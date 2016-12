Nuno Rocha, convocat la naţionala Capului Verde

Nuno Rocha, atacantul formaţiei CS Universitatea Craiova, a fost convocat la naţionala Capului Verde, pentru partida amicală cu selecţionata Portugaliei, a anunţat site-ul oficial al grupării oltene. Pentru meciul pe care naţionala Capului Verde îl va disputa cu Portugalia, la 31 martie, Nuno Rocha va pleca din Craiova la 26 martie şi va reveni la 1 aprilie. Nuno Rocha a fost titular în naţionala ţării sale la Cupa Africii pe Naţiuni. În acest sezon, atacantul a înscris pentru CS U. Craiova cinci goluri.

Wenger vrea modificarea regulii privind golurile înscrise în deplasare

Managerul echipei Arsenal Londra, Arsene Wenger, doreşte ca regula privind golurile înscrise în deplasare să fie modificată, astfel încât acestea să conteze doar după expirarea prelungirilor manşei retur şi nu la finalul timpului regulamentar, cum se întâmplă în prezent, informează BBC. Solicitarea lui Wenger vine după ce Arsenal a fost eliminată din optimile de finală ale Ligii Campionilor, ca urmare a golurilor mai puţine înscrise în deplasare, 1-3 pe teren propriu şi 2-0 la Monaco. De asemenea, Chelsea a fost eliminată din competiţie după ce a remizat la Paris, scor 1-1, iar în retur partida s-a terminat la egalitate, scor 2-2, după prelungiri. „Regula a fost introdusă în anii '60, iar greutatea golurilor înscrise în deplasare este prea mare astăzi. Două echipe englezeşti au fost eliminate din competiţie din cauza golurilor primite acasă, iar această regulă ar trebui pusă sub semnul întrebării. Regula a fost creată atunci pentru a favoriza echipele care atacă, dar fotbalul s-a schimbat”, a spus Wenger. În Cupei Ligii Angliei, golurile marcate în deplasare contează din faza semifinalelor, însă doar în cazul în care, după cele două reprize de prelungiri, echipele se află la egalitate.

Un englez a fost arestat după ce a filmat cu o dronă meciuri din Premier League

Un englez în vârstă de 43 de ani a fost arestat de poliţia din Londra după ce filmat cu o dronă mai multe meciuri din Premier League, precum şi Palatul Buckingham, a anunţat, ieri, cotidianul francez „L'Equipe”. Individul a survolat stadioanele echipelor FC Liverpool, Arsenal Londra, Manchester City, Leicester City şi Stoke City. El va compărea în faţa instanţei din Westminster la data de 16 aprilie.

Bolivia a anulat un amical programat în Nigeria, din motive de securitate

Meciul amical dintre echipele naţionale ale Nigeriei şi Boliviei, programat să se desfăşoare la data de 26 martie, la Uyo, a fost anulat de oaspeţi din cauza securităţii scăzute din ţara africană. „Noi am vrut să jucăm, dar apoi am analizat incidentele produse de gruparea extremistă Boko Haram în Nigeria şi am decis să anulăm întâlnirea. Am luat această decizie deoarece securitatea jucătorilor, antrenorilor şi conducătorilor naţionalei noastre ar fi fost la un nivel scăzut”, a declarat Carlos Chavez, preşedintele Federaţiei Boliviene de Fotbal. Gruparea Boko Haram a ucis aproximativ 10.000 de persoane anul trecut şi este acuzată de răpirea, în aprilie, a peste 275 de eleve. Mii de nigerieni au fugit în ţara vecină Ciad, în timp ce gruparea desfăşoară o insurgenţă de aproape şase ani pentru a impune legea musulmană (sharia) în Nigeria.

FC Parma va juca în luna aprilie meciurile restante cu Udinese şi Genoa

Liga Italiană de Fotbal a anunţat ieri că meciurile restante ale echipei FC Parma, cu formaţiile Udinese şi Genoa, se vor disputa în luna aprilie. Astfel, meciul FC Parma - Udinese (etapa a 24-a) a fost reprogramat pentru 8 aprilie, iar partida Genoa - FC Parma (etapa a 25-a) se va disputa la data de 15 aprilie, Ambele jocuri vor începe la ora 19.30. Prima întâlnire nu s-a disputat deoarece oficialii grupării din Parma nu au putut plăti pentru asigurarea măsurilor de securitate, iar a doua a fost amânată pentru că jucătorii au ameninţat că nu se vor prezenta la meci. FC Parma se confruntă cu o gravă criză financiară, jucătorii şi antrenorii fiind neplătiţi de câteva luni.

Adam Johnson a fost reprimit în lotul echipei Sunderland

Oficialii grupării engleze Sunderland au anunţat că mijlocaşul Adam Johnson a fost reprimit în lot, după ce fusese suspendat de club, fiind suspectat că a întreţinut relaţii sexuale cu o adolescentă de 15 ani. Internaţionalul englez în vârstă de 27 de ani a fost suspendat până la încheierea anchetei, dar a fost reprimit la antrenamente după ce autorităţile britanice au decis să-i prelungească fotbalistului pentru încă cinci săptămâni eliberarea condiţionată.

Clubul Torpedo Moscova, sancţionat pentru rasism

Clubul rus Torpedo Moscova a fost sancţionat cu disputarea a două meciuri de pe teren propriu cu porţile închise, după ce suporterii săi au scandat lozinci rasiste la adresa brazilianului Hulk (Zenit Sankt Petersburg). Fanii lui Torpedo au scandat lozinci rasiste la întâlnirea de campionat încheiată cu scorul de 1-1. De asemenea, Torpedo Moscova a primit o amendă de 300.000 de ruble (aproximativ 4.600 de euro). Clubul din Moscova a mai fost sancţionat de două ori în acest sezon pentru rasismul suporterilor, în septembrie şi în noiembrie 2014.

„Spital de campanie” la Atletico Madrid după returul cu Leverkusen!

Atacantul croat al echipei Atletico Madrid, Mario Mandzukic, a suferit o entorsă la glezna dreaptă în timpul meciului cu Bayer Leverkusen, din optimile de finală ale Ligii Campionilor. Mandzukic s-a accidentat în urma unui contact cu Emir Spahici. De asemenea, mijlocaşul Raul Garcia a suferit o fisură la braţul stâng, care i-a fost imobilizat după meci, iar portarul Miguel Angel Moya - o întindere la coapsa stângă, el fiind înlocuit în minutul 23 cu Jan Oblak. Atletico s-a calificat în sferturi, după ce a trecut, cu scorul de 4-2, după lovituri de departajare, de Bayer Leverkusen, în returul din optimi.