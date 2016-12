Intemperiile au amânat meciuri din campionatele Franței și Italiei

Meciul Evian TG - Lorient, care ar fi trebuit să se dispute sâmbătă seară, în etapa a 26-a a campionatului Franţei, a fost amânat din cauza condiţiilor meteo nefavorabile, „importante căderi de zăpadă”, a anunţat liga franceză. Cum în noaptea de sâmbătă spre duminică temperaturile au fost foarte scăzute, iar terenul era grav afectat, Comisia de Competiţii a LFP va stabili o dată ulterioară pentru acest meci. De asemenea, și în campionatul italian a fost amânată o partidă programată sâmbătă, Sampdoria - Genoa, din cauza ploii torenţiale care a căzut în Liguria. Arbitrul Gianluca Rocchi a decis amânarea jocului după ce a evaluat starea terenului din Genova şi a constatat că mingea nu sare pe gazon din cauza apei. Meciul se va desfăşura marţi, de la ora 19.30. O altă întâlnire, Parma - Udinese, a fost amânată pentru o dată ulterioară după ce echipa gazdă a anunţat că nu poate asigura securitatea spectatorilor de pe arena „Ennio Tardini“. „Prefectura din Parma a decis că meciul se poate disputa doar cu porţile închise, însă antrenorii şi jucătorii celor două echipe nu au fost de acord. Astfel, primarul oraşului Parma şi preşedintele Ligii Italiene au decis ca partida să fie amânată pentru o dată ulterioară”, a anunţat liga italiană.

ES Setif a câştigat Supercupa Africii

Echipa algeriană Entente Sportive de Setif a învins sâmbătă, la Blida (Algeria), cu scorul de 7-6 în urma loviturilor de departajare, formaţia egipteană Al Ahly şi a câştigat Supercupa Africii. După timpul regulamentar de joc scorul era 1-1, golurile fiind marcate de Ziaya (68) pentru Setif şi de Moteab (90+4) pentru Al Ahly. ES Setif este deţinătoarea trofeului Ligii Campionilor Africii, iar Al Ahly este câştigătoarea Cupei Confederaţiei Africii.

Suporteri francezi arestaţi ca urmare a unor incidente după meciul Nice - Monaco

16 persoane au fost arestate în noaptea de vineri spre sâmbătă, ca urmare a unor violenţe între suporterii echipelor AS Monaco şi OGC Nice, au anunţat autorităţile monegasce. Potrivit „L'Equipe“, aproximativ 20 de fani ai formaţiei OGC Nice au atacat un grup de 15 suporteri ai AS Monaco, care sărbătoreau într-un bar victoria favoriţilor. Trei persoane au fost rănite, una chiar având nevoie de un concediu medical de zece zile. AS Monaco a câștigat meciul jucat vineri seară, în deplasare, cu scorul de 1-0.

Lisandro Lopez va juca la Internacional Porto Alegre

Atacantul argentinian Lisandro Lopez, care şi-a reziliat marţi contractul cu gruparea Al Gharafa din Qatar, a semnat cu Internacional Porto Alegre, a anunţat directorul sportiv al clubului brazilian, Carlos Pellegrini. Lisandro Lopez a semnat un contract pe două sezoane. În vârstă de 31 de ani, Lopez a jucat în Europa la FC Porto şi Olympique Lyon. Locul său la echipa din Qatar a fost luat de fostul stelist Claudiu Keşeru, care a semnat un contract pe două sezoane şi jumătate.

Vieirinha şi-a prelungit contractul cu VfL Wolfsburg

Mijlocaşul portughez Vieirinha şi-a prelungit contractul cu VFL Wolfsburg pentru încă trei sezoane, până în 2018, a anunţat gruparea germană pe site-ul oficial. În vârstă de 29 de ani, jucătorul era dorit de Schalke 04. „Aveam mai multe oferte, dar am decis să rămân aici şi sunt fericit că am făcut acest lucru”, a declarat Adelino André Vieira de Freitas „Vieirinha”, care a venit la Wolfsburg în 2012, de la PAOK Salonic.