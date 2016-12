TAS confirmă suspendarea pe viaţă a fostului oficial FIFA Vernon Manilal Fernando

Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a confirmat suspendarea pe viaţă din toate activităţile legate de fotbal dictată în 2013 în cazul fostului membru al Comitetului Executiv al FIFA Vernon Manilal Fernando. „Tribunalul de Arbitraj Sportiv a respins apelul lui Vernon Manilal Fernando din Sri Lanka, fost membru al Comitetului Executiv al FIFA. Drept urmare, decizia anunţată la 9 octombrie 2013 de Comisia de Apel a FIFA, conform căreia lui Manilal Fernando i s-a interzis pe viaţă să participe la orice activitate legată de fotbal începând din data de 11 martie 2013, a fost confirmată”, se arată pe site-ul TAS. Fernando, apropiat al fostului preşedinte al Confederaţiei Asiatice de Fotbal (AFC), Mohamed Bin Hammam, a fost suspendat pe viaţă din orice activitate legată de fotbal în octombrie 2013, de către Comisia de Apel a FIFA. Iniţial, în aprilie 2013, Comisia de Etică a FIFA a decis o suspendare de opt ani în cazul său. Atât Fernando, cât şi preşedintele Camerei de primă instanţă a Comisiei de Etică, Michael Garcia, au făcut atunci apel. Fernando a fost suspendat pentru încălcarea articolelor 13 (Reguli de conduită generală), 19 (Conflicte de interese), 20 (Acceptarea şi distribuirea cadourilor şi alte avantaje), 21 (Corupţie) şi 42 (Obligaţia generală de colaborare) ale Codului Etic al FIFA. BBC şi alte mass-media britanice au notat în 2013 că Manilal Fernando s-a numărat printre persoanele care l-au însoţit pe Mohamed Bin Hammam, în mai 2011, într-o călătorie în Trinidad-Tobago. În timpul acelei călătorii, Bin Hammam ar fi încercat să cumpere voturi în vederea alegerilor pentru postul de preşedinte al FIFA, la care dorea să candideze. Bin Hammam a fost exclus pe viaţă din sport de FIFA.

Southampton, pentru prima oară pe profit în ultimii cinci ani

Gruparea engleză Southampton, la care este legitimat şi românul Florin Gardoş, a înregistrat un profit net de 33,4 milioane de lire sterline (46 de milioane de euro) în perioada iunie 2013 - iunie 2014, fiind pentru prima oară după 2009 când încheie un an fiscal pe plus. În 2009, clubul din Albion fusese plasat în administrare judiciară din cauza datoriilor. Cu un an înainte, Southampton înregistrase o pierdere de 7,1 milioane de lire (10 milioane de euro). Veniturile clubului au crescut de la 71,8 milioane de lire (98,89 de milioane de euro) la 106 milioane de lire sterline (150 de milioane de euro), în timp ce salariile au crescut de la 41,4 milioane de lire (57 de milioane de euro), în 2013, la 55,2 milioane de lire (76 de milioane de euro), în 2014. Datoriile totale ale clubului sunt de aproximativ 50 de milioane de lire (68,86 de milioane de euro). O mare parte din profit a fost realizată datorită creşterii încasărilor din drepturile TV, de la 46,9 milioane de lire (64,6 milioane de euro), în sezonul 2012/2013, la 79,4 milioane de euro (109,35 de milioane de euro), în 2013/2014. Profitul clubului Southampton ar putea fi şi mai mare în sezonul curent, având în vedere că în iunie 2015 vor fi înregistrate şi transferurile jucătorilor Adam Lallana, Dejan Lovren şi Rickie Lambert la FC Liverpool, în schimbul sumei totale de 74,89 milioane de euro.

Glasgow Rangers a înregistrat pierderi de trei milioane de lire în a doua jumătate a anului trecut

Gruparea scoţiană Glasgow Rangers, care activează în a doua ligă, a înregistrat pierderi de trei milioane de lire sterline (4,13 milioane de euro) în a doua jumătate a anului 2014, informează sportinglife.com. Preşedintele interimar al clubului, Paul Murray, a dezvăluit că firma de consultanţă şi audit Deloitte a renunţat să mai auditeze situaţiile financiare ale grupării, acestea fiind realizate de către un contabil autorizat. În a doua jumătate a anului, cheltuielile clubului s-au ridicat la 16,1 milioane de lire sterline (22,17 milioane de euro), în timp ce veniturile au fost de 13,1 milioane de lire (18,04 milioane de euro), în special din cauza scăderii numărului de bilete vândute la partide, unde media a fost de 24.589 de spectatori. De asemenea, conducerea clubului a anunţat că, în cazul în care va promova în prima ligă scoţiană, Glasgow Rangers va trebui să achite grupării engleze Newcastle United 500.000 de lire sterline (aproximativ 690 de mii de euro), ca urmare a celor cinci jucători împrumutaţi din Premier League. Dintre cei cinci jucători împrumutaţi de la Newcastle, doar Haris Vuckic evoluează constant, în timp ce Remie Streete a jucat 43 de minute într-un meci din Cupa Scoţiei.

