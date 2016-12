Ovidiu Haţegan va arbitra partida Belgia - Cipru

Arbitrul Ovidiu Haţegan va conduce la centru partida dintre Belgia şi Cipru, din preliminariile Campionatului European din 2016. El va fi ajutat de asistenţii Octavian Şovre şi Radu Ghinguleac, de asistenţii suplimentari Cristian Balaj şi Sebastian Colţescu, iar arbitru de rezervă a fost desemnat Sebastian Gheorghe. Partida Belgia - Cipru, din Grupa B a preliminariilor EURO 2016, se va disputa sâmbătă, de la ora 21.45.

Lampard nu are niciun regret că a semnat cu Manchester City

Fostul internaţional englez Frank Lampard, în vârstă de 36 de ani, a declarat că nu are niciun regret că a părăsit pe Chelsea Londra pentru a semna cu rivala de la Manchester City, informează express.co.uk. Mijlocaşul englez a evoluat în 626 de partide pentru Chelsea în perioada 2001-2014, după care s-a transferat liber de contract la Manchester City. La finalul acestei ediţii de campionat, el va evolua la gruparea americană New York City, care are aceiaşi proprietari ca şi Manchester City. „Sunt foarte încântat şi foarte norocos. Nu mă aşteptam în această perioadă a carierei mele să vin la Manchester City şi am fost surprins să vin la campioana Angliei. Sunt încântat de ce s-a întâmplat şi sunt încântat de viitor, când voi avea ocazia să joc în New York, la un nou club de fotbal şi într-unul dintre cele mai mari oraşe din lume, unde voi încerca să ajut”, a spus Lampard.

Galin Ivanov este noul antrenor al echipei CSKA Sofia

Fostul fundaş Galin Ivanov, în vârstă de 39 de ani, a fost numit antrenor al echipei CSKA Sofia, în locul lui Stoycho Mladenov, care a demisionat, a anunţat clubul bulgar. Numit anul trecut, Mladenov a demisionat, vineri, după trei înfrângeri consecutive, care lasă formaţia la trei puncte de liderul Ludogoreţ Razgrad. Fondată în 1948 şi de 31 de ori campioană a Bulgariei, CSKA Sofia a încheiat pe locul 3 în sezonul trecut, însă nu a putut participa în UEFA Europa League din cauza problemelor financiare.

Messi este apt de joc pentru naționala Argentinei

Atacantul argentinian Lionel Messi, victima unei lovituri la piciorul drept în derby-ul de duminică, împotriva lui Real Madrid, nu suferă de nicio leziune, a anunțat staff-ul selecționatei Argentinei, care se află în Statele Unite pentru a disputa două meciuri amicale. „Lionel Messi a efectuat mai multe teste într-o clinică privată din Washington, după ce a fost victima unei lovituri la piciorul drept la ultimul meci disputat cu FC Barcelona, împotriva Realului. Aceste teste nu au evidențiat nicio leziune”, se arată în comunicatul naționalei argentiniene. Argentina urmează să întâlnească reprezentativa Salvadorului, sâmbătă, la Washington, apoi Ecuadorul, marți, la East Rutherford (New Jersey). Echipa lui Martino se pregătește în vederea participării la Copa America, competiție ce va avea loc în perioada 11 iunie - 4 iulie, în Chile.

Spaniolul Angel Maria Villar, reales vicepreședinte al FIFA

Președintele federației spaniole de footbal, Angel Maria Villar, a fost reales în funcțiile de membru al Comitetului Executiv al UEFA și vicepreședinte al FIFA, în cadrul congresului forului fotbalistic european care are loc la Viena. Villar rămâne astfel în conducerea FIFA alături de președintele UEFA, Michel Platini, în calitate de reprezentanți ai Europei. Cu ocazia celui de-al 39-lea Congres al UEFA din capitala Austriei, președintele federației croate, Davor Suker, a fost ales ca membru în Comitetul Executiv al forului continental, alături de ucraineanul Grigori Surkis, elvețianul Peter Gillieron, ungurul Sandor Csanyi, portughezul Fernando Gomes și bulgarul Borislav Mihailov. Mandatele celorlalți opt membri ai Comitetului Executiv al UEFA urmează să fie reconfirmate după EURO 2016. Din Comitetul Executiv al UEFA a făcut parte până în prezent și fostul președinte al FRF, Mircea Sandu, care nu a mai candidat însă pentru un nou mandat la Congresul de la Viena.

