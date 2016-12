Juventus Torino, victorie la limită cu AS Monaco

Antrenorul echipei AS Monaco, Leonardo Jardim, a declarat marţi seară, după înfrângerea din meciul cu Juventus Torino, scor 0-1 (Vidal 57-pen.), din manşa tur a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor la fotbal, că este dezamăgit de rezultatul înregistrat, pe care îl consideră incorect, informează site-ul oficial al UEFA. „Cred că meritam mai mult. A fost o partidă echilibrată, iar rezultatul nu este echitabil. Penalty-ul din care am primit gol nu trebuia acordat. Faultul a fost în afara careului. În retur va fi o partidă complet diferită. În această seară am demonstrat că suntem o echipă bună şi am pus-o în dificultate pe Juventus”, a spus Jardim. De cealaltă parte, antrenorul formației Juventus Torino, Massimiliano Allegri, a declarat că formaţia sa are un mic avantaj, dar a precizat că partida retur nu va fi uşoară: „Rezultatul este bun, mai ales că nu am primit gol acasă. Cine se aştepta să câştigăm cu 4-0 a greşit. Nu a fost uşor, deoarece am întâlnit echipa cu cea mai bună defensivă din Liga Campionilor şi din campionatul Franţei”. Partida retur se va disputa la 22 aprilie.

Remiză în duelul Atletico Madrid - Real Madrid

Antrenorul echipei Real Madrid, Carlo Ancelotti, a declarat marţi seară, după remiza din meciul cu Atletico Madrid, disputat în deplasare, scor 0-0, că formaţia sa merita mai mult decât acest rezultat de egalitate, informează site-ul oficial al UEFA. „Meritam mai mult decât acest 0-0, mai ales pentru jocul din prima repriză. Primele 45 de minute au fost fantastice, am jucat cu multă personalitate. Repriza a doua a fost diferită, Atletico a presat mai mult. Rezultatul nu este unul pozitiv, dar rămânem încrezători. Pentru a ne califica, în retur trebuie să repetăm prestaţia din primele 45 de minute de pe „Vicente Calderon“”, a spus Ancelotti. Tehnicianul echipei Atletico Madrid, Diego Simeone, a declarat că formaţia sa a jucat mai bine în repriza a doua şi a admis că adversarii au dominat jocul în prima parte: „Calificarea este încă deschisă. Adversarii noştri au jucat mai bine în prima repriză, dar portarul Oblak a avut o prestaţie excelentă. A avut o intervenţie magnifică la ocazia lui Bale. Echipa mea a reacţionat în partea a doua şi meciul s-a schimbat. Meciul retur va fi un clasic pe care toată lumea va dori să-l vadă”. Întâlnirea retur va avea loc la 22 aprilie.

Jurgen Klopp o va părăsi pe Borussia Dortmund la finalul sezonului

Conducerea clubului Borussia Dortmund a anunţat ieri, pe site-ul oficial, că a acceptat cererea antrenorului Jurgen Klopp de a termina contractul înainte de termen, astfel că tehnicianul în vârstă de 47 de ani va părăsi clubul la finalul sezonului. „Am ajuns la un acord ca drumul nostru comun din ultimele şapte sezoane, în care am avut succese incredibile, să se termine la finalul sezonului. În timpul conversaţiei ne-am dat seama că am construit o relaţie foarte specială, care este caracterizată de încredere extremă şi prietenie”, a declarat directorul executiv al clubului, Hans-Joachim Watzke. Directorul sportiv Michael Zorc a afirmat că, în ultimii şapte ani, Borussia a scris o poveste frumoasă a fotbalului. La rândul său, Jurgen Klopp a dat asigurări că demisia sa nu are nicio legătură cu poziţia actuală din clasament, unde Borussia se află pe locul 10. „În ultimele zile nu mi-era clar dacă mai sunt antrenorul potrivit pentru acest club extraordinar. Cred că este decizia corectă. Nu am demisionat pentru că aş fi obosit. De asemenea, nu a avut loc nicio ruptură între mine şi jucători”, a adăugat Klopp. El se află în funcţie din 2008 şi a câştigat două titluri de campion al Germaniei cu Borussia Dortmund, o cupă şi trei supercupe, a terminat de două ori pe locul 2 şi a jucat finala Ligii Campionilor din 2013. El este cel mai de succes antrenor din istoria clubului german, cu o medie de 1,91 puncte pe meci, devansându-i pe Ottmar Hitzfeld (1,85p) şi Matthias Sammer (1,74p). Watzke şi Zorc au refuzat să spună dacă în locul lui Klopp va fi numit Thomas Tuchel, fost tehnician al echipei FSV Mainz în perioada 2009-2014. Borussia Dortmund se află pe locul 10 după 28 de etape disputate în Bundesliga, a fost eliminată în optimile de finală ale Ligii Campionilor, dar este calificată în semifinalele Cupei Germaniei. Klopp mai avea contract cu Borussia Dortmund până la finalul sezonului 2017-2018.

