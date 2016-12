Puşcaş s-a calificat cu Inter în optimile UEL

George Puşcaş, fotbalistul echipei Internazionale Milano, a intrat pe teren în minutul 89 al meciul disputat joi seară cu Celtic Glasgow, în locul lui Palacio, și a avut o ocazie de gol. „Am fost aproape de a marca. Îmi pare rău, sper ca în meciul următor să înscriu. Roberto Mancini pune accent pe noi, tinerii, ne dă posibilitatea să jucăm, dar şi să ne antrenăm cu prima echipă. Sunt bucuros că am învins şi ne-am calificat în faza următoare. Acum sperăm să avem prestaţii bune şi în campionat. Am crescut mult cu Mancini, trebuie să continuăm la fel”, a declarat Puşcaş după meci. Întrebat cine este modelul său, Puşcaş a răspuns: „Ibrahimovici”. Inter a câștigat returul cu 1-0 (Guarin 88), după ce în tur, la Glasgow, scorul fusese 3-3. Celtic a jucat în inferioritate numerică din minutul 37, când a fost eliminat Van Dijk.

Patru suporteri ai echipei Trabzonspor au fost răniţi la Napoli

Patru suporteri ai echipei Trabzonspor au fost răniţi la Napoli, joi, înaintea meciului dintre formaţia italiană şi cea turcă, din manşa secundă a 16-imilor de finală ale UEFA Europa League, a anunțat coridianul italian „Gazzetta dello Sport”. Un fan a fost rănit după ce un geam al maşinii în care se afla a fost spart, vehiculul fiind ţinta mai multor obiecte aruncate de două persoane. Al doilea suporter a fost rănit la pomete într-un conflict cu fani ai echipei Napoli. Alţi doi fani turci au fost răniţi în violenţele care au avut loc în altă zonă a oraşului faţă de celelalte două incidente.

Partida Feyenoord - AS Roma, întreruptă aproximativ 20 de minute din cauza suporterilor

Meciul Feyenoord Rotterdam - AS Roma, desfășurat joi seară în manşa secundă a 16-imilor de finală ale UEL, a fost întrerupt aproximativ 20 de minute din cauza suporterilor care au aruncat cu mai multe obiecte pe teren. Incidentele au izbucnit în minutul 55, când de la gazde a fost eliminat Te Vrede. Nemulţumiţi, fanii olandezi au aruncat cu mai multe obiecte pe teren. Arbitrul partidei a oprit jocul şi i-a trimis pe fotbalişti la vestiare. Jocul s-a reluat după aproximativ 20 de minute. Pe de altă parte, în minutul 38, Gervinho (AS Roma) a fost ţinta unei jucării gonflabile în formă de banană, aruncată din tribună.

Meciul Dynamo Kiev - Guingamp a fost întrerupt nouă minute din cauza suporterilor

Meciul Dynamo Kiev - Guingamp, contând pentru manşa secundă a 16-imilor de finală ale UEFA Europa League, a fost întrerupt timp de nouă minute din cauza incidentelor din tribune. Partida a fost întreruptă în minutul 79, iar arbitrul a trimis echipele la vestiare în timp ce forţele de ordine interveneau pentru a-i calma pe suporteri. După câteva minute, fotbaliştii au revenit pe teren şi jocul a continuat. Fanii echipei Guingamp au fost evacuaţi după ce ar fi fost ameninţaţi de susţinătorii gazdelor. Partida a fost câştigată cu scorul de 3-1 de Dynamo Kiev, care a acces astfel în optimile de finală ale UEL. În tur, scorul a fost 1-2.

UEFA a deschis o procedură disciplinară cu privire la meciul Anderlecht Bruxelles - Dinamo Moscova

UEFA a anunţat, pe site-ul oficial, că a deschis o procedură disciplinară cu privire la meciul dintre Anderlecht Bruxelles și Dinamo Moscova, disputat săptămâna trecută, scor 0-0, în prima manşă a 16-imilor de finală din UEFA Europa League. Vizată de procedură este gruparea Dinamo Moscova, după ce fanii echipei ruse au aruncat cu petarde la partida disputată la 19 februarie. Cazul va fi analizat de Corpul de Control, Etică şi Disciplină al UEFA, la 19 martie.

