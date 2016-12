Înscrieri la ACSSF Farul 2010

Asociaţia Club Sportiv Şcoala de Fotbal (ACSSF) Farul 2010 Constanţa face înscrieri pentru grupele de copii născuți în anii 2008 și 2009. Înscrierile au loc la sediul clubului, aflat în incinta Stadionului „Farul”, de luni până vineri, între orele 9.00 și 15.00. Persoană de contact: Constantin Bodnar (manager sportiv), telefon 0723.383.049.

Cupa Zip Escort la Tir de Agrement, ediția a III-a

Vineri, începând cu ora 17.30, este programată competiţia Cupa Zip Escort la Tir de Agrement, eveniment ajuns la ediția a III-a și încadrat în proiectul „Sportul pentru toţi”. Organizatorii intenționează să promoveze faptul că toţi cei care doresc obţinerea permisului de port-armă pot participa la cursurile de pregătire teoretică şi practică pe linie de arme şi muniţii susţinute în poligonul Zip Escort. Mai multe detalii despre această competiție de tir vor fi oferite în conferința de presă organizată astăzi, de la ora 14.00, la sediul poligonului.

LN de handbal masculin

Astăzi, de la ora 18.00 (în direct la Digi Sport 3), este programată partida dintre formațiile HC Odorhei și Dinamo Bucureşti, din etapa a 23-a a Ligii Naționale de handbal masculin. Clasament: 1. HC Odorhei 45p, 2. HCM CONSTANȚA 42p (golaveraj: 595-547), 3. Minaur Baia Mare 42p (564-522), 4. CSM București 40p, 5. Dinamo București 36p (526-499), 6. Dunărea Călărași 36p (556-545), 7. Știința Bacău 34p, 8. HC Vaslui 28p, 9. Potaissa Turda 27p, 10. Poli Timișoara 22p, 11. Steaua București 18p, 12. Pandurii Tg. Jiu 15p, 13. CSU Suceava 9p.

Cătălina Ponor a revenit la antrenamente

Gimnasta constănțeană Cătălina Ponor a revenit la antrenamente la baza de la Izvorani, după o perioadă îndelungată, ea declarând că este motivată şi că este cel mai minunat lucru să reprezinte România la cele mai importante concursuri. „Am venit acasă, am venit la a doua familie a mea. Sunt fericită, sunt bucuroasă. Am început pregătirea, dar până să încep cum trebuie mai e. Întotdeauna sunt motivată. Trebuie să fiu şi un exemplu pentru alte gimnaste şi asta o să şi fiu. Pentru mine, să reprezint România la cele mai importante concursuri este un lucru care în mare parte mă motivează. Să reprezinţi ţara ta este cel mai minunat lucru”, a afirmat Ponor într-un filmuleţ postat pe pagina de Facebook „Lotul Feminin de Gimnastică al României“. Cătălina Ponor, triplă campioană olimpică în 2004 şi dublă medaliată la JO din 2012, a anunţat la începutul acestui an că vrea să revină în competiţii.

Federația Română de Tenis caută o gazdă pentru meciul de Cupa Davis cu Slovacia

Federația Română de Tenis caută un oraș pentru a găzdui întâlnirea de Cupa Davis cu Slovacia, programată în țara noastră, în perioada 17-19 iulie. Condițiile minime necesare organizării unui asemenea eveniment sunt existența unui aeroport internațional la maximum 150 km distanță, hotel de minimum patru stele și arenă de joc conform condițiilor impuse de ITF, adică minimum 2.500 de locuri, informează site-ul oficial al FRT. România s-a impus cu scorul de 5-0 în meciul cu Israelul din primul tur al Cupei Davis, Grupa I valorică a zonei Europa-Africa, desfășurat în Sibiu, în perioada 6-8 martie, urmând să înfrunte Slovacia în turul al doilea.

