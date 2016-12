Naţionala de fotbal feminin a României, în urna a treia la tragerea la sorţi pentru EURO 2017

Echipa naţională de fotbal feminin a României a fost plasată în urna a treia la tragerea la sorţi a grupelor preliminare pentru Campionatul European din 2017, care va avea loc în Olanda, a anunţat, ieri, site-ul oficial al UEFA. Tragerea la sorţi va avea loc luni, de la ora 15.00. Componenţa celor cinci urne valorice este următoarea - Urna A: Germania, Franţa, Suedia, Norvegia, Anglia, Italia, Spania, Islanda; Urna B: Rusia, Danemarca, Finlanda, Elveţia, Scoţia, Austria, Ucraina, Belgia; Urna C: Polonia, Cehia, Ţara Galilor, Irlanda, România, Ungaria, Serbia, Belarus; Urna D: Portugalia, Irlanda del Nord, Slovacia, Bosnia-Herţegovina, Turcia, Israel, Slovenia, Grecia; Urna E: Estonia, Croaţia, Kazahstan, Albania, Macedonia, Muntenegru, Georgia, Moldova. Vor fi create opt grupe de câte cinci echipe, iar câştigătoarele şi cele mai bune şase locuri secunde se vor califica, alături de Olanda (ţara gazdă), la turneul final. Celelalte două formaţii de pe locurile secunde vor disputa un baraj pentru accederea la Campionatul European. Partidele din preliminariile EURO 2017 se vor disputa în perioada 14 septembrie 2015 - 20 septembrie 2016.

Hănescu, în sferturi la Mersin

Tenismanul Victor Hănescu, cap de serie nr. 8 şi locul 153 ATP, s-a calificat, ieri, în sferturile de finală ale turneului challenger de la Mersin (Turcia), dotat cu premii în valoare totală de 42.500 de euro. Hănescu l-a învins în turul secund, cu scorul de 1-6, 6-3, 7-6 (7/5), după două ore şi trei minute, pe slovacul Jozef Kovalik, poziţia 248 în ierarhia mondială. În sferturi, Hănescu îl va întâlni pe învingătorul partidei dintre turcul Marsel Ilhan, al treilea favorit al competiţiei şi locul 95 ATP, şi rusul Aslan Karaţev, poziţia 165 în clasamentul mondial. Pentru calificarea în sferturi la Mersin, Hănescu va primi 15 puncte ATP şi un cec în valoare de 1.245 de euro.

Poloiștii români au încheiat pe locul 3 grupa preliminară din Liga Mondială

Echipa naţională de polo a României a învins, marţi seară, în deplasare, Slovacia cu scorul de 9-8 (1-2, 3-3, 3-2, 2-1), în ultimul meci din Grupa A europeană a Ligii Mondiale. În jocul de la Bratislava, golurile echipei antrenate de Dejan Stanojevic au fost înscrise de Ramiro Georgescu 3, Tiberiu Negrean 2, Alex Ghiban, Cosmin Radu, Roland Szabo și Alex Popoviciu. Tot în ultima etapă, Ungaria a dispus de Grecia cu 12-11. În clasamentul Grupei A, Ungaria a acumulat 18 puncte, maximum posibil, fiind urmată de Grecia 12p, România 5p și Slovacia 1p. Câștigătoarea grupei s-a calificat pentru turneul final al competiției, care va avea loc la Bergamo (Italia), în perioada 23-28 iunie.

A doua victorie la Reykjavik pentru hocheiștii români

Naționala României a învins Australia cu scorul de 5-1 (2-0, 0-0, 3-1), marți seară, la Reykjavik (Islanda), într-un meci din cadrul Campionatului Mondial de hochei pe gheață, Divizia A a II-a, Grupa A. Tricolorii s-au impus prin golurile marcate de Roberto Gliga (06:02), Levente Lorincz (07:15), Attila Goga (46:18), Ede Mihaly (49:43) și Botond Flinta (57:21), în timp ce pentru echipa de la Antipozi a înscris Mitch Humphries (48:30). România este la a doua victorie, după 8-4 cu Serbia. Astăzi, în al treilea joc de la Reykjavik, echipa antrenată de suedezul Greg Lindqvist va înfrunta Belgia, urmând să joace apoi cu Spania (vineri) și Islanda (duminică). Tricolorii au ca obiectiv câștigarea turneului și promovarea în Grupa B a Diviziei I (al treilea eșalon valoric al hocheiului mondial).

