Cigrinski a plecat de la Şahtior

Internaţionalul ucrainean Dmitro Cigrinski şi-a încheiat colaborarea cu echipa Şahtior Doneţk, antrenată de Mircea Lucescu, şi a devenit liber de contract, informează shakhtar.com. „FC Şahtior şi Dmitro Cigrinski şi-au încheiat colaborarea de comun acord. Fotbalistul a devenit liber de contract. FC Şahtior îi mulţumeşte lui Dmitro Cigrinski pentru anii petrecuţi la Şahtior, pentru perseverenţă şi pentru atitudinea de profesionist”, se arată pe site-ul clubului ucrainean. Cigrinski era legitimat la Şahtior Doneţk din 2010. El a mai jucat pentru Şahtior în perioada 2002-2009. Cigrinski a câştigat cu Şahtior Doneţk de şase ori campionatul Ucrainei, de patru ori Cupa Ucrainei şi Cupa UEFA, în 2009.

Cuadrado a semnat pe patru sezoane cu Chelsea

Internaţionalul columbian Juan Cuadrado, de la Fiorentina, a semnat un contract pe patru sezoane şi jumătate cu gruparea Chelsea Londra, a anunţat clubul englez pe site-ul oficial. În cadrul acestui transfer, Mohamed Salah va pleca de la Chelsea la Fiorentina sub formă de împrumut până la finalul sezonului. Potrivit presei engleze, Chelsea ar fi plătit pentru transferul lui Cuadrado aproximativ 36 de milioane de euro.

Brazilia va juca un meci amical cu Chile

Echipa naţională de fotbal a Braziliei va juca un meci amical cu reprezentativa statului Chile, la 29 martie, la Londra, a anunţat, ieri, Federaţia Braziliană de Fotbal (CBF), citată de „Gazzetta dello Sport”. Partida va avea loc pe stadionul „Emirates” al formaţiei Arsenal Londra. Cu trei zile înainte, Brazilia va juca un meci amical cu selecţionata Franţei, pe „Stade de France”.

Japonia l-a demis pe selecţionerul Javier Aguirre

Selecţionerul Japoniei, Javier Aguirre, a fost demis, Federaţia Japoneză de Fotbal luând această decizie din cauza implicării tehnicianului în presupusa trucare a meciului Real Zaragoza - Levante, din mai 2011. „Am apreciat că trebuie să evităm ca acest caz să ne afecteze calificarea la Campionatul Mondial din 2018, astfel că am luat decizia de a încheia contractul cu antrenorul Aguirre”, a declarat preşedintele federaţiei japoneze, Kuniya Daini. Parchetul anticorupţie din Madrid îi suspectează pe Aguirre şi alte 40 de persoane că au trucat meciul dintre echipele Real Zaragoza şi Levante, scor 2-1, din mai 2011, în urma căruia formaţia din Zaragoza a evitat retrogradarea în liga a doua. Tehnicianul mexican, care în acea perioadă o antrena pe Real Zaragoza, va fi audiat în această lună, la Valencia.

Forlan şi-a prelungit contractul cu echipa Cerezo Osaka

Atacantul uruguayan Diego Forlan, în vârstă de 35 de ani, şi-a prelungit contractul cu echipa japoneză Cerezo Osaka pentru încă şase luni. Forlan a marcat şapte goluri în 26 de meciuri în campionatul japonez şi a înscris de două ori în şase meciuri în Liga Campionilor Asiei. Forlan evoluează la Cerezo Osaka din ianuarie 2014.

Tim Cahill va juca la Shanghai Shenhua

Atacantul australian Tim Cahill a semnat, ieri, un contract cu gruparea Shanghai Shenhua, la câteva ore după ce a plecat de la New York Red Bulls, a anunţat fifa.com. „Am fost în Premier League, am fost în America. New York a fost minunat... dar China creşte în lumea fotbalului. Sunt la o vârstă la care vreau să dau ceva înapoi fotbalului şi să joc la nivel înalt. Este extraordinar că încă am oferte”, a declarat Cahill. În vârstă de 35 de ani, Tim Cahill a marcat 14 goluri în două sezoane şi jumătate în care a evoluat la New York Red Bulls.

Tottenham l-a împrumutat pe Lennon la Everton

Mijlocaşul englez Aaron Lennon, în vârstă de 27 de ani, a fost împrumutat de Tottenham Hotspur la Everton până la finalul sezonului. Lennon este sub contract până în 2016 cu Tottenham, echipă la care evoluează din 2005. El are 21 de selecţii în naţionala Angliei.

Bertrand a fost transferat de Southampton

Fundaşul Ryan Bertrand a semnat un contract pentru patru sezoane şi jumătate cu Southampton, grupare la care evolua sub formă de împrumut de la Chelsea, a anunţat gruparea londoneză. Potrivit presei engleze, Bertrand a fost achiziţionat pentru suma de 15 milioane de euro. El a mai jucat la Bournemouth, Oldham Athletic, Norwich City, Reading, Nottingham Forest şi Aston Villa.

Matri revine la Juventus, sub formă de împrumut de la Genoa

Clubul Juventus Torino a anunţat împrumutul atacantului Alessandro Matri de la Genoa până la finalul sezonului. Jucătorul de 30 de ani revine la Juventus după ce a marcat 27 de goluri în 69 de meciuri în Serie A în prima perioadă petrecută la torinezi, când a câştigat şi titlul de două ori. Matri are şase selecţii în naţionala Italiei, pentru care a marcat un gol.

Lyon a rămas fără Bisevac pentru şase luni

Fundaşul Milan Bisevac va fi indisponibil şase luni, după ce a suferit o ruptură de ligament încrucişat anterior la genunchiul drept, duminică, la meciul pe care Olympique Lyon l-a încheiat la egalitate, scor 0-0, cu AS Monaco, în campionatul Franţei. „Milan Bisevac, accidentat în minutul 18 al meciului cu AS Monaco, a efectuat un RMN care a confirmat ruptura de ligament încrucişat anterior la genunchiul drept”, a anunţat gruparea franceză. Bisevac va fi operat joi la clinica Mermoz, de către medicul Bertrand Sonnery-Cottet. Perioada de indisponibilitate este de circa şase luni, a anunţat clubul din Lyon.