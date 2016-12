Andreea Ogrăzeanu, pe podium la CB de atletism în sală

La finalul săptămânii trecute, la Istanbul (Turcia), au avut loc Campionatele Balcanice de atletism în sală rezervate seniorilor. Din delegația României au făcut parte și trei atleți constănțeni de la CS Farul, însă doar unul a reușit să urce pe podium. Astfel, Andreea Ogrăzeanu (antrenor Dan Vlădescu) a încheiat proba de 60 de metri pe locul 3 și a contribuit la clasarea echipei feminine a României pe locul secund în clasamentul general. La masculin, Adrian Dăianu (antrenor Daniel Cojocaru) a terminat pe locul 5 la triplusalt, iar Radu Cristian (antrenor Robertino Tănase) s-a clasat pe locul 6 la 400m, echipa tricoloră fiind a doua în ierarhia generală.

Tecău joacă împotriva lui Federer la turneul de la Dubai

Perechea formată din tenismanul constănțean Horia Tecău și olandezul Jean-Julien Rojer, cap de serie nr. 2, va evolua în primul tur al turneului de la Dubai, dotat cu premii în valoare totală de 2.082.605 dolari, împotriva perechii elveţiene Roger Federer / Michael Lammer, care a primit un wild-card pentru tabloul de dublu. Fostul lider mondial de simplu, aflat pe locul 2 ATP, nu a jucat niciun meci de dublu în acest an, dar în noiembrie 2014, Federer, locul 125 ATP la dublu (fost 24 ATP), şi Stanislas Wawrinka au pus umărul la câştigarea Cupei Davis de către Elveţia, obţinând un punct preţios în meciul cu francezii Julien Benneteau şi Richard Gasquet. La Dubai este prezentă şi echipa alcătuită din Florin Mergea și Dominic Inglot (Marea Britanie), care va juca în primul tur cu spaniolii Feliciano Lopez și Fernando Verdasco. În cazul unui succes, Mergea şi Inglot i-ar putea întâlni în turul următor pe fraţii Mike şi Bob Bryan, liderii clasamentului mondial, care sunt principalii favoriţi și pe care i-au învins la ediţia din acest an a Australian Open.

Cursuri pentru formarea arbitrilor de fotbal la Constanța

Asociaţia Judeţeană de Fotbal (AJF) Constanţa şi Comisia Judeţeană de Arbitri organizează cursuri gratuite pentru formarea arbitrilor de fotbal. Cursurile vor debuta la data de 5 martie și vor avea loc în fiecare joi, de la ora 19.00, în sala mică a Casei de Cultură a Sindicatelor din Constanța. Cei interesați, care trebuie să aibă vârsta minimă de 14 ani, se mai pot înscrie la sediul AJF Constanța, din strada Ion Bănescu nr. 2. Persoană de contact: Dumitru Momescu (telefon: 0732.655.983).

Șapte jucători ai Academiei Hagi la lotul U18

Selecţionerul Andrei Spier a convocat şapte jucători ai Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi” la lotul naţional U18 al României. Jucătorii convocaţi sunt Arpad Tordai, Victor Rogoza, Bruno Vasiu, Dan Panait, Dragoş Nedelcu, Alexandru Cicâldău şi Cristian Ene. România U18 se va deplasa în Serbia, la Stara Pozova, unde va susţine două partide de verificare în compania formaţiilor similare ale Poloniei (5 martie) şi Serbiei (7 martie). Reunirea lotului este prevăzută pe 3 martie.

LN de handbal masculin

Rezultate înregistrate în etapa a 19-a a Ligii Naționale de handbal masculin: Dunărea Călărași - Dinamo București 32-29, HC Odorhei - Poli Timișoara 29-26, HCM Minaur Baia Mare - CSU Suceava 30-23, HC Vaslui - Știința Bacău 23-26, Potaissa Turda - CSM București 26-26. Meciul Pandurii Tg. Jiu - HCM Constanța va avea loc miercuri, de la ora 18.00. Clasament: 1. HCM Baia Mare 37p, 2. HC Odorhei 36p, 3. Dunărea Călărași 33p, 4. Dinamo București 32p, 5. CSM București 31p, 6. HCM CONSTANȚA 30p, 7. Știința Bacău 28p, 8. HC Vaslui 22p, 9. Potaissa Turda 20p, 10. Steaua București 18p, 11. Poli Timișoara 16p, 12. Pandurii Tg. Jiu 12p, 13. CSU Suceava 9p.

