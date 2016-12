Marica a revenit pe teren

Atacantul Ciprian Marica a revenit pe teren după o pauză de peste trei luni cauzată de o accidentare, el fiind titular în partida pe care echipa sa, Konyaspor, a terminat-o la egalitate, miercuri seară, pe teren propriu, scor 0-0, cu formaţia Genclerbirligi, în ultima etapă a Grupei H din Cupa Turciei. Marica a fost titular la Konyaspor şi a jucat până în minutul 65. Mijlocaşul Gabriel Torje a jucat tot meciul la Konyaspor, în timp ce atacantul Bogdan Stancu nu a evoluat la Genclerbirligi. În urma acestei remize, cele două echipe s-au calificat în faza următoare a Cupei Turciei. Marica a suferit o intervenţie chirurgicală la menisc, în octombrie 2014, iar la data de 14 ianuarie şi-a reluat antrenamentele alături de coechipierii săi de la Konyaspor.

CFR Cluj poate ataca decizia de depunctare la Comisia de Recurs şi la TAS ori poate solicita revizuirea

Conducerea clubului CFR Cluj poate ataca decizia de penalizare cu 24 de puncte, luată de Comisia de Disciplină a FRF, la Comisia de Recurs şi la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne sau poate cere revizuirea. „Decizia de depunctare de astăzi (n.r. - miercuri) nu este definitivă. Cei de la CFR pot merge la Recurs şi apoi la TAS. Sau pot cere revizuirea, aşadar sunt posibile trei căi de atac. Punctele de penalizare primite în cazul fotbaliştilor cărora clubul le este dator se cumulează, astfel că penalizarea se ridică la 24 de puncte”, au declarat surse din cadrul Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF). Conform site-ului oficial al LPF, Comisia de Disciplină a FRF a sancţionat CFR Cluj pentru neexecutarea hotărârilor Camerei Naţionale pentru Soluţionarea Litigiilor (CNSL), în speţă neachitarea datoriilor către cinci fotbalişti, cu interzicerea dreptului de a transfera sau legitima jucători în calitate de club cesionar şi scăderea a câte patru puncte pentru fiecare dosar. Cei cinci jucători sunt Daniel Stana, Laszlo Sepsi, Claudiu Voiculeţ, Ioan Hora şi Vasile Maftei, cu menţiunea că ultimul a avut două dosare deschise la CNSL. CFR a mai fost sancţionată de Comisia de Disciplină şi în alte trei litigii cu foşti jucători. Astfel, în cazurile fotbaliştilor Damjan Djokovici, Liviu Ganea şi Felice Piccolo, gruparea ardeleană a fost sancţionată cu câte 7.000 lei penalitate sportivă, primind un termen de graţie de cinci zile pentru plata restanţelor. Tot miercuri, Tribunalul Specializat Cluj a admis cererea societăţii care administrează clubul CFR Cluj de deschidere a procedurii generale a insolvenţei, stabilind ca termen pentru continuarea procesului data de 8 mai.

Divizia A1 la volei feminin

Rezultatele etapei a 15-a din Divizia A1 la volei feminin: CSM Târgovişte - CS Volei Alba-Blaj 3:0 (25:21, 25:21, 25:14); Dinamo Bucureşti - Penicilina Iaşi 3:0 (25:10, 25:19, 25:12); CSM Bucureşti - SCM U. Craiova 3:0 (25:18, 26:24, 25:22); Unic Piatra Neamţ - CSU Medicina CSŞ Tg. Mureş 0:3 (22:25, 19:25, 19:25); CSM Satu Mare - U. Cluj 3:1 (25:23, 17:25, 25:23, 25:17). Meciul CSM Lugoj - Ştiinţa Bacău a fost amânat pentru data de 5 martie și se va juca la Bacău. În clasament conduce CSM București, cu 37 de puncte, urmată de Ştiinţa Bacău 36p (14j), CSM Târgoviște 35p, CS Volei Alba-Blaj 34p și Dinamo București 32p.

