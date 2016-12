CS Top Spin 08 și CS Farul luptă pentru titlul național la tenis de masă

La finalul săptămânii trecute, la Buzău, s-a disputat a doua etapă din cadrul Superligii Naționale de tenis de masă, atât la feminin, cât și la masculin. După un parcurs perfect în prima etapă, băieții de la CS Top Spin 08 Constanța, în componența Andrei Filimon, Cristian Pletea și Rareș Sipoș, și-au continuat seria invincibilă, obținând victorii pe linie și au încheiat pe primul loc în clasamentul general al sezonului regulat. Campioni en titre, constănțenii vor juca în semifinalele turneului play-off cu formația Politehnica Cluj-Napoca. La feminin, Constanța a fost reprezentată de două echipe, ambele pregătite de Viorel Filimon și Liliana Sebe. CS Farul, în formula Bianca Crișan, Alina Zaharia, Olga Bliznet și Ursuly Timeea, a înregistrat cinci victorii și două înfrângeri și a terminat prima parte a sezonului pe locul 3, urmând să dea piept, în semifinale, cu Politehnica Iași. În schimb, LPS „Nicolae Rotaru”, în componența Mihaela Plăeașu, Alina Sandu și Andreea Bucur, a înregistrat două succese și cinci eșecuri, încheind sezonul regulat pe locul 6. Constănțencele vor întâlni în lupta pentru evitarea retrogradării pe Romgaz Mediaș.

Trei medalii constănțene la CN de atletism în sală pentru juniori 2

Sâmbătă și duminică, la București, a avut loc etapa finală a Campionatului Național de atletism în sală rezervat juniorilor 2, atleții constănțeni reușind să cucerească trei medalii. Singurul titlu național a venit în proba masculină de triplusalt, unde Răzvan Grecu (CSȘ 1 Constanța, antrenor Daniel Cojocaru) a terminat pe prima poziție. Tot în proba de triplusalt, dar la feminin, Ioana Manoliu (CS Farul, antrenor Carmen Botea) s-a clasat pe locul secund, în timp ce Andra Ușurelu (CS Farul, antrenor Carmen Botea) a ocupat ultima treaptă a podiumului.

Academia Hagi 2000 a remizat cu Ludogoreț

Echipa de Juniori C a Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” (jucători născuți în anul 2000) a disputat, la sfârșitul săptămânii trecute, în Bulgaria, un meci de verificare în compania formației de aceeași vârstă a clubului Ludogoreț Razgrad. Întâlnirea s-a disputat la Albena și s-a încheiat la egalitate, scor 0-0. Cristian Șchiopu (antrenor) și Marius Codescu (director coordonator) au aliniat următoarea formulă de echipă: Popa - Sabangeanu, Leca, Ignat, Podoreanu - Calu, Brocea, Cîmpanu - Tucaliuc, Halep, Oană. Au mai jucat: Șerban, Ghiță, Gherghiceanu, S. Hagi, Antochi, Maliu, Dinu și Vintilă.

AJF organizează cursuri pentru formarea arbitrilor de fotbal

Asociaţia Judeţeană de Fotbal Constanţa şi Comisia Judeţeană de Arbitri organizează cursuri gratuite pentru formarea arbitrilor de fotbal. Cursurile vor începe la 5 martie și vor avea loc în fiecare joi, de la ora 19.00, în sala mică a Casei de Cultură a Sindicatelor din Constanța. Cei interesați, care trebuie să aibă vârsta minimă de 14 ani, încă se mai pot înscrie, la sediul AJF Constanța din strada Ion Bănescu nr. 2. Persoană de contact: Dumitru Momescu (0732.655.983).

Liga Campionilor la handbal masculin

În ultima etapă din faza grupelor Ligii Campionilor la handbal masculin s-au înregistrat următoarele rezultate (n.r - primele patru clasate s-au calificat în optimile de finală) - GRUPA A: THW Kiel - Meshkov Brest 33-22, Naturhouse La Rioja - PSG Handball 35-33, HC Metalurg - HC Zagreb 20-22. Clasament: 1. THW Kiel, 2. PSG 12p (golaveraj: 297-266), 3. HC Zagreb 12p (241-248), 4. Naturhouse La Rioja 9p, 5. Meshkov Brest 6p, 6. Metalurg 3p; GRUPA B: Beșiktaș Mogaz HT - FC Barcelona 25-29, Kif Kolding Copenhaga - Alingsas HK 34-33, Orlen Wisla Plock - HG Flensburg-Handewitt 31-29. Clasament: 1. Barcelona 17p, 2. Kolding 14p, 3. Wisla 13p, 4. Flensburg 12p, 5. Alingsas 2p (252-298), 6. Beșiktaș 2p (253-303); GRUPA C: RK Celje Pivovarna Lasko - Chekhovskie Medvedi 29-25, Rhein Neckar Lowen - HC Vardar 28-35, Montpellier Agglomeration HB - MKB Veszprem 20-34. Clasament: 1. Veszprem 18p, 2. Vardar 15p, 3. Lowen 12p, 4. Montpellier 8p, 5. Celje 6p, 6. Medvedi 1p; GRUPA D: HC Motor Zaporozhye - KS Vive Tauron Kielce 27-28, Dunkerque HB - Kadetten Schaffhausen 29-25, Pick Szeged - Aalborg Handball 23-23. Clasament: 1. Kielce 20p, 2. Szeged 13p, 3. Dunkerque 8p, 4. Aalborg 7p, 5. Zaporozhye 6p (283-284), 6. Kadetten 6p (264-297). Tragerea la sorți a partidelor din optimile de finală va avea loc astăzi, de la ora 13.30, la Viena.

