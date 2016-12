Cursuri pentru formarea arbitrilor de fotbal la Constanța

Asociaţia Judeţeană de Fotbal (AJF) Constanţa şi Comisia Judeţeană de Arbitri organizează cursuri gratuite pentru formarea arbitrilor de fotbal. Cursurile vor debuta la 5 martie și vor avea loc în fiecare joi, de la ora 19.00, în sala mică a Casei de Cultură a Sindicatelor din Constanța. Cei interesați, care trebuie să aibă vârsta minimă de 14 ani, încă se mai pot înscrie la sediul AJF Constanța, din strada Ion Bănescu nr. 2. Persoană de contact: Dumitru Momescu (telefon: 0732.655.983).

DNA deschide anchetă în „Dosarul Dinamo - Lazio”

Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) a deschis dosar penal pe subiectul meciului Dinamo București - SS Lazio Roma, disputat în august 2007, în preliminariile Ligii Campionilor, în urma declaraţiilor care indică aranjamentul meciului, declarații apărute în „ProSport”. În prima parte a lunii ianuarie, „ProSport” a demarat o anchetă jurnalistică sub numele „Dosarul Dinamo - Lazio”, având la bază informaţii în exclusivitate despre partida decisivă pentru calificarea în grupele Champions League din sezonul 2007-2008. După ce în tur scorul fusese 1-1, partida decisivă a fost pierdută de Dinamo, la Bucureşti, cu 1-3, în condiţii care indică aranjamentul meciului. „Blaturile să făceau la Bucureşti, la hotelul unde stăteau oaspeţii. Cu puţină tocmeală, ieşea un preţ bun. La meciul cu Lazio, aranjamentul a fost făcut înainte de meci. Dinu şi Borcea au tratat cu Lotito de la Lazio. Preţul a fost vânzarea lui Radu Ştefan, care nu valora niciodată 4,5 milioane de euro. L-au luat ca pe o murătură, l-au antrenat apoi bine şi a ieşit din el un jucător bun”, a dezvăluit pentru „ProSport” Vladimir Cohn, acţionar la Dinamo. La doar două săptămâni după apariţia articolului, la 27 ianuarie 2015, DNA a deschis dosar penal pe acest subiect, în urma solicitării „ProSport“. De altfel, DNA a şi trimis redacţiei publicaţiei sportive un răspuns oficial prin care informează despre înregistrarea unui dosar penal pornind de la faptele semnalate. Cazul a intrat şi în atenţia forurilor de specialitate internaţionale. Imediat după apariţia articolului, oficiali ai Federaţiei Române de Fotbal anunţau că UEFA a deschis o anchetă.

Liga Națională de handbal feminin

Într-un meci din etapa a 19-a a Ligii Naționale de handbal feminin, disputat luni seară, CSM Cetate Deva a pierdut, pe teren propriu, duelul cu CSM București, scor 23-32. Astăzi sunt programate ultimele două partide ale etapei: HCM Baia Mare - Mureșul Tg. Mureș (ora 17.00) și Corona Brașov - HCM Roman (ora 18.00). Clasament: 1. HCM Baia Mare 51p, 2. CSM București 50p, 3. Corona Brașov 42p, 4. SCM Craiova 36p, 5. HCM Roman 35p, 6. Dunărea Brăila 30p, 7. HC Zalău 28p, 8. CSM Ploiești 24p, 9. HCM Rm. Vâlcea 23p, 10. Cetate Deva 18p (golaveraj: 483-544), 11. Unirea Slobozia 18p (465-529), 12. CSU NEPTUN CONSTANȚA 16p, 13. U. Cluj 14p, 14. Mureșul Tg. Mureș 0p.

Ana Bogdan a abandonat în primul tur la Rio de Janeiro

Jucătoarea de tenis Ana Bogdan, venită din calificări şi locul 191 WTA, a abandonat, ieri, în meciul cu Madison Brengle (SUA), cap de serie nr. 4 şi poziţia 45 în ierarhia mondială, din primul tur al turneului de la Rio de Janeiro (Brazilia), dotat cu premii în valoare totală de 250.000 de dolari. Ana Bogdan s-a retras la scorul de 4-6, 3-3. Pentru prezența la Rio de Janeiro, Ana Bogdan va primi 19 puncte WTA şi un cec în valoare de 2.100 de dolari.

