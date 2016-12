Raţ şi-a prelungit până în 2017 contractul cu PAOK Salonic

Fundaşul Răzvan Raţ şi-a prelungit până în anul 2017 contractul cu PAOK Salonic, el declarând că nu a stat pe gânduri atunci când i s-a oferit prilejul de a semna o nouă înţelegere. „Cred că am petrecut şase luni foarte bune aici. A fost o oportunitate să îmi prelungesc contractul și am acceptat fără să mă gândesc prea mult. Când am discutat despre prelungirea contractului meu, am spus doar că accept şi asta a fost. Îmi doresc ce am spus atunci când am venit aici, vreau ca PAOK să fie una dintre cele mai bune echipe din Grecia, să câștige campionatul și să ajungă cât mai departe în Europa. Acestea sunt obiectivele mele şi voi face tot ce voi putea pentru a le atinge. Dacă voi avea prestaţii bune, cred că voi avea şansa să îmi prelungesc din nou contractul. Dar până atunci trebuie să muncesc, să demonstrez că sunt în formă şi totul va fi bine pentru echipă şi pentru mine”, a spus Raţ pentru PAOK TV. Raţ este legitimat la PAOK din iunie 2014.

Lacina Traore va fi operat

Atacantul ivorian al echipei AS Monaco, Lacina Traore, urmează să fie supus unei intervenţii chirurgicale şi va absenta între şase şi opt săptămâni. El va fi operat săptămâna aceasta pentru o fractură de stres la tibia dreaptă. „Fractura de stres era cunoscută şi tratată de la începutul sezonului, iar recent s-a agravat”, a anunţat clubul monegasc. În vârstă de 24 de ani, Lacina Traore a participat la Cupa Africii pe Naţiuni, competiţie pe care a câştigat-o alături de Coasta de Fildeş.

Matip va fi indisponibil două săptămâni

Joel Matip, fundaşul echipei Schalke 04 Gelsenkirchen, va fi indisponibil timp de două săptămâni după ce a suferit o accidentare la ischiogambieri la meciul cu Werder Bremen, din campionatul Germaniei. Internaţionalul camerunez s-a accidentat în minutul 73 al meciului de sâmbătă, încheiat la egalitate, scor 1-1. El va rata meciurile cu Borussia Dortmund şi Hoffenheim din campionatul Germaniei, însă ar urma să fie apt pentru returul optimilor Ligii Campionilor cu Real Madrid, din 10 martie.

Ryan Giggs va inaugura împreună cu Gary Neville un hotel cu tematică fotbalistică

Doi foşti jucători ai echipei Manchester United, Ryan Giggs şi Gary Neville, îşi vor inaugura la data de 2 martie „Football Hotel”, un stabiliment aflat în apropierea stadionului „Old Trafford“ şi care are ca tematică sportul pe care cei doi l-au practicat. Giggs, în prezent asistentul lui Louis van Gaal la Manchester United, a declarat că speră să extindă la nivel global această idee. Hotelul va avea pe acoperiş un miniteren de fotbal şi, chiar dacă este amplasat în vecinătatea stadionului „Old Trafford“, acesta va fi „o celebrare a fotbalului în general”. „A fost nevoie de patru sau cinci ani pentru a face acest hotel, aşa că e o experienţă plăcută să vezi că în final va produce roade. Chiar dacă este în umbra stadionului, noi sperăm să extindem „Hotel Football“ în întregul Regat Unit şi poate în întreaga lume, aşa că este o celebrare a fotbalului în general”, a spus Giggs.

Părinţii Antonellei Rocuzzo, iubita lui Messi, au fost jefuiţi în Argentina

Părinţii Antonellei Rocuzzo, iubita fotbalistului argentinian Lionel Messi, au fost jefuiţi vineri dimineaţă, fiind sechestraţi timp de aproximativ o oră, a anunţat presa argentiniană. Şapte persoane înarmate au intrat în locuinţa părinţilor Antonellei dintr-un cartier rezidenţial şi i-au ameninţat, furând o importantă sumă de bani, dar şi obiecte de valoare. Potrivit presei argentiniene, hoţii au jefuit vineri dimineaţă trei dintre cele cinci case aflate în centrul rezidenţial Country Funes Hills Miraflores, situat la circa 20 de kilometri de Rosario. Lionel Messi şi Antonella Roccuzzo, ambii în vârstă de 27 de ani, formează un cuplu de mai mulţi ani şi au un băieţel, Thiago, în vârstă de doi ani.