Duminică, în Mamaia va avea loc Maratonul Nisipului

Duminică, stațiunea Mamaia va deveni, pentru o zi, capitala europeană a sportului, pentru că aici va avea loc Maratonul Nisipului, primul și singurul eveniment sportiv de acest gen din Europa care se organizează pe nisip. Peste 300 de atleți amatori și profesioniști se vor alinia la start și vor alerga 42,195 km (2 bucle), 21 km (o buclă) sau 10 km (o jumătate de buclă). Evenimentul conține și cursa „Family Run”, de aproximativ 1 km (pe faleza din stațiunea Mamaia), care se adresează părinților și copiilor și care are menirea de a-i aduce pe aceștia mai aproape de sport. Încasările acestei curse vor fi direcționate către o organizație locală care are ca scop sprijinirea copiilor cu deficiențe de autism. Maratonul Nisipului va fi prefațat de o conferință de presă, programată astăzi, de la ora 11.00.

Naţionala U17 a României s-a calificat la CE din 2015 la handbal feminin

Naţională de handbal feminin Under 17 a României s-a calificat la turneul final al Campionatului European 2015, după ce a învins duminică seară, la Turda, în meciul decisiv, reprezentativa Turciei, cu scorul de 37-21. Cea mai bună marcatoare a partidei a fost Alexandra Muntean (CNE Rm. Vâlcea), autoare a 10 goluri. Ea a câştigat şi titlul de golgheteră a turneului de calificare de la Turda, cu 15 reuşite în total. Din lotul antrenat de Mariana Tîrcă şi Luminiţa Huţupan a făcut parte și o constănțeancă, Daria Bucur, autoare a 10 goluri în total, o handbalistă crescută la Clubul Sportiv Școlar Nr. 1, dar care evoluează acum la Brașov. În primul meci din grupă, România a învins Finlanda, scor 30-22. Cu două victorii, tricolorele au obţinut astfel biletele pentru Campionatul European, care se va desfăşura la Skopje (Macedonia), în luna august. Antrenoarea Mariana Tîrcă prevede că multe dintre componentele acestei generaţii vor face parte din echipa naţională de senioare peste doi-trei ani. „Cu multă muncă, o parte dintre aceste fete vor deveni campioanele de mâine. Sunt convinsă că, în doi-trei ani, unele vor ajunge în naţionala de senioare. Dacă va exista răbdare, România poate construi o nouă generaţie care să câştige medalii la Jocurile Olimpice şi la Campionatele Mondiale”, a declarat Mariana Tîrcă. În urmă cu un an, echipa naţională sub 18 ani a României a câştigat, în Macedonia, titlul mondial.

HC Odorhei s-a calificat în semifinalele Challenge Cup la handbal masculin

Echipa de handbal masculin HC Odorhei a învins, duminică seară, pe teren propriu, cu scorul de 22-20 (9-13), formaţia ucraineană ZTR Zaporoje, în manşa secundă a sferturilor de finală ale Challenge Cup, şi s-a calificat în semifinalele competiţiei. Pentru HC Odorhei au marcat Rusia 7goluri, Majnov 3g, Kuzmanoski 3g, Mihalcea 3g, Ramba 2g, Onyejekwe 2g, Komporaly 1g şi Sipos 1g. HC Odorhei a câștigat și meciul tur, de la Zaporoje, scor 26-18. HC Odorhei va întâlni în semifinale echipa portugheză SL Benfica, meciurile urmând fiind programate la 11 sau 12 aprilie - turul, în deplasare şi 18 sau 19 aprilie - returul, pe teren propriu.

Hănescu a urcat cinci locuri în clasamentul ATP

Tenismanul Victor Hănescu a urcat cinci poziţii şi ocupă locul 141, cu 391 puncte, în clasamentul ATP dat publicităţii ieri, lider mondial continuând să fie sârbul Novak Djokovic, victorios la Indian Wells, cu 13.205 puncte. Djokovic este urmat de Roger Federer (Elveţia, 9.205p) și de Rafael Nadal (Spania, 5.810p). Tot între primii 200 de jucători se află şi Adrian Ungur, care a coborât trei poziţii şi se află pe locul 162, cu 322p, dar şi Marius Copil, care a coborât de pe 168 pe 172, cu 295p. La dublu, constănțeanul Horia Tecău a coborât trei poziţii şi se află pe locul 12, cu 4.570p, iar Florin Mergea a coborât de pe 17 pe 18, cu 3.455p.

