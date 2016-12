Înscrieri la ACSSF Farul 2010

Asociaţia Club Sportiv Şcoala de Fotbal (ACSSF) Farul 2010 Constanţa face înscrieri pentru grupele de copii născuți în anii 2008 și 2009. Înscrierile au loc la sediul clubului, aflat în incinta Stadionului „Farul”, de luni până vineri, între orele 9.00 și 15.00. Persoană de contact: Constantin Bodnar (manager sportiv), telefon 0723.383.049.

Liga Old-Boys Constanța la fotbal

Comisia de Organizare a Ligii Old-Boys Constanţa la fotbal invită reprezentanții echipelor care vor să concureze la ediția din 2015 a competiției să participe la ședința programată marți, 7 aprilie, de la ora 18.00, la restaurantul „Sport” din Constanța, situat pe strada Cuza Vodă. În cadrul ședinței se va discuta și modul de disputare a restanțelor ediției din 2014, pentru a putea fi întocmit clasamentul final al campionatului.

Ediția a III-a a Campionatului de minifotbal pentru firme

În perioada 15 mai - 19 iulie se va desfășura a treia ediție a Campionatului de minifotbal pentru firme „Black Sea & Edimar Atletic Club”, iar înscrierile pentru această competiție au început. Organizatorii aşteaptă un număr de 24 de echipe, pentru a fi împărţite în patru grupe de şase. Valoarea premiilor a crescut, datorită sponsorilor, astfel că ele vor fi următoarele: locul 1 - 1.500 de lei, locul 2 - 1.000 de lei, locul 3 - 750 de lei. În plus, vor exista şi premii speciale: cel mai bun portar, golgheterul competiţiei, cel mai tehnic jucător, echipa fair-play și cea mai înfocată galerie. Taxa de înscriere este de 650 de lei. Cei interesați să participe pot afla mai multe detalii la numerele de telefon 0721.544.010 şi 0758.111.000.

Dinamo şi Rapid, sancţionate de Comisia de Disciplină

Cluburile bucreștene de fotbal Dinamo şi Rapid au fost sancţionate cu 25.312 lei, respectiv 11.250 de lei penalitate sportivă de Comisia de Disciplină a FRF, ca urmare a incidentelor provocate de suporterii proprii la meciurile cu FC Braşov şi Petrolul Ploieşti, informează site-ul oficial al LPF. Suporterii celor două grupări au introdus şi aprins materiale pirotehnice în incinta arenelor sportive la meciurile Rapid - Petrolul Ploieşti (etapa a 22-a) şi FC Braşov - Dinamo (etapa a 23-a). În plus, fanii dinamovişti au aruncat cu materiale pirotehnice spre alţi spectatori şi spre terenul de joc. Jucătorii eliminaţi în partidele din cadrul etapei a 23-a a Ligii 1 au fost sancţionaţi după cum urmează: Wolakiewicz Hubert (Astra Giurgiu) - o etapă de suspendare și penalitate sportivă de 740 lei, Alexandru Tudorie - o etapă și 740 lei, Ionuţ Puțanu (FC Viitorul) - o etapă şi 740 lei, Răzvan Ionuț Gorea (Ceahlăul Piatra Neamţ) - o etapă și 740 lei, Marko Bencun (FC Brașov) - o etapă și 740 lei.

ANAF se opune ieşirii din insolvenţă a FC Dinamo

Tribunalul Bucureşti a amânat, ieri, cu o săptămână, decizia de ieşire din insolvenţă a FC Dinamo, ANAF opunându-se închiderii procedurii până la soluţionarea apelului la hotărârea de confirmare a planului de reorganizare, a declarat administratorul judiciar Cătălin Dascăl. Clubul condus de Ionuţ Negoiţă a acoperit în totalitate datoriile istorice la începutul lunii martie, cu două luni mai devreme decât prevedea planul de reorganizare aprobat de către instanţă, pentru a putea participa în sezonul 2016-2017 în Cupele Europene. În acest sens, la termenul de miercuri, SC FC Dinamo 1948 SA a solicitat închiderea procedurii de insolvenţă şi reinserţia societăţii în circuitul economic. Conform planului de reorganizare, SC Dinamo 1948 SA a avut de achitat 3.486.133 de lei, adică 4,48 la sută din suma aferentă masei credale, care se ridica la momentul intrării în insolvenţă la 77.826.649 de lei, aproximativ 17,5 milioane de euro.

Program nou în SuperLiga de rugby

Campioana en titre la rugby, CSM Știința Baia Mare, va debuta în ediția 2015 a SuperLigii pe teren propriu, contra formației CSM Olimpia București, sâmbătă, de la ora 11.00. Retragerea echipei RCJ Farul Constanța din competiție i-a silit pe organizatorii campionatului să refacă programul, ordonând cele șase echipe după Tabela Berger. Duminică, în prima etapă vor mai avea loc partidele Timișoara Saracens RCM UVT - Steaua București (ora 11.00) și Dinamo București - Universitatea Prodvinalco Cluj.