Semifinalele Cupei Challenge la volei, manșa tur

În această seară se vor disputa meciurile din manșa tur a semifinalelor Cupei Challenge la volei, returul urmând să se dispute duminică, 29 martie. Programul partidelor se prezintă astfel - la feminin: Schweriner SC (Germania) - Bursa BBSK (Turcia) și Uralochka-NTMK Ekaterinburg (Rusia) - Khimik Yuzhny (Rusia); la masculin; Benfica Lisabona (Portugalia) - CMC Ravenna (Italia) și Stroitel Minsk (Belarus) - Vojvodina NS Seme Novi Sad (Serbia).

Un ciclist italian de 21 de ani a decedat în urma unui stop cardiac

Ciclistul italian al echipei Cycling Team Friuli, Andrea Carolo, în vârstă de 21 de ani, a decedat luni seară la Portogruaro, în urma unui stop cardiac. Carolo s-a simţit rău după ce a fost la saună împreună cu un prieten. Sportivul a leşinat şi a fost transportat de urgenţă cu ambulanţa la spitalul din Portogruaro. Medicii au încercat să-l resusciteze, dar în cele din urmă Carolo a decedat. Prima ipoteză a morţii sportivului este stop cardiac, dar Procuratura a cerut efectuarea autopsiei. Carolo făcea parte din naţionala Under 23 a Italiei.

Tae Hwan Park, campion olimpic la înot, suspendat 18 luni

Comisia Antidoping a Federaţiei Internaţionale de Nataţie a decis ca sportivul sud-coreean Tae Hwan Park, cvadruplu medaliat olimpic, să fie suspendat 18 luni pentru dopaj. Suspendarea este valabilă pentru perioada 3 septembrie 2014 - 2 martie 2016. Toate rezultatele înregistrate de Tae Hwan Park după data de 3 septembrie 2014 au fost anulate. Sportivul poate face apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv în termen de 21 de zile de la primirea deciziei. Înotătorul va rata Campionatele Mondiale de la Kazan (Rusia), programate în perioada 17 iulie - 2 august, dar va putea să participe la Jocurile Olimpice de vară de la Rio de Janeiro, ce vor avea loc între 5 și 21 august 2016. Park a fost penalizat și cu retragerea medaliilor cucerite începând cu 3 septembrie, respectiv două medalii de argint și una de bronz la Jocurile Asiatice de la Incheon, la 100, 200 și 400 m liber. Coreea de Sud ar putea pierde și trei medalii la ștafetă în probele la care a concurat și Park, dar deocamdată nu s-a stabilit nimic. Campionul olimpic la 400 m liber, la Beijing 2008, a fost depistat pozitiv la testosteron la un control antidoping efectuat în septembrie 2014, înaintea Jocurilor Asiatice. Înotătorul sud-coreean, care a compărut luni în fața Federației internaționale, afirmase în luna ianuarie că rezultatul pozitiv al controlului se datorează unei injecții administrate într-un spital din Coreea de Sud, ce conținea o substanță interzisă.

Kell Brook, viitorul adversar al lui Jo Jo Dan, visează să boxeze cu Mayweather

Britanicul Kell Brook, campionul mondial IBF la categoria welter, care va boxa sâmbătă cu românul Jo Jo Dan, la Sheffield, visează la un meci cu americanul Floyd Mayweather, cel mai bun boxer din lume al categoriei. „Eu și cu promotorul Eddie Hearn vom fi la Las Vegas pentru meciul Mayweather - Pacquiao, ne vom distra urmărind meciul”, a declarat Brook pentru Sky Sports. „Îl vreau pe Mayweather. Vreau cel mai bun boxer, cum l-a numit toată lumea. Vreau să mă lupt cu cel mai bun - sunt în vârful carierei, sunt neînvins, sunt campion mondial”, a mai spus Brook, care a precizat că are bilete chiar lângă ring la meciul din 2 mai dintre Floyd Mayweather și Manny Pacquiao.