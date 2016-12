AS Monaco și Atletico Madrid, în sferturile UCL

Rezultatele înregistrate marți seară, în manșa retur a optimilor de finală ale Ligii Campionilor la fotbal: AS MONACO - Arsenal Londra 0-2 (Giroud 36, Ramsey 79) - în tur: 3-1 și ATLETICO MADRID - Bayer Leverkusen 1-0 (Mario Suárez 27) - după prelungiri - 3-2 la loviturile de la 11 metri (au marcat: Griezmann, Mario Suárez, Fernando Torres / Rolfes, Castro; au ratat: Raúl Garcia, Koke / Hakan Çalhanoğlu, Ömer Toprak, Kiessling) - în tur: 0-1. Meciurile din sferturile de finală ale EUFA Champions League se vor disputa la 14 şi 15 aprilie - manşa tur şi 21 şi 22 aprilie - manşa retur. Tragerea la sorţi a partidelor din sferturi este programată vineri, de la ora 13.00, la Nyon (Elveţia).

Înscrieri la ACSSF Farul 2010

Asociaţia Club Sportiv Şcoala de Fotbal (ACSSF) Farul 2010 Constanţa face înscrieri pentru grupele de copii născuți în anii 2008 și 2009. Înscrierile au loc la sediul clubului, aflat în incinta Stadionului „Farul”, de luni până vineri, între orele 9.00 și 15.00. Persoană de contact: Constantin Bodnar (manager sportiv), telefon 0723.383.049.

România ar putea organiza Campionatele Europene de lupte din 2017

Preşedintele Federaţiei Române de Lupte, Răzvan Pîrcălabu, a declarat ieri, cu ocazia aniversării a 85 de ani de la înfiinţarea forului de specialitate, că România are şanse mari să primească dreptul de organizare a Campionatelor Europene din 2017. „În opinia mea, organizarea unei asemenea competiţii vine într-o ordine firească a lucrurilor, după ce anul trecut am reuşit să organizăm la Bucureşti două turnee internaţionale, competiţii ce pot rivaliza cu un Campionat European sau Mondial la condiţii de concurs, organizare şi cazare de patru stele. Numărul de participanți a fost un record pentru noi după 1989, fiind prezente 28 de ţări”, a precizat Pîrcălabu. „Am înfiinţat trei centre de excelenţă rezervate cadeţilor, ridicând astfel la şase numărul centrelor olimpice şi naţionale, luptele fiind printre primele federaţii care se pot lăuda cu un număr atât de mare. În acest moment există 40 de burse olimpice, cu mult mai mult decât am sperat. Campionatul Naţional U23 a fost înfiinţat cu un an înainte ca federaţia internaţională să introducă la această categorie de vârstă Campionatul Mondial. De asemenea, am mai înfiinţat două campionate, pentru copii de 10-12 ani şi 13-14 ani”, a mai spus oficialul FRL.

Energia Tg. Jiu s-a calificat în Final Four-ul FIBA Eurochallenge la baschet masculin

Echipa de baschet masculin Energia Tg. Jiu s-a calificat în Final Four-ul FIBA Eurochallenge, după ce a învins, marţi seară, pe teren propriu, cu scorul de 79-64, formaţia franceză Le Mans, în meciul al treilea al sferturilor de finală ale competiţiei. Cei mai buni marcatori ai gazdelor au fost Gliniadakis, cu 18 puncte, Troupe şi Mack, ambii cu câte 14 puncte, în timp ce de la oaspeţi s-au remarcat Ewing şi Wallace, cu câte 15 puncte. În primele două meciuri, Energia Pandurii Tg. Jiu a învins acasă, cu scorul de 84-60, şi a pierdut, în deplasare, cu scorul de 68-79. Formația Energia Pandurii Tg. Jiu participă în premieră în competiţiile europene. În Final Four-ul FIBA Eurochallenge s-au mai calificat echipele JSF Nanterre (Franţa), Trabzonspor Medical Park (Turcia) şi Fraport Skyliners (Germania).

