România, pe locul 9 la CM de bob

Localitatea germană Winterberg găzduiește în aceste zile întrecerile din cadrul Campionatului Mondial de bob pe echipe, iar printre protagoniști se află și reprezentanții României. Astfel, echipajul format din Maria Constantin şi Andreea Grecu, ambele sportive fiind pregătite de antrenorul constănțean Paul Neagu, se află pe locul 9 în proba de bob pentru două persoane, după disputarea primelor două manșe. Tricolorele, care evoluează cu un bob împrumutat de la federația germană, au terminat prima manșă pe locul 9 și au reușit să-și mențină poziția din clasament după a doua rundă. În vârstă de 23 de ani, Maria Constantin este pilot, în timp ce colega sa, Andreea Grecu, în vârstă de 20 de ani, care este legitimată și ca atletă la CS Farul Constanța, în probele de viteză pe distanțele de 100 m și 200 m, îndeplinește rolul de frânar. Celelalte manșe vor avea loc sâmbătă, cu începere de la ora 14.30.

CN de tenis de masă pe echipe la juniori II, la Constanța

La finalul acestei săptămâni, la Constanța, în sala Liceului cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru”, se desfășoară Campionatul Național de tenis de masă pe echipe rezervat juniorilor II. Vineri au avut loc meciurile din calificări, la startul cărora s-au înscris patru echipe din Constanța, LPS „Nicolae Rotaru” 4, CS Farul 1, 2 și 3 la băieți, în timp ce alte patru formații din orașul de la țărmul mării, LPS „Nicolae Rotaru” 2, 3 și 4, respectiv CS Farul 2, au intrat în calificări la fete. Pe tabloul principal al întrecerii au fost acceptate direct trei echipe constănțene la băieți, LPS „Nicolae Rotaru” 1, 2 și 3, și două la fete, LPS „Nicolae Rotaru” 1 și CS Farul 1.

Cursuri pentru formarea arbitrilor de fotbal

Asociaţia Judeţeană de Fotbal Constanţa şi Comisia Judeţeană de Arbitri organizează cursuri gratuite pentru formarea arbitrilor de fotbal. Cursurile vor începe la data de 5 martie și vor avea loc în fiecare joi, de la ora 19.00, în sala mică a Casei de Cultură a Sindicatelor din Constanța. Cei interesați, care trebuie să aibă vârsta minimă de 14 ani, încă se mai pot înscrie, la sediul AJF Constanța din strada Ion Bănescu nr. 2. Persoană de contact: Dumitru Momescu (0732.655.983).

Adrian Apostol, titular pentru meciul cu Rusia

Constănțeanul Adrian Apostol este anunțat în formula de start pe care naționala de rugby a României o va alinia împotriva Rusiei. Partida va avea loc sâmbătă, de la ora 13.00, la Krasnodar și contează pentru etapa a 3-a din Rugby Europe Championship. Naționala României va fi condusă în Rusia de antrenorul Eugen Apjock. Alături de Adrian Apostol, în Rusia vor face deplasarea alți doi jucători de la RCJ Farul Constanța, Otar Turashvili și Sabin Strătilă, ambii fiind rezerve pentru acest meci.

Liga Națională de handbal masculin

Programul etapei a 20-a din Liga Națională de handbal masculin - sâmbătă: CSU Suceava - Potaissa Turda (ora 11.00), Dinamo București - Minaur Baia Mare (ora 16.15, Digi Sport 1), Poli Timișoara - Pandurii Tg. Jiu (ora 17.00), Știința Bacău - HC Odorhei (ora 18.00); duminică: CSM București - HC Vaslui (ora 11.00, Digi Sport 1); miercuri: HCM Constanța - Steaua București (ora 19.00, Digi Sport 1). CSM Călărași stă. Clasament: 1. HCM Baia Mare 37p, 2. HC Odorhei 36p, 3. HCM CONSTANȚA 33p (golaveraj: 504-465), 4. Dunărea Călărași 33p (471-446), 5. Dinamo Bcurești 32p, 6. CSM București 31p, 7. Știința Bacău 28p, 8. HC Vaslui 22p, 9. Potaissa Turda 20p, 10. Steaua București 18p, 11. Poli Timișoara 16p, 12. Pandurii Tg. Jiu 12p, 13. CSU Suceava 9p.

