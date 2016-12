Liga 1 la fotbal

Luni seară, în ultimul meci al etapei a 19-a din Liga 1 la fotbal, la București, Rapid și FC Viitorul au terminat la egalitate, scor 0-0. Nocturna stadionului „Giuleşti-Valentin Stănescu” s-a stins pentru câteva secunde, în minutul 35 al partidei. Apoi, nocturna a revenit la 75 la sută din capacitate, iar arbitrul George Găman a decis reluarea jocului. Clasament: 1. STEAUA 44p (golaveraj: 36-9), 2. Petrolul 39p (31-11), 3. ASA 36p (27-11), 4. CS U. Craiova 33p (23-20), 5. Astra 32p (33-16), 6. Dinamo 32p (31-26), 7. FC Botoșani 28p (23-25), 8. FC Viitorul 22p (23-26), 9. Pandurii 21p (24-25), 10. Concordia 21p (22-27), 11. FC Brașov 20p (21-30), 12. Gaz Metan 19p (19-26), 13. U. Cluj 18p (21-27), 14. CSMS Iași 18p (18-28), 15. Rapid 15p (8-24), 16. Ceahlăul 15p (14-35), 17. Oțelul 12p (7-28), 18. CFR 11p (27-14) - echipă penalizată cu 24 de puncte.

Mihai Roman II a marcat golul 400 al actualei ediţii a Ligii 1

Mihai Roman II, atacantul formaţiei Pandurii Tg. Jiu, a marcat golul cu numărul 400 al actualei ediţii a Ligii 1, duminică seară, în meciul cu echipa CFR Cluj, scor 4-0, contând pentru etapa a 19-a, informează lpf.ro. Potrivit sursei citate, la finalul etapei a 19-a s-au înregistrat 408 goluri, adică o medie de aproximativ 2,4 goluri / meci. Golul cu numărul 100 a fost marcat de Albin (Petrolul), în partida CS Universitatea Craiova - Petrolul Ploiești 0-2 (primul gol al meciului din etapa a 5-a). Tot un fotbalist ploieștean, Toto Tamuz, a marcat golul 200, în etapa a 9-a, în partida FC Viitorul - Petrolul 1-3 (golul pentru 1-1). Toto Tamuz a marcat și cel de-al 300-lea gol al actualei ediții, în confruntarea U. Cluj - Petrolul 0-3 (primul gol), disputat în etapa a 14-a.

Constantin Ştefan, noul antrenor al echipei de handbal masculin Dinamo Bucureşti

Constantin Ştefan este noul antrenor al echipei de handbal masculin Dinamo Bucureşti, potrivit anunţului clubului din Capitală, el revenind la formaţia alături de care câştiga titlul naţional în urmă cu zece ani. Constantin Ştefan a condus până recent formaţia Poli Timişoara, iar de luni este noul tehnician al formaţiei Dinamo Bucureşti. Ion Mocanu, care a antrenat Dinamo până în prezent, va fi director tehnic al echipei, iar Ionel Ene va deveni antrenor secund. De-a lungul carierei, Constantin Ştefan a mai activat la echipele HC Odorhei, Universitatea Cluj şi HCM Constanţa. În urmă cu zece ani, cu el pe banca tehnică, Dinamo Bucureşti cucerea ultimul titlu naţional şi bifa ultima participare în Cupele Europene. „Am primit propunerea din partea oficialilor echipei Dinamo de a fi numit noul antrenor principal şi am acceptat cu mare bucurie şi interes, deoarece este o onoare şi o mare provocare pentru mine. În urmă cu zece ani am adus ultimul titlu de campioană al echipei Dinamo şi consider că echipa actuală are potenţialul şi valoarea necesare să repete performanţa din 2005. Am venit să câştig campionatul cu Dinamo”, a declarat Constantin Ştefan, înaintea primului antrenament cu noua sa echipă. În actuala stagiune, Dinamo Bucureşti ocupă locul 5 în clasamentul Ligii Naţionale, după 18 partide, cu 33 de puncte.

