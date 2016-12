Adversarele României la CE de handbal junioare din 2015

Naţionala de handbal feminin Under 17 a României va întâlni echipele Rusiei, Germaniei şi Spaniei în Grupa B de la turneul final al Campionatului European din acest an, conform tragerii la sorţi de ieri, de la sediul EHF. Componenţa celorlalte trei grupe este următoarea - Grupa A: Suedia, Slovenia, Macedonia, Cehia; Grupa C: Portugalia, Croaţia, Franţa, Olanda; Grupa D: Danemarca, Norvegia, Ungaria, Slovacia. Echipa României a făcut parte din urna a doua valorică la tragerea la sorţi de miercuri. Turneul final al Campionatului European Under 17 va avea loc în Macedonia, la Skopje, în perioada 13-23 august. La ediţia din 2013, medalia de aur a revenit Suediei, urmată de Rusia şi Danemarca. România a ocupat locul 6.

CN de minifotbal, faza județeană

Campionatul Național de Minifotbal, faza județeană, ediția 2014-2015, programează joi, vineri și sâmbătă, pe terenul Bazei Sportive „Atletic Club” din Constanţa, patru partide din cadrul etapei a 28-a a sezonului regulat, toate în Grupa A. Programul meciurilor este următorul - joi, ora 22.00: Primo Constanța - GSM Service; vineri, ora 21.30: Arsenal Inel II - United Constanța, ora 22.30: Vulturii Cazino - DinoStar 92 (echipă care a înlocuit formația Galactici Biofarm); sâmbătă, ora 15.00: Macu Roșu - ARKA.

Cupa Presei la tenis de masă

Asociaţia Jurnaliştilor de Sport din Constanţa şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa va organiza, în perioada 21-23 aprilie, la Complexul Cleopatra din stațiunea Mamaia, a 13-a ediţie a Cupei Presei la tenis de masă. Competiţia se vor desfăşura la feminin şi masculin, atât la simplu, cât şi la dublu. Semifinaliştii de anul trecut vor fi desemnaţi capi de serie la tragerea la sorţi. Întâlnirile din Cupa Presei vor începe marţi, 21 aprilie, la ora 10.30.

Înscrieri la ACSSF Farul 2010

Asociaţia Club Sportiv Şcoala de Fotbal (ACSSF) Farul 2010 Constanţa face înscrieri pentru grupele de copii născuți în anii 2008 și 2009. Înscrierile au loc la sediul clubului, aflat în incinta Stadionului „Farul”, de luni până vineri, între orele 9.00 și 15.00. Persoană de contact: Constantin Bodnar (manager sportiv), telefon 0723.383.049.

Handbalistul Valentin Ghionea, nominalizat la All Star Team din Liga Campionilor

Jucătorul naţionalei de handbal masculin Valentin Ghionea, care evoluează la Orlen Wisla Plock, este nominalizat în All Star Team din Liga Campionilor, la titlul de cea mai bună extremă dreapta, premiile urmând a fi decise prin voturile fanilor, începând cu data de 24 mai. Potrivit anunţului de miercuri al EHF, la cea de-a treia ediţie a All Star Team au fost nominalizaţi jucători de la 19 cluburi, de 17 naţionalităţi, câte cinci pentru titlul cel mai bun portar, cea mai bună extremă stânga, cel mai bun inter stânga, cel mai bun centru, cel mai bun pivot, cel mai bun inter dreapta, cea mai bună extremă dreapta, cel mai bun apărător, cel mai bun tânăr jucător (sub 23 de ani) şi cel mai bun antrenor.

Între handbaliştii nominalizaţi se află şi românul Valentin Ghionea, care joacă în Polonia şi concurează pentru titlul de cea mai bună extremă dreapta. Pentru titlul de cel mai bun antrenor, fanii urmează să aleagă dintre Alfred Gislason ( THW Kiel), Raul Gonzalez (HC Vardar), Juan Pastor (Pick Szeged), Veselin Vujovic (HC PPD Zagreb) şi Talant Dujshebaev (Vive Targi Kielce). Jucătorii vor fi aleşi în All Star Team pe baza voturilor fanilor, începând din 24 mai şi până la Turneul Final Four al Ligii Campionilor, programat în perioada 30-31 mai, la Koln.

