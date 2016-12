Șase voleibaliști străini pot juca pentru o echipă în DA1, din sezonul viitor

Ieri, la București, a avut loc Adunarea Generală a Federaţiei Române de Volei. Cea mai importantă decizie a forului român este modificarea numărului maxim de voleibalişti străini care pot fi utilizați de către formațiile noastre. Dacă în acest sezon este obligatorie utilizarea a minimum trei jucători români, din sezonul viitor o echipă din campionatul României nu poate avea în lot mai mult de șase „stranieri”, inclusiv jucătorul libero, și nu există restricții în utilizarea simultană a tuturor. Sistemul competiţional pentru sezonul viitor va rămâne neschimbat.

Finala DA1 la volei feminin

Ieri s-a disputat prima partidă din cadrul finalei Diviziei A1 la volei feminin, CS Volei Alba-Blaj începând cu dreptul duelul din ultimul act cu CSM Târgoviște, în urma victoriei, cu scorul de 3:0 (25:19, 25:15, 25:15), din deplasare. În această seară, de la ora 19.30 (în direct la Digi Sport 2), tot la Târgoviște, este programată a doua întâlnire dintre cele două echipe. Finala se desfășoară în sistemul „cel mai bun din cinci meciuri”.

Tecău a pierdut în turul secund la Monte Carlo

Perechea Horia Tecău / Jean-Julien Rojer (România / Olanda), cap de serie nr. 3, a fost învinsă ieri, cu scorul de 3-6, 7-5, 13-11, de cuplul italian Simone Bolelli / Fabio Fognini, în turul secund al turneului de 1.000 de puncte Monte Carlo Rolex Masters. Prezenţa în turul al doilea la dublu este recompensată cu un premiu total de 12.670 de euro şi cu 90 de puncte ATP. România a rămas fără reprezentant la acest turneu, după ce şi Florin Mergea şi coechipierul său, indianul Rohan Bopanna, au pierdut în primul tur.

Elena Bogdan a fost eliminată în sferturi, la Bogota

Perechea Elena Bogdan / Nicole Melichar (România / SUA), cap de serie nr. 4, a fost eliminată în sferturile de finală ale probei de dublu din cadrul turneului de la Bogota (Columbia), dotat cu premii în valoare totală de 250.000 de dolari. Bogdan şi Melichar au pierdut duelul cu perechea Irina Kromaşeva / Marina Zanevska (Rusia / Ucraina), scor 1-6, 2-6, după 50 de minute de joc. Pentru prezenţa în sferturi la Bogota, Bogdan şi Melichar vor primi 60 de puncte în clasamentul de dublu şi un cec în valoare de 1.820 de dolari.

Federer şi Wawrinka, învinși la Monte Carlo

Tenismenii elveţieni Roger Federer, locul 2 ATP, şi Stanislas Wawrinka, locul 9 ATP, au părăsit, ieri, turneul de 1.000 de puncte Monte Carlo Rolex Masters, în faza optimilor de finală. Francezul Gael Monfils, locul 18 ATP şi cap de serie nr. 14, l-a învins, cu scorul de 6-4, 7-6 (7/5), pe Federer, în timp ce bulgarul Grigor Dimitrov, locul 11 ATP şi cap de serie nr. 9, l-a depăşit, cu scorul de 6-1, 6-2, pe Wawrinka, al şaptelea favorit şi deţinătorul trofeului.

Melodia „Amanecer”, care va reprezenta Spania la Eurovision, va fi imnul La Vuelta 2015

Melodia „Amanecer”, interpretată de Edurne şi care va reprezenta Spania la Eurovision, va fi imnul oficial al Turului Ciclist al Spaniei - La Vuelta, informează „El Mundo Deportivo”. Piesa, compusă de Thomas Gibson, Peter Böstrom şi Tony Sánchez-Ohlsson, „transmite o forţă care poate încuraja şi inspira cicliştii” în etapele mai dure, susţine Edurne. La Vuelta 2015 va avea loc în perioada 22 august - 13 septembrie şi se află la cea de-a 70-a ediţie. În vârstă de 29 de ani, Edurne este cunoscută în Spania ca model, prezentatoare de televiziune, cântăreaţă şi actriţă. Din 2010, ea are o relaţie cu portarul echipei Manchester United, David De Gea, în vârstă de 24 de ani, legătură amoroasă începută în perioada în care acesta evolua la Atletico Madrid.

