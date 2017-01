Primele jucătorilor echipei naţionale de fotbal a României vor rămâne în euro

Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal (FRF), Răzvan Burleanu, a declarat, vineri, că primele jucătorilor echipei naţionale vor rămâne în euro. În luna octombrie, preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, şi jucătorii au convenit ca, din cei opt milioane euro pe care federaţia i-ar încasa de la UEFA în cazul în care naţionala României s-ar califica la Campionatul European din 2016, fotbaliştii să primească trei milioane de euro. De asemenea, FRF a decis să le acorde jucătorilor echipei naţionale şi prime de câte 3.000 de euro pentru fiecare victorie din preliminariile Campionatului European 2016. FRF a anunţat, vineri, la Poiana Braşov, încheierea unui parteneriat cu Bergenbier, de care Burleanu s-a declarat extrem de încântat. Conducătorul FRF a refuzat însă să dea detalii despre durata contractului, suma acestuia sau dacă această colaborare este condiţionată de rezultatele echipei naţionale. Burleanu a spus că un factorul hotărâtor în semnarea acestui parteneriat a fost de ordin sentimental. Parteneriatul dintre Federaţia Română de Fotbal şi Bergenbier se desfăşoară sub deviza „Prietenii vechi nu se uită niciodată!”. Conform unor surse din cadrul FRF, contractul cu producătorul de bere are o valoare de 400.000 de euro pe an şi se va întinde până la sfârşitul lui 2018. Bergenbier a mai fost, între 1998 şi 2008, partenerul Federaţiei Române de Fotbal, perioadă în care a sponsorizat echipa naţională. Din 2010, pentru câteva sezoane, producătorul de bere a sponsorizat şi Liga Profesionistă de Fotbal.

Ginola şi-a retras candidatura la preşedinţia FIFA

Fostul internaţional francez David Ginola a anunţat că şi-a retras candidatura la preşedinţia FIFA, dar a precizat că fotbalul are nevoie de o schimbare, informează „L'Equipe“. „Lupta nu s-a terminat, fotbalul are nevoie de o schimbare. Îmi voi exprima în continuare ideea schimbării prin orice mijloace. Toate donaţiile primite vor fi rambursate”, se arată într-un comunicat al staff-ului de campanie al lui Ginola. Conform sursei citate, David Ginola nu îndeplineşte toate condiţiile pentru a candida la funcţia de preşedinte FIFA, el neavând un post de conducere în ultimii doi ani. În urma retragerii lui Ginola (47 de ani), au rămas cinci candidaţi la preşedinţia FIFA: actualul şef al forului mondial, Joseph Blatter (78 de ani), preşedintele Federaţiei Olandeze de Fotbal, Michael van Praag (67 de ani), care este susţinut şi de Federaţia Română de Fotbal, prinţul iordanian Ali bin Al Hussein (39 de ani), în prezent vicepreşedinte FIFA, portughezul Luis Figo (42 de ani) şi francezul Jerome Champagne (56 de ani).

Francesco Totti a primit cinci voturi la alegerile prezidențiale din Italia!

În Italia au loc săptămâna aceasta alegeri prezidențiale, iar joi a fost programat primul tur, în care cei mai mulți dintre marii electori au dat buletinele de vot goale, iar cinci l-au propus pe căpitanul echipei AS Roma, Francesco Totti! Legendarul fotbalist italian nu poate ajunge însă șef al statului, pentru că nu a împlinit încă vârsta de 50 de ani prevăzută de Constituţie pentru a putea candida la funcție, astfel că buletinele de vot respective au fost considerate nule. În primele trei tururi, un candidat trebuie să obţină două treimi din voturile celor 1.009 mari electori (senatorii, deputaţii şi reprezentanţi regionali), adică 672 de voturi. Dar, începând cu cel de-al patrulea tur, este suficientă majoritatea simplă, adică 505 voturi. Premierul Italiei, Matteo Renzi, i-a îndemnat pe colegii săi din Partidul Democrat (PD, centru-stânga) să dea buletinele de vot goale în primele trei tururi, apoi să voteze candidatura judecătorului constituţional Sergio Mattarella, un creştin-democrat care nu prea este cunoscut de marele public. La rândul său, Silvio Berlusconi le-a cerut aleşilor partidului său, Forza Italia, să dea buletinele goale la toate tururile de scrutin! Votul se desfăşoară fără candidatură şi fiecare elector este liber să înscrie numele candidatului pe care îl susţine.

Diego Costa a fost suspendat trei etape şi ratează meciul cu Manchester City

Atacantul echipei Chelsea, Diego Costa, cel mai bun marcator din Premier League, cu 17 goluri, a fost suspendat trei etape şi nu va evolua în partida cu Manchester City, de sâmbătă, din campionatul Angliei, a anunţat federaţia engleză (FA). Atacantul de 26 de ani, care a negat faptele, a fost găsit vinovat pentru accidentarea lui Emre Can, marţi, în semifinalele Cupei Ligii Angliei cu Liverpool. După ce l-a călcat pe picior pe Can, în minutul 12, el a recidivat şi l-a faultat şi pe slovacul Martin Skrtel. Procedura engleză prevede că el nu poate face apel la această decizie, astfel că va fi suspendat, sâmbătă, la meciul cu Manchester City, iar apoi la partidele cu Aston Villa şi Everton.

