Înscrieri la ACSSF Farul 2010

Asociaţia Club Sportiv Şcoala de Fotbal (ACSSF) Farul 2010 Constanţa face înscrieri pentru grupele de copii născuți în anii 2008 și 2009. Înscrierile au loc la sediul clubului, aflat în incinta Stadionului „Farul”, de luni până vineri, între orele 9.00 și 15.00. Persoană de contact: Constantin Bodnar (manager sportiv), telefon 0723.383.049.

România U17 a pierdut cu Slovenia, în primul meci de la Turul de Elită

Reprezentativa de fotbal Under 17 a României a fost învinsă, sâmbătă, la Nuneaton (Anglia), cu scorul de 3-0 (Mlakar 2, 40+2, Sredojevic '5), de echipa similară a Sloveniei, în primul său meci din cadrul grupei a şasea a Turului de Elită. Antrenorul Bogdan Vintilă a folosit următorii jucători: Suciu - Căpușă, Ghiță, Fridrich, Vlădescu - Kilyen - Dobre, Oaidă (66 Grecu), Tănase (50 Mihalcea), Ciobanu - Petre (75 Fl. Coman). Tot sâmbătă, echipa Angliei a învins Norvegia, scor 3-1. România va mai întâlni Norvegia (luni) şi Anglia (joi). Câștigătoarele celor opt grupe de la Turul de Elită plus cele mai bune şapte echipe de pe locurile secunde (se elimină rezultatele cu ultima clasată) se vor califica la Campionatul European din Bulgaria, programat în perioada 6-22 mai.

Keşeru rămâne golgheter și în campionatul Qatarului

Claudiu Keşeru, atacantul echipei Al Gharafa, a înscris patru goluri în meciul câştigat de echipa lui sâmbătă, pe teren propriu, cu scorul de 7-0, în faţa formaţiei Al Shamal, în etapa a 23-a a campionatului Qatarului. Keşeru, integralist la gazde, a marcat în minutele 7, 71, 74 şi 85. Celelalte goluri au fost înscrise de Cicero (min. 6), Bolanos (5min. 2) şi Lamy (min. 60). Al Gharafa se află pe locul 5 în clasament, cu 36 de puncte. Lider este Lekhwiya, cu 52 de puncte şi un joc mai puţin.

Andrei Cristea, gol şi pasă decisivă pentru Salernitana

Atacantul Andrei Cristea a marcat un gol şi a dat o pasă decisivă în partida pe care echipa sa, US Salernitana, a câştigat-o duminică, în deplasare, cu scorul de 2-1 (0-0), în faţa formaţiei Catanzaro, în etapa a 31-a a Grupei C din liga a treia italiană, informează site-ul clubului Salernitana. Andrei Cristea, care a intrat pe teren în min. 60, a înscris golul victoriei în min. 90+5 şi a dat pasa decisivă la reuşita lui Negro, din min. 65. Gazdele au marcat prin Razzitti, în min. 83. În urma acestei victorii, US Salernitana a urcat pe primul loc în clasament, cu 67 de puncte.

Înfrângere pentru Contra în campionatul Chinei

Formaţia chineză Guangzhou R&F, pregătită de Cosmin Contra, a fost învinsă, duminică, în deplasare, cu scorul de 2-1, de echipa Shanghai SIPG, în etapa a treia a campionatului Chinei. Pentru Guangzhou a marcat Hamdallah (min. 83), iar pentru Shanghai au înscris Hai (min. 37) şi Hysen (min. 81). În clasament, Guangzhou ocupă locul 9, cu trei puncte.

UEFA a deschis proceduri disciplinare împotriva cluburilor FC Barcelona și Dynamo Kiev

UEFA a deschis o procedură disciplinară împotriva echipei Dynamo Kiev pentru comportamentul rasist al fanilor la meciul cu Everton, scor 5-2, disputat joi seară, în returul optimilor UEFA Europa League. Gruparea ucraineană este acuzată de „utilizare de fumigene” şi „probleme de organizare”, cazul urmând să fie judecat la 26 martie. UEFA a deschis o procedură disciplinară şi împotriva grupării FC Barcelona, pentru desfăşurarea unui „banner ilicit” la meciul de miercuri seară, de pe stadionul „Camp Nou”, cu Manchester City, din returul optimilor Ligii Campionilor. Cazul va fi judecat de UEFA la 21 mai.