Cupa EHF la handbal masculin

Rezultate înregistrate în etapa a doua din grupele Cupei EHF la handbal masculin - GRUPA A: Pfadi Winterthur - HSV Hamburg 22-26 (Alexandru Șimicu a înscris patru goluri), Gorenje Velenje - Haslum Handballklubb 34-21. Clasament: 1. Hamburg 4p, 2. Gorenje 2p (golaveraj: 62-54), 3. Winterthur 2p (49-49), 4. Haslum 0p; GRUPA B: Team Tvis Holstebro - HCM CONSTANȚA 34-28, 2. Sankt Petersburg - Fraikin GM. Granollers 22-27. Clasament: 1. Holstebro 3p (62-56), 2. Granollers 3p (55-50), 3. Petersburg 1p (47-52), 4. HCM CONSTANȚA 1p (53-59); GRUPA C: Skjern Handbold - Futebol Clube do Porto 27-22, Fuchse Berlin - HC Vojvodina 37-22. Clasament: 1. Fuchse 4p (63-42), 2. Skjern 4p (52-44), 3. Porto 0p (41-53), 4. Vojvodina 0p (45-62); GRUPA D: RK Nexe - MT Melsungen 25-28, Eskilstuna Guif - Balantonfuredi 24-24. Clasament: 1. Melsungen 4p, 2. Nexe 2p (56-47), 3. Guif 1p (51-55), 4. Balatonfuredi 1p (43-55).

România, pe locul 5 la Cupa Mondială de sabie seniori

Echipa României, în componenţa Tiberiu Dolniceanu, Alin Badea, Iulian Teodosiu, George Iancu, s-a clasat pe locul 5 în etapa de Cupă Mondială la sabie seniori de la Varşovia. România a învins în proba pe echipe Belgia pe tabloul de 16, scor 45-30, iar în sferturile de finală a pierdut în fața Rusiei, scor 44-45. Pe tabloul pentru locurile 5-8, sportivii români s-au impus în faţa Belarusului, scor 45-42, şi în faţa Germaniei, scor 45-42. Concursul a fost câștigat de Franța, care a învins în finala mare Coreea de Sud, scor 45-43. Locul 3 a revenit Rusiei, după 45-43 cu Italia în finala mică. În concursul individual din capitala Poloniei, Tiberiu Dolniceanu a ocupat locul al doilea, fiind întrecut în finală de sud-coreeanul Gu Bongil, cu 15-8.

Mergea, în sferturi la turneul de la Dubai

Perechea formată din Florin Mergea și Dominic Inglot (Marea Britanie) a învins, ieri, cu scorul de 7-6 (7/3), 7-6 (7/5), cuplul spaniol alcătuit din Feliciano Lopez și Fernando Verdasco şi s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de la Dubai, dotat cu premii în valoare totală de 2.082.605 dolari, asigurându-și un cec în valoare de 15.340 de dolari şi 90 de puncte ATP. La Dubai este prezentă şi perechea formată tenismenul constănțean din Horia Tecău și Jean-Julien Rojer (Olanda), cap de serie nr. 2, care va evolua azi, în primul tur, împotriva cuplului elveţian Roger Federer și Michael Lammer, beneficiar al unui wild-card pentru tabloul de dublu.

Alexandra Dulgheru a acces pe tabloul principal al turneului de la Doha

Tenismena Alexandra Dulgheru, locul 94 WTA, a învins-o ieri, cu scorul de 6-1, 6-0, după o oră şi 25 de minute, pe chinezoaica Saisai Zheng, locul 77 WTA, şi s-a calificat pe tabloul principal al turneului de categorie Premier de la Doha, dotat cu premii în valoare totală de 731.000 de dolari. Prin accederea pe tabloul principal, românca şi-a asigurat un premiu de 6.500 de dolari şi 26 de puncte WTA. La Doha ar fi trebuit să participe şi tenismena Simona Halep, deţinătoarea trofeului, dar ea a renunţat să-şi apere titlul, după ce a acuzat o stare de oboseală acută în urma parcursului lung de la turneul de la Dubai.

