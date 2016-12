Profit de 5,9 milioane de euro pentru FC Steaua, în 2014

Societatea care administrează clubul de fotbal Steaua Bucureşti a înregistrat, în anul 2014, un profit brut de 5,9 milioane de euro, mai mic cu peste 50 la sută faţă de anul precedent, în care echipa a jucat în grupele Ligii Campionilor, informează www.prosport.ro. Conform declaraţiei fiscale depuse la Ministerul de Finanţe, Steaua a avut venituri totale de 23,9 milioane de euro şi cheltuieli de 18,05 milioane de euro. Profitul net al clubului campion a fost de 4,9 milioane de euro. În anul 2013, profitul brut al FC Steaua a fost de aproximativ 13 milioane de euro (circa 11,8 milioane de euro net). În sezonul 2013-2014 al Ligii Campionilor, Steaua a evoluat în grupele Ligii Campionilor, în timp ce în ediţia 2014-2015 gruparea „roş-albastră” a ratat calificarea în principala competiţie rezervată cluburilor şi a jucat în grupele UEFA Europa League. Formaţia bucureşteană a primit 15.200.000 de euro din partea UEFA pentru evoluţia în faza grupelor, în ediţia 2013-2014 a Ligii Campionilor.

Beto şi-a prelungit contractul cu FC Sevilla

Portarul Beto şi-a prelungit contractul cu FC Sevilla până în 2017, cu opţiune pentru încă un sezon, a anunţat gruparea andaluză pe site-ul oficial. Actualul contract al lui Beto expira la 30 iunie. Venit la FC Sevilla în 2013, Beto, care va împlini 33 de ani la 1 mai, a jucat 83 de meciuri pentru echipa andaluză. În 2014, el a câştigat UEFA Europa League cu FC Sevilla. Internaţionalul portughez a jucat în sezonul 2011-2012 la CFR Cluj, sub formă de împrumut de la FC Porto.

Sterling este dorit de Real Madrid

Mijlocaşul dreapta englez al echipei FC Liverpool, Raheem Sterling, este dorit de gruparea Real Madrid, a anunţat antrenorul secund al clubului spaniol, Zinedine Zidane, citat de presa internaţională. De curând, Sterling a refuzat propunerea de prelungire a contractului înaintată de FC Liverpool, în urma căreia mijlocaşul ar fi urmat să primească 100.000 de lire sterline (136.000 de euro) pe săptămână. „Ştim cine este Raheem Sterling şi îl monitorizăm. Sunt puţini jucători în lume care ar putea îmbunătăţi lotul echipei Real Madrid, aşa că este normal să-i monitorizăm pe cei mai buni tineri jucători din lume. L-am monitorizat pe Gareth Bale mai mult de un an. La fel a fost şi cu Isco sau cu Raphael Varane. Monitorizăm mulţi dintre cei mai buni jucători tineri din Europa, iar dacă simţim că au să ofere ceva clubului, atunci vom contacta echipa lor şi vom încerca să facem următorul pas”, a spus Zidane. Născut în Kingston (Jamaica), Sterling, în vîrstă de 20 de ani, mai are contract cu FC Liverpool până în vara anului 2017. El se află la FC Liverpool de la vârsta de 16 ani, când a fost adus de la echipa de juniori a clubului Queens Park Rangers.

Antrenorul lui Stade de Reims a fost demis

Jean-Luc Vasseur a fost demis ieri din funcţia de antrenor principal al echipei Stade de Reims, din cauza rezultatelor slabe. Secundul Olivier Guegan este favorit să asigure interimantul la conducerea tehnică a echipei, până la finalul sezonului. Sâmbătă, în etapa a 31-a a campionatului francez, Reims a fost învinsă în deplasare, cu scorul de 3-1, de Lille. În clasament, Reims ocupă locul 16, cu 35 de puncte, la trei puncte de locul 18, primul retrogradabil, poziţie pe care se află formaţia Toulouse, la care evoluează şi Dragoş Grigore. Vasseur (46 de ani) era în funcţie din iulie 2014, după ce anterior pregătise echipa Creteil.

Sergio Ramos e dorit de Bayern Munchen

Sergio Ramos şi-a exprimat în repetate rânduri dorinţa de a-şi încheia cariera la Real Madrid. În vară se împlinesc 10 ani de când a fost transferat de la FC Sevilla, însă asupra viitorului său pe „Santiago Bernabeu” planează semne de întrebare, după refuzul de prelungire a contractului scadent în vara lui 2017. Ramos este văzut ca pilonul apărării de către antrenorul Carlo Ancelotti, care i-a oferit şi banderola de căpitan al echipei. În ciuda fapului că este unul dintre liderii echipei şi a avut o contribuţie importantă la succesele din ultimii ani, Ramos simte că meritele sale nu sunt suficient recunoscute de conducerea clubului. În ianuarie, presa din Spania a scris că fundaşul în vârstă de 29 de ani ar fi refuzat prima ofertă făcută de Real Madrid pentru prelungirea contractului. Ramos ar fi fost nemulţumit de salariul propus de club. În acest moment, Sergio Ramos are un salariu de aproximativ 4,5 milioane de euro pe sezon, cu mult sub Ronaldo (17 milioane), Bale (11 milioane), Benzema (8 milioane) şi Casillas (6 milioane). Există acum varianta ca Ramos să plece la Bayern Munchen, acolo unde este dorit de către Pep Guardiola. Bayern este cu siguranţă o echipă care să-i satisfacă toate pretenţiile financiare, iar legiunea spaniolă de la Munchen, formată din Reina, Bernat, Javi Martinez, Xabi Alonso, Thiago Alcantara şi... Guardiola, este un motiv în plus pentru a alege această destinaţie.