Sponsor nou pe tricoul celor de la Chelsea

Clubul Chelsea Londra a anunţat, pe site-ul oficial, că, începând din sezonul viitor, sponsorul de pe tricourile echipei londoneze va fi producătorul de anvelope Yokohama Rubber, valoarea contractulului fiind, conform Sky Sports, de 40 de milioane de lire sterline pe an. Chelsea a precizat că acordul cu Yokohama Rubber este cel mai important din punct de vedere financiar din istoria clubului. Contractul este pe cinci ani, începând din sezonul 2015/2016. Logo-ul companiei japoneze va apărea pe toate tricourile echipelor din cadrul clubului Chelsea. „Acordul eclipsează precedentul contract, de 18 milioane de lire sterline pe an, cu Samsung şi ar putea să o plaseze pe Chelsea pe locul 2, după Manchester United, care are un contract de 53 de milioane de lire sterline pe an cu Chevrolet”, a notat Sky Sports.

Sezon încheiat pentru ivorianul Cheick Tiote

Fotbalistul ivorian al echipei Newcastle United, Cheick Tiote, nu va mai putea evolua în acest sezon, ca urmare a unei accidentări la genunchi ce a necesitat o intervenţie chirurgicală, efectuată duminică, în Qatar. „A fost operat duminică. Este acum în Qatar deoarece medicul care l-a operat la coapsă în Belgia, când Tiote juca la Twente, este cel care l-a operat şi acum. Tiote va mai rămâne în Qatar o perioadă, pentru recuperare. Momentan, comunicarea nu este cea mai bună, încercăm să obţinem informaţii, dar cred că va rămâne acolo ceva timp”, a declarat tehnicianul John Carver. Întrebat dacă în mod sigur sezonul lui Tiote este încheiat, Carver a răspuns: „Cred că da”.

Sol Campbell vrea să candideze la Primăria oraşului Londra

Fostul internaţional englez Sol Campbell a declarat că este „categoric” interesat să candideze pentru un mandat de primar al oraşului Londra, informează mirror.co.uk. „Vom vedea ce se va întâmpla. Trebuie să am mai multe discuţii (cu conducătorii Partidului Conservator)”, a spus Campbell, pentru tabloidul britanic „The Sun”. În prezent primarul Londrei este Boris Johnson, mandatul său fiind valabil până în mai 2016. În vârstă de 40 de ani, Sol Campbell s-a retras din activitatea de fotbalist în mai 2012.

Pirlo va fi indisponibil trei săptămâni

Fotbalistul echipei Juventus Torino, Andrea Pirlo, s-a accidentat la meciul de marţi cu Borussia Dortmund şi va fi indisponibil trei săptămâni. Pirlo are o leziune la gamba dreaptă. Juventus a învins cu 2-1 într-un meci contând pentru prima manşă a optimilor Ligii Campionilor.

Wenger încă mai speră în calificarea lui Arsenal în sferturile Ligii Campionilor

Managerul echipei Arsenal, Arsene Wenger, a declarat că gruparea londoneză se va califica în sferturile de finală ale Ligii Campionilor, în ciuda înfrângerii de pe teren propriu din manşa tur, scor 3-1, în faţa grupării franceze AS Monaco. „Încă este posibil să ne calificăm în sferturile de finală. Suntem încă în competiţie. Nu ne excludeţi prea repede. În ultimii patru ani am ieşit în optimile competiţiei, dar de două ori am fost eliminaţi de viitoarea câştigătoare. Ne doare mai mult înfrângerea decât criticile. Trebuie să trăim cu asta. Important este să dăm un răspuns puternic. După ce pierzi un asemenea meci, nu te aştepţi ca lumea să te aplaude, este absolut normal să fii criticat”, a spus Wenger.