Biletele la Turneul Campioanelor de la Singapore se pun în vânzare la 23 aprilie

Organizatorii Turneului Campioanelor de la Singapore, finala sezonului de tenis feminin 2015, au anunţat că vor pune în vânzare biletele pentru ediţia din acest an la 23 aprilie, informează todayonline.com. Competiţia va avea loc între 23 octombrie şi 1 noiembrie. Preţurile biletelor pentru o zi sunt cuprinse între 16,9 dolari Singapore (11,5 euro) şi 225,9 de dolari Singapore (153,5 euro), fiind disponibile şi abonamente pentru faza grupelor şi pentru întregul turneu. Simona Halep şi Serena Williams au disputat finala ediţiei trecute, încheiată cu victoria americancei, cu scorul de 6-3, 6-0. La acel turneu au asistat în total 93.000 de spectatori. Cele două jucătoare - în ordinea Williams, Halep - conduc şi acum în clasamentul ce contează pentru Turneul Campioanelor. BNP Paribas WTA Finals, a 45-a ediţie a Turneului Campioanelor, reuneşte cele mai bune opt jucătoare şi cele mai bune opt perechi de dublu în anul în curs, care se întrec pentru premii de peste 6,5 milioane de dolari.

Finalele Cupei CEV la volei

Echipa rusă Dinamo Krasnodar a câștigat, marți seară, pe teren propriu, cu scorul de 3:0 (25:18, 25:20, 25:22), întâlnirea tur cu formația poloneză PGE Atom Trefl Sopot, din finala Cupei CEV la volei feminin. Meciul retur va avea loc sâmbătă, în Polonia. Și formația rusă Dinamo Moscova s-a impus, cu scorul de 3:1 (25:23, 23:25, 25:22, 25:21), în deplasare, în manșa tur a finalei Cupei CEV la volei masculin, în confruntarea cu echipa italiană Energy T.I. Diatec Trentino, la care evoluează și universalul Martin nemec, fost jucător al campioanei României, CVM Tomis Constanța. Partida retur este programată sâmbătă, la Moscova.

Gimnastul japonez Uchimura dorește să concureze până la JO 2020

Japonezul Kohei Uchimura, campion olimpic și de cinci ori campion mondial la individual compus, intenționează să concureze până la Jocurile Olimpice din anul 2020, de la Tokyo, când va avea 31 de ani. „Principalul meu obiectiv este acum JO 2016 de la Rio. Medalia de aur cu echipa este o motivație foarte puternică pentru mine în acest moment. Dacă voi putea, mi-ar plăcea să continuu, dar mai întâi să vedem cum va fi la Rio. Dacă voi scăpa de accidentări în următorii ani, s-ar putea deschide calea pentru a concura la Tokyo”, a declarat gimnastul japonez, în vârstă de 26 de ani. Japonia a câștigat aurul olimpic pe echipe la masculin între 1960 și 1976 și apoi doar în 2004. În 2008 și 2012, echipa niponă a câștigat argintul olimpic. În palmaresul lui Uchimura, pe lângă aurul olimpic de la individual compus, cucerit în 2012, mai figurează alte cinci medalii olimpice de argint plus șapte de aur, cinci de argint și patru de bronz la Campionatele Mondiale.

Nou record de victorii în NBA pentru Atlanta Hawks

Atlanta Hawks a învins-o pe Phoenix Suns, cu scorul de 96-69, marți seară, pe teren propriu, în campionatul profesionist nord-american de baschet (NBA), și a stabilit astfel un nou record de victorii într-un sezon al francizei din Georgia, 58. Până acum, Atlanta Hawks reușise câte 57 de victorii în edițiile 1986-87 și 1993-94 ale NBA.