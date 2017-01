HCM Baia Mare evoluează în Liga Campionilor

În Grupa Principală 2 a Ligii Campionilor la handbal feminin, HCM Baia Mare va întâlni duminică, de la ora 15.00 (în direct la Dolce Sport 1 și Digi Sport 1), în deplasare, echipa suedeză IK Savehof. Tot în această grupă vor mai avea loc următoarele meciuri - duminică: Gyor - Larvik (ora 20.00, Digi Sport 3); luni: Viborg - Metz Handball (ora 20.00, Digi Sport 2).

Divizia A1 la volei feminin

Sâmbătă sunt programate cinci partide contând pentru etapa a 14-a din Divizia A1 la volei feminin: U. Cluj - CSM Bucureşti (ora 13.00); Ştiinţa Bacău - Dinamo Bucureşti (ora 15.00; în direct la Digi Sport 2); SCM U. Craiova - CSM Lugoj (ora 17.00); CSU Medicina CSŞ Tg. Mureş - CSM Satu Mare (ora 18.00); CSM Tîrgovişte - Unic LPS Piatra Neamţ (ora 18.00). Meciul Penicilina Iaşi - CS Volei Alba-Blaj, scor 0:3 (10:25, 13:25, 19:25), s-a disputat în devans.

Selecții la ACSSF Farul Constanța 2010

ACSSF Farul Constanța 2010 organizează selecții, la stadionul „Farul”, pe terenul sintetic, pentru grupele de copii născuți după 1 ianuarie 2003, după următorul program - 31 ianuarie și 1 februarie, între orele 12.00 - 15.00, pentru grupele 2003, 2004 și 2005; 2 februarie și 3 februarie, între orele 12.00 - 15.00, pentru grupele 2006, 2007 și 2008. Informații suplimentare puteți afla la telefoanele 0723.38.30.49 (Constantin Bodnar) și 0723.37.20.06 (Doru Carali).

A decedat un fost rugbyst de la Farul Constanța

Unul dintre foștii jucători ai echipei de rugby Farul Constanța din anii 1970-1980, Lazăr Rică Boroi, a decedat la finele săptămânii trecute. Fost internațional român, Lazăr Rică Boroi s-a născut la București, la 24 aprilie 1953, și a început să practice rugby-ul la CSȘ București, sub îndrumarea regretatului antrenor Cornel Munteanu. La seniori a jucat mai întâi pentru Dinamo București, după care s-a transferat la Farul Constanța, revenind apoi la Dinamo. La echipa națională de seniori a debutat în meciul Spania - România, scor 12-16 (12-6), disputat la Madrid, la 4 mai 1975. După acest meci, Lazăr Rică Boroi s-a stabilit în Franța, unde a activat la Toulon și la alte echipe divizionare.

Rezultatele sportivilor români la FOTE 2015

Alin Victor Tulburean s-a clasat pe locul 35 în proba de slalom special din cadrul concursului de schi alpin, joi, în cadrul Festivalului Olimpic al Tineretului European 2015, ediția de iarnă, care are loc în Austria și în Liechtenstein. La finalul primei manșe, Tulburean ocupa poziția 57, dar apoi a urcat 22 de locuri în clasament, grație timpului înregistrat în manșa secundă. Thomas Andrei Cojanu a abandonat în prima manșă a probei, la care au luat startul 107 sportivi. La schi fond, Sandor Gyorgy s-a clasat pe locul 49 în calificările probei masculine de sprint clasic, Raul Mihai Popa a ocupat locul 52, iar Nicolae Răzvan Arnăut a terminat pe locul 58 din 85 de participanți. În proba similară feminină, Nicoleta Luciana Sovarschi a ocupat locul 47, iar Bernadett Kacso a sosit pe locul 58, din 69 de sportive.