DA1 la volei feminin

Rezultatele etapei a 18-a din Divizia A1 la volei feminin: Penicilina Iaşi - CSM Satu Mare 3:0 (25:21, 27:25, 25:19); SCM U. Craiova - CSM Târgovişte 3:2 (25:18, 18:25, 16:25, 35:33, 15:7); U. Cluj - CSU Medicina CSŞ Tg. Mureş 0:3 (21:25, 7:25, 21:25); Dinamo Bucureşti - CSM Bucureşti 0:3 (18:25, 16:25, 23:25); Ştiinţa Bacău - Unic Piatra Neamţ 3:0 (25:12, 25:15, 25:18); CS Volei Alba-Blaj - CSM Lugoj 3:0 (25:17, 25:13, 25:13). În clasament conduce Ştiinţa Bacău, cu 44 de puncte și un meci mai puțin disputat, urmată de CSM București 44p, CS Volei Alba-Blaj 43p, CSM Tîrgoviște 42p și Dinamo București 35p.

Andreea Chițu, medaliată cu bronz la Grand Prix-ul de la Dusseldorf

Sportiva română Andreea Chițu a cucerit medalia de bronz la categoria 52 kg, la Grand Prix-ul de judo de la Dusseldorf (Germania). Vicecampioana mondială a învins-o în meciul decisiv pe bielorusa Daria Skripnik. Anterior, ea trecuse în primul tur de Distria Krasniqi (Kosovo), în optimi a învins-o pe Park Da Sol (Coreea de Sud), în sferturi a cedat în fața chinezoaicei Yngnan Ma, după care a dispus de unguroaica Barbara Maros în recalificări, câștigând apoi meciul cu Skripnik. La aceeași categorie, Alexandra Pop a fost învinsă în primul tur de germanca Romy Tarangul. Monica Ungureanu (48 kg) a ratat bronzul, fiind învinsă în finala pentru locurile 3-5 de Jeong Bo Kyeong (Coreea de Sud). Românca o învinsese în runda inaugurală pe portugheza Leandra Freitas, în optimi a trecut de israelianca Shira Rishony, pierzând însă semifinala cu Charline van Snick (Belgia). Tot la 48 kg, Violeta Dumitru a cedat în primul tur în fața turcoaicei Dilara Lokmanhekim. La 57 kg, Corina Căprioriu, vicecampioană olimpică, a fost întrecută în primul tur de germanca Viola Waechter, în timp ce Loredana Ohîi a câștigat meciurile cu slovena Vlora Bedeti și olandeza Carla Grol, fiind învinsă în optimi de Rafaela Silva (Brazilia). La competiție participă 546 de judoka din 75 de țări, 326 la masculin și 220 la feminin.

Irina Begu, învinsă în semifinale la Rio de Janeiro

Tenismena Irina-Camelia Begu, locul 34 WTA şi cap de serie nr. 2, a ratat, sâmbătă, calificarea în finala de simplu a turneului de la Rio de Janeiro (Brazilia), dotat cu premii totale de 250.000 de dolari. Românca a fost învinsă în semifinale, cu scorul de 6-3, 4-6, 6-2, în două ore şi 43 de minute, de Anna Schmiedlova (Slovacia), locul 75 WTA şi cap de serie nr. 6. Begu a acuzat mari dureri la spate, fiind nevoită să ceară de trei ori intervenția medicului, iar în setul decisiv, din cauza căldurii excesive, s-a confruntat cu o hemoragie nazală și a încheiat cu greu partida. Pentru peformanța de la Rio de Janeiro, Begu a obţinut 110 puncte WTA şi 11.500 de dolari. Din păcate, problemele medicale au forțat-o să abandoneze câteva ore mai târziu în finala probei de dublu, unde a făcut pereche cu Maria Irigoyen (Argentina). Cele două, principale favorite ale competiției, s-au retras după doar 10 minute şi 43 de secunde de joc, când scorul era 3-0 în primul set pentru adversarele lor, Ysaline Bonaventure (Belgia) şi Rebecca Peterson (Suedia).

