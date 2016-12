Cursuri pentru formarea arbitrilor de fotbal, la Constanța

Asociaţia Judeţeană de Fotbal Constanţa şi Comisia Judeţeană de Arbitri organizează cursuri gratuite pentru formarea arbitrilor de fotbal. Cursurile vor începe la data de 5 martie și vor avea loc în fiecare joi, de la ora 19.00, în sala mică a Casei de Cultură a Sindicatelor din Constanța. Cei interesați, care trebuie să aibă vârsta minimă de 14 ani, încă se mai pot înscrie, la sediul AJF Constanța din strada Ion Bănescu nr. 2. Persoană de contact: Dumitru Momescu (0732.655.983).

Echipa lui Cosmin Contra a fost învinsă în Liga Campionilor Asiei

Echipa chineză Guangzhou R&F, antrenată de Cosmin Contra, a fost învinsă pe teren propriu, cu scorul de 2-1 (Seul-Ki Ko 43, Gilberto Macena 90 / Lin Lu 27), de formaţia thailandeză Buriram United, în etapa a II-a a Grupei F a Ligii Campionilor Asiei. Tot ieri, în celălalt meci al Grupei F, echipa sud-coreeană Seongnam FC a învins acasă, cu scorul de 2-0 (Ricardo Bueno 7-pen., Ui-Jo Hwang 67), formaţia japoneză Gamba Osaka. În clasamentul Grupei F conduce Buriram United, cu 6 puncte, urmată de Guangzhou R&F 3p, Seongnam FC 3p și Gamba Osaka 0p.

Real Madrid, primul club din lume care depăşeşte 15 milioane de abonaţi pe Twitter

Real Madrid a devenit primul club din lume care are peste 15 milioane de abonaţi pe contul de Twitter, a anunţat ieri, pe site-ul său oficial, liderul campionatului spaniol de fotbal. Real Madrid a precizat că pe lângă contul principal (realmadrid) mai are încă şase profiluri, printre care se numără unul pentru echipa de baschet şi unul pentru fundaţia clubului. Rivalii de la FC Barcelona au „doar” 14,3 milioane de abonați.

UEFA a deschis proceduri disciplinare după meciul Feyenoord Rotterdam - AS Roma

UEFA a deschis proceduri disciplinare după incidentele de la meciul Feyenoord Rotterdam - AS Roma, din manşa secundă a 16-imilor de finală ale UEFA Europa League, a anunţat forul fotbalistic european, citat de Associated Press. Forul european a deschis o procedură disciplinară împotriva clubului Feyenoord Rotterdam pentru „comportament rasist”, „aruncarea de obiecte în teren şi folosirea de dispozitive pirotehnice” şi „probleme de organizare”. Procedura împotriva grupării AS Roma vizează faptul că a „întârziat reluarea meciului”, iar jucătorul Adam Ljajic este acuzat că i-a provocat pe fanii olandezi. Meciul Feyenoord - AS Roma, contând pentru manşa secundă a 16-imilor UEL, a fost întrerupt, joia trecută, aproximativ 20 de minute, din cauza suporterilor care au aruncat mai multe obiecte pe teren. Incidentele au izbucnit în minutul 55, când de la gazde a fost eliminat Te Vrede. Nemulţumiţi, fanii olandezi au aruncat mai multe obiecte pe teren. Arbitrul partidei a oprit jocul şi i-a trimis pe fotbalişti la vestiare. Pe de altă parte, în prima repriză, în minutul 38, Gervinho (AS Roma) a fost ţinta unei jucării gonflabile în formă de banană, aruncată din tribună. Procedura vizând Feyenoord va fi analizată la 19 martie, iar cea vizând AS Roma, astăzi.

Juventus a făcut un pas uriaș spre încă un titlu de campioană a Italiei

Formaţia AS Roma a încheiat la egalitate, scor 1-1, meciul susţinut luni seară, pe teren propriu, în compania echipei Juventus Torino, în etapa a 25-a a campionatului Italiei. Tevez a deschis scorul în minutul 64, iar gazdele au egalat prin Keita, în minutul 78. Din minutul 62, AS Roma a evoluat cu un jucător mai puţin, după eliminarea lui Torosidis. Partida a început cu 15 minute întârziere faţă de programarea iniţială, în semn de solidaritate cu FC Parma, grupare care se confruntă cu o gravă criză financiară. În clasament, Juventus are 58 puncte, fiind urmată de AS Roma, cu 49p, și de Napoli, cu 45p.