Etapa a cincea a Cupei Mondiale de sanie pe piste naturale are loc la Vatra Dornei

Cea de-a cincea etapă a Cupei Mondiale de sanie pe piste naturale are loc în acest weekend la Vatra Dornei, pentru al treilea an consecutiv. La această etapă şi-au anunţat prezenţa peste 200 de sportivi şi oficiali, iar concursul adună la start 20 de naţiuni, printre care Austria, Canada, Italia, Rusia, Turcia, Slovenia, Croaţia, Germania, Ucraina, Polonia, Republica Moldova, România, Noua Zeelandă şi Marea Britanie. România participă cu opt sportivi, dintre care cinci băieţi şi trei fete. Aceştia concurează la toate cele patru probe: simplu masculin şi feminin, dublu şi pe echipe. Pârtia Bucovina din Vatra Dornei a fost construită în urmă cu trei ani, la o altitudine de 960 de metri, şi are o lungime de 1.012 metri. Pista este considerată ca fiind cea mai rapidă şi tehnică din Europa. Pârtia Bucovina are 11 viraje, iar grosimea gheţii este cuprinsă între 20 şi 22 de centimetri. În plus, pentru a fi siguri că nu vor exista probleme în ceea ce priveşte calitatea gheţii, organizatorii au produs 3.000 de cuburi de gheaţă care au fost amplasate în zonele de frânare.

Euroliga de baschet masculin

Maccabi a câștigat marele derby al rundei a cincea din TOP16 din Euroliga de baschet masculin, având un final de meci excelent în disputa cu Real Madrid. Vicecampioana Spaniei n-a reușit să-și ia revanșa după ce a pierdut finala ultimei Euroligi în fața aceluiași adversar, Maccabi dovedind că a cucerit meritat trofeul în vară. Debutantă în Euroligă, formația rusă Nizhny a fost la un pas de a realiza surpriza competiției, tinând în șah pe CSKA; chiar la Moscova! Dar campioana Rusiei s-a impus în prelungiri, atunci când Nizhny a rămas fără doi titulari, eliminați pentru greșeli personale. Rezultate - GRUPA E: Maccabi Tel Aviv - Real Madrid 90-86, Steaua Roșie Belgrad - ALBA Berlin 86-69; GRUPA F: CSKA Moscova - Nizhny Novgorod 103-95 OT, Laboral Kutxa - EA7 Milano 102-83, Anadolu Efes Istanbul - Olympiacos Pireu 84-70.

Gabriella Papadakis şi Guillaume Cizeron, medaliaţi cu aur la dans, la CE de patinaj artistic

Francezii Gabriella Papadakis şi Guillaume Cizeron au câştigat titlul continental în proba de dans pe gheaţă, impunându-se în cadrul Campionatelor Europene de patinaj artistic de la Stockholm. Perechea Papadakis / Cizeron a obţinut 179,97 puncte. Pe locul secund s-au clasat câştigătorii de anul trecut, italienii Anna Cappellini şi Luca Lanotte (171,52). Medalia de bronz a revenit cuplului rus Alexandra Stepanova / Ivan Bukin (160,95).

Flacăra olimpică va trece prin 250 de oraşe braziliene înainte de startul competiţiei

Flacăra olimpică va trece prin 250 de oraşe braziliene înainte de fi dusă pe stadionul „Maracana” la 5 august 2016, pentru ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Rio de Janeiro, au anunţat organizatorii competiţiei. Flacăra olimpică va ajunge în Brazilia cu aproximativ 100 de zile înaintea startului JO, iar ştafeta care o va purta va fi formată din 10.000 de persoane. Torţa va trece prin capitalele celor 26 de state braziliene, parcursul total fiind de 20.000 de kilometri pe pământ.

Kevin Durant, printre rezervele de la All Star Game

Baschetbalistul echipei Oklahoma City Thunder, Kevin Durant, se numără printre rezervele de la All Star Game, meciul anual în care se întâlnesc echipe formate din cei mai buni jucători din conferinţele de Vest şi de Est. Durant, MVP în sezonul 2013-2014, a fost selecţionat deşi a jucat în acest sezon în doar 21 de meciuri, din cauza unei accidentări la un picior. Rezervele echipei Comferinţei de Vest sunt umătoarele: James Harden (Houston), Klay Thompson (Golden State), Kevin Durant (Oklahoma City), Russell Westbrook (Oklahoma City), LaMarcus Aldridge (Portland), Tim Duncan (San Antonio), Chris Paul (Los Angeles Clippers). În Conferinţa de Est, Atlanta Hawks are trei jucători printre rezervele de la All Star Game: Al Horford, Paul Millsap şi Jeff Teague. Lista completă a rezervelor Conferinţei de Est este următoarea: Kyrie Irving (Cleveland), Chris Bosh (Miami), Jimmy Butler (Chicago), Al Horford (Atlanta), Paul Millsap (Atlanta), Jeff Teague (Atlanta), Dwyane Wade (Miami). Rezervele au fost alese de antrenorii echipelor din NBA, în timp ce titularii au fost desemnaţi după consultarea publicului pe internet. All Star Game va avea loc la 15 februarie, la „Madison Square Garden” din New York.