HCM Baia Mare joacă în Liga Campionilor la handbal feminin

În etapa a 4-a din Grupa Principală B a Ligii Campionilor la handbal feminin, HCM Baia Mare va întâlni duminică, pe teren propriu, de la ora 17.30 (în direct la Digi Sport 3 și Dolce Sport 2), formația suedeză IK Savehof. Tot în această grupă se mai dispută meciurile Larvik - Gyor (sâmbătă, ora 19.30) și Metz Handball - Viborg (duminică, ora 17.45). Clasament: 1. Larvik 14p, 2. Gyor 12p, 3. Viborg 5p, 4. Metz 4p (golaveraj: 178-181), 5. HCM BAIA MARE 4p (173-195), 6. Savehof 3p.

Divizia A1 la volei feminin

Sâmbătă este programată etapa a 20-a din Divizia A1 la volei feminin. Iată programul partidelor: Penicilina Iaşi - CSM Tâgovişte (ora 10.30); Dinamo Bucureşti - Unic Piatra Neamţ (ora 11.00); Ştiinţa Bacău - CSU Medicina CSŞ Tg. Mureş (ora 11.00); CS Volei Alba-Blaj - CSM Bucureşti (ora 13.30, în direct la Digi Sport 2); SCM U. Craiova - U. Cluj (ora 14.30); CSM Lugoj - CSM Satu Mare (ora 18.30).

Start excelent pentru șahistul Constantin Lupulescu la Campionatul European individual

Marele maestru român Constantin Lupulescu se află în grupul de cinci șahiști care au punctaj maxim după primele trei runde ale Campionatului European individual de la Ierusalim (Israel), alături de cehul David Navara, ucrainenii Anton Korobov și Iuri Vovk, precum și rusul Evgheni Najer. În runda a treia, Lupulescu l-a învins pe Tamir Nabaty (Israel), după ce și în primele două runde a trecut de reprezentanți ai țării gazdă. Mihail Marin a remizat cu bulgarul Ivan Ceparinov și are două puncte, Mircea-Emilian Pîrligras are și el două puncte, după ce a învins-o pe Olga Vasiliev (Israel). Bogdan-Daniel Deac s-a impus în fața lui Dan Poleg (Israel) și are 1,5 puncte, câte are și Vlad-Victor Bîrnaure, învins în runda a treia de olandezul Robin van Kampen. Camelia-Adriana Ciobanu rămâne cu 0,5 puncte după ce a pierdut partida cu Igor Bitensky (Israel).

Elena Bogdan, în semifinale la Acapulco

Perechea formată din Elena Bogdan și Nicole Melichar (SUA) s-a calificat în semifinalele probei de dublu din cadrul turneului de la Acapulco, dotat cu premii în valoare totală de 250.000 de dolari, beneficiind în sferturile de finală de abandonul cuplului Lauren Davies (SUA) / Monica Puig (Puerto Rico). Acestea s-au retras în primul set, după 13 minute de joc, când scorul era 2-1 pentru Bogdan şi Melichar, după ce americanca Davies a suferit o accidentare în partea stângă a abdomenului. În penultimul act, cuplul româno-american va juca împotriva principalelor favorite, sportivele cehe Andrea Hlavackova şi Lucie Hradecka.

Patricia Maria Ţig, în semifinale la Sankt Petersburg

Jucătoarea de tenis Patricia Maria Ţig, locul 220 WTA, s-a calificat în semifinalele turneului ITF de la Sankt Petersburg, dotat cu premii în valoare totală de 50.000 de dolari. Ţig a trecut în sferturi, cu scorul de 6-1, 6-1, de Ana Vrljic (Croaţia, 223 WTA). În semifinale, Ţig va juca în compania sportivei Vesna Dolonc (Serbia), o jucătoare venită din calificări. Tenismena românca a învins-o în turul secund, cu scorul de 6-3, 6-3, pe Anett Kontaveit (Estonia, locul 175 WTA și cap de serie nr. 8).