Gazda CM 2026 va fi desemnată în 2017

Secretarul general al FIFA, Jerome Valcke, a anunţat că ţara gazdă a Campionatului Mondial din 2026 va fi desemnată în 2017, la Kuala Lumpur. Valcke a subliniat că turneul final din 2026 se va desfăşura în perioada tradiţională, iunie-iulie. Potrivit noilor regulamente, apărute după controversele privind atribuirea turneelor finale ale CM 2018 şi 2022, ţara gazdă va fi aleasă prin votul celor 209 asociaţii membre FIFA, în timp ce până acum votul aparţinea membrilor Comitetului Executiv al federaţiei internaţionale. CM din 2018 va avea loc în Rusia, iar ediția 2022 este programată în Qatar.

Manchester United, învingătoare la Liverpool

Echipa Manchester United a învins, duminică, în deplasare, cu scorul de 2-1 (1-0), formaţia FC Liverpool, într-un meci din etapa a 30-a a campionatului englez. Golurile învingătorilor au fost marcate de Mata, în minutele 14 şi 59, în timp ce pentru gazde a înscris Sturridge, în minutul 69.

Jucător eliminat eronat la meciul Manchester City - West Bromwich Albion

Fotbalistul echipei West Bromwich Albion, Gareth McAuley, a fost eliminat eronat în minutul 2 al partidei de sâmbătă cu Manchester City, din campionatul Angliei, el fiind sancţionat pentru un fault comis, de fapt, de alt jucător. Arbitrul Neil Swarbick i-a acordat cartonaşul roşu lui McAuley deşi Craig Dawson a fost cel care l-a faultat pe Wilfried Bony şi ar fi trebuit să fie eliminat. Greşeala a fost semnalată şi de cele două cluburi pe conturile lor oficiale de Twitter. Luna trecută, jucătorul echipei Sunderland, Wes Brown, a fost eliminat la meciul cu Manchester United, sancţiune anulată ulterior de federaţia engleză. Manchester City a învins-o cu 3-0 (Bony 27, Fernando 40, Silva 77) pe WBA, într-un meci din etapa a 30-a a campionatului Angliei.

Martins şi Vazquez, convocaţi la naţionala Italiei pentru meciurile cu Bulgaria şi Anglia

Atacantul echipei Sampdoria Genova, Eder Martins, şi mijlocaşul formaţiei Palermo, Franco Vazquez, au fost convocaţi de selecţionerul Italiei, Antonio Conte, pentru meciurile cu Bulgaria şi Anglia, programate la 28 și 31 martie. În schimb, Andrea Pirlo (Juventus Torino), accidentat, şi Daniele De Rossi (AS Roma) nu figurează în lotul lui Conte. Cei 26 de jucători convocaţi de Conte sunt: portari - Buffon (Juventus), Perin (Genoa), Sirigu (Paris Saint-Germain); fundaşi: Barzagli (Juventus), Bonucci (Juventus), Chiellini (Juventus), Moretti (Torino), Ranocchia (Internazionale Milano); mijlocaşi: Antonelli (AC Milan), Bertolacci (Genoa), Candreva (Lazio), Cerci (Milan), Darmian (Torino), Florenzi (Roma), Marchisio (Juventus), Parolo (Lazio), Pasqual (Fiorentina), Soriano (Sampdoria), Valdifiori (Empoli), Verratti (PSG); atacanţi: Eder (Sampdoria), Gabbiadini (Napoli), Immobile (Borussia Dortmund), Pelle (Southampton), Franco Vazquez (Palermo), Zaza (Sassuolo). Italia joacă în compania Bulgariei în preliminariile EURO 2016, apoi va disputa un meci amical cu Anglia.

Felipe Anderson şi-a prelungit contractul cu Lazio

Fotbalistul brazilian Felipe Anderson şi-a prelungit contractul cu gruparea Lazio Roma, a anunţat clubul italian pe site-ul oficial. Anderson este legitimat la clubul din Roma din iunie 2013. Potrivit „Corriere dello Sport“, contractul precedent era valabil până în iunie 2018, iar noul acord va expira în iunie 2020.