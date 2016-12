Două medalii pentru Andreea Aanei la CE de haltere

Halterofila Andreea Aanei a obţinut, sâmbătă, medaliile de bronz la stilul smuls şi la total, la categoria +75 kg din cadrul Campionatelor Europene de la Tbilisi. La smuls, Aanei a ridicat 120 kg, fiind întrecută de sportiva rusă Tatiana Kaşirina (142 kg) și de ucraineanca Anastasia Lisenko (126 kg). La total, podiumul a fost acelaşi: Kaşirina (322 kg), Lisenko (280 kg), Aanei (261 kg). La stilul aruncat, pe locul 3 s-a clasat Hripsime Khurshudyan din Armenia (141 kg), iar primele două poziţii au fost ocupate de Kaşirina (180) şi Lisenko (154). Andreea Aanei s-a clasat pe locul 4, cu 141 kg. Campionatele Europene de la Tbilisi au luat sfârșit pentru delegația României cu un bilanț de trei medalii de argint și cinci de bronz. În afară de Andreea Aanei, au mai obținut medalii Monica Csengeri (bronz la categoria 48 kg, stilul aruncat), Florin Ionuț Croitoru (argint la aruncat și bronz la total, categoria 62 kg) și Irina Lepșa (argint la aruncat și la total, bronz la smuls, categoria 58 kg).

CSM Știința Baia Mare a pierdut manșa tur din barajul pentru European Rugby Challenge Cup

Campioana României la rugby, CSM Știința Baia Mare, a fost învinsă, pe teren propriu, în manșa tur din barajul de calificare pentru grupele European Rugby Challenge Cup. Echipa rusă Rugby Club Enisei STM Krasnoiarsk a câștigat cu scorul de 30-20 (21-13) și este mare favorită să ajungă în grupele competiției, pentru că va juca returul pe teren propriu, peste două săptămâni. În celălalt baraj, dintre echipele italiene Femi-CZ Rugby Rovigo și Cammi Rugby Calvisano, scorul a fost egal, 17-17. Această partidă jucată în Cupele Europene este motivul pentru care băimărenii și-au amânat meciul de campionat cu Universitatea Cluj, din etapa a patra a SuperLigii. În celelalte două întâlniri, CSM Olimpia București și Steaua București au terminat la egalitate, 13-13, iar Timișoara Saracens RCM-UVT a dispus de Dinamo București cu 39-15. Pe primul loc al clasamentului a trecut Timișoara, cu 15 puncte, urmată de Steaua 12p, Dinamo 8p, Cluj 6p (3j), Baia Mare 6p (3j) și CSM 5p.

Sebastian Ciobanu a pierdut la decizie în fața lui Gokhan Saki

Luptătorul ieşean de K1 Sebastian Ciobanu a fost învins la puncte, vineri seară, de campionul mondial Gokhan Saki, în cadrul unei gale ce a avut loc la Dubai. Ciobanu a fost numărat în primul minut din repriza întâi, dar şi-a revenit şi a câştigat repriza a doua. Ultima rundă a fost echilibrată, însă la final Saki a fost declarat învingător. Turcul a ținut să îl laude pe român și chiar l-a purtat pe brațe. A fost al 82-lea succes din cariera lui Saki, turcul având până acum o rată a KO-urilor de aproape 70%. „Am fost surprins de replica dată de român. Sebastian a luptat incredibil. Este un sportiv de viitor, care a demonstrat că locul său este în elită”, a spus Gokhan Saki, cel care obținuse ultimele cinci victorii înainte de limită, cu Raoumaru, Anderson Silva, Daniel Ghiță, Nathan Corbett și Tyrone Spong. La rândul său, Ciobanu (30 de ani) s-a declarat încântat că a avut şansa de a-l înfrunta pe cel mai bun luptător de K1. „Mă bucur că am putut să lupt împotriva celui mai bun luptător din lume. Mi-aş fi dorit să îl înving, dar nu am reuşit mai mult. Cred că nu i-am dezamăgit pe români”, a declarat ieșeanul. „A fost o seară magnifică pentru mine. Am trăit alături de Cătălin (n.r. - Cătălin Moroşanu, coleg de club cu Ciobanu), în colţul ringului, un vis extraordinar. Sebastian a făcut un meci senzaţional, cu o decizie la puncte, cu Saki. La final, toată lumea ne-a felicitat, inclusiv turcii”, a precizat Mihai Constantin, antrenorul lui Sebastian Ciobanu.

Pilotul Robert Vişoiu a ocupat locul 5 în prima cursă de GP2 a sezonului

Robert Vişoiu (Rapax) s-a clasat sâmbătă pe locul 5 în prima cursă a sezonului de GP2, categoria premergătoare Formulei 1, concurs care s-a desfăşurat pe circuitul de la Sakhir (Bahrain). Vişoiu, debutant în GP2, a obţinut zece puncte pentru această clasare. Pe podium au încheiat belgianul Stoffel Vandoorne, indonezianul Rio Haryanto şi americanul Alexander Rossi. Ieri, tot la Sakhir, a avut loc cursa sprint. Punctajul pentru cursa de sâmbătă este cel din Formula 1, cu 25 de puncte pentru locul 1, apoi 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 şi un punct pentru locul 10. Ieri, Vişoiu s-a clasat pe locul 7 în cursa sprint. La sprint se acordă 15 puncte pentru locul 1, apoi 12, 10, 8, 6, 4, 2 şi un punct pentru locul 8. Se mai acordă patru puncte pentru cel mai rapid pilot în calificări şi câte două puncte pentru piloţii care stabilesc cel mai rapid tur sâmbătă, respectiv duminică. Etapa următoare a sezonului de GP2 se va desfăşura în perioada 8-10 mai, la Barcelona.

