seară, în deplasare, primul dintre cele două teste de verificare în compania formației similare a clubului AS Roma. Partida s-a încheiat cu victoria constănțenilor, antrenați de Nicolae Roșca, cu scorul de 2-1 (2-0). Golurile Academiei Hagi au fost marcate de Andreas Iani - în minutul 15 și Mircea Manole - în minutul 23, gazdele punctând cu cinci minute înainte de final. S-au jucat două reprize a câte 40 de minute. Au evoluat pentru Academia Hagi U17: Tordai - Căpușă, Ghiță, Kilyen, Rusu - Casap, Iani, Dumitrescu - Ciobanu, Fl. Coman, Manole. Au mai jucat: Băluță, Vlădescu, Trancă, M. Ene și Drăguș.

România participă cu 27 de sportivi la Campionatele Balcanice de înot pentru juniori

Preşedintele Federaţiei Române de Nataţie şi Pentatlon Modern, Camelia Potec, a declarat că România va fi reprezentată la Campionatele Balcanice pentru juniori de la Oradea de 27 de sportivi, câte doi pentru fiecare probă. „Nataţia românească trece prin foarte multe schimbări. Este un an de tranziţie, am schimbat foarte multe lucruri, de la regulamente la competiţii. Dar este un an în care organizăm şi două competiţii internaţionale, foarte importante din acest punct de vedere. Anul trecut am participat cu mai puţini sportivi la această competiţie balcanică. Am avut 16 sportivi şi am cucerit 12 medalii, dintre care trei de aur. Sperăm ca în acest an, având această organizare, să avem cât mai multe medalii”, a declarat Potec. Campionatele Balcanice de înot pentru juniori au loc în acest weekend, la Bazinul Olimpic „Ioan Alexandrescu” din Oradea. România are 27 de sportivi înscrişi, 15 băieţi şi 12 fete, celelalte ţări participante fiind Bulgaria, Moldova, Muntenegru, Grecia, Cipru, Turcia, Bosnia & Herţegovina şi Serbia, în total 143 de sportivi.

Cantonament la Cheile Grădiştei pentru naţionala de baschet feminin

Naţionala de baschet feminin s-a reunit la Cheile Grădiştei, pentru un stagiu de pregătire în vederea participării la Campionatul European din luna iunie, găzduit de România şi Ungaria. Antrenorul Florin Nini a convocat un lot lărgit, format din 16 jucătoare: Pîrău, Paşcalău, Cutaş (toate de la Sepsi Sf. Gheorghe), Cursaru, Filip (ambele de la Phoenix Galaţi), Stoenescu, Orosz (ambele de la CSM Târgovişte), Mărginean (Abdullah Gul University Kayseri), Pop (Gernika Bizkaia), Bigica (Marquette University), Ursu, Irimia (ambele de la Olimpia CSU Braşov), Şipoş (CSBT Alexandria), Stoiedin (BCM Danzio Timişoara), Pavel (CSU Alba Iulia) și Crăciun (ICIM Arad). Mărginean şi Bigica nu vor fi prezente la stagiul de la Cheile Grădiştei, prima fiind angrenată în semifinalele campionatului turc, iar cea de-a doua având examene de absolvire la Marquette University. De asemenea, alte cinci jucătoare vor ajunge la Cheile Grădiştei în cursul zilei de joi. Pregătirea naţionalei va mai include stagii la Galaţi şi Bucureşti, precum şi meciuri amicale internaţionale, inclusiv un turneu în Belarus. Turneul final al Campionatului European din 2015 va avea loc în perioada 11-28 iunie, la Oradea, Timişoara şi în patru oraşe din Ungaria. România va juca în Grupa A, la Timişoara, cu Franţa, Cehia, Ucraina şi Muntenegru.

Ivanovic și Radwanska au fost eliminate în primul tur, la Stuttgart

Jucătoarea sârbă de tenis Ana Ivanovic, cap de serie nr. 6, a fost eliminată în primul tur al turneului din categoria Premier de la Stuttgart, dotat cu premii în valoare de 731.000 de dolari. Ivanovic a fost învinsă de locul 29 mondial, Caroline Garcia, care s-a impus cu scorul de 7-6 (8/6), 6-4. Tenismena franceză a obținut a treia victorie din acest an în duelul cu Ivanovic. În turul secund, Garcia o va întâlni pe sportiva germană Carina Witthöft. Sara Errani a învins-o pe Agnieszka Radwanska. Tot în primul tur la Stuttgart, poloneza Agnieszka Radwanska, cap de serie nr. 7 şi locul 9 WTA, a fost învinsă, ieri, de italianca Sara Errani, locul 15 WTA, cu scorul de 7-6 (10/8), 6-4, după două ore şi opt minute. Sara Errani va juca în turul secund cu învingătoarea partidei dintre Sabine Lisicki (Germania, locul 19 WTA) şi Zarina Dias (Kazahstan, locul 32 WTA). Câştigătoarea acestui meci ar putea să o întâlnească în sferturi pe Simona Halep, a doua favorită a competiţiei şi locul 3 WTA, dacă românca a trecut, aseară, de Garbine Muguruza (Spania, locul 20 WTA).

Cilic a pierdut în turul secund, la Barcelona

Tenismanul croat Marin Cilic, cap de serie nr. 4 şi locul 9 ATP, a ratat, ieri, calificarea în optimile de finală ale turneului de la Barcelona (Spania), dotat cu premii în valoare totală de 1.993.230 de euro. Cilic a fost învins în turul al doilea, cu scorul de 6-4, 6-4, după o oră şi 20 de minute, de Victor Estrella Burgos (Republica Dominică, locul 53 ATP). Marin Cilic ajunsese până în sferturi anul trecut, la Barcelona, când a fost învins de viitorul câştigător al turneului, japonezul Kei Nishikori.