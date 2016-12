Echipa de rugby CS Năvodari evoluează la București

Divizia Națională de seniori la rugby, ediţia 2015, continuă la sfârșitul acestei săptămâni cu meciurile din etapa a doua. Va fi o rundă completă în acest campionat, pentru că, reamintim, după etapa întâi s-a înscris în DNS și Steaua Under 23, devenită a zecea participantă la competiție. Sâmbătă, de la ora 13.00, CS Năvodari va juca în deplasare cu Olimpia-CSM Under 23 București, pe terenul „Olimpia“. Tot sâmbătă se mai dispută partidele RCM Galați - CSUAV Arad (ora 10.00), RC Stejarul Buzău - Știința Petroșani (ora 10.00) și RC Bârlad - Politehnica Unirea Iași (ora 12.00). Jocul Steaua Under 23 - CSM Bucovina Suceava va avea loc duminică, de la ora 10.00.

HCM Baia Mare joacă în sferturile Ligii Campionilor la handbal masculin

Campioana României la handbal feminin, HCM Baia Mare, joacă sâmbătă, de la ora 18.00 (în direct la Digi Sport 2), prima manșă din sferturile de finală ale Ligii Campioanelor. Băimărencele vor primi vizita rusoaicelor de la Dinamo Sinara și speră să obțină o victorie la o diferență importantă, pentru a crește șansele de calificare în Final Four-ul competiției. Returul este programat la 11 aprilie, în Rusia.

CSM Târgovişte s-a calificat în finala DA1 la volei feminin

Turneul locurilor 1-4 din play-off-ul Diviziei A1 la volei feminin s-a încheiat joi seară, când Știința Bacău și CSM Târgoviște au susținut meciul 5, ultimul din semifinală. Semifinalele s-au jucat în sistemul „cel mai bun din cinci partide”, iar CS Volei Alba-Blaj devenise prima finalistă încă de luni, fără să piardă vreun meci în fața lui CSM București (3-0 scor general). Ardelencele vor juca finala mare cu merituoasa echipă din Târgoviște, care a eliminat Știința chiar la Bacău, după ce s-a impus cu scorul de 3:1 (23:25, 25:17, 25:14, 25:21) în meciul decisiv, scorul general al semifinalei fiind 3-2 pentru CSM, care va aborda finala din postura favoritei, cu trei jocuri din cinci pe teren propriu!

Steaua - Dinamo 26-13, în SuperLiga de rugby

Derby-ul bucureștean din etapa a doua a SuperLigii de rugby, Steaua - Dinamo, le-a revenit gazdelor cu scorul de 26-13, meciul disputându-se vineri, pe stadionul „Ghencea”. Sâmbătă sunt programate celelalte două partide ale rundei, CSM Olimpia București - U. Cluj (Stadionul Național „Arcul de Triumf”, ora 13.00) și CSM Știința Baia Mare - Timișoara Saracens RCM-UVT (Arena „Lascăr Ghineț”, ora 11.00, în direct la TVR 2).

Gică Hagi a câștigat „războiul” cu Zoltan Kovac

Comisia Tehnică a Federației Române de Fotbal a decis vineri, retragerea atribuţiilor lui Zoltan Kovac de coordonator al loturilor naţionale de juniori, ca urmare a comportamentului jignitor al acestuia faţă de componenţii naţionalei Under 17, printre care se numără şi Ianis Hagi, fiul lui Gheorghe Hagi. Întrunită vineri, Comisia a decis demiterea din funcţiile ocupate pînă în prezent a selecționerului Bogdan Argeş Vintilă, ca urmare a ratării calificării la Campionatul European din Bulgaria, şi a croato-belgianului Zoltan Kovac, coordonator al loturilor de junori. Kovac va rămâne membru în Comisia Tehnică şi se va ocupa în cadrul FRF de activitatea teoretică şi metodică.

Înscrieri la ACSSF Farul 2010

Asociaţia Club Sportiv Şcoala de Fotbal (ACSSF) Farul 2010 Constanţa face înscrieri pentru grupele de copii născuți în anii 2008 și 2009. Înscrierile au loc la sediul clubului, aflat în incinta Stadionului „Farul”, de luni până vineri, între orele 9.00 și 15.00. Persoană de contact: Constantin Bodnar (manager sportiv), telefon 0723.383.049.

Liga Old-Boys Constanța la fotbal

Comisia de Organizare a Ligii Old-Boys Constanţa la fotbal invită reprezentanții echipelor care vor să ia parte la ediția din 2015 a competiției să participe la ședința programată marți, 7 aprilie, de la ora 18.00, la restaurantul „Sport” din Constanța. În cadrul ședinței se va discuta și modul de disputare a restanțelor ediției din 2014, pentru a putea fi întocmit clasamentul final al campionatului.