Cehia va înfrunta Rusia, în finala Fed Cup

Echipa Cehiei s-a calificat în finala Fed Cup, după ce a învins, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, reprezentativa Franţei, în semifinalele competiţiei. Duminică, Petra Kvitova a dispus, cu scorul de 6-4, 6-4, pe Caroline Garcia şi a dus scorul la 3-0 pentru Cehia. Ultimul meci de simplu, dintre Lucie Safarova şi Kristina Mladenovic nu s-a mai disputat. În meciul de dublu, perechea franceză Kristina Mladenovic / Pauline Parmentier a trecut, cu scorul de 0-6, 6-3, 10-8, de cuplul ceh Lucie Safarova / Barbora Strycova. Sâmbătă, Lucie Safarova a învins-o pe Caroline Garcia, scor 4-6, 7-6 (7/1), 6-1, iar Petra Kvitova a trecut de Kristina Mladenovic, cu scorul de 6-3, 6-4. În cealaltă semifinală a Fed Cup, Rusiei s-a impus, pe teren propriu, cu scorul de 3-2, în duelul cu reprezentativa Germaniei. Duminică, Andrea Petkovic a învins-o, cu scorul de 6-2, 6-1, pe Svetlana Kuzneţova, iar Angelique Kerber a trecut, cu scorul de 6-1, 6-0, de Anastasia Pavliucenkova. În meciul decisiv, perechea rusă Anastasia Pavliucenkova / Elena Vesnina a învins, cu scorul de 6-2, 6-3, cuplul german Sabine Lisicki / Andrea Petkovic. Sâmbătă, după primele meciuri de simplu, Rusia conducea cu scorul de 2-0. Svetlana Kuzneţova a trecut de Julia Goerges, scor 6-4, 6-4, iar Anastasia Pavliucenkova a învins-o pe Sabine Lisicki, scor 4-6, 7-6 (7/4), 6-3. Cehia a câştigat de opt ori Fed Cup, în 1975, 1983, 1984, 1985, 1988, 2011, 2012 şi 2014, în timp ce Rusia s-a impus de patru ori în Fed Cup, în 2004, 2005, 2007 şi 2008.

Fraţii Bryan au câştigat proba de dublu la Monte Carlo

Sportivii americani Bob şi Mike Bryan au câştigat, duminică, proba de dublu la turneul de 1.000 de puncte Monte Carlo Rolex Masters, cu premii totale de 3.624.045 de euro. Fraţii Bryan au trecut în finală de perechea italiană Simone Bolelli / Fabio Fognini, scor 7-6 (7/3), 6-1, după 68 de minute. Mike şi Bob Bryan au mai câştigat la Monte Carlo în 2007, 2011, 2012 şi 2014. La Monte Carlo, fraţii gemeni Bryan au câştigat titlul cu numărul 106 din carieră.

Nou record mondial la 100 metri bras

Sportivul britanic Adam Peaty, în vârstă de 20 de ani, a stabilit un nou record mondial în proba de 100 metri bras, cu 57 de secunde şi 92 de sutimi, la campionatele de înot ale Marii Britanii. Precedentul record, 58,46, îi aparţinea sud-africanului Cameron van der Burgh şi fusese stabilit la Jocurile Olimpice de la Londra, în 2012.

Promotorul Don King a fost operat la rinichi

Promotorul american de box Don King, în vârstă de 83 de ani, a fost operat pentru înlăturarea unor calculi renali. Un reprezentant al WBO a confirmat că Don King a fost spitalizat, după ce medicii au constatat că are câteva pietre la rinichi. Intervenţia chirurgicală a decurs bine şi Don King se simte bine.

Fostul baschetbalist Kareem Abdul-Jabbar a fost operat la inimă

Fostul baschetbalist Kareem Abdul-Jabbar a fost supus unui cvadruplu pontaj coronarian, săptămâna trecută, la spitalul „Ronald Reagan UCLA Medical Center” din Los Angeles. „Şeful secţiei de chirurgie cardiacă, Richard Shemin, a efectuat cu succes această intervenţie şi se aşteaptă ca Abdul-Jabbar să îşi revină complet”, a anunţat spitalul din Los Angeles. În noiembrie 2009, Abdul-Jabbar anunţase că a fost bolnav de leucemie, reuşind să se vindece după doi ani. În vârstă de 68 de ani, el este considerat unul dintre cei mai mari baschetbalişti din toate timpurile, fiind cel mai bun marcator din istoria NBA, cu 38.387 puncte.