Sampdoria l-a achiziţionat pe fundaşul finlandez Niklas Moisander

Fundaşul finlandez al echipei Ajax Amsterdam, Niklas Moisander, a semnat un contract pe trei ani cu formaţia Sampdoria Genova, valabil începând din sezonul viitor. Moisander, în vârstă de 29 de ani, este căpitanul lui Ajax Amsterdam şi al primei reprezentative a Finlandei, adversara României în preliminariile Campionatului European din 2016. Ajax l-a achiziţionat pe Moisander în 2012, de la AZ'67 Alkmaar, după ce fundaşul finlandez mai evoluase pentru PEC Zwolle şi TPS Turku.

Falcao nu va rămâne la Manchester United

Atacantul Radamel Falcao a lăsat să se înţeleagă că nu va mai continua din vară la Manchester United. Columbianul a fost împrumutat de AS Monaco cu opţiune de cumpărare, dar e puţin probabil ca aceasta să fie activată de echipa engleză. Falcao a jucat puţin în acest sezon şi a marcat doar patru goluri în 19 partide. „Când se va termina campionatul, voi reflecta şi voi alege ce e mai bine pentru mine. Am nevoie de o echipă la care să am continuitate în joc”, a declarat Falcao, care-şi revine greu la forma de dinaintea accidentării grave la genunchi suferite în ianuarie 2014. Jucătorul de 29 de ani nu duce lipsă de oferte, fiind dorit tot sub formă de împrumut de FC Liverpool şi Chelsea, ca înlocuitor pentru Balotelli, respectiv Drogba. 10 milioane de euro a plătit Manchester United lui AS Monaco pentru împrumutul pe un an al lui Falcao.

Tribunalul de Arbitraj Sportiv a redus suspendarea lui Fernando Santos

Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a anunţat că a redus penalizarea fostului selecţioner al Greciei, Fernando Santos, de la opt meciuri la patru, în cazul a două dintre aceste partide sancţiunea fiind cu suspendare pe o perioadă de probă de şase luni. De asemenea, TAS a redus amenda dictată în cazul lui Santos, actualul selecţioner al Portugaliei, de la 20.000 de franci elveţieni la 10.000 de franci elveţieni. FIFA l-a suspendat pe Fernando Santos, selecţioner al Greciei până la finalul CM din Brazilia, pentru opt meciuri, ca urmare a eliminării de la partida naţionalei elene cu reprezentativa statului Costa Rica. Santos a fost eliminat din zona tehnică la finalul prelungirilor partidei câştigată de greci cu scorul de 6-4 după loviturile de departajare, în optimile de finală ale competiției. Ca urmare a deciziei TAS, Fernando Santos nu se va afla pe bancă la următoarele două meciuri oficiale ale naţionalei Portugaliei.

Roberto Mancini nu mai vrea jucători naturalizaţi în naţionala Italiei

Antrenorul formaţiei Internazionale Milano, Roberto Mancini, spune că în reprezentativa Italiei nu ar mai trebui convocaţi jucători naturalizaţi, subliniind că aceştia nu merită să joace pentru „Squadra Azzurra”. „Echipa Italiei ar trebui să fie formată din jucători italieni. Un fotbalist italian merită să joace pentru naţională, în timp ce unul care nu s-a născut în Italia, chiar dacă are rude, nu cred că merită”, a declarat Mancini. Reacţia sa este urmare a faptului că Antonio Conte i-a convocat la naţionala Italiei pe atacantul Sampdoriei, Eder, născut în Brazilia, şi pe mijlocaşul Franco Vazquez, de la Palermo, născut în Argentina. De-a lungul timpului, Italia a avut mai mulţi jucători naturalizaţi, începând cu Omar Sivori şi Jose Altafini, în anii '60, şi încheind cu Omar Camoranesi, care a jucat la naţionala Italiei campioană mondială în 2006.