Încă un episod din conflictul Gică Hagi - Zoltan Kovacs

După ce patronul grupării FC Viitorul, Gheorghe Hagi, i-a cerut, luni, printr-o scrisoare deschisă adresată preşedintelului Comisiei Tehnice a Federației Române de Fotbal, Anghel Iordănescu, să-l demită pe coordonatorul loturilor naţionale de juniori, Zoltan Kovacs, care „i-a jignit şi umilit” pe jucătorii săi Florin Coman, Carlo Casap şi Ianis Hagi, de la naţionala U17, în timpul stagiului din Olanda, conflictul Hagi - Kovacs a cunoscut, ieri, încă un episod. În cadrul unei conferințe de presă, managerul tehnic al FC Viitorul, Gheorghe Hagi, a făcut câteva lămuriri în legătură cu subiectul ultimelor zile. „Când Ianis a plecat în Ungaria, la Turneul „Puskas“, mi-a zis Ianis un lucru care m-a lăsat mască. După turneul final de calificare din Spania, din Andorra, în aeroport, a fost chemat de Kovacs, care i-a spus: „Acesta e costumul, mi-l cari până în România“. Eu nu mi-am educat copilul nici să îmi care geanta, nici costumul. Poate să care echipament sportiv, că și eu am făcut-o când eram junior, dar nu lucrurile personale ale dânsului. Nu am știut acest lucru și l-am întrebat cum a fost posibil. Nu mai vorbesc de jigniri. Eu nu știu engleză bine, dar „nothing“ și „zero“ nu au nicio altă conotație. Nu poți face un căpitan, un lider al unei generații zero sau un nimic”. Tot în cadrul conferinței de presă, Gică Hagi a mai tras un semnal de alarmă în privința organizării de competiții pentru copii, doar prin jocuri micuții fotbaliști putând progresa. Ghiţă Mureşan, singurul baschetbalist român care a evoluat în NBA, s-a declarat revoltat de maniera în care ar fi fost tratați fiul lui Gheorghe Hagi, Ianis, dar şi alţi jucători de la lotul Under 17 de către oficialul Zoltan Kovacs, fostul sportiv precizând că nu aceasta e calea „de a lucra la mentalitate”.

Naţionala de tineret a României a învins și Ciprul

Reprezentativa de tineret a României a învins, marţi seară, la Tg. Mureş, cu scorul de 1-0, selecţionata similară a Ciprului, într-un meci amical. Unicul gol al meciului a fost marcat de căpitanul echipei FC Viitorul, Bogdan Ţîru, în minutul 62, care a reluat cu capul, din 6 metri, mingea centrată de Steliano Filip. Selecţionerul Cristian Dulca a trimis în teren următorii jucători: Brănescu - Hodorogea (46 Cr. Manea), Țîru, Boldor, Filip (90+2 Aniţoiu) - Tăbăcariu (73 Nedelcu), Ion - Cerlincă (63 D. Rotariu), Bumba (72 Tudorie), Popadiuc - Pușcaş. Reprezentativa Under 21 a României a învins, săptămâna trecută, cu scorul de 3-0, selecţionata similară a Islandei, într-un meci de pregătire disputat tot la Tg. Mureş, primul pentru Cristian Dulca la conducerea naţionalei de tineret. În luna iunie, România U21 va debuta în preliminariile EURO 2017, pe teren propriu, urmând să întâlnească reprezentativa similară a Armeniei.

Bacău - Târgoviște, duel pentru al doilea loc în finala mare din DA1 la volei feminin

Astăzi, de la ora 19.00 (în direct la Digi Sport 3), este programat ultimul meci din turneul locurilor 1-4 al Diviziei A1 la volei feminin, Știința Bacău - CSM Târgoviște. Scorul general este 2-2, iar această partidă va desemna a doua finalistă a campionatului. Surprinzător, ieri, pe site-ul Federației Române de Volei, a fost afișat programul finalelor, cu Știința Bacău deja calificată în finala mare. No comment! CS Volei Alba-Blaj și-a asigurat prezența în finala mare, după ce a trecut de CSM București, cu scorul general de 3-0. Semifinalele s-au jucat în sistemul „cel mai bun din cinci partide”. Aseară s-a disputat și ultimul meci contând pentru turneul locurilor 5-8: CSU Medicina CSȘ Tg. Mureș - Unic Piatra Neamț 3:1 (25:20, 17:25, 25:22, 25:14). Cu scorul general de 2-1, Medicina s-a calificat în finala locurilor 5-6, în care o va întâlni pe Dinamo București. Semifinalele din turneul locurilor 5-8 s-au jucat în sistemul „cel mai bun din trei partide”.

