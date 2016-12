Ribery şi Schweinsteiger vor absenta în meciul Bayern Munchen - FC Porto

Directorul sportiv al clubului Bayern Munchen, Matthias Sammer, a declarat, ieri, că fotbaliştii Franck Ribery şi Bastian Schweinsteiger nu vor evolua în meciul de miercuri, din deplasare, de la ora 21.45, cu FC Porto, din prima manşă a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor, informează uefa.com. Ribery şi Schweinsteiger au probleme la glezne. Din lotul echipei Bayern mai sunt accidentaţi Arjen Robben (indisponibil din 22 martie, probleme musculare la abdomen), David Alaba (probleme la genunchi) şi Javi Martínez (probleme la genunchi).

Leverkusen a reziliat contractul lui Spahic

Clubul Bayer Leverkusen a reziliat contractul internaţionalului bosniac Emir Spahic, de comun acord cu acesta, ca urmare a unui incident de la meciul cu Bayern Munchen, din Cupa Germaniei. „Bayer 04 Leverkusen reziliază contractul fundaşului Emir Spahic, care era valabil până în 2016, cu efect imediat şi de comun acord, ca urmare a incidentului de la meciul cu Bayern Munchen din Cupa Germaniei”, se arată pe site-ul bayer04.de. „Emir Spahic este un fotbalist foarte bun, care şi-a pus amprenta la Bayer 04 prin prestaţiile sale de pe teren. Informaţiile apărute după incidentul de miercuri nu ne-au lăsat altă opţiune. După ce au apărut dovezile filmate, am fost şocaţi şi foarte afectaţi şi am considerat că nu putem să aşteptăm rezultatul anchetei judiciare sau alte urmări din punct de vedere penal. A trebuit să ne gândim la o reacţie a clubului. Am discutat cu Emir şi am găsit o soluţie. Emir îşi regretă faptele şi îi pare foarte rău. Îi urăm succes în continuare”, a declarat Michael Schade, conducător al clubului german. Spahic a afirmat, la rândul său, că regretă ceea ce a făcut şi că îşi cere scuze. „Ştiu că faptele mele au provocat probleme clubului. Antrenorul Roger Schmidt, managerul general Jonas Boldt, directorul sportiv Rudi Voller şi CEO-ul Michael Schade au avut tot timpul încredere în mine. A fost o onoare pentru mine să fac parte din această echipă”, a spus Spahic. Potrivit presei internaţionale, Spahic a avut un conflict cu forţele de ordine după meciul cu Bayern şi a agresat un steward. Bayern s-a calificat în semifinalele Cupei Germaniei, în urma victoriei obținute în urma loviturilor de departajare, scor 5-3.

Djourou şi Behrami vor fi amendaţi, după ce s-au bătut în pauza meciului cu VfL Wolfsburg

Clubul Hamburger SV a anunţat că jucătorii Johan Djourou şi Valon Behrami vor fi amendaţi, după ce s-au bătut în vestiar la pauza meciului de sâmbătă din campionatul Germaniei, 0-2 cu VfL Wolfsburg. Potrivit „Sport Bild“, Djourou, care a fost eliminat în minutul 88, şi Behrami s-ar fi bătut din cauza unei divergenţe privind tactica de joc. Hamburger SV are 25 de puncte şi ocupă locul 17, penultimul, în clasament, cu şase etape înainte de final.

Paris Saint-Germain a câştigat, pentru a cincea oară, Cupa Ligii Franţei

Formaţia Paris Saint-Germain a câştigat pentru a cincea oară Cupa Ligii Franţei, învingând în finala ce a avut pe „Stade de France“, cu scorul de 4-0 (Ibrahimovici 21-pen., 41, Cavani 80, 90+2), echipa Bastia. În minutul 20, de la Bastia a fost eliminat Squillaci. Ibrahimovici a fost integralist la echipa din Paris în această partidă, înaintea ispăşirii suspendării de patru meciuri ce a fost decisă de Comisia de Disciplină a Ligii franceze. Suspendarea suedezului este valabilă începând de astăzi. PSG a mai câştigat Cupa Ligii Franţei în 1995, 1998, 2008 şi 2014.

Mare surpriză în Serie A: campionii au pierdut în fața „falimentarilor”!