Şarapova nu va juca pentru Rusia în semifinalele Fed Cup

Jucătoarea de tenis Maria Şarapova, locul 2 WTA, nu va juca în meciul pe care echipa Rusiei îl va disputa la sfârşitul acestei săptămâni, pe teren propriu, la Soci, împotriva Germaniei, în semifinalele Fed Cup, a anunţat Federaţia Rusă de Tenis. În vârstă de 27 de ani, Şarapova s-a accidentat la picior în timpul turneului de la Miami şi nu va fi refăcută pentru întâlnirea cu Germania. Vera Zvonareva, locul 137 WTA, este jucătoarea care o va înlocui pe Şarapova. De asemenea, Venus Williams (locul 16 WTA) nu va putea evolua în partida din deplasare, de la Brindisi, cu Italia, din play-off-ul pentru Grupa Mondială. Venus Williams a fost înlocuită cu Lauren Davis (locul 57 WTA).

Ciclistul Bradley Wiggins va încerca să doboare recordul orei

Ciclistul britanic al echipei Sky, Bradley Wiggins, va încerca la 7 iunie, la Londra, să doboare recordul orei, deţinut de australianul Rohan Dennis, a anunţat, ieri, Uniunea Ciclistă Internaţională. În vârstă de 34 de ani, Wiggins va încerca doborârea recordului pe velodromul „Lee Valley VeloPark” din Londra. Recordul orei îi aparţine australianului Rohan Dennis (52,491 kilometri) şi a fost stabilit la 8 februarie. Un alt rutier britanic, Alex Dowsett (Movistar), va încerca să doboare recordul orei la 2 mai, la Manchester.

Boston Celtics şi Sacramento Kings vor juca un meci la Mexico City

Echipele nord-americane de baschet profesionist Boston Celtics şi Sacramento Kings vor juca un meci la Mexico City, la 3 decembrie, a anunţat site-ul oficial al NBA. Meciul va face parte din ediţia viitoare a sezonului regulat al Ligii Profesioniste nord-americane de baschet. Oraşul Mexico City a mai găzduit până în prezent 21 de meciuri din NBA, iar Mexicul este ţara în care s-au jucat cele mai multe partide din Liga Profesionistă nord-americană de baschet, în afară de Statele Unite ale Americii şi Canada.

Mayweather spune că lupta cu Pacquiao va fi penultima din carieră

Pugilistul american Floyd Mayweather a anunţat că lupta cu filipinezul Manny Pacquiao, care va avea loc la data de 2 mai, la Las Vegas, va fi penultima din cariera sa, deoarece nu mai este pasionat de ceea ce face. Mayweather, în vârstă de 38 de ani, este neînvins la profesionişti în cele 47 de partide disputate şi mai are contract pentru două meciuri cu postul de televiziune Showtime. „Nu îmi mai face plăcere cum era odată. Ultima mea luptă va avea loc în septembrie”, a spus Mayweather cu ocazia primei şedinţe de pregătire în perspectiva meciului cu Pacquiao. Mayweather şi-a mai anunţat de două ori retragerea din activitate, prima oară în mai 2007, după ce l-a învins pe Oscar De La Hoya, iar a doua oară în 2008, însă a revenit de fiecare dată, ultima oară după o pauză de 21 de luni.

Britanicul Kell Brook își apără din nou centura IBF, la Londra

Pugilistul britanic Kell Brook, care acum două săptămâni l-a învins pe Jo Jo Dan la Sheffield, a anunțat că va urca din nou în ring la data de 30 mai, la Londra, pentru a-și apăra centura IBF la categoria welter împotriva conaționalului său Frankie Gavin. Constrâns la o inactivitate de șapte luni, după ce a fost înjunghiat în gamba stângă în septembrie 2014, Brook va urca în ring la numai două luni după meciul cu Jo Jo Dan, pe care l-a câștigat prin KO tehnic în repriza a 4-a. Brook (28 de ani), cu 34 victorii în palmares (23 prin KO), își dorea un meci cu Amir Khan, dar fostul campion WBA și IBF la categoria welter light are alte planuri. Fost campion mondial de amatori în 2007, Gavin (29 de ani) are în palmares 22 victorii și o înfrângere, iar acum are prima sa șansă la un titlu mondial. El a suferit singura sa înfrângere în august 2014, în fața lui Leonard Bundu.

Kosovo a devenit membru al Federaţiei Internaţionale de Atletism

Kosovo, care la începutul anului 2008 şi-a declarat unilateral independenţa faţă de Serbia, a devenit cel de-al 214-lea membru cu drepturi depline al Federaţiei Internaţionale de Atletism (IAAF), conform unei decizii a Adunării Generale a forului care a avut loc, ieri, la Beijing. „IAAF a primit şi analizat aplicaţia Federaţiei de Atletism din Kosovo pentru a deveni membru al federaţiei internaţionale. Aplicaţia a îndeplinit condiţiile, iar calitatea de membru provizoriu a fost transformată în cea de membru cu drepturi şi obligaţii depline. Astfel, IAAF are acum 214 membri”, se arată în comunicatul IAAF, postat pe site-ul oficial. Kosovo, regiune în care majoritatea populaţiei este de origine albaneză, şi-a declarat unilateral independenţa la începutul lui 2008. Însă Serbia nu recunoaşte independenţa fostei sale provincii de sud.