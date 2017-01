Selecții la ACSSF Farul Constanța 2010

ACSSF Farul Constanța 2010 organizează selecții, la stadionul „Farul”, pe terenul sintetic, pentru grupele de copii născuți după 1 ianuarie 2003, după următorul program - 31 ianuarie și 1 februarie, între orele 12.00 - 15.00, pentru grupele 2003, 2004 și 2005; 2 februarie și 3 februarie, între orele 12.00 - 15.00, pentru grupele 2006, 2007 și 2008. Informații suplimentare puteți afla la telefoanele 0723.38.30.49 (Constantin Bodnar) și 0723.37.20.06 (Doru Carali).

Ştiinţa Bacău va juca în Cupa CEV

Campioana României la volei feminin, Ştiinţa Bacău, va continua în Cupa CEV după eliminarea din Liga Campionilor, urmând să evolueze în faza Challenge Round a competiţiei, ultima înaintea semifinalelor. Ştiinţa a încheiat participarea în actuala ediţie a Ligii Campionilor pe locul 4 în Grupa B, cu trei puncte. Conform regulamentului, două echipe de pe locul 4 din grupele Ligii Campionilor, cu cea mai bună linie de clasament, vor continua în Cupa CEV, acestea fiind Rabita Baku (7 puncte în Grupa A) şi Ştiinţa Bacău (3 puncte în Grupa B). De asemenea, şi echipele de pe locul 3 cu cea mai slabă linie de clasament vor juca în Cupa CEV, acestea fiind Nantes VB (Franța) și Omichka Omsk Region (Rusia). Cele patru echipe provenite din grupele Ligii Campionilor se vor duela cu Dinamo Krasnodar (Rusia), Beziers VB (Franţa), Galatasaray Daikin Istanbul (Turcia) și PGE Atom Trefl Sopot (Polonia). Tragerea la sorți de ieri a stabilit următoarele dueluri (se va juca la 4 și 11 martie): Krasnodar - Nantes, Beziers - Rabita, Omichka - Galatasaray și Bacău - Sopot.

Adversarele SCM Craiova în Grupa C din Top 8 al Ligii Balcanice la baschet masculin

Echipa de baschet masculin SCM Craiova, calificată în premieră în Top 8 în Liga Balcanică, va juca în Grupa C, cu formaţiile KB Peja (Kosovo), KK Mornar (Muntenegru) şi KK Kumanovo 2009 (Macedonia), potrivit anunţului de ieri al organizatorilor. În cealaltă grupă din Top 8 vor evolua echipele KK Kozuv, BC Rilski Sportist, KK Sutjeska şi KB Sigal Priştina. SCM Craiova va juca primul meci din grupă la 4 februarie, în deplasare, cu KK Kumanovo 2009. Meciurile din Top 8 sunt programate în perioada 3 februarie - 4 martie. Prima clasată din aceste două grupe se va califica direct în turneul Final Four, iar formaţiile de pe locurile 2-3 vor juca încrucişat pentru ultimele două locuri disponibile, între 10 şi 25 martie. Semifinalele vor avea loc între 31 martie şi 8 aprilie, iar finala pentru trofeu este programată la 21 şi 29 aprilie. SCM U. Craiova a evoluat prima dată în Liga Balcanică în sezonul 2013-2014, dar a ratat calificarea în play-off, încheind cu un bilanţ de şase victorii şi 10 înfrângeri. În stagiunea 2014-2015 s-au înscris zece echipe.

Euroliga de baschet masculin

Ultimele trei partide din etapa a cincea din TOP16 din Euroliga de baschet masculin sunt programate în această seară - GRUPA E: FC Barcelona - Zalgiris Kaunas și Panathinaikos Atena - Galatasaray Istanbul; GRUPA F: Unicaja Malaga - Fenerbahce Ulker Istanbul. Dacă în Grupa E gazdele sunt mari favorite, meciul din Grupa F este deschis oricărui rezultat. Unicaja încearcă să obțină prima victorie în TOP16 după patru înfrângeri consecutive (în 18 etape din campionatul spaniol are doar trei înfrângeri!), în timp ce Fenerbahce are nevoie de victorie pentru a rămâne în lupta pentru primele două poziții în grupă, cele care dau avantajul terenului propriu în sferturi într-un eventual meci decisiv. Aseară s-au jucat următoarele partide - GRUPA E: Maccabi Tel Aviv - Real Madrid și Steaua Roșie Belgrad - ALBA Berlin; GRUPA F: CSKA Moscova - Nizhny Novgorod, Laboral Kutxa - EA7 Milano și Anadolu Efes Istanbul - Olympiacos Pireu.

Pacquiao şi Mayweather s-au întâlnit pentru a negocia un meci

Filipinezul Manny Pacquiao şi americanul Floyd Mayweather au avut pentru prima dată în carieră o întâlnire privată pentru a negocia organizarea unui meci. Cei doi pugilişti au discutat timp de o oră, la iniţiativa lui Mayweather, în noaptea de marţi spre miercuri, la Miami. „S-au întâlnit pentru prima dată astfel. A fost o reuniune de lucru, dar discuţia nu a fost tensionată. Se respectă reciproc mult. Zilele următoare vom stabili ce va fi. Floyd ne-a spus că vrea un astfel de meci”, a declarat Michael Koncz, consilier al lui Pacquiao, la postul ESPN. Marţi seară, Pacquiao şi Mayweather au fost prezenţi la meciul de baschet Miami Heat - Milwaukee Bucks. Cei doi s-au salutat atunci şi au făcut schimb de numere de telefon. Staff-ul lui Pacquiao a anunţat la data de 14 iunie 2014 că pugilistul şi-a dat acordul pentru a-l înfrunta pe Mayweather. De cinci ani, promotorii celor doi boxeri s-au întâlnit în mod regulat pentru a negocia. Meciul ar putea avea la începutul lunii mai.