România debutează mâine în Rugby Europe Championship 2015

Naționala de rugby a României va debuta sâmbătă, în fața Portugaliei, în ediția 2015 a Campionatului Europei (Rugby Europe Championship 2015), întrecere cunoscută până acum drept Cupa Europeană a Națiunilor. Partida Portugalia - România are loc la Lisabona și va începe la ora 16.40, fiind transmisă în direct de TVR 1, TVR HD și TVR Plus. La Campionatul Europei participă cele mai valoroase echipe din al doilea eșalon valoric al continentului: Georgia, Portugalia, România, Rusia și Spania (dintre cele care au participat anul trecut la CEN) plus Germania, cea care a luat locul retrogradatei Belgia. Antrenorul galez Lynn Howells a selecționat pentru acest joc mai mulți jucători de la formația Rugby Club Județean Farul Constanța: pilierul Petru Tamba, talonerul Otar Turașvili, aripa de treisferturi Adrian Apostol și fundașul Sabin Strătilă. Lipsește Florin Vlaicu, accidentat în European Rugby Challenge Cup. „Stejarii” au trei victorii consecutive în fața lusitanilor, în 2013 echipa noastră impunându-se la Lisabona cu scorul de 19-13.

Euroliga de baschet masculin

Etapa a șasea din TOP16 din Euroliga de baschet masculin se încheie în această seară, cu următoarele partide - GRUPA E: ALBA Berlin - Panathinaikos Atena; GRUPA F: Fenerbahce Ulker Istanbul - Laboral Kutxa, Unicaja Malaga - Nizhny Novgorod, EA7 Milano - Anadolu Efes Istanbul. După ce s-a impus în Spania în urmă cu o săptămână, la Malaga, Fenerbahce își poate consolida poziția secundă în Grupa F, dacă trece și de Laboral, formațiile spaniole de pe această parte de tablou nefiind prea puternice în disputele europene. Aseară s-au jucat următoarele partide - GRUPA E: Galatasaray Istanbul - Maccabi Tel Aviv, Real Madrid - FC Barcelona, Steaua Roșie Belgrad - Zalgiris Kaunas; GRUPA F: Olympiacos Pireu - CSKA Moscova.

Campionatele Mondiale de schi alpin

Miercuri seară, la Beaver Creek (SUA), era programată cursa masculină de slalom super-uriaș din cadrul Campionatelor Mondiale de schi alpin. Organizatorii au fost nevoiți să amâne pentru aseară această probă, în urma ninsorilor abundente și vântului puternic care au afectat statul Colorado. Această amânare a dus la anularea antrenamentului de ieri al coborâtorilor și la decalarea celui al coborâtoarelor, cu trei ore și jumătate. Astăzi este programată cursa feminină de coborâre, dacă vremea o va permite.

Vladimir Kliciko vrea să unifice titlul mondial la categoria grea

Pugilistul ucrainean Vladimir Kliciko, campionul mondial IBF, WBA, WBO și IBO la categoria grea, s-a declarat „cel mai bun boxer din lume”, miercuri, în cadrul conferinței de prezentare a următorului său meci, programat la data de 25 aprilie, la New York. „Sunt cel mai bun din lume, cel puțin în sportul meu”, a afirmat Kliciko, care își va pune titlurile în joc în fața americanului Bryant Jennings, peste două luni, în prestigioasa arenă newyorkeză „Madison Square Garden”. „Sunt multe responsabilități care apasă pe umerii mei. Trebuie să fiu tot timpul performant, însă pot să promit că această luptă va fi foarte interesantă. Jennings este un boxer de calitate, care merită această șansă. Este unul dintre marile evenimente din viața sa, însă am toate aceste centuri dintr-un singur motiv: vreau să le păstrez și să-mi sporesc colecția”, a adăugat boxerul în vârstă de 38 ani, care are în palmares 63 de victorii, între care 53 înainte de limită, și trei înfrângeri, ultima suferită în urmă mai bine de un deceniu, în aprilie 2004. Kliciko a dezvăluit că și-a fixat drept obiectiv unificarea titlului mondial la categoria-regină a boxului profesionist și câștigarea singurei centuri care îi lipsește din palmares, cea a versiunii WBC, aflată mult timp în proprietatea fratelui său mai mare, Vitali, care s-a retras între timp pentru a se lansa în viața politică ucraineană. Centura cu diamante a versiunii WBC este deținută în prezent de americanul Deontay Wilder, care l-a detronat în luna ianuarie pe canadianul Bermane Stiverne, în fața căruia s-a impus la puncte, în cursul unei gale care a avut loc la Las Vegas (Nevada). La rândul său, Bryant Jennings (30 ani) s-a declarat convins că-l poate învinge pe Kliciko. „Vreau să intru în istorie. Sunt pregătit pentru acest meci, care se va încheia cu un KO”, a promis boxerul originar din Philadelphia, neînvins în 19 meciuri.