Bruno Labbadia, noul antrenor al echipei SV Hamburg

Tehnicianul Bruno Labbadia a fost numit în funcţia de antrenor principal al echipei SV Hamburg, înlocuindu-l pe interimarul Peter Knabel, a anunţat, ieri, cotidianul francez „L'Equipe”. Labbadia, care a mai pregătit-o pe SV Hamburg în perioada 2009-2010, va încerca să salveze echipa de la retrogradare, cu şase etape înainte de finalul sezonului. Peter Knabel fusese numit antrenor interimar la sfârşitul lunii martie, după demiterea lui Joe Zinnbauer. SV Hamburg a început acest sezon cu Mirko Slomka pe banca tehnică, dar acesta a fost dat afară în septembrie 2014 şi înlocuit de Zinnbauer. În vârstă de 49 de ani, Labbadia a mai pregătit în cariera sa formaţiile SV Darmstadt, Greuther Furth, Bayer Leverkusen şi VfB Stuttgart. Cu şase etape înainte de finalul sezonului, SV Hamburg se află pe ultimul loc, 18, în clasament, cu 25 de puncte, la două puncte de locul de baraj, 16, ocupat de SC Paderborn şi la patru puncte de prima poziţie care asigură salvarea de la retrogradare, Hannover '96 fiind pe locul 15.

Al Ittifaq, eliminată în optimile de finală ale Cupei Campionilor Arabiei Saudite

Echipa din liga a doua Al Ittifaq, antrenată de Gheorghe Mulţescu, a ratat calificarea în sferturile de finală ale Cupei Campionilor Arabiei Saudite, după ce a fost învinsă pe teren propriu, cu scorul de 2-0 (Jehad Al Hussain 51, Ahmad Al Turky 71), de formaţia Al Taawon, în optimile competiţiei. În optimile de finală ale Cupei Campionilor Arabiei Saudite vor mai evolua şi echipele Al Ittihad (Victor Piţurcă şi Lucian Sânmărtean) şi Al Orubah (Valeriu Tiţa). Al Ittihad va întâlni, în deplasare, la 22 aprilie, pe Al Fateh, iar Al Orubah va juca, tot în deplasare, la 23 aprilie, cu Al Baten (liga a doua).

Maradona i-a cerut scuze copilului pe care l-a agresat la un meci de fotbal în Columbia

Diego Armando Maradona i-a cerut scuze lui Santiago Palencia, un copil de 14 ani pe care l-a bruscat vinerea trecută, după un meci de caritate în favoarea păcii în Columbia, disputat în capitala Bogota. Într-o înregistrare video, care a fost dată publicității prin intermediul site-ului cotidianului „AS“ din Columbia, se poate vedea cum fostul star argentinian al fotbalului își cere scuze minorului: „Iartă-mă, tată. Cu toată agitația din jur, cu toată lumea, nu știam că ești tu. Fiecare voia ceva și atunci te-am împins”. Maradona i-a semnat o minge de fotbal copilului, cu dedicația „cu drag pentru Santi”, asigurându-l că de fiecare dată când va vizita Columbia îl va invita oriunde se va afla și vor juca fotbal împreună. Vinerea trecută, la finalul partidei care s-a disputat pe stadionul municipal din Techo, Maradona a făcut un tur de stadion pentru a-și saluta fanii, acțiune care a degenerat într-o agresiune a fostului fotbalist asupra unui fan care voia să-i facă o fotografie. Fostul decar al selecționatei Argentinei i-a lovit pe membrii forțelor de ordine de la stadion, după care i-a împins pe fanii ce se aflau în jurul său.

Ibrahimovic este dorit la Liverpool

Viitorul lui Zlatan Ibrahimovic ar putea fi în Premier League. Presa engleză scrie că Liverpool este pregătită să facă o ofertă pentru atacantul lui Paris St. Germain la finalul sezonului, pentru a-şi întări ofensiva, care a suferit din cauza plecării lui Luis Suarez şi accidentărilor lui Daniel Sturridge. Potrivit celor de la Metro, managerul „Cormoranilor", Brendan Rodgers, ar fi dispus să plătească aproximativ 25 de milioane de euro în schimbul suedezului de 33 de ani, care mai are contract cu liderul din Ligue 1 până în 2016. Mutarea ar putea fi facilitată de faptul că Ibrahimovic este nemulţumit de evenimentele din ultimele săptămâni, totul culminând cu suspendarea de patru meciuri primită în urma incidentelor de la finalul partidei cu Bordeaux, de la jumătatea lunii martie. De asemenea, parizienii par decişi să mizeze în sezoanele următoare pe uruguayanul Edinson Cavani, aşa cum a lăsat de înţeles proprietarul clubului, Nasser Al-Khelaifi. „Edinson Cavani este un jucător care îmi place cu adevărat. Vă pot spune că problema plecării sale nu a fost deloc ridicată. Parisul îl iubeşte şi el iubeşte Parisul”, a spus Al-Khelaifi. Vârsta înaintată a lui Zlatan şi faptul că actuala înţelegere a suedezului cu PSG este valabilă până la finalul sezonului viitor i-ar putea convinge pe oficialii campioanei Franţei să încerce să obţină o sumă de bani în schimbul său, iar o eventuală ofertă a celor de la Liverpool ar putea sosi la momentul potrivit.