Marius Copil, eliminat în calificările turneului de la Dubai

Tenismenul Marius Copil, locul 166 ATP, a fost învins, duminică, în ultimul tur al calificărilor turneului de la Dubai, dotat cu premii în valoare totală de 2.082.605 dolari, de britanicul James Ward, locul 106 ATP şi al patrulea favorit, cu scorul de 6-7 (3/7), 6-4, 6-4. În primul tur, românul trecuse de Nikoloz Basilaşvili (Georgia), locul 163 ATP și al optulea favorit al calificărilor, cu scorul de 6-3, 7-6 (7/1). Pentru evoluţia lui din competiţia de la Dubai, Copil va primi un cec în valoare de 1.640 de dolari şi 10 puncte ATP. Meciurile de pe tabloul principal al competiţiei dotate cu premii totale de 2.082.605 dolari vor începe azi, liderul mondial, Novak Djokovici, fiind principalul favorit, urmat de elveţianul Roger Federer, locul 2 ATP.

Alexandra Dulgheru a acces în ultimul tur al calificărilor la Doha

Tenismena Alexandra Dulgheru, locul 97 WTA, a acces în ultimul tur al calificărilor la turneul WTA de la Doha, dotat cu premii totale de 731.000 de dolari, și va juca azi pentru un loc pe tabloul principal cu Sasai Zheng (76 WTA). Sâmbătă, în runda inaugurală a calificărilor, românca a trecut de Gabriela Dabrowski (Canada, 183 WTA), cu scorul de 6-2, 6-2, iar ieri, în turul secund, a învins-o pe Jarmila Gajdosova (Australia, locul 55 WTA), a cincea favorită, cu scorul de 4-6, 6-3, 6-3. Pentru performanța de la Doha, Dulgheru și-a asigurat 18 puncte WTA și un cec în valoare de 2.800 de dolari.

Irina Maria Bara a câştigat proba de dublu la Palmanova

Perechea formată din Irina Maria Bara și Agnes Bukta (Ungaria), cap de serie nr. 3, a câştigat, duminică, proba de dublu la turneul ITF de la Palmanova (Spania), dotat cu premii în valoare totală de 10.000 de dolari, impunându-se în finală în faţa unui cuplu format dintr-o altă româncă, Anca Bianca Mihăilă, şi Gabriela Pantuchova (Cehia), cu scorul de 6-1, 6-1. La simplu, Bâra (locul 419 WTA), cap de serie nr. 5, a ratat calificarea în finală, cedând în penultimul act, cu scorul de 6-1, 6-0, în fața celei de-a doua favorite, Amanda Carreras (Maria Britanie, locul 400 WTA).

Rafael Nadal, eliminat în semifinale la Rio de Janeiro

Fostul lider mondial Rafael Nadal, aflat pe locul 3 ATP, a fost învins sâmbătă, cu scorul de 1-6, 6-2, 7-5, de italianul Fabio Fognini, 28 ATP, în semifinalele turneului de la Rio de Janeiro, astfel că spaniolul va coborî o poziţie în ierarhia tenismenilor profesionişti. Aflat la a treia înfrângere din acest an, de data aceasta chiar pe suprafaţa lui favorită, zgura, Nadal, deţinătorul trofeului în Brazilia, va fi întrecut în clasamentul ATP de britanicul Andy Murray. Anterior, Nadal, 28 de ani, câştigase 52 de semifinale la rând pe zgură şi pierduse în cariera de jucător profesionist doar 24 de meciuri pe această suprafaţă. Fognini, în vârstă de 27 de ani, a reuşit în partida de sâmbătă prima sa victorie împotriva unui jucător din Top 5 ATP, după 23 de astfel de meciuri. Italianul a jucat aseară, în finală, cu spaniolul David Ferrer, locul 9 ATP, care a câştigat partida din semifinale, cu scorul de 7-5, 6-1, cu austriacul Andreas Haider-Maurer, locul 74 ATP.

