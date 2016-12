Latovlevici va părăsi echipa Steaua București în vară

Fundaşul stânga Iasmin Latovlevici nu doreşte să îşi prelungească înţelegerea scadentă în vară cu Steaua, el urmând să părăsească echipa la finalul sezonului, a anunţat preşedintele CA al clubului, Valeriu Argăseală, care a precizat că va negocia în schimb cu Andrei Prepeliţă şi Giedrius Arlauskis. „Latovlevici nu mai vrea să prelungească, dovadă e că şi postul de fundaş stânga a fost acoperit prin aducerea lui Guilherme. Cu Prepeliţă şi Arlauskis urmează să discutăm”, a spus Argăseală. El a precizat că fundaşul central Gabriel Tamaş, transferat în iarnă, va efectua săptămâna aceasta un nou control medical în Bucureşti şi rezultatul va stabili când va fi apt de joc. Când a fost transferat de Steaua, Tamaș se afla în perioada de recuperare după o ruptură de ligamente.

Ovidiu Haţegan va arbitra partida AS Roma - Feyenoord Rotterdam

Arbitrul Ovidiu Haţegan va conduce la centru partida dintre echipa italiană AS Roma şi formaţia olandeză Feyenoord Rotterdam, din prima manşă a 16-imilor de finală ale UEFA Europa League, a anunţat, ieri, site-ul oficial al UEFA. Haţegan va fi ajutat de asistenţii Octavian Şovre şi Sebastian Gheorghe, de asistenţii suplimentari Alexandru Tudor şi Sebastian Colţescu, în timp ce arbitru de rezervă va fi Radu Ghinguleac. Partida AS Roma - Feyenoord Rotterdam, din prima manşă a 16-imilor de finală ale UEL, se va disputa joi, de la ora 20.00.

Rapid a mai transferat un fundaș spaniol

Echipa de fotbal Rapid București l-a achiziționat pe experimentatul fundaș spaniol Aritz López Garai (34 de ani), care și-a reziliat contractul luna trecută cu echipa Cordoba, din La Liga. López Garai a debutat în primul eșalon spaniol vara trecută, la 33 de ani, într-un meci cu Real Madrid (0-2 pe „Santiago Bernabeu”). Ibericul, care va purta tricoul cu numărul 16 la Rapid, a mai jucat în cariera sa la Baskonia, Gernika, Conquense, Salamanca, Castellón, Celta Vigo și Sporting Gijón. El va fi al doilea fundaș spaniol din lot, după Aritz Borda (30 de ani). Totodată, echipa antrenată de Cristian Pustai are în probe un mijlocaș portughez de 21 de ani, cu nu mai puțin de 36 de meciuri la loturile naționale de juniori și tineret ale Portugaliei. Ricardo Alves Coelho Silva a evoluat ca senior la Belenenses și la Portimonense.

Contra, în faza grupelor Ligii Campionilor Asiei

Echipa chineză Guangzhou R&F, antrenată de Cosmin Contra, s-a calificat în faza grupelor Ligii Campionilor Asiei, după ce a învins ieri, în deplasare, cu scorul de 3-1 (Jiang Ning 8, Lu Lin 57, Rose 89-autogol / Trifiro 90+2), formaţia australiană Central Coast Mariners, în turul al treilea preliminar al competiţiei. Guangzhou R&F va evolua în Grupa F a Ligii Campionilor Asiei, alături de echipele Buriram United (Thailanda), Gamba Osaka (Japonia) şi Seongnam Ilhwa Chunma (Coreea de Sud).