Dulgheru a învins-o pe Lisicki şi s-a calificat în turul secund la Kuala Lumpur

Jucătoarea de tenis Alexandra Dulgheru, locul 94 WTA, s-a calificat, ieri, în turul al doilea al turneului de la Kuala Lumpur (Malaysia), dotat cu premii în valoare totală de 250.000 de dolari. Dulgheru a învins-o în primul tur, cu scorul de 6-4, 7-5, după o oră şi 50 de minute, pe Sabine Lisicki (Germania), cap de serie numărul 2 şi poziţia 28 în ierarhia mondială. În turul secund, Alexandra Dulgheru o va întâlni pe Ying-Ying Duan (China), locul 116 WTA, care a trecut, cu scorul de 6-0, 3-6, 6-3, de compatrioata sa Yi-Fan Xu, jucătoare venită din calificări şi poziţia 156 în clasamentul mondial. Pentru calificarea în turul al doilea la Kuala Lumpur, Dulgheru va primi 30 de puncte WTA şi un cec în valoare de 3.400 de dolari.

Marin Cilic nu va evolua în întâlnirea Croaţia - Serbia, din Cupa Davis

Jucătorul de tenis Marin Cilic, accidentat la umărul drept, nu va evolua în întâlnirea Croaţiei cu Serbia, din primul tur al Cupei Davis, informează Associated Press. „Ne-am aşteptat la un miracol, dar Cilic nu este apt pentru meciuri de cinci seturi”, a declarat căpitanul nejucător al echipei Croaţiei, Zeljko Krajan. În lipsa lui Cilic, echipa Croaţiei va fi condusă de Borna Coric şi îi mai are în componenţă pe Mate Delic şi Marin Draganja. Meciul Serbia - Croaţia se va disputa la sfârșitul acestei săptămâni, de vineri până duminică, în localitatea Kraljevo.

Optimi de finală în Eurocup

Eurocup, a doua competiție europeană ca valoare din baschet - după Euroligă -, a ajuns în faza partidelor eliminatorii, fază în care au ratat calificarea trei echipe venite din Euroligă - Dinamo Sassari, Limoges și BC Neptunas. Optimile de finală sunt dominate de echipele rusești, patru fiind calificate în această fază, una din ele urmând să ajungă în optimi, din disputa BC Zenit - BC Khimki. Programul optimilor de finală - aseară s-au jucat: BC Zenit - BC Khimki, Paris-Levallois - Turow Zgorzelec; astăzi sunt programate: Banvitspor - Virtus Roma, Lietuvos Rytas - Karsiyaka, Brose Baskets - Lokomotiv Kuban, Cedevita Zagreb - Gran Canaria, Pallacanestro Cantu - Unics Kazan, Valencia - FC Bayern Munchen. În această competiție a evoluat și campioana României, Asesoft Ploiești, eliminată în faza precedentă, Last32.

Disputa Mayweather - Pacquiao va fi prefațată săptămâna viitoare

Cel mai așteptat meci de box din ultimii ani, cel dintre americanul Floyd Mayweather și filipinezul Manny Pacquiao, va fi prefațat de o conferință de presă comună a celor doi pugiliști, programată la data de 11 martie, la Las Vegas. În singura ocazie în care se vor afla față în față, înaintea luptei programate la data de 2 mai, Mayweather și Pacquiao vor vorbi despre această confruntare, dotată cu o bursă de 250 milioane dolari și care va fi găzduită de cazinoul MGM Grand din Las Vegas. Între timp, cei doi renumiți boxeri se pregătesc intens în vederea meciului din luna mai, Mayweather postând deja pe internet imagini foto și video de la antrenamentele sale. La „Meciul Secolului”, așa cum a fost deja denumit, sunt așteptați 16.900 de spectatori, organizatorii sperând să obțină 40 milioane dolari numai din vânzarea biletelor. Floyd Mayweather, în vârstă de 37 ani, este neînvins în 47 de meciuri disputate ca profesionist, în timp ce Manny Pacquiao (36 de ani) are în palmares 57 de victorii, 5 înfrângeri și 2 egaluri.