Tătărușanu, calificat cu Fiorentina în semifinalele Cupei Italiei

Fiorentina, cu portarul român Ciprian Tătărușanu între buturi, s-a calificat în semifinalele Cupei Italiei la fotbal, marți seară, după ce a învins-o pe AS Roma cu scorul de 2-0 (0-0), chiar pe „Stadio Olimpico“. Dubla lui Mario Gomez, din minutele 65 și 89, a adâncit criza prin care trece formația capitolină, ieșită acum și din Coppa Italia după ce a pierdut contactul cu liderul Juventus Torino în Serie A. În penultimul act al competiției, formația „viola“ o va înfrunta chiar pe Juventus, care a trecut cu 1-0 de Parma. AS Roma venea după patru remize consecutive în campionat și s-a arătat rareori periculoasă pentru poarta lui Tătărușanu. La „giallorossi” a debutat atacantul columbian Victor Ibarbo, transferat de câteva zile, dar au lipsit vârfurile ivoriene Gervinho și Seydou Doumbia, aflate la Cupa Africii pe Națiuni cu echipa națională. Portarul Bogdan Lobonț a fost rezervă la gazde. Ultimul sfert de finală s-a jucat aseară, între Napoli și Internazionale Milano, câștigătoarea urmând să joace în semifinale cu Lazio Roma.

Cristiano Ronaldo şi-a cumpărat un apartament de 2 milioane de euro

Fotbalistul echipei Real Madrid, Cristiano Ronaldo, şi-a achiziţionat un apartament în centrul oraşului Lisabona, pentru care a plătit două milioane de euro, a anunţat „Correio da Manha”, citat de „El Mundo Deportivo”. Potrivit sursei citate, Cristiano Ronaldo a cumpărat un apartament de două etaje în Avenida da Liberdade, în care va putea locui începând cu 2016. Cristiano Ronaldo împlinește astăzi vârsta de 30 de ani şi va organiza o petrecere la Madrid, la care vor participa mai mulţi coechipieri, printre care Sergio Ramos, Fabio Coentrao sau Gareth Bale. De asemenea, impresarul Jorge Mendes va fi prezent în clubul „La Finca” din Madrid, iar atmosfera va fi întreţinută de DJ Red One.

Ibrahimovic nu şi-a lăsat coechipierii să acorde declaraţii presei după meciul cu Lille

Atacantul Zlatan Ibrahimovic le-a cerut coechipierilor săi să nu discute cu reprezentanţii presei după meciul câştigat de Paris Saint-Germain, scor 1-0, în faţa formaţiei OSC Lille, în semifinalele Cupei Ligii Franţei, informează „L'Equipe“. Atacantul a ieşit din vestiar la finalul meciului în fruntea unui grup de jucători în care se aflau Maxwell, Marquinhos, Camara, Cavani şi Lucas. „Urmaţi-mă, urmaţi-mă. Nimeni nu vorbeşte, Zlatan este şeful”, a spus Ibrahimovic, în limba engleză. Totuşi, brazilianul Lucas s-a oprit şi a răspuns întrebărilor care îi erau adresate în limba portugheză. Formaţia Paris Saint-Germain s-a calificat în finala Cupei Ligii Franţei, după ce a învins marţi seară, în deplasare, cu scorul de 1-0 (Maxwell 27), echipa OSC Lille, în semifinalele competiţiei. În cealaltă semifinală s-au întâlnit, aseară, AS Monaco şi Bastia. Finala este programată la 11 aprilie.

Manchester United s-a calificat în optimile Cupei Angliei

Formaţia Manchester United s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Angliei, după ce a trecut marţi seară, pe teren propriu, cu scorul de 3-0 (Mata 25, Rojo 31, Wilson 73), de echipa de Liga a IV-a Cambridge, într-un meci rejucat. Partida a început cu o întârziere de 20 de minute din cauza traficului. În optimi, Manchester United va juca în compania echipei Preston North End, din Liga a III-a.

UEFA a respins apelul clubului Legia Varşovia

Comisia de Recurs a UEFA a respins apelul clubului Legia Varşovia, astfel că polonezii vor juca cu porţile închise meciul retur cu Ajax Amsterdam, din 16-imile de finală ale UEFA Europa League, informează site-ul oficial al forului european. UEFA a decis, la 2 decembrie 2014, ca echipa poloneză Legia Varşovia să joace două meciuri fără spectatori, dintre care unul s-a disputat, ca urmare a comportamentului rasist al suporterilor la meciul de la Lokeren, din grupele UEL, din 27 noiembrie. UEFA a reproşat echipei poloneze comportamentul rasist al fanilor, dar şi utilizarea de dispozitive pirotehnice pe teren. Arbitrul a fost nevoit să întrerupă acest meci pentru calmarea spiritelor. De asemenea, clubul polonez nu va putea vinde bilete suporterilor pentru meciul din deplasare cu Ajax Amsterdam şi a fost amendat cu 105.000 euro.

Henrikh Mkhitaryan vrea să părăsească Borussia Dortmund din vară

Henrikh Mkhitaryan, internaţionalul armean al echipei Borussia Dortmund, doreşte să părăsească gruparea germană în vară, la mai puţin de 18 luni de când s-a alăturat fostei campioane, a anunţat agentul jucătorului, Mino Raiola, informează metro.co.uk. De serviciile fostului elev în vârstă de 26 de ani al lui Mircea Lucescu de la Şahtior s-au arătat interesate echipele Arsenal Londra, FC Liverpool, dar şi Juventus Torino. De asemenea, mai mulţi jucători de la ocupanta ultimei poziţii din clasamentul german doresc să părăsească gruparea, printre aceştia aflându-se Marco Reus şi Mats Hummels, ambii având oferte din Premier League. „Henrikh vrea să plece de la Dortmund la finalul sezonului. Vom aştepta şi vom vedea ce avem de făcut”, a spus Raiola. Henrikh Mkhitaryan a mai evoluat pentru formațiile FC Pyunik Erevan, Metalurg Donețk şi Şahtior Doneţk.