O biatlonistă rusă a murit în timpul unui concurs, după un stop cardiac

Sportiva rusă Alina Iakimkina, în vârstă de 21 de ani, a încetat din viaţă în timpul unui concurs de biatlon desfășurat la Tyumen. Ea a suferit un stop cardiac în timpul cursei feminine de 15 kilometri contând pentru Cupa Rusiei. Medicii au intervenit imediat, dar nu au reuşit să o salveze. „Sportiva, care apăra culorile Republicii ruse Udmurtia, a suferit un stop cardiac în timpul cursei. Medicii au sărit în ajutorul ei, dar nu i-au mai putut salva viața”, se arată într-un comunicat al federației ruse de specialitate.

CE de judo din 2015 va avea loc la Baku, în cadrul primei ediţii a Jocurilor Europene

Campionatul European de judo din 2015, programat iniţial la Glasgow, a fost relocat de forul continental la Baku, între 12-28 iunie. „Comitetul Olimpic European (EOC) şi Uniunea Europeană de Judo (EJU) anunţă că ediţia din 2015 a Campionatului European va fi încorporată în Jocurile Europene de la Baku şi va avea loc între 12 și 28 iunie”, se arată în comunicatul EJU de sâmbătă, în urma voturilor unanime din Comitetul Executiv al forului. Campionatul European din acest an a fost iniţial programat la Glasgow, în perioada 9-12 aprilie, dar, din cauza unor neînţelegeri cu forul britanic de profil, EJU a decis relocarea acestuia. Astfel, CE din 2015 va avea loc în Heydar Aliyev Arena, din Baku, cu o capacitate de 7.800 de locuri. Prin organizarea CE de judo din 2015 la Baku, la prima ediţie a Jocurilor Europene vor fi prezente 12 din cele 16 sporturi olimpice.

S-a fixat data oficială a „șocului” Mayweather - Pacquiao: 2 mai 2015

Americanul Floyd Mayweather va boxa cu filipinezul Manny Pacquiao la data de 2 mai, la MGM Grand Arena din Las Vegas. „Ceea ce aştepta întreaga lume s-a întâmplat. Meciul Mayweather versus Pacquiao la 2 mai 2015 este stabilit. Să dau spectatorilor ceea ce vor să vadă a fost mereu obiectivul meu, iar acesta va fi cel mai mare eveniment din istoria sportului nostru. Sunt cel mai bun boxer din istorie, acest meci îmi va permite să fac ceea ce știu mai bine, să câștig”, a scris americanul pe site-ul său oficial. Negocierile pentru acest meci durau de cinci ani, fixarea sa amânându-se multă vreme din cauza nerezolvării problemei repartizării veniturilor, precum și în ce privește procedurile antidoping. De asemenea, cei doi boxeri sunt sub contracte cu difuzori TV diferiți, ceea ce putea pune probleme, dar în cele din urmă s-a convenit că lupta va fi difuzată atât de HBO, cât și de Showtime. S-a decis ca bursa să fie de circa 250 de milioane de dolari, din care Pacquaio ar urma să primească 40 la sută, iar Mayweather 60 la sută. Mayweather (37 de ani) este neînvins în 47 de meciuri, iar Pacquiao (36 de ani), care a cucerit titlul mondial la opt categorii diferite, are 57 de victorii şi cinci înfrângeri în 64 de partide. Americanul deţine centurile WBC şi WBA la categoria supermijlocie (welter), iar Pacquiao are centura WBO.

Arthur Abraham și-a păstrat centura de campion mondial WBO la super-mijlocie

Pugilistul german de origine armeană Arthur Abraham și-a păstrat titlul mondial la categoria super-mijlocie, versiunea WBO, învingându-l pe britanicul Paul Smith la puncte, după 12 reprize, în cadrul unei gale disputate la Berlin. Decizia a fost luată în unanimitate (116-112, 117-111, 117-111), germanul obținând a doua victorie la puncte în fața lui Smith, după lupta din septembrie, de la Kiel.