Elena Bogdan a acces în ultimul tur al calificărilor la Acapulco

Tenismena Elena Bogdan, locul 527 WTA, a acces în ultimul tur al calificărilor la turneul de la Acapulco (Mexic), dotat cu premii în valoare totală de 250.000 de dolari. Bogdan a trecut în turul secund al calificărilor de americanca Irina Falconi, locul 102 WTA, cu scorul de 6-3, 6-2, după 59 de minute de joc. Pentru un loc pe tabloul principal la Acapulco, Bogdan va trebui să o învingă pe columbianca Mariana Duque-Marino, locul 139 mondial.

David Ferrer a câştigat turneul de la Rio de Janeiro

Tenismenul spaniol David Ferrer, locul 9 ATP şi al doilea favorit, a câştigat turneul ATP de la Rio de Janeiro, dotat cu premii în valoare totală de 1.548.755 de dolari. Ibericul l-a învins în finală pe italianul Fabio Fognini, locul 22 ATP, cu scorul de 6-2, 6-3. În vârstă de 31 de ani, Ferrer a câştigat al doilea titlu al sezonului, după cel de la Doha, din ianuarie, şi al 23-lea al carierei. Pentru succesul din Brazilia, spaniolul a primit 500 de puncte ATP și un cec în valoare de 343.000 de dolari, în timp ce Fognini a fost recompensat cu 300 de puncte ATP și 154.620 de dolari.

Ivo Karlovic s-a impus la Delray Beach

Tenismanul croat Ivo Karlovic, locul 29 ATP şi cap de serie nr. 4, a câştigat turneul de la Delray Beach (SUA), dotat cu premii în valoare totală de 488.225 de dolari. Karlovic a trecut în finală, cu scorul de 6-3, 6-3, de americanul Donald Young, locul 56 ATP. Titlul de la Delray Beach este al şaselea la simplu din cariera lui Ivo Karlovic, primul după cel obţinut la Bogota, în 2013. Pentru acest succes, croatul a primit 250 de puncte ATP și un cec în valoare de 84.250 de dolari, în timp ce Young a fost recompensat cu 150 de puncte ATP și 44.370 de dolari.

Sara Errani, succes la Rio de Janeiro

Tenismena italiană Sara Errani, locul 16 WTA şi cap de serie nr. 1, a câştigat turneul de la Rio de Janeiro, dotat cu premii în valoare totală de 250.000 de dolari. Errani a învins-o în finală, cu scorul de 7-6 (7/2), 6-1, pe sportiva slovacă Anna Schmiedlova, locul 75 WTA şi cap de serie nr. 6. Titlul de la Rio de Janeiro este al optulea la simplu din cariera Sarei Errani, primul după cel obţinut la Acapulco, în 2013. Pentru succesul din Brazilia, italianca a primit 280 de puncte WTA și un cec în valoare de 43.000 de dolari, în timp ce Schmiedlova a fost recompensată cu 180 de puncte WTA și 21.400 de dolari.

Michael Phelps s-a logodit cu o fostă Miss California

Înotătorul american Michael Phelps, multiplu campion mondial şi olimpic, a anunţat duminică, pe reţelele de socializare, că s-a logodit cu Nicole Johnson, fostă câştigătoare a Miss California. „A spus Da!”, a notat Phelps alături de o fotografie în care apare îmbrăţişând-o pe Nicole, cei doi fiind întinşi pe zăpadă. Nicole Johnson, Miss California 2010, a postat o fotografie similară, alături de comentariul: „Voi fi o Doamnă”. Înotătorul în vârstă de 29 de ani şi Nicole Johnson, care are tot 29 de ani, au devenit iubiţi în 2007. Ei s-au despărţit şi împăcat de mai multe ori în ultimii ani. Phelps este suspendat în prezent din activitatea sportivă, sancţiune valabilă până în luna martie, deoarece a fost surprins în septembrie 2014 conducând în stare de ebrietate şi cu viteză excesivă. Ca urmare a conducerii sub influenţa băuturilor alcoolice, Phelps a fost condamnat în decembrie la un an de închisoare cu suspendare şi a fost nevoit să urmeze un program de dezintoxicare.