Ediția a III-a a Campionatului de minifotbal pentru firme

În perioada 15 mai - 19 iulie se va desfășura a treia ediție a Campionatului de minifotbal pentru firme „Black Sea & Edimar Atletic Club”, iar înscrierile pentru această competiție au început. Organizatorii aşteaptă un număr de 24 de echipe, pentru a fi împărţite în patru grupe de şase. Valoarea premiilor a crescut, datorită sponsorilor, astfel că premiile vor fi următoarele: locul 1 - 1.500 de lei, locul 2 - 1.000 de lei, locul 3 - 750 de lei. În plus, vor exista şi premii speciale: cel mai bun portar, golgheterul competiţiei, cel mai tehnic jucător, echipa fair-play și cea mai înfocată galerie. Taxa de înscriere este de 650 de lei. Cei interesați să participe pot afla mai multe detalii la numerele de telefon 0721.544.010 şi 0758.111.000.

Primarul din Rio neagă întreruperea lucrărilor pe șantierele JO din 2016

Primarul orașului Rio de Janeiro, Eduardo Paes, a dezmințit că lucrările de construcție la infrastructura Jocurilor Olimpice 2016 ar fi fost întrerupte din cauza datoriilor și a reafirmat că municipalitatea face față tuturor obligațiilor sale financiare. „Toată lumea este la lucru, nu este nimic paralizat. Lucrările se încadrează în mod riguros în grafic”, a declarat Paes. Primarul a reacționat după informațiile din presă conform cărora antrepriza de lucrări publice Queiroz Galvao a concediat 70 de persoane care lucrau pe șantierul olimpic de la Deodoro și a dat preaviz altor 1.000 de muncitori, din cauza faptului că nu a mai fost plătită de municipalitate. „Este o strategie a companiilor pentru a face presiune, iar noi nu vom accepta această presiune. Ele își vor primi plățile la timp”, a asigurat Paes. Viitoarele Jocuri Olimpice de vară se vor desfășura între 5 și 21 august 2016, în patru sectoare diferite, între care și cel de la Deodoro, un cartier modest din nordul orașului Rio, care va găzdui 11 discipline, între care cele de echitație, BMX și kaiac-canoe. Lucrările au început cu întârziere de un an, însă primarul a asigurat tot timpul că instalațiile vor fi gata la timp.

Pilot francez de Formula E, suspendat doi ani pentru un test pozitiv

Pilotul francez Franck Montagny, de la echipa Andretti Autosport din Formula E, testat pozitiv la un derivat al cocainei în cursa din Malaezia din 22 noiembrie 2014, a primit o suspendare de doi ani, a anunțat Federația Internațională de Automobilism. Suspendarea francezului, fost pilot de încercare la Renault și Toyota în Formula 1, începe cu data de 23 decembrie 2014. Montagny (37 de ani) a concurat în șapte curse de Formula 1 cu echipa Super Aguri, în 2006, iar apoi de la ChampCar s-a convertit la cursele de anduranță. Din 2014, francezul concura pentru echipa Andretti Autosport în Formula E. Montagny a recunoscut că a făcut o prostie, când a consumat drogul pentru a se relaxa, iar acum cariera sa din sportul cu motor s-a încheiat.

Dani Pedrosa a fost operat cu succes la antebraţ

Pilotul spaniol de MotoGP Dani Pedrosa (Repsol Honda) a fost operat cu succes la antebraţul drept, vineri, la Madrid. Intervenţia chirurgicală a durat aproximativ două ore, iar perioada de convalescenţă estimată este de patru până la şase săptămâni. Înainte de startul sezonului, medicii îi recomandaseră lui Pedrosa să nu se opereze, dar, după ce a consultat mai mulţi specialişti la Barcelona şi la Madrid, pilotul a decis să fie supus unei intervenţii chirurgicale la care să se folosească o tehnică specială, pentru ca recuperarea să fie mai eficientă. În locul lui Pedrosa, pentru Repsol Honda va concura la următoarele curse Hiroshi Aoyama.

Liu Xiang se retrage din activitate

Atletul chinez Liu Xiang, campion olimpic în 2004 la 110 metri garduri şi fost recordman mondial, îşi va anunţa zilele viitoare retragerea din activitatea sportivă, a anunțat cotidianul francez „L'Equipe”. Presa din China a notat că anunţul ar putea fi făcut marţi. În vârstă de 31 de ani, Liu Xiang a devenit campion olimpic la Atena, în 2004, cu timpul de 12 secunde şi 91 de sutimi, devansându-i pe americanul Terence Trammell şi pe cubanezul Anier Garcia. Cu acest timp, el a egalat recordul mondial stabilit de Colin Jackson în 1993. Doi ani mai târziu, în 2006, la Lausanne, Liu Xiang a parcurs cei 110 metri în 12 secunde şi 88 de sutimi, un nou record mondial. Recordul său a fost doborât după doi ani de cubanezul Dayron Bobles (12 secunde și 87 de sutimi - la Ostrava). La Campionatele Mondiale, Liu Xiang a câştigat medalia de aur la Osaka, în 2007, şi argintul, în 2011, la Daegu, precum şi bronzul, în 2003, la Paris.