Formaţia Juventus Torino, lider în Serie A, a fost învinsă sâmbătă, în deplasare, cu scorul de 1-0, de formaţia Parma, ultima clasată, în etapa a 30-a a campionatului Italiei. Golul a fost marcat de Mauri, în minutul 60. „Nu am câştigat nici măcar un duel, asta spune tot. Am fost lenţi şi am făcut prea multe greşeli. Să sperăm că vom învăţa ceva din acest meci. Trebuia să jucăm altfel şi să dăm dovadă de maturitate. Trebuia să câştigăm pentru a ne păstra avansul faţă de Roma şi Lazio. Nu am fost buni şi trebuie să muncim mai mult”, a declarat antrenorul torinezilor, Massimiliano Allegri. Cu opt etape înainte de finalul campionatului italian, Juventus este lider în clasament, cu 70 de puncte, urmată de Roma 56p şi de Lazio 55p. FC Parma, club aflat în faliment, ocupă ultimul loc, cu 16 puncte. Mai trebuie precizat că, în meciul de la Parma, Allegri a folosit mai multe rezerve, precum Storari, Ogbonna, Padoin, Sturaro sau Coman, iar parcurs i-a mai introdus pe Simone Pepe și Vitale. Mâine, Juventus joacă la Torino cu AS Monaco, în manșa tur din sferturile de finală ale UEFA Champions League.

Toulalan și-a prelungit până în 2017 contractul cu Monaco

Fostul internațional francez Jeremy Toulalan și-a prelungit contractul cu AS Monaco cu încă doi ani, până în iunie 2017, a anunțat clubul monegasc din Ligue 1. Toulalan, un mijlocaș de 31 ani, cu 36 de selecții la națională între 2006 și 2010, a ajuns la Monaco în 2013, după un transfer de la Malaga, iar în acest sezon i s-a încredințat banderola de căpitan. Monaco le-a mai extins contractele portarului Danijel Subasic, fundașului Andre Raggi și mijlocașului Nabil Dirar.

Mijlocașul Morgan Sanson va fi indisponibil cel puţin şase luni

Clubul Montpellier a anunţat, ieri, pe site-ul oficial, că mijlocaşul Morgan Sanson a suferit o ruptură de ligamente la meciul cu Toulouse şi va fi indisponibil cel puţin şase luni. Sanson are ruptură de ligament anterior la genunchiul drept şi urmează să fie operat. „Verdict: Ruptură de ligamente. Sunt trist, dar voi reveni mai puternic”, a notat jucătorul pe Twitter. Montpellier a fost învinsă, duminică, de Toulouse, cu scorul de 1-0, în campionatul Franţei.

Sezon încheiat pentru Alex Meier

Atacantul echipei Eintracht Frankfurt, Alex Meier, va fi operat azi la genunchi, astfel că nu va mai putea să joace în acest sezon. Meier a ratat meciul de sâmbătă cu Bayern Munchen, din cauza durerilor la genunchi. „Îmi pare foarte rău că trebuie să fiu operat. Nu pot să joc până la finalul sezonului şi să îmi ajut echipa”, a declarat Alex Meier. Atacantul se află pe primul loc în topul marcatorilor din această ediţie a campionatului Germaniei, cu 19 reuşite.

Kuyt va pleca de la Fenerbahce la finalul acestui sezon

Fotbalistul olandez Dirk Kuyt a anunţat că la finalul actualului sezon va părăsi echipa Fenerbahce Istanbul, la care joacă din 2012, el urmând să revină la formaţia Feyenoord Rotterdam. „Într-o reuniune cu oficialii clubului, am anunţat că la finalul sezonului voi pleca de la Fenerbahce. După o aventură de nouă ani în străinătate, m-am hotărât să revin în ţara mea şi să joc la Feyenoord. Sunt mândru că în cei trei ani petrecuţi la Fenerbahce am câştigat toate trofeele posibile în Turcia (n.r. - Supercupa, Cupa şi campionatul) şi echipa a ajuns pentru prima dată în semifinale în Cupele Europene. Însă fiecare poveste frumoasă are un sfârşit. Asta înseamnă că am ajuns la finalul poveştii ce mă leagă pe mine, ca fotbalist, de Fenerbahce. Nu a fost deloc uşor să iau această decizie, pentru că eu şi familia mea iubim Turcia”, a precizat Kuyt într-un mesaj în limba turcă postat pe contul său de Facebook. Kuyt a menţionat că a luat decizia de a părăsi echipa Fenerbahce la finalul sezonului înaintea atacului ce a vizat autocarul formaţiei din Istanbul, în timpul deplasării formaţiei turce la Trabzon, după meciul disputat la Rize cu Caykur Rizespor. Potrivit cotidianului „Milliyet”, Feyenoord a anunţat că a obţinut serviciile lui Kuyt pentru un sezon. Dirk Kuyt a mai jucat la echipa olandeză în perioada 2003-2006.