Keşeru l-ar putea înlocui pe Lisandro Lopez la Al Gharafa

Atacantul argentinian Lisandro Lopez şi-a reziliat, ieri, de comun acord, contractul pe care îl avea cu gruparea Al Gharafa, formaţie care este aproape de a-l transfera pe Claudiu Keşeru, informează site-ul oficial al echipei din Qatar. „Clubul nostru a decis să încheie pe cale amiabilă contractul cu argentinianul Lisandro Lopez. Clubul îi mulţumeşte jucătorului pentru perioada petrecută la echipă şi îi urează succes în faza următoare a carierei. Pe de altă parte, clubul nostru negociază cu un jucător străin care să se alăture echipei. Un comunicat oficial va fi emis în următoarele ore, dacă se va ajunge la un acord, el urmând să-l înlocuiască pe argentinianul Lisandro Lopez”, notează site-ul oficial al echipei din Qatar. Atacantul echipei Steaua Claudiu Keşeru a plecat, luni seară, pentru a efectua vizita medicală şi pentru a semna contractul cu Al Gharafa. Steaua şi gruparea arabă au ajuns la un acord pentru cumpărarea internaţionalului român de la campioana României, în schimbul sumei de 2,7 milioane de euro, a anunţat preşedintele Valeriu Argăseală. „Cluburile s-au înţeles, urmează ca şi jucătorul să se înţeleagă. Va pleca mâine sau poimâine pentru a-şi negocia contractul. Steaua va încasa aproape 2,7 milioane, cu mecanism de solidaritate de 5 la sută, cu tot. Am negociat destul de mult această sumă”, a spus, luni, Argăseală, la Digi Sport. Al Gharafa, antrenată de brazilianul Marcos Paqueta, ocupă locul 7 din 14 echipe, cu 23 de puncte, după 17 etape disputate în prima ligă din Qatar. Lider este Al Sadd, cu 40 de puncte. În vârstă de 28 de ani, Keşeru a semnat, în ianuarie 2014, un contract valabil două sezoane şi jumătate cu Steaua București, după ce şi-a reziliat înţelegerea cu formaţia franceză SC Bastia. Golgheterul Ligii 1, cu 12 reuşite la finalul turului, a mai jucat la echipele FC Bihor Oradea, FC Nantes, Libourne, Tour și Angers.

Markovic a primit o suspendare de patru meciuri în Cupele Europene

Lazar Markovic, atacantul sârb al echipei FC Liverpool, a fost suspendat pentru patru meciuri în Cupele Europene. Fotbalistul în vârstă de 20 de ani a fost eliminat în partida cu FC Basel, disputată la 9 decembrie 2014, în ultima etapă a fazei grupelor UEFA Champions League, după ce şi-a lovit în faţă un adversar. Internaţionalul sârb va rata astfel meciurile cu Beşiktaş Istanbul, din 16-imile de finală ale UEFA Europa League, şi pe cele din optimile de finală ale competiţiei, în cazul în care FC Liverpool va obţine calificarea.

Abidal, director de marketing la Olympiacos Pireu

Fostul fundaş francez Eric Abidal, care s-a retras din activitate în decembrie 2014, a acceptat funcţia de director de marketing la clubul grec Olympiacos Pireu, a anunţat, ieri, cotidianul francez „L'Equipe”. În vârstă de 35 de ani, Abidal a acceptat oferta elenilor, după ce a refuzat o propunere venită din partea grupării spaniole FC Barcelona. „Olympiacos mi-a propus să mă ocup de marketing, de sponsorizare, de stagiile de pregătire şi de academia clubului. Este tot ce mi-am dorit, deoarece această muncă nu îmi ocupă 24 de ore din 24. Am stabilit că voi fi patru zile pe lună la Atena”, a declarat Abidal. Fostul internaţional francez a spus că a refuzat oferta Barcelonei, deoarece îi ocupa prea mult timp: „Barcelona mi-a propus să fiu legătura dintre conducători şi echipă. Dar nu vreau să fac asta, acolo conducătorii ştiu tot, nu e nevoie de mine. Ar fi trebuit să fiu prezent tot timpul acolo şi nu este ceea ce mi-am dorit. Am nevoie de timp pentru a mă ocupa de fundaţie şi de familie”. Eric Abidal, care a fost operat la 10 aprilie 2011 pentru înlăturarea unei tumori la ficat, iar în aprilie 2012 a fost supus unui transplant de ficat, a evoluat în cariera sa la formaţiile AS Monaco, OSC Lille, Olympique Lyon, FC Barcelona şi Olympiacos Pireu.

Un fotbalist uruguayan a decedat după un accident al autocarului echipei

Fundaşul uruguayan al echipei venezuelene Estudiantes Merida, Carlos de Castro, a decedat, luni seară, în urma rănilor grave suferite la 31 ianuarie, în accidentul în care a fost implicat autocarul formaţiei în timp ce transporta delegaţia formaţiei pentru meciul cu Deportivo Lara, din etapa a 4-a a campionatului din Venezuela. În vârstă de 35 de ani, De Castro, care evolua la Estudiantes Merida din 2011, a fost transportat de urgenţă la spital şi a fost operat de dublă fractură cervicală. Starea de sănătate a fotbalistului s-a înrăutăţit luni dimineaţă, iar seara acesta a decedat. După accidentul din 31 ianuarie, Estudiantes Merida şi-a amânat următoarele două meciuri din campionat.