Blatter cere retrogradarea pentru echipele vinovate de rasism

Președintele FIFA, Sepp Blatter (79 de ani), a luat atitudine ca urmare a incidentelor rasiste din ultimii ani, iar șeful forului elvețian cere pedepse foarte dure pentru agresori. Blatter consideră că actualele măsuri luate împotriva fanilor și a jucătorilor care se fac vinovați de gesturi rasiste sunt ineficiente în acest moment. Excluderea din competiții sau retrogradarea ar putea fi soluții mai bune, în opinia președintelui FIFA. „Trebuie să ne folosim de reguli pentru a suspenda echipele vinovate, pentru a le lua punctele sau chiar pentru a le retrograda dacă rasismul persistă. Ar trebui să ne ocupăm mai mult timp pregătind viitorul copiilor noștri”, a spus Blatter la o întâlnire cu membrii Confederației Africane, la Cairo. Blatter a început deja campania electorală pentru următoarele alegeri de la FIFA, susținând că a cheltuit peste 700 de milioane de dolari pe întreg continentul african pentru programe anti-rasism. Blatter a fost aprobat chiar și de către adversarii săi de la alegeri, prințul Ali bin Al Hussein, Michael Van Praag și Luis Figo, care au participat și ei la reuniunea din Egipt.

Icardi ar putea pleca de la Inter

Sezonul slab al lui Internazionale Milano ar putea avea urmări serioase la vară pentru echipa pregătită de Roberto Mancini. Aflată pe locul 9 în Serie A, Inter riscă să-și piardă golgheterul, care tocmai a refuzat o ofertă de prelungire a contractului. Mauro Icardi (22 de ani) a marcat 15 goluri în acest campionat, iar angajamentul său expiră în 2018. Pentru a fi siguri că nu-l vor pierde pe atacantul argentinian, șefii lui Inter i-au făcut o ofertă de prelungire, dar acesta a refuzat angajamentul, cerând un salariu mai mare. Dacă milanezii i-au oferit 2,6 milioane de euro pe sezon până în 2019, Icardi nu pare dispus să semneze pe mai puțin de 3 milioane de euro. În plus, el vrea ca în noul contract să fie stipulată o clauză de reziliere cifrată între 30 și 35 de milioane de euro. Icardi vrea să fie sigur că Inter nu se poate opune unei oferte generoase de la un club mare din Europa. Icardi (27 de meciuri și 15 goluri în acest sezon de Serie A) a costat 13 milioane de euro, el fiind transferat de la Sampdoria în vara anului 2013.

Van der Vaart vrea să-și încheie cariera în Spania

Olandezului Rafael Van der Vaart îi expiră, la finalul acestui sezon, contractul cu Hamburger SV și a dezvăluit la ce club ar vrea să își încheie cariera, urmând o promisiune pe care a făcut-o cu ani în urmă. Crescut la Ajax Amsterdam, mijlocașul ajuns la vârsta de 32 de ani a spus că ar vrea să revină în fotbalul spaniol și să se retragă din activitate de la Cadiz, echipă aflată acum în Segunda Division B, al treilea eșalon al fotbalului iberic. „M-am înțeles cu bunicul meu să îmi închei cariera la Cadiz”, a declarat Van der Vaart, care s-a născut în Olanda, însă mama lui este originară din provincia Cadiz, din localitatea Chiclana de la Frontera. În vârstă de 32 de ani Van der Vaart a jucat de-a lungul carierei sale la Ajax (2000-2005), Hamburger SV (2005-2008), Real Madrid (2008-2010) și Tottenham Hotspur (2010-2012), iar din 2012 s-a întors la Hamburg. Fotbalistul olandez are oferte din SUA și în această vară ar putea ajunge în Major League Soccer, înainte să meargă la Cadiz, ultima aventură a carierei.

Zambrotta a fost demis de la FC Chiasso

Prima experienţă de antrenor a fostului internaţional italian Gianluca Zambrotta s-a încheiat cu o demitere, el fiind îndepărtat de la conducerea echipei din liga secundă elveţiană FC Chiasso. În vârstă de 38 de ani, campionul mondial din 2006, care a jucat la echipe ca Juventus Torino, FC Barcelona şi AC Milan, era în funcţie de la finalul anului 2013, după ce îşi încheiase cariera de fotbalist chiar la Chiasso. El a fost înlocuit de Marco Schällibaum, după ce Chiasso, penultima clasată, a fost învinsă pe teren propriu de echipa de pe ultimul loc, Le Mont, cu scorul de 3-0. Chiasso şi Le Mont ocupă în continuare ultimele două locuri în clasament, cu 24 de puncte, respectiv 22 de puncte, după 26 de etape.