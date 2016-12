Remiză pentru echipa de rugby CS Năvodari în DN

Vineri, într-o partidă contând pentru ediția 2015 din Divizia Națională de seniori, etapa a treia, CS Năvodari a evoluat, pe teren propriu, cu RC Bârlad. Formația antrenată de Cristian Husea și Cornel Suciu a făcut din nou spectacol pe Stadionul „Flacăra” din Năvodari, dar nu a reuşit să obţină a doua victorie din acest sezon, scorul final fiind egal, 20-20 (17-10)! Gazdele au scăpat victoria printre degete, pentru că, în ultimul minut de joc, Trandafir a ratat o lovitură de pedeapsă! Este drept, poziţia a fost dificilă, 25 de metri distanţă şi aproape de tuşă. Punctele reuşite de singura reprezentantă a județului Constanța în al doilea eșalon al rugby-ului românesc au fost realizate de Bejan, Fl. Croitoriu (câte un eseu) și Trandafir (două transformări şi două lovituri de pedeapsă). Au evoluat pentru CS Năvodari: Apetroae, Barbu, Istrate - M. Croitoru, Burlacu - Niţă, Ogea, Bejan - Fl. Croitoriu, Trandafir - Ciubotariu, M. Pîrvu, Gheară, M. Prodan - Grigoraș (au mai intrat: Iorga, Avram, Perju, Zainea).

Callatis, punct important în Liga a III-a la fotbal

Vineri, în Seria a 2-a din Liga a III-a la fotbal, s-a jucat etapa a 19-a. Singura echipă constănțeană din acest eșalon, ACS Callatis 2012 Mangalia, a evoluat în deplasare cu Viitorul Domnești, ultima clasată, iar meciul s-a încheiat la egalitate, 1-1 (1-0). Gazdele au deschis scorul în minutul 20, prin R. Zeciu, iar Callatis a egalat în minutul 70, prin veteranul Radu Doicaru, care a transformat un penalty obţinut tot de el. Pentru Callatis, formație antrenată de Cristian Petcu şi Aurel Chelu, au evoluat următorii jucători: Puia - Ivanov, Drăgăniță, Romașcanu, Dimoftei - Vărzaru, Erdinci Cogali, Mihalache (85 Al. Stan), Talașman, Cazan (55 Braşoveanu) - L. Alexandru (60 Doicaru).

HCM Baia Mare a fost eliminată din Liga Campionilor la handbal feminin

Campioana României la handbal feminin, HCM Baia Mare, a fost învinsă, sâmbătă, în deplasare, cu scorul de 30-25 (18-11), de echipa rusă Dinamo-Sinara Volgograd, în manşa secundă a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor, ratând astfel calificarea la turneul Final Four. Golurile echipei din Baia Mare au fost marcate de Do Nascimento 5, Davidenko 5, Ardean 4, Nechita 4, Herrem 3, Makeeva 2, Buceschi 1 și Szucs 1. În tur, săptămâna trecută, HCM Baia Mare s-a impus, pe teren propriu, cu scorul de 25-23. În celelalte meciuri din manșa retur a sferturilor de finală s-au înregistrat următoarele rezultate: BUDUCNOST PODGORICA (Muntenegru) - Viborg (Danemarca) 28-19 (în tur: 28-22), LARVIK - Thuringer HC 36-18 (în tur: 29-26), Gyori ETO (Ungaria) - VARDAR SKOPJE (Macedonia) 27-27 (în tur: 18-24). Turneul Final Four al Ligii Campionilor va avea loc la 9 şi 10 mai, la Budapesta.

Victorie pentru HC Odorhei în prima manşă a semifinalelor Challenge Cup

Echipa de handbal masculin HC Odorhei a învins, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 31-29 (16-15), formaţia portugheză Benfica Lisabona, în prima manşă a semifinalelor Challenge Cup. Golurile gazdelor au fost marcate de Rusia 8, Onyejekwe 7, Mihalcea 4, Ramba 4, Kuzmanoski 3, Majnov 3, Sipos 1 şi Talas 1. Returul va avea loc la 19 aprilie, în Portugalia.