Bernard Challandes a demisionat de la naţionala Armeniei

Antrenorul elveţian Bernard Challandes a demisionat de la conducerea tehnică a naţionalei Armeniei, a anunţat federaţia armeană pe site-ul oficial. „Am venit în Armenia în urmă cu aproape un an şi obiectivul meu era calificarea la Campionatul European din 2016. Era o provocare mare pentru mine. În contract se menţiona clar că trebuie să obţinem puncte pentru calificare, în caz contrar eu urmând să demisionez. De aceea, totul este clar pentru mine acum. Bineînţeles că un punct după patru meciuri nu este suficient, chiar dacă avem în vedere toate problemele pe care le-am întâmpinat la meciuri, şi anume accidentările lui Mkhitaryan şi Arzumanyan la jocul cu Danemarca, penalty-ul ratat de Marcos la partida cu Serbia, eliminarea lui Hambardzumyan la meciul cu Albania... Dacă un meci ar dura doar 70 de minute, am avea acum zece puncte, ceea ce înseamnă că strategia noastră nu a fost chiar rea. În orice caz, nu caut scuze. Nu am reuşit. Nu am obţinut rezultatele pe care le doream, dar am realizat un program bun cu jucătorii tineri, formând echipele Under 14 şi Under 15 ale Armeniei. Poate aceşti fotbalişti vor juca peste câţiva ani pentru prima reprezentativă. Însă înţeleg că principala mea îndatorire era să obţin rezultate bune cu echipa naţională a Armeniei”, a declarat Challandes, în vârstă de 63 de ani, care se afla la conducerea naţionalei Armeniei din iulie 2014. În preliminariile EURO 2016, Armenia a fost învinsă de Danemarca (2-1), de Portugalia (1-0) și de Albania (2-1), remizând cu Serbia (1-1).

Meci întrerupt în Argentina, din cauza violenţelor

Întâlnirea Arsenal Sarandi - Aldovisi, din etapa a şaptea a campionatului primei ligi din Argentina, a fost oprită după o jumătate de oră, la scorul de 0-1, din cauza violenţelor care au izbucnit în jurul stadionului. Incidentele au început între grupuri de fani ai gazdelor, care apoi s-au coalizat împotriva forţelor de ordine. În minutul 21 al partidei, o parte dintre spectatori au părăsit tribuna pentru a-i sări în ajutor unui lider de galerie, reţinut de poliţie. Suporterii au aruncat cu pietre înspre poliţişti, care au răspuns cu gaze lacrimogene şi gloanţe de cauciuc. O maşină de poliţie a fost vandalizată, iar un membru al forţelor de ordine a fost rănit. „Poliţia nu poate să-mi ofere garanţii, deci voi suspenda meciul”, a declarat arbitrul partidei. Miguel Angel Scime, şeful arbitrilor din cadrul Federaţiei Argentiniene de Fotbal, a declarat că oficialii pot întrerupe meciurile în caz de incidente violente.

Pastore, vizat de Real Madrid

Argentinianul Javier Pastore traversează un moment fast la PSG şi, firesc, există echipe importante interesate de el. Cea mai insistentă pare Real Madrid, care şi-a trimis emisari la Washington, unde mijlocaşul efectuează un stagiu cu naţionala Argentinei. Pastore mai are contract cu PSG până în vara lui 2016, dar discuţiile pentru prelungire trenează, fapt ce le dă speranţe şi altor grupări interesate de el: Bayern Munchen, Manchester City sau Juventus Torino. Pastore are un salariu de 4,2 milioane de euro şi solicită 6,5 milioane de euro pentru extinderea contractului cu parizienii până în 2019. Jucătorul de 26 de ani a marcat trei goluri în 35 de partide jucate în acest sezon.

Koke l-ar putea înlocui pe Xavi

La finalul acestui sezon, FC Barcelona şi Xavi Hernandez (35 de ani) vor pune punct colaborării, mijlocaşul central care a evoluat de-a lungul carierei sale doar pentru clubul catalan urmând să semneze cu Al Sadd din Qatar. În locul lui Xavi, conducerea grupării „blau-grana“ intenţionează să-l aducă pe Koke (23 ani), de la Atletico Madrid, cu care mai are contract până în 2019. Internaţionalul spaniol format de gruparea madrilenă are o clauză de reziliere de 60 de milioane de euro. În trecut, chiar catalanul l-a nominalizat pe jucătorul lui Atletico drept urmaşul său în naţionala Spaniei.