Eșec usturător pentru România în Liga Mondială de polo

Reprezentativa de polo a României a fost învinsă pe teren propriu, scor 14-5 (2-2, 5-1, 3-1, 4-1), de echipa Ungariei, într-un meci contând pentru etapa a cincea a Ligii Mondiale. În meciul de marți seară, desfășurat în Bazinul „Tolea Grinţescu” din Complexul Sportiv „Dinamo“, pentru România au înscris Tiberiu Negrean (2 goluri), Alexandru Ghiban, Cosmin Radu şi Mihnea Gheorghe. Golurile Ungariei, campioana mondială și vicecampioana europeană en titre, au fost reușite de Balasz Erdelyi (4), Marton Vamos (3), Denes Varga (2), Ferenc Salamon, Norbert Hosnyanszky, Krisztian Manhercz, Daniel Varga și Toni Nemeth. Tricolorii au suferit a patra înfrângere din cinci meciuri jucate, singura victorie fiind cea cu Slovacia, scor 14-13 după aruncări de departajare. În celălalt meci al grupei, Grecia a dispus pe teren propriu de Slovacia cu scorul de 11-6. Ultimul meci al tricolorilor este cel din 14 aprilie, cu Slovacia, în deplasare. România a rămas pe locul 3 în Grupa A, cu două puncte, fiind precedată de Ungaria (15p) şi de Grecia (12p), în timp ce Slovacia a rămas cu un singur punct. Doar prima clasată se va califica la turneul final găzduit de Italia, în perioada 23-28 iunie 2015, la Bergamo.

Triplusaltistul Marian Oprea va concura pentru CSM București

Cel mai valoros atlet român al momentului, triplusaltistul Marian Oprea, va concura pentru CSM București, a anunțat clubul patronat de Primăria Capitalei. „Sper ca acest parteneriat să fie de bun augur și să ne îndeplinim obiectivele comune”, a declarat atletul în vârstă de 32 de ani, care vine la CSM împreună cu antrenoarea lui, Doina Anton. Vicecampion olimpic la Atena, în 2004, Marian Oprea a câștigat la începutul lunii martie medalia de bronz la Europenele indoor de la Praga, în proba de triplusalt. Luna trecută, el cucerea titlul național în sală sub culorile Clubului Sportiv Dinamo. Palmaresul lui Oprea mai cuprinde o medalie de bronz la Mondialele de la Helsinki din 2005, argint la Europenele de la Barcelona, din 2010, și bronz la ediția 2006, de la Goteborg, precum și un argint (Viena, 2002) și un bronz (Paris, 2011) la Europenele de sală.

Euroliga de baschet masculin

Etapa a 11-a a Euroligii de baschet masculin, programează astăzi și mâine, partide extrem de interesante. Programul meciurilor - GRUPA E: Steaua Roșie Belgrad - FC Barcelona, Maccabi Tel Aviv - Zalgiris Kaunas, ALBA Berlin - Galatasaray Istanbul, Panathinaikos Atena - Real Madrid; GRUPA F: Anadolu Efes Istanbul - Nizhny Novgorod, Unicaja Malaga - CSKA Moscova, Fenerbahce Ulker Istanbul - EA 7 Emporio Armani Milano, Laboral Kutxa Vitoria - Olympiacos Pireu.

Nadal va fi imaginea internațională a alimentelor spaniole

Viitoarea campanie de promovare a alimentelor din Spania pe piețele internaționale îl va avea ca protagonist pe cunoscutul jucător de tenis Rafael Nadal, a anunțat ieri Ministerul spaniol al Agriculturii, Alimentației și Mediului Înconjurător (Magrama). Ministrul Isabel Garcia Tejerina va prezenta săptămâna viitoare această campanie, care „se va concentra asupra elementelor pe care le au în comun alimentele spaniole și imaginea sportivului: calitate, cunoaștere și recunoaștere”, conform unui comunicat dat publicității de Magrama. Campania „este concepută și realizată în comun” de minister și organizațiile profesionale din sectoarele spaniole cu cea mai mare prezență în exterior: vin, ulei de măsline, măsline de masă și porcul iberic. Magrama subliniază, totodată, că deschiderea noilor piețe, internaționalizarea companiilor, îmbunătățirea poziționării produselor, întărirea mărcii de țară și susținerea calității din industria agroalimentară spaniolă sunt elementele esențiale ale politicii de internaționalizare pe care Guvernul de la Madrid o dezvoltă de la începutul actualei legislaturi.

Quintana s-a impus în cursa ciclistă Tirreno-Adriatico

Ciclistul columbian Nairo Quintana, de la echipa Movistar, a cîștigat ediția 2015 a cursei Tirreno-Adriatico. La finalul celor opt etape, columbianul a avut în clasamentul general un avans de 18 secunde față de olandezul Bauke Mollema (Trek Factory), ocupantul locului 3, la 31 de secunde, fiind columbianul Rigoberto Uran (Etixx-Quick Step). Quintana s-a impus și în clasamentul cățărătorilor, iar primul în clasamentul pe puncte a fost slovacul Peter Sagan (Tinkoff-Saxo). În contratimpul individual din ultima etapă, cel mai rapid a fost elvețianul Fabian Cancellara (Trek Factory), urmat la patru secunde de italianul Adriano Malori (Movistar) și la nouă secunde de bielorusul Vasil Kiriyenka (Sky).