Lucian Bute petrece vacanţa în Republica Dominicană

Pugilistul Lucian Bute a anunţat prin intermediul paginii sale de Facebook că se află într-o vacanţă de câteva zile în Republica Dominicană, precizând că rămâne „în formă” pentru un meci mare, pe care urmează să-l dispute în vară. „Câteva zile de vacanţă, dar rămân în formă maximă, mă aştept la un meci mare spre vară”, a scris Bute pe contul său de Facebook, unde a postat şi o fotografie. Lucian Bute a anunţat în martie că va reveni în ring la vară, când va boxa din nou la categoria supermijlocie, la care s-a consacrat, şi nu la semigrea, cum declarase anterior. Pugilistul român n-a mai boxat din ianuarie 2014, când a fost învins la puncte de canadianul Jean Pascal. El ar fi trebuit să boxeze la data de 6 decembrie 2014 cu argentinianul Roberto Bolonti, dar confruntarea a fost anulată după ce Bute s-a accidentat la spate.

Larisa Iordache nu va participa la Campionatele Europene de gimnastică

Gimnasta Larisa Iordache a suferit o inflamaţie la gleznă, astfel că ea nu va participa la Campionatele Europene programate în perioada 13-19 aprilie, la Montpellier. Sportiva a fost retrasă de federație de pe lista participantelor după ce a primit încă două săptămâni de pauză din cauza unei inflamații la gleznă, iar antrenorii au decis să o menajeze. Larisa Iordache (18 ani) mai are o săptămână de pauză și apoi îşi poate relua antrenamentele.

Semifinalele Cupei CEV la volei, manșa tur

În partidele din manșa tur a semifinalelor Cupei CEV la volei, disputate marți seară, s-au înregistrat următoarele rezultate - la feminin: Dinamo Krasnodar (Rusia) - Rabita Baku (Azerbaidjan) 3:1 (25:20, 18:25, 25:23, 25:22) și PGE Atom Trefl Sopot (Polonia) - Galatasaray Daikin Istanbul (Turcia) 3:0 (25:20, 25:22, 25:19); la masculin; Dinamo Moscova (Rusia) - Volley Behappy2 ASSE-Lennik (Belgia) 3:0 (25:16, 25:16, 25:16) - meci în care arbitrul principal a fost Mirel Zaharescu - și Zaksa Kedzierzyn-Kozle (Polonia) - Energy T.I. DIatec Trentino (Italia) 2:3 (20:25, 25:21, 23:25, 27:25, 17:19). Întâlnirile retur vor avea loc sâmbătă, 28 martie.

Baschetbalistul Metta World Peace va juca în Italia

Baschetbalistul Metta World Peace, fost component al echipelor Los Angeles Lakers şi New York Knicks, a semnat un contract cu echipa italiană Cantu. „Lovitura secolului. Metta World Peace a semnat un contract până la finalul sezonului”, a scris Pallacanestro Cantu pe site-ul oficial. Jucătorul va debuta la echipa italiană în meciul cu formația Pistoia, programat luni. Sportivul, al cărui nume a fost până în 2011 Ron Artest, este unul dintre cei mai cunoscuţi din SUA, în special din cauza conflictelor în care a fost implicat. El are în palmares şi un titlu NBA, câştigat în 2010, cu Los Angeles Lakers. Artest şi-a schimbat în 2011 numele în Metta World Peace pentru a inspira tinerii din toată lumea, „Metta” semnificând blândeţe şi bunăvoinţă. În 2014, el a anunţat că a decis să îşi schimbe din nou numele, în The Pandas Friend, în semn de omagiu faţă de ţara în care juca atunci, China.

Fratele lui Lewis Hamilton, primul pilot cu dizabilităţi care va concura în campionatul de turisme

Fratele pilotului de Formula 1 Lewis Hamilton, Nicolas, va fi primul şofer cu dizabilităţi care va concura în Campionatul Britanic de Turisme (BTCC), el urmând să ia startul la cinci dintre cele zece etape ale competiţiei. Tânărul de 22 de ani suferă de o boală neurologică, paralizie cerebrală, care afectează mişcarea şi coordonarea. Problema neurologică apare în cazul în care creierul se dezvoltă anormal sau este deteriorat înainte, în timpul sau la scurt timp după naştere. Principalele simptome ale paraliziei cerebrale devin evidente în primii trei ani de viaţă ai copilului. Simptomele constau în rigiditate musculară sau stare de leşin, slăbiciune musculară, mişcările corpului sunt aleatorii şi necontrolate, probleme de echilibru şi coordonare. Nicolas Hamilton a concurat în sezoanele 2011 şi 2012 în Cupa Renault Clio. El va lua startul la etapele de la Croft Circuit (27-28 iunie), Snetterton (8-9 august), Rockingham (5-6 septembrie), Silverstone (26-27 septembrie) şi Brands Hatch (10-11 octombrie), pe o maşină Audi S3.

Bolt va concura din nou în SUA, după o pauză de cinci ani

Multiplul campion olimpic și mondial Usain Bolt va concura din nou în Statele Unite ale Americii, după o pauză de cinci ani, urmând să participe la reuniunea Adidas Grand Prix din 13 iunie, care va avea loc la New York, în cadrul circuitului „Liga de diamant”. Sprinterul jamaican a stabilit primul său record mondial (9,72) la 100 m chiar la New York, cu ocazia unui concurs desfășurat la data de 31 mai 2008. De atunci, el a mai avut o singură apariție pe teritoriul american, în 2010, când a luat startul în ștafeta de 4x100 m din cadrul reuniunii Penn Relays de la Philadelphia. Organizatorii nu au precizat dacă Bolt va alerga în proba de 100 m sau în cea de 200 m, cu ocazia reuniunii de pe „Ichan Stadium” din New York.