Gabi Szabo, realeasă în Consiliul Asociaţiei Europene de Atletism

Ministrul Tineretului şi Sportului, Gabriela Szabo, a fost realeasă, sâmbătă, ca membru al Consiliului Asociaţiei Europene de Atletism, la congresul ce a avut loc la Bled (Slovenia). Szabo deţine funcţia de membru cu drepturi depline în consiliul forului european din primăvara anului 2011. Ea a primit sâmbătă 32 de voturi. Ceilalţi membri aleşi sunt Antti Pihlakoski (44 voturi), Jorge Salcedo (43), Libor Varhanik (43), Dimakos Panagiotis (40), Jose Luis de Carlos (38), Marton Gyulai (37), Sylvia Barlag (36), Toralf Nilsson (34), Gregor Bencina (33), Alfio Giomi (32), Erich Teigamagi (32) şi Yaras Salih Munir (32). Tot la Bled, norvegianul Svein Arne Hansen a fost ales în funcţia de preşedinte al Asociaţiei Europene de Atletism.

Medalii pentru luptătorii români la Cupa Balcanică

Juniorii români au cucerit trei medalii de aur, două de argint și una de bronz, sâmbătă, în prima zi a Cupei Balcanice de lupte de la Bursa (Turcia). La stilul greco-romane, Mihai Mihuț a cucerit aurul la categoria 60 kg, Vlad Mariea a ocupat primul loc la 74 kg, Irinel Botez s-a clasat pe locul al doilea la 60 kg, iar Nicu Ojog a fost al treilea la 74 kg. În concursul de lupte libere, Juon Mihaly s-a impus la 50 kg, iar Ștefan Asan a luat argintul la 60 kg. În ziua a doua, la stilul libere, doar Marius Badea a urcat pe podium, locul 3 la 55 kg. La greco-romane, Teodor Horătău a câștigat categoria 55 kg, Lenard Berei s-a clasat al doilea la 120 kg, iar Ionuț Caraș a ocupat locul 3 la 84 kg. În clasamentul final, România a fost a doua în competiția pe echipe de la stilul greco-romane.

ACS Sepsi SIC Sf. Gheorghe, la o victorie de titlul național la baschet feminin

ACS Sepsi SIC Sf. Gheorghe a câștigat și al doilea meci al finalei Ligii Naționale de baschet feminin cu CSM Târgoviște, cu scorul de 68-63 (21-14, 15-14, 21-16, 11-19). Formația covăsneană a făcut un pas important spre primul său titlu de campioană, după ce s-a impus și în prima partidă, de vineri, scor 66-65, disputată tot în Sala „Kati Szabo” din Sf. Gheorghe. Următorul meci va avea loc mâine, la Târgoviște. Finala se joacă în sistemul „cel mai bun din cinci partide”, astfel că Sepsi mai are nevoie de o singură victorie pentru a-și adjudeca titlul.

Dinamo a învins campioana, în SuperLiga de rugby

Timișoara Saracens RCM-UVT și CSM Olimpia București au terminat la egalitate, scor 12-12 (7-9), sâmbătă, pe stadionul „Dan Păltinișanu” din Timișoara, în ultimul meci din etapa a treia a SuperLigii de rugby. Vineri, Dinamo București a învins campioana CSM Știința Baia Mare, cu scorul de 35-33, iar Steaua București s-a impus, în deplasare, în fața formației Universitatea Prodvinalco Cluj, cu 17-13. Pe primul loc al clasamentului se află Steaua, cu 10 puncte, urmată de Timișoara 10p, Dinamo 8p, Cluj 6p, Baia Mare 6p și CSM 3p.

Victorii africane la Maratonul Parisului

Ediția a 39-a a Maratonului de la Paris a fost dominată, duminică, de alergătorii africani, la masculin câștigând kenyanul Mark Korir, iar la feminin, prima care a trecut linia de sosire a fost Meseret Mengistu, din Etiopia. Învingătorul din cursa masculină a fost cronometrat cu timpul de 2h 5min 49sec. Pe locurile următoare au sosit Luka Kanda (Kenya), cu 2 h 7min 20sec, și Seboka Tola (Etiopia), cu 2h 7min 33sec. La feminin, după 42,195 km, Meseret Mengistu a oprit acele cronometrului la 2h 23min 26sec. Pe podium au mai urcat Amane Gobena (Etiopia), cu 2h 23min 30sec, și Visiline Jepkesho (Kenya), cu 2h 24min 44sec.