Euroliga de baschet masculin

Campioana en titre a tranșat la limită derby-ul rundei a opta a TOP16 din Euroliga de baschet masculin, Maccabi făcând astfel un pas uriaș spre calificarea în sferturile de finală de pe una din primele două poziții. Zalgiris a trecut clar de Galata și mai speră la poziția a patra în Grupa E. În Grupa F, victoria italienilor din Rusia a avantajat-o pe... Anadolu Efes Istanbul, care nu stă prea bine în disputa directă cu Nizhny! Rezultatele de joi seară - GRUPA E: Zalgiris Kaunas - Galatasaray Istanbul 72-59, Real Madrid - Steaua Roșie Belgrad 85-61, Maccabi Tel Aviv - Panathinaikos Atena 73-70; GRUPA F: Nizhny Novgorod - EA 7 Milano 76-85. Vineri seară au fost programate următoarele partide - GRUPA E: FC Barcelona - ALBA Berlin; GRUPA F: CSKA Moscova - Fenerbahce Ulker Istanbul, Anadolu Efes Istanbul - Laboral Kutxa, Olympiacos Pireu - Unicaja Malaga.

Nadal a participat la o acțiune de caritate în Argentina

Tenismanul spaniol Rafael Nadal a schimbat mai multe voleuri, pe un teren de tenis de câmp din zgură din cartierele sărace ale orașului Buenos Aires, cu copii argentinieni defavorizați, în cadrul unei acțiuni promovate de personalități politice și sportive. Fostul lider mondial a petrecut câteva zeci de minute în compania unor adolescenți de la clubul sportiv San Lorenzo din cartierul Villa Soldati. Zeci de copii și tineri au așteptat șansa să joace măcar un minut cu spaniolul sau să obțină o fotografie alături de Rafa. La finalul acțiunii, Nadal s-a fotografiat cu un tricou al echipei San Lorenzo, acompaniat de primarul capitalei argentiniene, Mauricio Macri, și de președintele clubului San Lorenzo, Matias Lammens. Macri a declarat că adolescenții au șansa de a urma exemplul lui Nadal, care întruchipează valorile esențiale ale sportului, precum pasiunea și dedicația. Nadal participă, după o pauză de zece ani, la turneul ATP de la Buenos Aires, vineri urmând să joace în sferturi cu argentinianul Federico Delbonis.

Earl Lloyd, primul jucător de culoare din NBA, a încetat din viaţă

Earl Lloyd, primul jucător de culoare care a evoluat în NBA, a încetat din viaţă, joi, la vârsta de 86 de ani. Lloyd a debutat în NBA în 1950, la Washington Capitols. El a jucat în NBA timp de nouă sezoane, la Washington Capitols, Syracuse Nationals şi Detroit Pistons, înregistrând o medie de 8,4 puncte. A câştigat titlul în 1955 cu echipa Syracuse Nationals. În 2003, Earl Lloyd a fost inclus în Hall of Fame. Lloyd a fost şi antrenor în NBA un sezon, la Detroit Pistons (1971-1972).

Familia lui Michael Schumacher a vândut casa de vacanţă pe care o avea în Norvegia

Familia fostului pilot de Formula 1 Michael Schumacher, care se află în recuperare în Elveţia în urma accidentului suferit în decembrie 2013, a vândut casa de vacanţă pe care o deţinea în Norvegia cu aproape două milioane de lire sterline, informează express.co.uk. Casa de vacanţă din Trysil are 645 de metri pătraţi de spaţiu locuibil şi un garaj pentru şapte maşini. De asemenea, proprietatea include o sală de sport şi o saună. Soţia lui Schumacher, Corinna, a vândut în urmă cu câteva luni şi avionul privat al fostului pilot, cu 25 de milioane de lire sterline.