Nord-coreenii au cel mai mare stadion din lume

Cel mai mare stadion din lume, „Rungrado 1 Mai” din Phenian, capitala Coreei de Nord, cu o capacitate de 150.000 locuri, va fi redeschis în acest an, după lucrări de modernizare. Arena multifuncțională, construită în centrul Phenianului în 1989, a fost închisă în 2014 pentru lucrări de modernizare și se va redeschide în acest an, a precizat agenția de turism Koryo Tours, cu sediul la Beijing, specializată în organizarea de voiaje în țara asiatică, fără a preciza însă data inaugurării arenei. Dincolo de meciurile de fotbal, stadionul este gazda festivalului de mase Arirang, în care mii de persoane participă la mozaicuri umane, coregrafice și acrobatice, însoțite de efecte spectaculoase de lumini și pirotehnice.

FIFA este mulțumită de stadiul lucrărilor pentru CM din Rusia

Federația Internațională de Fotbal (FIFA) este mulțumită de stadiul pregătirilor din Rusia, țara gazdă a Cupei Mondiale de fotbal din 2018, a declarat secretarul general al forului internațional, Jerome Valcke, aflat la Sankt Petersburg pentru o reuniune cu comitetul de organizare. „Muncim foarte bine împreună. Pregătirile sunt în grafic, nu doar pentru Cupa Mondială din 2018, ci și pentru Cupa Confederațiilor din 2017, care este, de asemenea, o competiție foarte importantă. Viitoarea etapă crucială este tragerea la sorți (a grupelor de calificare), un eveniment extraordinar, cu 1.500 de participanți“, ce va avea loc în iulie 2015 la Sankt Petersburg, a precizat Valcke.

Cinci olandezi, arestaţi pentru implicare în pariuri ilegale

Cinci persoane de origine olandeză au fost arestate în cadrul unei anchete internaţionale vizând pariuri ilegale pe meciuri de fotbal, a anunţat ieri Parchetul din Amsterdam. Conform „L'Equipe“, au fost confiscate maşini şi ceasuri de lux. Cei trei principali suspecţi, un bărbat în vârstă de 34 de ani şi alţi doi de 40 de ani, sunt suspectaţi că fac parte dintr-o organizaţie care se ocupă cu pariurile ilegale în Olanda. A patra persoană arestată, în vârstă de 49 de ani, este suspectată de fals în acte, iar a cincea, în vârstă de 58 de ani, de spălare de bani.

FSV Mainz și-a demis antrenorul

Antrenorul danez Kasper Hjulmand a fost demis ieri de la conducerea tehnică a echipei germane FSV Mainz, ocupanta locului 14 în Bundesliga, el fiind înlocuit cu elveţianul Martin Schmidt, tehnicianul echipei de rezerve. „Oricine ştie filosofia noastră îşi dă seama cât de greu ne-a fost să luăm această decizie. Au fost mulţi factori care au dus la rezultatele negative din ultimele 13 meciuri. Suntem în zona retrogradării şi era nevoie de un şoc la echipă. Pentru a nu retrograda avem nevoie de mai multă disciplină, mai multă pasiune, mai multă agresivitate şi mai mult spirit de sacrificiu. Din aceste motive l-am ales pe Martin Schmidt, un om care cunoaşte foarte bine clubul”, a declarat Christian Heidel, directorul general al FSV Mainz. Schmidt a spus că preluarea echipei de seniori este o mare responsabilitate. „Este un pas mare pentru cariera mea, dar şi o responsabilitate uriaşă în acelaşi timp. Simt că sunt pregătit să conduc o formaţie din Bundesliga. Am fost aproape de echipă în ultimii ani şi ştiu ce mă aşteaptă. Va trebui să muncim foarte mult pentru a evita retrogradarea”, a spus el. După disputarea a 21 de etape din campionatul Germaniei, FSV Mainz ocupă locul 14, cu 22 de puncte.

Se cunosc sferturile de finală ale Cupei Angliei

Manchester United s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Angliei, după ce a învins luni seară, în deplasare, cu scorul de 3-1 (Herrera 65, Fellaini 73, Rooney 87-pen. / Laird 47), formaţia Preston North End, din liga a treia. A fost ultimul meci din optimile competiţiei, în urma căruia s-a stabilit programul sferturilor de finală din 7 martie: Manchester United - Arsenal Londra; Aston Villa - West Bromwich Albion; FC Liverpool - Blackburn Rovers (liga a doua); Bradford City (liga a treia) - Reading (liga a doua).