Comitetul Olimpic German dorește reanalizarea cazului Pechstein

Comitetul Olimpic German (DOSB) a cerut Federaţiei Internaţionale de Patinaj (ISU) să reanalizeze cazul patinatoarei Claudia Pechstein, după ce o comisie de experţi a ajuns la concluzia că evaluarea medicală ce a dus la suspendarea sportivei a fost eronată. „Toţi experţii au concluzionat că un caz de dopaj nu poate fi justificat în baza paşaportului sanguin şi caracteristicilor sanguine ale Claudiei Pechstein”, a declarat preşedintele comisiei, profesorul Wolfgang Jelkmann. DOSB a făcut apel la această comisie în octombrie 2014. „Experţii au ajuns la o concluzie clară. Sunt multe semne de întrebare cu privire la acest caz. Cerem ISU să reanalizeze cazul”, a afirmat preşedintele DOSB, Ralf Hormann. Acest demers vine la mai puţin de două săptămâni după ce Curtea de Apel din Munchen a considerat admisibilă o plângere a lui Pechstein împotriva ISU. „Nu m-am dopat niciodată. Lupta continuă”, a afirmat sportiva în vârstă de 42 de ani, care se consideră nedreptăţită de ISU după ce forul a suspendat-o la data de 3 iulie 2009, pentru doi ani, din cauza anomaliilor din paşaportul biologic. Claudia Pechstein, multiplă campioană mondială şi olimpică la patinaj viteză, solicită daune de 4,4 milioane de euro.

Toni Nadal susține o reformă a tenisului

Toni Nadal, unchiul și antrenorul lui Rafael Nadal, numărul 3 mondial, susține o reformă a tenisului prin micșorarea suprafeței rachetei, care ar permite un joc mai spectaculos pe teren. Toni Nadal apreciază că inedita sa propunere ar putea avea un impact pozitiv asupra viitorului tenisului: „La golf, când crosele dau mai multă forță și aruncă mingea mai departe, se pot mări distanțele la găuri. Nu putem face la fel în tenis, dar există o soluție mai simplă: dacă racheta este mai mică, lucrurile s-ar schimba”. Apariția unor rachete tot mai performante ridică semne de întrebare asupra menținerii atractivității acestui sport și unele voci susțin că viitorul le va aparține jucătorilor cu servicii puternice și forță în lovituri. Fratele mai mare al fostului fundaș al Barcelonei și al naționalei Spaniei, Miguel Angel Nadal, militează pentru un tenis bazat pe tactică, cu o viteză mai mică de joc: „Sunt total împotriva acestui gen de joc. În sporturile cu mingea cred că ar trebui să prevaleze jucătorii care apelează la tactică pentru a juca punctele. Ar fi mai estetic dacă punctele s-ar juca puțin mai lent, pentru a avea timp să faci o mișcare. Nu poți opri evoluția sportului, dar sunt posibilități care să modifice regulile dacă este necesar. Ce gen de meci vrem să vedem? Asta e prima întrebare de pus. Dacă vrem doar servicii și jocuri fără tactică, suntem pe calea cea bună”.

Sportiva kenyană Rita Jeptoo, suspendată doi ani pentru dopaj

Sportiva kenyană Rita Jeptoo a fost suspendată pentru doi ani, după ce a fost depistată pozitiv cu EPO, a anunţat, vineri, Federaţia Kenyană de Atletism. În vârstă de 33 de ani, Jeptoo, dublă deţinătoare a titlului la maratoanele de la Chicago şi Boston, a fost depistată pozitiv la un control în afara competiţiei, anul trecut. Ea va fi suspendată până la 29 octombrie 2016.