Ana Maria Brînză, pe locul secund în Grand Prix-ul de la Budapesta

Sportiva Ana Maria Brînză s-a clasat pe locul al doilea în Grand Prix-ul de spadă de la Budapesta, fiind învinsă în finală de Shin A. Lam (Coreea de Sud), scor 9-5, informează frscrima.ro. România a avut la start 11 sportive, dar Anca Măroiu, Loredana Dinu, Ioana Dumitru, Ana Maria Constantin, Greta Vereş, Raluca Sbîrcia şi Maria Udrea au fost eliminate sâmbătă, în calificări. Duminică, au concurat pentru România Ana Maria Brînză, Simona Gherman, Simona Pop şi Amalia Tătăran. Amalia Tătăran a fost eliminată pe tabloul de 64 chiar de Ana Maria Brînză, scor 15-13. Simona Gherman a învins-o în 64 pe Auriane Mallo (Franţa), scor 15-10, dar în faza următoare a pierdut în faţa Juliannei Revesz (Ungaria), scor 14-15. Simona Pop s-a impus în faţa suedezei Johanna Bergdahl, scor 15-8, iar în 32 a fost învinsă de Shin A. Lam, scor 15-8. Ana Maria Brînză a avut următorul parcurs până în finală: tabloul de 64 - 15-13 cu Amalia Tătăran, tabloul de 32 - 13-11 cu Ewa Nelip (Polonia), tabloul de 16 - 15-8 cu Courtney Hurley (SUA), tabloul de 8 - 15-11 cu Magdalena Piekarska (Polonia), semifinale - scor 14-13 cu Taiana Andriuşina (Rusia).

Daniel Natea, locul 7 la Grand Prix-ul de judo de la Tbilisi

Judoka român Daniel Natea a ocupat locul 7 în limitele categoriei +100 kg la Grand Prix-ul de la Tbilisi (Georgia). Natea l-a învins în optimi pe georgianul Vahtang Okruașvili, dar a pierdut în sferturi la ucraineanul Aleksandr Gordienko, iar apoi în recalificări la rusul Aslan Kambiev. Tot la +100 kg, Vlăduț Simionescu a fost învins în optimi de Kambiev. Corina Căprioriu, vicecampioană olimpică la Londra, și Loredana Ohîi s-au clasat pe locul 5 la 57 kg. La competiție, în cadrul căreia s-au acordat puncte pentru calificarea la Jocurile Olimpice de la Rio, au participat 345 de judoka din 42 de țări, 201 la masculin și 144 la feminin.

Semifinalele Cupei CEV la volei, manșa tur

În această seară sunt programate partidele din manșa tur a semifinalelor Cupei CEV la volei, returul urmând să se dispute sâmbătă, 28 martie. Programul jocurilor se prezintă astfel - la feminin: Dinamo Krasnodar (Rusia) - Rabita Baku (Azerbaidjan) și PGE Atom Trefl Sopot (Polonia) - Galatasaray Daikin Istanbul (Turcia); la masculin; Dinamo Moscova (Rusia) - Volley Behappy2 ASSE-Lennik (Belgia) și Zaksa Kedzierzyn-Kozle (Polonia) - Energy T.I. DIatec Trentino (Italia).

Djokovic a câştigat turneul de la Indian Wells

Tenismanul sârb Novak Djokovic, nr. 1 mondial, a câştigat Mastersul 1000 de la Indian Wells, după ce l-a învins, duminică seară, în finală, pe elveţianul Roger Federer, cu scorul de 6-3, 6-7 (5/7), 6-2. Djokovic a înregistrat al patrulea succes la turneul californian, după cele din 2008, 2001 şi 2014, și a obţinut la Indian Wells al 50-lea titlu al carierei.

O persoană a decedat după ce i s-a făcut rău în timp ce participa la semimaratonul de la Lisabona

O persoană a cărei identitate nu a fost dată publicităţii, dar despre care se ştie că este cetăţean german şi ar fi avut 43 de ani, a încetat din viaţă după ce i s-a făcut rău, duminică, la semimaratonul de la Lisabona, informează „O Jogo”. Potrivit sursei citate, persoana respectivă ar fi murit „din cauze de natură cardiacă”, decesul fiind pronunţat la spitalul Sao Francisco Xavier. Semimaratonul de la Lisabona a fost câştigat de britanicul Mo Farah, care a şi stabilit un record european, cu timpul de 59 de minute şi 32 de secunde.

Fostul jucător de tenis Bob Hewitt a fost găsit vinovat de viol şi agresiune sexuală

Fostul jucător australian Bob Hewitt a fost găsit vinovat de viol şi agresiune sexuală asupra a trei femei, în perioada în care era antrenor, în anii '80 - '90. Mai multe femei au depus mărturie în procesul care a început în luna februarie la un tribunal din Johannesburg, iar judecătorul Bert Bam l-a găsit vinovat pe Hewitt pentru două acuzaţii de viol şi una de agresiune sexuală. În 2010, Bob Hewitt, în vârstă de 75 de ani, a fost suspendat din „Hall of Fame-ul” tenisului, din cauza acuzaţiilor de abuz sexual asupra unor tinere pe care le-a antrenat. În urma anchetei efectuate de un avocat la cererea „Hall of Fame”, instituţia a decis să retragă placheta fostului campion de dublu, câştigător a 15 titluri de Grand Slam la masculin şi la mixt, între anii 1960 şi 1970, şi să şteargă toate referinţele cu numele său. Hewitt este născut în Australia, dar are şi cetăţenia statului Africa de Sud, ţară în care locuieşte şi în care este cercetat pentru faptele sale.