Hănescu, eliminat în ultimul tur al calificărilor la Delray Beach

Tenismanul Victor Hănescu, cap de serie nr. 2 în calificări şi locul 142 ATP, a ratat calificarea pe tabloul principal al turneului de la Delray Beach (SUA), dotat cu premii în valoare totală de 549.230 de dolari. Hănescu a fost învins în ultimul tur al calificărilor, cu scorul de 6-3, 5-7, 6-4, după o oră şi 54 de minute, de americanul Eric Quigley, poziţia 463 în ierarhia mondială. Pentru prezența la Delray Beach, Hănescu va primi 6 puncte ATP şi un cec în valoare de 810 dolari.

Stefan Koubek, noul căpitan nejucător al echipei Austriei în Cupa Davis

Fostul tenisman Stefan Koubek, în vârstă de 38 de ani, retras din activitate în 2011, a fost numit în funcţia de căpitan nejucător al echipei de Cupa Davis a Austriei. Koubek, în care îl va înlocui pe Clemens Trimmel, a ocupat locul 20 ATP în martie 2000, a câştigat trei turnee în cariera sa (Atlanta - 1999, Delray Beach - 2000 şi Doha - 2003) şi a ajuns în sferturile de finală la Australian Open în 2002. Austria va întâlni, în deplasare, echipa Suediei (6-8 martie), în primul tur al Grupei I a Zonei Euro-africane a Cupei Davis, fază a competiției în care România va întâlni, la Sibiu, Israelul.

Federer și-a anunțat participarea la turneul ATP 250 de la Istanbul

Tenismanul elvețian Roger Federer, numărul 3 mondial, și-a anunțat ieri participarea la turneul ATP 250 de la Istanbul, care se va derula între 27 aprilie și 3 mai. Prima ediție a Openului de la Istanbul se va desfășura pe zgură, la baza sportivă Koza World of Sport, care beneficiază de un teren central cu o capacitate de 7.500 locuri și un acoperiș retractabil. Turneul ATP din Turcia va fi la concurență în acea săptămână cu turneele de la Munchen și Oeiras (Portugalia).

Preşedintele Federaţiei Ruse de Atletism a demisionat

Preşedintele Federaţiei Ruse de Atletism, Valentin Balahnişev, a demisionat ieri, în urma numeroaselor cazuri de dopaj în care au fost implicaţi sportivii ruşi. „Am decis să demisionez, deoarece nu pot face faţă creşterii alarmante a cazurilor de dopaj din atletismul rus. În calitatea mea de preşedinte, sunt principalul vinovat. Îi las succesorului meu o federaţie în stare bună, fără datorii. În acest moment nu există probleme serioase, în afara dopajului”, a declarat Balahnişev, aflat în funcţie din 1991. Funcţia de preşedinte interimar a fost preluată de adjunctul lui Balahnişev, Vadim Zelişenok.

Meciul Pacquiao - Mayweather este aproape, susține pugilistul filipinez

Pugilistul filipinez Manny Pacquiao a declarat luni că meciul său cu americanul Floyd Mayweather este aproape stabilit. „Meciul este aproape. Negocierile sunt aproape terminate. Noi am ajuns la un acord asupra faptului că acest meci trebuie să aibă loc. Noi suntem pe cale să punem la punct detaliile. Mayweather a afirmat că își dorește acest meci”, a precizat Pacquiao. El a acceptat pretențiile lui Mayweather în materie de dopaj, după ce boxerul american și-a exprimat dorința ca un test sanguin să fie efectuat cu 30 de zile înaintea meciului și nu cu câteva zile înainte, conform standardelor olimpice. „Noi am acceptat. Eu chiar am sugerat o amendă de cinci milioane de dolari dacă voi fi depistat pozitiv”, a adăugat Pacquiao. În schimb, Mayweater a anunțat tot luni că nu a ajuns deocamdată la niciun acord pentru organizarea mult-așteptatului meci împotriva filipinezului Manny Pacquiao, dar s-a declarat optimist în privința organizării acestuia, în viitorul apropiat. Mayweather a calificat drept „speculații și zvonuri” informațiile conform cărora cei doi boxeri ar fi semnat deja un contract pentru o luptă care ar urma să se dispute în luna mai, la Las Vegas (Nevada). Mayweather (37 de ani) este neînvins în 47 de meciuri disputate ca profesionist, în timp ce Pacquiao (36 de ani) are în palmares 57 de victorii, cinci înfrângeri și două egaluri. Cei doi sunt considerați drept cei mai buni pugiliști ai generației lor, însă nu s-au înfruntat niciodată, spre marea dezamăgire a fanilor boxului.