Martin Klizan a câştigat turneul de la Casablanca

Tenismanul slovac Martin Klizan, cap de serie nr. 2 și locul 41 ATP, a câştigat turneul de la Casablanca (Maroc), dotat cu premii în valoare totală de 494.310 de euro. Klizan l-a învins în finală pe spaniolul Daniel Gimeno-Traver, locul 95 ATP, cu scorul de 6-2, 6-2. Pentru succesul de la Casablanca, slovacul a fost recompensat cu un cec în valoare de 80.000 de euro și 250 de puncte ATP, în timp ce ibericul a primit 42.100 de euro și 150 de puncte ATP.

Jack Sock a câştigat primul său titlu la simplu din carieră, la Houston

Tenismanul american Jack Sock, locul 46 ATP, a câştigat, duminică, primul său titlu la simplu din carieră, impunându-se în finala turneului de la Houston, dotat cu premii în valoare totală de 488.225 de dolari, în faţa conaționalului său Sam Querrey, locul 42 ATP, cap de serie nr. 8, cu scorul de 7-6 (11/9), 7-6 (7/2). Sock, care a primit un cec în valoare de 88.800 de dolari şi 250 de puncte ATP, este al şaselea american ce obţine trofeul la Houston. Finala de duminică a fost prima a unui turneu ATP în care s-au întâlnit doi americani după 2011, când Mardy Fish l-a învins pe John Isner la Atlanta. Jack Sock a câştigat anterior patru titluri la dublu, Delray Beach (2013), Atlanta (2014), Wimbledon (2014), Indian Wells (2015).

Alonso vrea să-și încheie cariera la McLaren

Fernando Alonso, dublu campion mondial de Formula 1, intenționează să-și încheie cariera la McLaren. Pilotul în vârstă de 33 de ani a cucerit titlurile de campion mondial în 2005 și 2006, cu Renault F1, dar a revenit la McLaren în iarna trecută, după cinci sezoane fără titlu la scuderia italiană Ferrari, pentru care a concurat în perioada 2010-2014. „Vreau să-mi închei cariera la McLaren, unde voi proceda probabil la fel ca la Ferrari, adică o voi lua pas cu pas. Cred că acesta va fi ultimul capitol din viața mea sportivă. După 15-17 sezoane de Formula 1, indiferent de bilanț, cred că este suficient”, a declarat Alonso, care a ratat Marele Premiu al Australiei din cauza unui accident în timpul testelor hibernale de la Barcelona. El a revenit pe pistă în Malaezia și a asistat, după ce a abandonat, la prima victorie a succesorului său la Ferrari, Sebastian Vettel.

Marc Marquez a câştigat GP-ul Americilor la MotoGP

Spaniolul Marc Marquez (Honda) a câştigat, duminică, la Austin, Marele Premiu al Americilor la MotoGP, a doua etapă a Campionatului Mondial de motociclism viteză. Pe locul 2 s-a clasat Andrea Dovizioso (Ducati), iar Valentino Rossi (Yamaha) a terminat al treilea. La Moto2 s-a impus britanicul Sam Lowes (Speed Up), aflat la primul său succes din carieră la această clasă. El a fost urmat de francezul Johann Zarco (Kalex) și de spaniolul Alex Rins (Kalex). Categoria Moto3 a fost dominată de Danny Kent (Honda), britanicul în vârstă de 21 de ani fiind la a treia victorie din carieră. Pe locul 2 s-a clasat francezul Fabio Quartararo (Honda), în vârstă de 15 ani (!!!), iar poziţia a treia a fost ocupată de spaniolul Efren Vasquez (Honda).

Los Angeles Kings, campioana NHL, nu va evolua în play-off!

Echipa Los Angeles Kings, campioana en titre, a ratat accederea în play-off-ul ligii profesioniste nord-americane de hochei pe gheaţă (NHL). Kings este prima echipă deţinătoare a Cupei Stanley care nu joacă în play-off după Carolina Hurricanes, care a înregistrat aceeaşi contraperformanţă în sezonul 2006-2007, și doar a opta deținătoare a Cupei Stanley care ratează play-off-ul la un sezon după succesul său.

Un jucător de baseball a fost suspendat pentru 80 de meciuri!

Jenrry Mejia, jucător la echipa de baseball New York Mets, a fost suspendat 80 de meciuri pentru dopaj, iar în perioada în care va ispăşi sancţiunea nu va fi plătit. Mejia a fost depistat pozitiv cu stanozolol. „Ştiu regulamentele şi accept sancţiunea dictată, însă chiar nu ştiu cum a ajuns în organismul meu o substanţă interzisă”, a declarat Mejia. Sportivul în vârstă de 25 de ani nu va mai putea evolua până în luna iulie.