Anderson pleacă de la Manchester United la Internacional Porto Alegre

Mijlocaşul brazilian Anderson, care şi-a reziliat în această iarnă contractul cu Manchester United, va juca la formaţia Internacional Porto Alegre. Anderson a semnat un contract pe patru ani cu gruparea braziliană. Mijlocaşul a fost achiziţionat de Manchester United în 2007, de la FC Porto, în schimbul sumei de 26 de milioane de lire sterline. El a fost împrumutat în returul sezonului precedent la Fiorentina, de unde a revenit la clubul englez în vară. Anderson Luis de Abreu Oliveira şi-a început cariera la echipa Gremio Porto Alegre.

Redknapp a demisionat de la Queens Park Rangers

Antrenorul Harry Redknapp şi-a dat demisia de la conducerea tehnică a grupării Queens Park Rangers, la mai puţin de 24 de ore după încheierea perioadei de transferuri, în care clubul londonez nu a achiziţionat niciun jucător. După disputarea a 23 de etape, QPR ocupă penultima poziţie în clasament, cu 19 puncte, şi nu a obţinut niciun punct în meciurile din deplasare. Redknapp şi-a înaintat demisia, acceptată de conducerea clubului, și pentru că va trebui să suporte o intervenţie chirurgicală la un genunchi. „Am avut o perioadă fantastică la QPR. Aş dori să mulţumesc conducerii, jucătorilor, colaboratorilor mei şi suporterilor care au fost alături de mine. Din păcate, trebuie să mă operez imediat la genunchi, iar asta mă va împiedica să lucrez în următoarele săptămâni. Asta înseamnă că nu voi mai putea fi în fiecare zi pe terenul de antrenament şi să dau totul, aşa că e mai bine să demisionez”, a spus Redknapp pentru site-ul oficial al clubului. În cele 33 de zile ale perioadei de transferuri, QPR a adus doar doi jucători, sub formă de împrumut, ambii de la West Ham United, Mauro Zarate şi Matt Jarvis, însă Premier League a anunţat că o echipă nu poate împrumuta doi jucători de la acelaşi club în aceeaşi perioadă de transferuri. De conducerea echipei se vor ocupa, în perioada următoare, Les Ferdinand şi Chris Ramsey.

Coutinho şi-a prelungit contractul cu FC Liverpool

Mijlocaşul brazilian al echipei FC Liverpool, Philippe Coutinho, şi-a prelungit contractul cu gruparea „Cormoranilor”, noua înţelegere urmând să expire în 2020, a anunţat clubul englez pe contul său de Twitter. În vârstă de 22 de ani, Coutinho a fost transferat de la Internazionale Milano în urmă cu doi ani. FC Liverpool l-a achiziţionat în ianuarie 2013, în schimbul a 8,5 milioane de lire sterline.

Barragan rămâne încă doi ani la Valencia

Fundaşul Antonio Barragan şi-a prelungit contractul cu Valencia până în iunie 2017, a anunţat clubul spaniol pe site-ul oficial. Antonio Barragan, în vârstă de 27 de ani, evoluează la Valencia din 2011. El a jucat în 18 din cele 19 meciuri disputate de Valencia în acest sezon până la data de 17 ianuarie, când s-a accidentat în meciul cu Almeria. El este însă apt pentru meciul de duminică, din campionatul Spaniei, cu Espanyol Barcelona.

Arbitrul care a ajutat Guineea Ecuatorială la CAN 2015, suspendat pentru șase luni

Confederația Africană de Fotbal l-a suspendat pentru șase luni pe arbitrul care, la sfertul de finală al Cupei Africii pe Națiuni 2015 dintre Guineea Ecuatorială și Tunisia (2-1), a acordat un penalty inexistent în favoarea gazdelor. La meciul disputat duminică, arbitrul Seechurn Rajindrapasard (Insulele Mauritius) și brigada sa au avut o prestație vădit în favoarea Guineei Ecuatoriale, care a culminat cu un penalty inventat în minutul 90+3, la scorul de 1-0 pentru Tunisia. După meci, tunisienii au protestat vehement împotriva arbitrajului. Echipa gazdă s-a impus în prelungiri cu scorul de 2-1 și s-a calificat în semifinale. CAF a solicitat federației tunisiene să-și prezinte scuze pentru insinuările privind lipsa de imparțialitate și de etică a oficialilor săi de la acel meci sau să prezinte probe convingătoare și tangibile vizavi de remarcile injurioase ale părții tunisiene. În caz de refuz, Tunisia va fi exclusă de la CAN 2017. În plus, federația tunisiană a fost amendată cu 50.000 dolari pentru „conduita insolentă, agresivă și inacceptabilă a jucătorilor săi”. Comisia de Arbitri a CAF s-a reunit marți la Bata și a estimat că arbitrul a avut o prestație foarte slabă și a dovedit incapacitate în menținerea calmului și în luarea deciziilor pentru a controla meciul. În urma acestei partide, președintele federației tunisiene, Wadie Jary, a demisionat duminică din Comitetul de Organizare a CAN din cadrul CAF, în semn de protest pentru maniera de arbitraj, iar mai mulți jucători au acuzat CAF de părtinire.