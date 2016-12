Dinamo București s-a retras de pe teren în finala Cupei României la volei feminin

A treia confruntare consecutivă dintre formațiile Ştiinţa Bacău și Dinamo Bucureşti, din finala Cupei României la volei feminin, a avut un deznodământ nemaiîntâlnit. Aseară, la Cheile Grădiștei, la scorul de 2:2 (25:15, 24:26, 19:25, 28:26) la seturi și 12:9 pentru Știința Bacău în setul decisiv, formația bucureșteană a decis să părăsească terenul de joc, plecând la vestiare. De menționat și faptul că, în al patrulea set, dinamovistele au irosit trei mingi de set, meci și... trofeu. Astfel, Știința Bacău a câștigat, pentru a treia oară consecutiv, Cupa României la volei feminin. Rezultatele înregistrate în semifinale: Dinamo Bucureşti - CS Volei Alba-Blaj 3:2 (26:24, 24:26, 17:25, 25:21, 15:12) și Ştiinţa Bacău - CSM Lugoj 3:1 (25:23, 25:14, 25:27, 25:12).

Cupa Presei la tenis de masă

Asociaţia Jurnaliştilor de Sport din Constanţa şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa vor organiza, în perioada 21-23 aprilie, la Complexul Cleopatra din stațiunea Mamaia, a 13-a ediţie a Cupei Presei la tenis de masă. Competiţia se va desfăşura la feminin şi masculin, atât la simplu, cât şi la dublu. Semifinaliştii de anul trecut vor fi desemnaţi capi de serie la tragerea la sorţi. Întâlnirile din Cupa Presei vor începe marţi, 21 aprilie, la ora 10.30.

Înscrieri la ACSSF Farul 2010

Asociaţia Club Sportiv Şcoala de Fotbal (ACSSF) Farul 2010 Constanţa face înscrieri pentru grupele de copii născuți în anii 2008 și 2009. Înscrierile au loc la sediul clubului, aflat în incinta Stadionului „Farul”, de luni până vineri, între orele 9.00 și 15.00. Persoană de contact: Constantin Bodnar (manager sportiv), telefon 0723.383.049.

Ediția a III-a a Campionatului de minifotbal pentru firme

În perioada 15 mai - 19 iulie se va desfășura a treia ediție a Campionatului de minifotbal pentru firme „Black Sea & Edimar Atletic Club”, iar înscrierile pentru această competiție au început. Organizatorii aşteaptă un număr de 24 de echipe, pentru a fi împărţite în patru grupe de şase. Valoarea premiilor a crescut, datorită sponsorilor, astfel că premiile vor fi următoarele: locul 1 - 1.500 de lei, locul 2 - 1.000 de lei, locul 3 - 750 de lei. În plus, vor exista şi premii speciale: cel mai bun portar, golgheterul competiţiei, cel mai tehnic jucător, echipa fair-play și cea mai înfocată galerie. Taxa de înscriere este de 650 de lei. Cei interesați să participe pot afla mai multe detalii la numerele de telefon 0721.544.010 şi 0758.111.000.

Campionul olimpic Liu Xiang se retrage din activitate

Atletul Liu Xiang, campion olimpic în proba de 110 metri garduri, în 2004, şi-a anunţat, ieri, retragerea din activitate, la vârsta de 31 de ani, informează cotidianul francez „L'Equipe”. „Mă retrag. Vreau să încep o nouă aventură. Deşi inima mea pompează în continuare sânge cald, piciorul meu a spus încă o dată „nu“”, a explicat atletul pe blogul său. Liu Xiang este primul atlet chinez medaliat cu aur la Jocurile Olimpice. În palmaresul său mai figurează un titlu mondial, câştigat în 2007. Cu un an înainte, el stabilise un record mondial, cu timpul de 12 secunde şi 88 de sutimi. În acest moment, recordul mondial al probei este de 12 secunde și 80 de sutimi, fiind stabilit în 2012, de americanul Aries Merritt, campion olimpic en titre.

Mayweather va purta la meciul cu Pacquiao o proteză dentară cu... diamante

Pugilistul american Floyd Mayweather, considerat unul dintre cei mai bogați sportivi din lume, a decis să poarte o proteză dentară pe măsura averii sale, ornată cu diamante, la meciul din 2 mai cu filipinezul Manny Pacquiao, programat la Las Vegas. Mayweather și-a comandat o proteză în valoare de 25.000 de dolari, care va fi formată din diamante, aur și bancnote de 100 de dolari. Creația îi aparține unui dentist din New York, dr. Lee Gause, cel care îi creează vedetei protezele dentare folosite la toate meciurile sale. Meciul dintre Mayweather și Pacquiao, doi dintre cei mai buni boxeri ai lumii la ora actuală, este unul dintre cele mai așteptate în istoria recentă a sportului cu mănuși. Campion mondial WBA și WBC la categoria welter, Mayweather este neînvins în 47 de meciuri disputate ca profesionist, în timp ce Pacquiao a reușit să câștige titlul mondial la opt categorii diferite de greutate, iar palmaresul său cuprinde 57 de victorii, cinci înfrângeri și două egaluri.

Dikembe Mutombo va fi inclus în Hall of Fame-ul baschetului american

Dikembe Mutombo, fostul jucător al echipelor Denver Nuggets și Houston Rockets, face parte din promoția 2015 a Hall of Fame, galeria gloriilor baschetului profesionist nord-american. Mutombo, în vârstă de 48 de ani, a fost desemnat cel mai bun fundaș din NBA de patru ori în carieră și a participat de opt ori la All Star Game. Congolez de origine, Dikembe Mutombo a jucat în NBA în perioada 1991-2009, pentru Denver Nuggets, Atlanta Hawks și Houston Rockets, înscriind în total 11.729 puncte, reușind 12.359 recuperări și 3.289 capace. Pentru includerea în Hall of Fame au mai fost nominalizați Spencer Haywood, campion al NBA cu Los Angeles Lakers în 1980, și Jo Jo White, fost coordonator al echipei Boston Celtics, campion al NBA în 1974 și 1976. Alături de ei se va afla și Dick Bavetta, fost arbitru, care a oficiat timp de 39 de ani în NBA, John Calipari, antrenorul echipei universității Kentucky, semifinalistă NCAA anul acesta, și Lisa Leslie, desemnată de trei ori cea mai bună jucătoare din campionatul WNBA. Ceremonia oficială din 11 septembrie va avea loc la sediul Hall of Fame din Springfield (Massachusetts).