Raikkonen ar putea continua și în 2016 la Ferrari

Pilotul finlandez Kimi Raikkonen (35 de ani), al cărui contract cu Ferrari se încheie la finele lui 2015, ar putea continua încă un an la scuderia italiană. Conform „Gazetta dello Sport“, campionul mondial din 2007 și-a regăsit plăcerea de a pilota și de a câștiga curse, astfel că își dorește încă un an la Ferrari, care în acest moment nu are opțiuni mai bune. În 2014, Raikkonen nu a prins niciun podium, cea mai slabă evoluție a sa cu excepția anului de debut în Formula 1, și s-a clasat doar pe locul 12 la general. În acest an, finlandezul a ocupat locul 4 în Malaezia și în China, după abandonul din prima etapă din Australia.

Înotătorul Michael Phelps recunoaște că vrea să participe și la JO din 2016

Americanul Michael Phelps, cel mai titrat înotător din istorie, cu 18 medalii olimpice de aur în vitrină, a recunoscut pentru prima oară că își dorește să participe la Jocurile Olimpice din 2016, ediție care ar fi a patra pentru el. Phelps (29 de ani) s-a retras după JO de la Londra, unde a câștigat patru medalii de aur și două de argint, dar la începutul anului 2014 a reluat antrenamentele alături de antrenorul său, Bob Bowman. „Îmi doresc să-mi regăsesc coechipierii din echipa SUA în această vară, în perspectiva Jocurilor Olimpice de la Rio. Sunteți primii care auziți știrea, ca și cum era un mare secret. Vreau să demonstrez tuturor că mă simt mai bine ca niciodată”, a declarat Phelps, a cărui suspendare de șase luni, pentru conducere sub influența alcoolului, a expirat recent. Americanul participă în aceste zile în cinci probe la Grand Prix-ul de la Mesa, prima sa competiție după opt luni. Din cauza suspendării, Phelps ar putea rata Mondialele 2015 de la Kazan (24 iulie - 9 august), dar federația sa ar putea găsi totuși o cale pentru ca americanul să ajungă în Rusia. În timpul suspendării, Phelps s-a tratat într-o clinică specializată împotriva dependenței de alcool, iar apoi a participat la reuniunile Alcoolicilor Anonimi.

New Orleans Pelicans şi Brooklyn Nets, ultimele calificate în play-off-ul NBA

Echipele New Orleans Pelicans şi Brooklyn Nets s-au calificat în play-off-ul ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA), după rezultatele înregistrate miercuri, în ultima etapă a sezonului regulat. Confruntările din play-off-ul NBA, Conferinţa de Est, vor fi următoarele: Atlanta Hawks (locul 1 în clasamentul conferinţei) - Brooklyn Nets (8); Cleveland Cavaliers (2) - Boston Celtics (7); Chicago Bulls (3) - Milwaukee Bucks (6); Toronto Raptors (4) - Washington Wizards (5). Iată și disputele din Conferinţa de Vest: Golden State Warriors (1) - New Orleans Pelicans (8); Houston Rockets (2) - Dallas Mavericks (7); LA Clippers (3) - San Antonio Spurs (6); Portland Trail Blazers (4) - Memphis Grizzlies (5). Play-off-ul se va disputa în sistemul „cel mai bun din şapte meciuri”.

Campionatele Mondiale de șah pe echipe au loc în Armenia și China

Campionatele Mondiale de șah pe echipe vor avea loc în perioada 18-29 aprilie, la Tsaghkadzor (Armenia) pentru formațiile masculine, respectiv la Chengdu (China) pentru echipele feminine. Echipele formate din patru jucători, o rezervă și un căpitan se vor întrece pe parcursul a nouă runde. În competiția masculină vor evolua Armenia, China, Cuba, Egipt, Ungaria, India, Israel, Rusia, Ucraina și SUA, iar la feminin vor lupta pentru titlul mondial Ucraina, Rusia, China, Georgia, Armenia, Kazahstan, Polonia, SUA, Egipt și India.