Villarreal, Athletic Bilbao şi Espanyol Barcelona s-au calificat în semifinalele Cupei Spaniei

Formaţiile Villarreal, Athletic Bilbao şi Espanyol Barcelona s-au calificat în semifinalele Cupei Spaniei, în urma rezultatelor înregistrate, joi seară, în manşa secundă a sferturilor de finală ale competiţiei. Villarreal a învins, în deplasare, echipa Getafe, scor 1-0 (Moreno 78). În tur a fost tot 1-0 pentru Villarreal. Athletic Bilbao s-a impus pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (Aduriz 48), în faţa formaţiei Malaga. În tur, scorul a fost 0-0. Espanyol Barcelona a eliminat echipa FC Sevilla, deşi în retur a fost învinsă în deplasare cu scorul de 1-0 (Figueiras 88). Espaynol s-a calificat în semifinale datorită victoriei din meciul tur, scor 3-1. Miercuri seară, în semifinale a acces și FC Barcelona, care a eliminat echipa Atletico Madrid, cu scorul general de 4-2. Semifinalele vor avea loc la 11 februarie - turul şi la 4 martie - returul. Athletic Bilbao va juca împotriva formaţiei Espanyol Barcelona, iar FC Barcelona va întâlni echipa Villarreal. Finala Cupei Spaniei se va disputa la 30 mai.

OFI Creta, penalizată cu încă patru puncte în campionat din cauza salariilor neplătite

Echipa OFI Creta a fost penalizată cu retragerea a încă patru puncte în clasamentul campionatului Greciei, din cauza salariilor neplătite către doi foşti jucători, spaniolii Jorge Lopez şi Jordi Lopez, a anunţat Liga Elenă de Fotbal. În urmă cu două săptămâni, OFI Creta a fost penalizată cu retragerea a şase puncte din cauza salariilor neplătite către fostul său jucător sârb Aleksandar Pesic. Antrenorul italian al echipei, Gennaro Gattuso, a părăsit clubul în 2014, plângându-se de întârzierea achitării salariilor. În urma acestei noi penalizări, echipa a ajuns pe locul 17, cu zece puncte, într-un campionat cu 18 echipe, dintre care retrogradează patru.

Skoda Xanthi s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Greciei

Echipa Skoda Xanthi, antrenată de Răzvan Lucescu, s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Greciei, după ce a învins joi, în deplasare, cu scorul de 1-0 (0-0), formaţia Panathinaikos Atena, în manşa retur a optimilor competiţiei. În tur, cele două echipe au încheiat la egalitate, scor 1-1. Joi, golul învingătorilor a fost marcat de Vasilakakis, în minutul 88. Panathinaikos a jucat în inferioritate numerică din minutul 60, după eliminarea lui Mendes.

Strootman va fi din nou operat la genunchi

Mijlocaşul olandez al echipei AS Roma, Kevin Strootman, s-a accidentat din nou la genunchiul stâng şi a fost supus vineri unei noi intervenţii chirurgicale. Strootman, în vârstă de 24 de ani, a ratat finalul sezonului trecut, turneul final al Campionatului Mondial din Brazilia şi prima parte a actualei stagiuni din Serie A, după ce a suferit o operaţie la ligamentele încrucişate anterioare de la genunchiul stâng. Internaţionalul olandez a fost schimbat după 30 de minute din meciul jucat duminică, în etapa a 20-a a campionatului Italiei, cu Fiorentina. Clubul AS Roma nu a anunţat durata indisponibilităţii, dar presa italiană a scris că este vorba de cel puţin o lună.

Sheffield Wednesday a fost preluată de un consorţiu thailandez

Gruparea engleză de liga a doua Sheffield Wednesday a fost preluată de un consorţiu thailandez în schimbul a 30 de milioane de lire sterline (40 de milioane de euro). Noul proprietar al clubului va fi Dejphon Chansiri, a cărui familie controlează Thai Union Frozen Group, cel mai mare producător mondial de ton şi unul dintre cei mai importanţi producători de fructe de mare. „Sunt foarte încântat să preiau controlul clubului de la Milan Mandaric. Cred că acest club are un potenţial imens şi îi pot asigura pe toţi suporterii noştri că voi lucra din greu pentru a avea succesul pe care deja îl simt în scurta perioadă petrecută în Anglia şi după care suporterii tânjesc cu disperare”, a spus Chansiri. Mandaric, care a preluat clubul la finalul anului 2010, s-a aflat în negocieri în vară cu omul de afaceri azer Hafiz Mammadov, când se ajunsese la schimbul de contracte. Milan Mandaric a anunţat că va renunţa la postul de preşedinte, urmând să îl consilieze pe Dejphon la conducerea clubului. Înainte ca vânzarea să fie perfectată, Football League trebuie să-şi dea acordul asupra preluării.

Benfica aduce uruguayeni

Atacantul uruguayan al echipei Penarol Montevideo, Jonathan Rodriguez, a fost cedat sub formă de împrumut, pentru doi ani şi jumătate, la formaţia Benfica Lisabona. Rodriguez, în vârstă de 21 de ani, are patru selecţii la naţionala Uruguayului, pentru care a debutat în octombrie 2014. De asemenea, Benfica l-a achiziţionat definitiv, tot de la Penarol Montevideo, pe mijlocaşul ofensiv Elbio Alvarez, în vârstă de 20 de ani. Alvarez va juca în prima perioadă la echipa de rezerve a campioanei Portugaliei.