FC Liverpool a obţinut profit pentru prima oară în ultimele şapte sezoane

Clubul englez FC Liverpool a obţinut un profit înainte de plata taxelor de 900.000 de lire sterline (1,238 milioane de euro) în perioada mai 2013 - mai 2014, fiind pentru prima oară pe plus după şapte sezoane de pierderi. În sezonul trecut, FC Liverpool a înregistrat o pierdere de 49,8 milioane de lire sterline (68,5 milioane de euro). Veniturile au crescut cu 19 procente, până la 255,6 milioane de lire sterline (351 de milioane de euro), din care 100,9 milioane de lire (138,8 milioane de euro) au provenit din drepturile TV. Datoria netă a crescut cu 12,2 milioane de lire sterline (16,8 milioane de euro), până la 57,3 milioane de lire sterline (78,85 de milioane de euro). Veniturile comerciale au crescut cu 5 la sută, până la 103,8 milioane de lire (142,8 milioane de euro), după ce clubul a semnat şapte noi parteneriate. Când clubul a fost preluat de Fenway Sports Group, în 2010, de la foştii proprietari Tom Hicks şi George Gillett, datoriile se cifrau la 237 de milioane de lire sterline (325 milioane de euro).

Un internaţional englez de la Sunderland a fost arestat!

Clubul Sunderland a anunţat că mijlocaşul Adam Johnson a fost suspendat, după ce a fost arestat, fiind suspectat că a întreţinut relaţii sexuale cu o adolescentă de 15 ani. Internaţionalul englez de 27 de ani ar fi trebuit să facă parte din lotul pentru meciul cu Hull, de aseară. „Sunderland confirmă că Adam Johnson a fost suspendat de club, în aşteptarea încheierii unei anchete a poliţiei. Nu vom mai face alte comentarii”, a anunţat echipa la care activează şi portarul român Costel Pantilimon.

Preşedintele clubului Olympiacos Pireu şi-a amendat jucătorii cu 500.000 de euro

Preşedintele clubului Olympiacos Pireu, Evangelos Marinakis, a decis să-şi amendeze jucătorii cu suma totală de 500.000 de euro, din cauza rezultatelor slabe din ultima vreme, informează presa internaţională. „Olympiacos este cel mai mare club din Grecia şi pentru fiecare dintre voi trebuie să fie o onoare că jucaţi aici. Atât timp cât jucaţi pentru Olympiacos, trebuie să daţi totul, să faceţi sacrificii. Trebuie să câştigaţi campionatul şi Cupa Greciei. Să vă intre bine în cap acest lucru”, le-a spus Marinakis jucătorilor săi. Olympiacos Pireu a pierdut, cu scorul de 0-2, întâlnirea cu Dnepr Dnepropetrovsk, din 16-imile de finală ale UEFA Europa League, şi a fost eliminată din competiţie, iar în Cupa Greciei a remizat cu AEK Atena, scor 1-1. În campionat, Olympiacos Pireu ocupă primul loc, cu trei puncte avans faţă de Panathinaikos Atena.

Selecţionerul Gibraltarului a fost demis

Selecţionerul Gibraltarului, Allen Bula, a fost demis din funcţie, din cauza rezultatelor slabe, informează uefa.com, citând federaţia locală de fotbal. În vârstă de 50 de ani, Bula conducea naţionala Gibraltarului din 2009. Singura victorie obţinută pentru Gibraltar a fost în iunie 2014, scor 1-0, cu Malta. În preliminariile EURO 2016, Gibraltar a înregistrat patru înfrângeri în tot atâtea meciuri, primind 21 de goluri.

Fostul internaţional scoţian Dave Mackay a încetat din viaţă

Fostul internaţional scoţian Dave Mackay a încetat din viaţă, luni seară, la vârsta de 80 de ani, la centrul medical Queen's din Nottingham, a anunţat presa britanică. Format la Heart of Midlothian, Mackay a ajuns la Tottenham în 1959 şi a câştigat cu această echipă Cupa Angliei în 1961, 1962 şi 1967. De asemenea, el a câştigat Cupa Cupelor cu Tottenham în 1963. Mckay a avut 22 de selecţii pentru naţionala Scoţiei, fiind desemnat „fotbalistul anului” atât în Scoţia, cât şi în Anglia. „Ne vom aminti mereu de el ca de unul dintre cei mai buni jucători ai noştri şi un om care nu a încetat să inspire pe cei din jurul său. A fost o legendă a grupării Tottenham”, a scris clubul englez pe site-ul oficial.