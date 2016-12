Liga 1 la fotbal

Luni seară, în ultima partidă din etapa a 27-a a Ligii 1 la fotbal, Rapid București s-a impus pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (Gekov 30), în duelul cu Concordia Chiajna. Clasament: 1. FC STEAUA SA 57p, 2. ASA 56p, 3. Petrolul 47p, 4. CS U. Craiova 46p, 5. Astra 41p (golaveraj: 38-21), 6. FC Viitorul 41p (38-34), 7. Dinamo 40p (37-34), 8. FC Botoșani 40p (30-30), 9. CSMS Iaşi 34p, 10. Pandurii 32p, 11. Concordia 30p, 12. U. Cluj 29p, 13. FC Brașov 28p, 14. Gaz Metan 26p, 15. Rapid 25p, 16. Ceahlăul 23p, 17. CFR 19p - echipă penalizată cu 24 de puncte, 18. Oțelul 18p.

Marica a fost operat la piciorul drept

Atacantul formaţiei Konyaspor, Ciprian Marica, a fost operat la piciorul drept, la o clinică din Germania. „Mi-aş fi dorit să vă scriu din vestiarul echipei mele, Konyaspor, sau din preajma unui teren de fotbal. Din păcate, scriu dintr-o clinică din Germania, unde am suferit o intervenţie la piciorul drept în această dimineaţă. Medicii spun că totul este OK şi că în scurt timp voi putea începe recuperarea. Aşa cum am promis, voi ieşi mai puternic din această încercare. Nu este uşor, pentru că îmi este foarte dor de fotbal! Mi-e dor de colegii de la Konya, mi-e dor de suporterii care m-au primit cu atâta cădură! Le ţin pumnii strânşi de aici şi sper să dau goluri pentru ei cât mai rapid! Mi-e dor de echipa naţională şi de suporterii ei. Mi-e dor de gazon! Dar cu ajutorul celor care-mi sunt alături, voi reveni curând pe teren! Vă mulţumesc din suflet pentru susţinere şi vă doresc sănătate!”, a anunţat internaţionalul român pe pagina sa de Facebook. Marica revenise pe teren la începutul lunii februarie, după ce suferise o intervenţie chirurgicală la menisc, în octombrie 2014, iar în ianuarie îşi reluase antrenamentele alături de coechipierii săi de la Konyaspor.

Reus este anchetat, din nou, pentru şofat fără permis

Germanul Marco Reus este, din nou, cercetat de procurorii germani, pentru că a șofat fără să aibă permis de conducere. În 2014, Reus (25 de ani) a fost amendat în total cu 540.000 de euro, pentru șase cazuri în care s-a dovedit că a condus fără drept. Totul a pornit de la un filtru al poliției, unde fotbalistul a prezentat un fals permis de conducere olandez. S-a considerat că a fost prima abatere, iar internaționalul german a scăpat de alte sancțiuni penale. Procurorii l-au trimis din nou în judecată, în decembrie 2014, după ce au primit sesizări din partea unor martori care au reclamat că l-ar fi văzut pe mijlocașul ofensiv al Borussiei Dortmund șofând în continuare fără permis.

Michael Frontzeck, noul antrenor al echipei Hannover '96

Fostul tehnician al echipei Borussia Monchengladbach, Michael Frontzeck, a fost numit, luni seară, în funcţia de antrenor principal al formaţiei Hannover '96. Frontzeck, care îl înlocuieşte pe Tayfun Korkut, a semnat un contract valabil până la finalul sezonului şi are ca obiectiv salvarea de la retrogradare. Tehnicianul în vârstă de 51 de ani a fost antrenor secund la Hannover '96 în sezonul 2004-2005, iar în cariera sa a mai pregătit formaţiile Alemannia Aachen, Arminia Bielefeld, Borussia Monchengladbach şi FC St. Pauli. Fostul antrenor, Tayfun Korkut, a fost demis, luni, la două zile după eşecul din meciul cu Bayer Leverkusen, scor 0-4, în campionatul Germaniei. Korkut conducea echipa din decembrie 2013. După 29 de etape, Hannover '96 ocupă locul 15 în campionatul Germaniei, primul neretrogradabil, cu 29 de puncte.

Tevez ar putea pleca de la Juventus la Boca Juniors

Golgheterul la zi din Serie A, Carlos Tevez (18 goluri în 28 de meciuri), a anunțat deja că nu mai vrea să rămână la Juventus Torino și în sezonul viitor și că-și dorește să plece din vară la Boca Juniors. Chiar dacă nu îl va lăsa să plece gratis, campioana Italiei din ultimele sezoane i-a fixat un preț preferențial pentru Boca. Prima ofertă a argentinienilor este de 5 milioane de euro, pentru a fi lăsat să plece încă din această vară, după cum anunță italienii de la „Gazzetta dello Sport“. Tevez (31 de ani) are contract până în vara lui 2016 cu Juventus, iar torinezii l-ar putea pierde gratis, anul viitor, dacă nu se înțeleg în privința unei vânzări la finalul acestui sezon. La Juve, Tevez are un salariu de 4,5 milioane de euro pe an. Chiar dacă nu îi va putea oferi aceiași bani, Boca încearcă să se apropie măcar de pretențiile atacantului și i-a pregătit un contract valabil până în vara lui 2018, cu un salariu de 4 milioane de euro pe an, plus bonusuri. Juventus încă nu a luat o decizie și va face un anunț oficial după ce va analiza oferta argentinienilor. Totuși, după apariția acestor informații, Tevez a anunțat că nu este nimic adevărat și că va rămâne la Juventus până la sfârșitul contractului.

Smalling şi-a prelungit contractul cu Manchester United

Fundaşul Chris Smalling, în vârstă de 25 de ani, şi-a prelungit contractul cu Manchester United până în iunie 2019, a anunţat, ieri, gruparea engleză, pe site-ul oficial. Smalling a venit la Manchester United în 2010, fiind transferat de la Fulham. El a jucat 147 de meciuri pentru Manchester United şi a marcat nouă goluri.

Zeman şi-a dat demisia de la Cagliari

Tehnicianul ceh Zdenek Zeman şi-a dat demisia din funcţia de antrenor al echipei Cagliari, a anunţat ieri site-ul oficial al clubului italian. Zeman, în vârstă de 67 de ani, a preluat-o pe Cagliari la începutul acestui sezon, dar a fost demis în decembrie 2014 şi înlocuit cu Gianfranco Zola. După doar zece meciuri, la data de 9 martie, Zeman a fost readus la conducerea formaţiei din Sardinia. Cu şapte etape înainte de finalul sezonului, Cagliari ocupă locul 19, retrogradabil, cu 21 de puncte, la nouă puncte în urma echipei Atalanta Bergamo, care se află pe prima poziţie neretrogradabilă. Principalul favorit la înlocuirea lui Zeman este un fost jucător al formaţiei Cagliari, David Suazo, în vârstă de 35 de ani.