Înscrieri la ACSSF Farul 2010

Asociaţia Club Sportiv Şcoala de Fotbal (ACSSF) Farul 2010 Constanţa face înscrieri pentru grupele de copii născuți în anii 2008 și 2009. Înscrierile au loc la sediul clubului, aflat în incinta Stadionului „Farul”, de luni până vineri, între orele 9.00 și 15.00. Persoană de contact: Constantin Bodnar (manager sportiv), telefon 0723.383.049.

Liga Old-Boys Constanța la fotbal

Comisia de Organizare a Ligii Old-Boys Constanţa la fotbal invită reprezentanții echipelor care vor să participe la ediția din 2015 a competiției să ia parte la ședința programată marți, 7 aprilie, de la ora 18.00, la Sala Sporturilor din Constanța. În cadrul ședinței se va discuta și modul de disputare a restanțelor ediției din 2014, pentru a putea fi întocmit clasamentul final al campionatului.

Cinci handbaliste băimărene, antrenorul lor şi Cristina Neagu, în luptă pentru All Star Team-ul LC

Cinci handbaliste ale campioanei HCM Baia Mare, antrenorul lor, slovenul Tone Tiselj, dar şi Cristina Neagu, de la Buducnost Podgorica, sunt nominalizaţi pentru All Star Team al Ligii Campionilor, premiile urmând a fi decise prin voturile fanilor. EHF a nominalizat 50 de jucătoare şi antrenori, provenind de la 12 cluburi şi având 18 naţionalităţi, câte cinci pentru titlul cel mai bun portar, cea mai bună extremă stânga, cel mai bun inter stânga, cel mai bun centru, cel mai bun pivot, cel mai bun inter dreapta, cea mai bună extremă dreapta, cea mai bună apărătoare, cea mai bună tânără jucătoare (sub 23 de ani) şi cel mai bun antrenor. Astfel, Valentina Elisei-Ardean (HCM Baia Mare) a fost nominalizată pentru cea mai bună extremă stânga, Cristina Neagu (Buducnost Podgorica) pentru cel mai bun inter stânga, Alexandra Do Nascimento (HCM Baia Mare) pentru cea mai bună extremă dreapta, Gabriella Szucs (HCM Baia Mare) pentru cea mai bună apărătoare, Lois Abbingh şi Eliza Buceschi (ambele de la HCM Baia Mare) pentru cea mai bună tânără jucătoare şi Tone Tiselj (HCM Baia Mare) pentru cel mai bun antrenor. Fanii pot vota începând de ieri şi până la 3 mai, rezultatele urmând a fi anunţate în cadrul Turneului Final Four al Ligii Campionilor de la Budapesta, programat la 9 și 10 mai. All Star Team, decisă prin voturile fanilor, este la a doua ediţie după cea din sezonul 2013-2014, când s-au înregistrat 18.000 de voturi.