Marshawn Lynch a refuzat din nou să răspundă întrebărilor jurnaliştilor într-o conferinţă de presă

Jucătorul echipei de fotbal american Seattle Seahawks, Marshawn Lynch, a refuzat din nou, miercuri, să răspundă la întrebările jurnaliştilor într-o conferinţă de presă referitoare la ediţia din acest an a Super Bowl, el repetând o frază de 14 ori. Lynch s-a prezentat la conferinţa de presă purtând ochelari de soare şi o şapcă Beast Mode şi, după ce s-a aşezat, a dat drumul cronometrului pe telefonul mobil. „Ştiţi de ce sunt aici”, a fost răspunsul său la majoritatea întrebărilor jurnaliştilor, cu mici variaţii ca „Ei ştiu de ce sunt aici” sau „Eu ştiu de ce sunt aici”. Lynch, în vârstă de 28 de ani, a răspuns unei singure întrebări, cu privire la melodia pe care o va asculta înaintea Super Bowl. „Este o piesă nouă”, a anunțat el. După cele cinci minute de prezenţă impuse de Liga Naţională de Fotbal American (NFL), sportivul s-a ridicat şi le-a mulţumit jurnaliştilor. Marţi, Lynch procedase la fel ca miercuri, repetând de mai multe ori o frază: „Sunt aici doar ca să nu fiu amendat”. Conform regulamentului NFL, Lynch ar fi fost amendat cu 500.000 de dolari dacă nu ar fi participat la conferinţa de presă. El a fost amendat în acest sezon cu 50.000 de dolari pentru că nu a răspuns întrebărilor jurnaliştilor după un meci. Finala NFL, Super Bowl, dintre echipele Seattle Seahawks şi New England Patriots are loc duminică, la Phoenix.

Sfârșit de carieră pentru Kobe Bryant?

Baschetbalistul echipei Los Angeles Lakers, Kobe Bryant, a fost operat miercuri la umărul drept şi va fi indisponibil nouă luni, a anunţat formaţia din NBA. Intervenţia chirurgicală a durat două ore. „Kobe se va reface total în urma acestei accidentări (n.r. - o ruptură la umăr) şi, dacă totul va decurge bine, el va trebui să fie apt pentru startul sezonului următor”, a declarat chirurgul Neal El Attrache. Este al treilea sezon consecutiv pe care sportivul în vârstă de 36 de ani nu îl poate disputa complet din cauza unor probleme medicale. Bryant nu a putut să termine sezonul 2012-2013 din cauza unei rupturi la tendonul lui Ahile, accidentare care l-a făcut să piardă şi startul sezonului 2013-2014. El a revenit pentru doar şase meciuri, accidentându-se apoi la un genunchi. În acest sezon, Kobe Bryant a jucat 35 de meciuri, înregistrând o medie de 22,3 puncte.

Rafter îi predă conducerea echipei de Cupa Davis a Australiei lui Hewitt

Fostul tenisman Patrick Rafter nu va mai fi căpitanul echipei Australiei de Cupa Davis, sarcină care îi va reveni în 2016 lui Lleyton Hewitt, au anunţat cei doi, ieri, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la Melbourne. Interimatul va fi asigurat, până în 2016, de Wally Masur. Rafter a devenit recent, la vârsta de 42 de ani, director de performanţă în cadrul federaţiei australiene. El a explicat că nu poate să ocupe ambele funcţii. „Din decembrie, sunt mult mai ocupat. Este mult de lucru şi nu pot să fac totul. Renunţ la calitatea de căpitan”, a spus Patrick Rafter. Lleyton Hewitt nu preia imediat funcţia de căpitan nejucător al echipei Australiei deoarece mai vrea să participe la un sezon de Cupa Davis ca tenisman şi să concureze în 2016 la Australian Open. „Mă voi retrage apoi”, a explicat sportivul în vârstă de 33 de ani. Australia va întâlni Cehia în primul tur al Cupei Davis, în perioada 6-8 martie, la Ostrava.

Bouchard nu va juca pentru Canada în meciul din Fed Cup cu Cehia

Echipa Canadei, fără Eugenie Bouchard în componenţă, va întâlni în primul tur al Fed Cup, pe teren propriu. Cehia, pentru care nu vor juca Petra Kvitova şi Lucie Safarova, a anunţat Federaţia Canadiană de Tenis. Federaţia nu a explicat de ce Bouchard, nr. 7 mondial, nu face parte din echipă. Astfel, pentru Canada vor juca Sharon Fichman, în vârstă de 24 de ani şi locul 135 mondial, Gabriela Dabrowski (23 de ani, nr. 169 WTA) şi Françoise Abanda (17 ani, nr. 202 WTA). Cehia, chiar şi fără Kvitova şi Safarova, este teoretic favorită. Din echipa Cehiei fac parte trei debutante în Fed Cup, dar mult mai bine clasate decât canadiencele, Karolina Pliskova (nr. 20 WTA), Tereza Smitkova (nr. 68 WTA) şi Denisa Allertova (nr. 107 WTA), precum şi Lucie Hradecka, specialistă la dublu. Întâlnirea Canada - Cehia va avea loc la 7 şi 8 februarie, la Quebec.