Fernando Alonso va rămâne sub observaţia medicilor

Pilotul spaniol al echipei McLaren-Honda, Fernando Alonso, care a suferit duminică un accident la Barcelona, va rămâne sub observaţia medicilor o zi sau două, a anunţat reprezentantul fostului campion mondial, Luis Garcia Abad, precizând că accidentul a fost cauzat de o problemă a monopostului, nu de o indispoziţie a pilotului. Alonso a suferit un accident duminică, în ultima zi a sesiunii de teste de la Barcelona, fiind transportat cu elicopterul în stare de conştienţă la spital. El a pierdut controlul monopostului McLaren-Honda în virajul al patrulea de pe Circuit de Catalunya şi maşina sa a lovit zidul de protecţie de pe marginea pistei. Cotidianul „Marca“ notează că timp de zece minute pilotul ar fi acuzat ameţeli şi nu a ieşit din monopost. El a fost transportat la centrul medical al circuitului, apoi la spital, cu un elicopter, pentru investigaţii suplimentare. Dublul campion mondial a revenit din acest an la echipa britanică, după cinci sezoane în care a concurat pentru Ferrari. McLaren reface din 2015 parteneriatul cu Honda, compania japoneză furnizând motoarele. Însă noul monopost MP4-30 a înregistrat numeroase probleme tehnice în şedinţele de antrenamente dinaintea sezonului 2015, care va începe la mijlocul lunii martie.

Pilotul Joey Logano a câștigat cursa Daytona 500

Pilotul american Joey Logano (24 de ani) a câștigat cea de-a 57-a ediție a cunoscutei curse automobilistice Daytona 500, desfășurată duminică în cadrul campionatului NASCAR Spring Cup Series. Logano a reușit să-i devanseze pe Kevin Harvick, campionul en titre în Spring Cup, și pe Dale Earnhart Jr., câștigătorul ediției trecute a cursei, la capătul celor 200 de tururi programate pe ovalul circuitului Daytona International Speedway. Legendarul pilot american Jeff Gordon (43 de ani), aflat la ultimul său sezon în NASCAR, a plecat din pole position și s-a aflat la conducerea cursei timp de 87 de tururi, dar speranțele sale într-un alt patrulea succes la Daytona s-au spulberat în ultimul tur, când a fost implicat într-un acroșaj.

Salariul de 48,5 milioane dolari, singura garanție că Bryant nu se va retrage

Vedeta echipei Los Angeles Lakers, Kobe Bryant, indisponibil pentru restul sezonului, rămâne totuși în centrul atenției în campionatul profesionist nord-american de baschet (NBA) și consideră că-și poate onora înțelegerea valabilă până în 2016 și care valorează 48,5 milioane dolari. Acesta e salariul pe care Lakers trebuie să-l achite odată cu prelungirea angajamentului pe doi ani în sezonul trecut, 23,5 milioane anul acesta și 25 anul viitor, Bryant fiind cel mai bine plătit jucător din NBA. Baschetbalistul în vârstă de 36 de ani a declarat recent pentru „Hollywood Reporter” că viitorul sezon ar putea fi ultimul pentru el în NBA. Bryant a fost operat la umărul drept, la finele lunii ianuarie, și va fi indisponibil timp de nouă luni. Acesta este al treilea sezon consecutiv în care Kobe Bryant, cvintuplu campion al NBA, nu va disputa campionatul în integralitatea sa, din cauza problemelor fizice și a accidentărilor. El nu a putut încheia sezonul 2012-2013 din cauza unei rupturi a tendonului lui Ahile, accidentare care l-a făcut să rateze debutul sezonului următor, revenind pe parchet doar în ultimele șase meciuri, înainte de a se accidenta din nou, de această dată la genunchi. În acest sezon, el a disputat 35 de meciuri, reușind o medie de 22,3 puncte, 5,6 pase decisive și 5,7 recuperări. Însă cea mai importantă performanță reușită de Bryant este accederea pe locul 3 în clasamentul celor mai buni marcatori din istoria NBA, cu un total de 32.482 puncte.

Etiopianul Endeshaw Negesse, învingător în Maratonul de la Tokyo

Atletul etiopian Endeshaw Negesse a furnizat surpriza anul acesta la Maratonul de la Tokyo, disputat duminică, învingându-i pe campionul olimpic en-titre, ugandezul Stephen Kiprotich, și pe câștigătorul de anul trecut, kenyanul Dickson Chumba, în timp ce, la feminin, victoria a revenit etiopiencei Berhane Dibaba, locul 2 anul trecut. În cursa masculină, Endeshaw Negesse (26 de ani) a fost cronometrat pe cei 42,195 km în 2h06,00, Kiprotich venind cu 33 de secunde întârziere, iar Chumba la 34 de secunde față de învingător. La feminin, Birhane Dibaba a parcurs clasica distanță în 2h23,15, pe locurile următoare clasându-se Helah Kiprop (Kenya), la 48 de secunde, și Tiki Gelana (Etiopia), la un minut și 11 secunde. La această a 9-a ediție au participat, în ciuda amenințărilor teroriste ale Statului Islamic, peste 36.000 de alergători, între care și mai multe zeci de polițiști, care au concurat efectiv în mijlocul atleților, pentru a-i proteja.