S-au decis loturile pentru All Star Game-ul baschetului masculin românesc

Preşedintele Federaţiei Române de Baschet (FRB), Horia Păun, a anunțat ieri că All Star Game, care va avea loc duminică, în Sala „Dinamo“, începând cu ora 19.00, revine la Bucureşti după 23 de ani, cu cei mai buni sportivi din ţară. El a menţionat că Federaţia Română de Baschet împreună cu sponsorii vor acorda premii în valoare de 1.000 de euro pentru MVP-ul partidei şi pentru câştigătorii concursurilor de slam dunk şi de trei puncte. Păun a precizat că accesul la eveniment nu va mai fi liber, sumele strânse din vânzarea biletelor urmând a fi direcţionate către grupele de copii şi juniori. „Ideea nu este de a câştiga bani, ci de a învăţa publicul că aceste evenimente nu sunt gratuite şi că aceste sume se vor întoarce tot în baschet, la grupele de copii. Lumea trebuie să aprecieze efortul sportivilor. Pentru copiii de la grupele de copii am pus la dispoziţie 650 de bilete gratuite”, a mai spus Păun. Preţurile tichetelor de intrare la All Star Game 2015 sunt 20 de lei (categoria a II-a), 30 de lei (categoria I) şi 50 de lei (categoria VIP). Componenţa echipelor Nord şi Sud din All Star Game la baschet masculin a fost decisă pe baza voturilor exprimate de fani (au contat în proporţie de 30 la sută), de mass-media (30 la sută) şi de Colegiul Central de Antrenori (40 la sută). Pentru echipa Nordului vor evolua următorii jucători: Filip Adamovici (BC Mureş), Zlatko Jovanovici (BC Timişoara), Adrian Tudor (Mureş), Kyndall Dykes (Mureş), Daniel Dillon (CSM Oradea), Andrei Mandache (U. Banca Transilvania Cluj), Sean Barnette (Cluj), Vujadin Subotic (Oradea), Mihai Silvăşan (Cluj), Bogdan Popescu (Timişoara), Cătălin Baciu (Cluj) şi Laszlo Lazăr (Mureş). Antrenori: Marcel Ţenter (Cluj) şi Cristian Achim (Oradea). Echipa Sudului va fi formată din următorii jucători: Giordan Lee Watson (Energia Tg. Jiu), Ronald Ross (BCM Piteşti), Marius Runkauskas (CSU Asesoft Ploieşti), Octavian Popa-Calotă (CSU Atlassib Sibiu), Mihai Paul (Steaua CSM Eximbank Bucureşti), Louis Darby (Tg. Jiu), Jonte Flowers (Ploieşti), Tal Karpelesz (Tg. Jiu), Titus Nicoară (Steaua), Nemanja Milosevic (Tg. Jiu), Cătălin Burlacu (Ploieşti) şi Ionuţ Drăguşin (Steaua). Antrenori: Hristu Şapera (Piteşti) şi Antonis Constantinides (Tg. Jiu).

Alexandra Marinescu debutează în Formula 4 britanică

Pilotul Alexandra Marinescu va debuta la finalul acestei săptămâni în Formula 4 britanică, prima etapă a sezonului fiind programată pe circuitul „Brands Hatch”. Marinescu, în vârstă de 15 ani, este prima româncă participantă în competiţiile de monoposturi. Ea va concura pentru echipa Falcon Motorsport, fiind colegă cu pilotul britanic Darius Karbaley (17 ani), care vine din karting. „Din păcate, nu am testat prea mult înaintea primei etape, aşa că voi aborda totul pas cu pas şi voi încerca să mă acomodez cât mai repede cu monopostul. Sunt sigură că cei din echipa Falcon Motorsport mă vor susţine şi mă vor ajuta să progresez pe parcursul acestui weekend”, a spus Alexandra înaintea plecării în Marea Britanie. În MSA Formula, noua competiție de Formula 4 care se desfășoară după regulile impuse de FIA, sunt programate câte trei curse în fiecare weekend din calendar, iar la startul primei etape vor fi 20 de piloți. Sezonul 2015 include în total 10 etape. Monoposturile au un şasiu construit de Mygale, iar motorul este Ford EcoBoost de 160 CP. Formula 4 este o competiţie rezervată juniorilor. Campionatul nu are loc la nivel internaţional, dar fiecare ţară poate organiza un campionat propriu, respectând însă regulamentul federaţiei internaţionale.

România a primit un răgaz de o lună pentru depunerea candidaturii la organizarea Universiadei de vară din 2021

România a primit o amânare de o lună pentru depunerea candidaturii sale oficiale la organizarea Universiadei de vară din 2021, a anunțat Federația Internațională a Sportului Universitar (FISU) termenul-limită stabilit inițial fiind 31 martie 2015. Amânarea a fost anunțată printr-o scrisoare oficială adresată ministrului Educației și Cercetării Științifice, Sorin Mihai Cîmpeanu. Gazda Universiadei de vară din 2021 va fi aleasă în noiembrie 2015. Proiectul de țară „Universiada de vară 2021 în România”, inițiat de Asociațiile „Student Sport România” și „Vasile Tomoiagă”, mai are nevoie doar de acordul premierului Victor Ponta și de semnătura finală a ministrului Sorin Mihai Cîmpeanu. Proiectul Universiadei este susținut de Primăria Municipiului București, de Ministerul Tineretului și Sportului, de Comitetul Olimpic și Sportiv Român, de principalele federații sportive naționale, de numeroase organizații școlare, universitare și de tineret, precum și de sportivi români de renume. România a organizat până acum o singură Universiadă, în anul 1981, tot la București, acesta fiind, de altfel, și cel mai mare eveniment sportiv organizat vreodată în țara noastră. La Universiada 1981 au participat 2.930 de sportivi din 86 de țări, iar întrecerile au fost vizionate de peste 200.000 de spectatori. În acel an, sportivii români au obținut medalii la toate cele 10 discipline ale Universiadei și au ocupat locul 2 în clasamentul final.