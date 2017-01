Selecții la ACSSF Farul Constanța 2010

ACSSF Farul Constanța 2010 organizează selecții, la stadionul „Farul”, pe terenul sintetic, pentru grupele de copii născuți după 1 ianuarie 2003, după următorul program - 31 ianuarie și 1 februarie, între orele 12.00 - 15.00, pentru grupele 2003, 2004 și 2005; 2 februarie și 3 februarie, între orele 12.00 - 15.00, pentru grupele 2006, 2007 și 2008. Informații suplimentare puteți afla la telefoanele 0723.38.30.49 (Constantin Bodnar) și 0723.37.20.06 (Doru Carali).

Spania a anunțat lotul pentru meciul cu România din Cupa Fed

Căpitanul nejucător al echipei Spaniei, Conchita Martinez, a anunțat jucătoarele care vor face deplasarea pentru întâlnirea cu România, din Grupa Mondială II a Fed Cup, care va avea loc în 7-8 februarie, la Galaţi. Astfel, în absența nr. 1 spaniol, Carla Suarez Navarro, locul 17 WTA, care a declarat forfait pentru această întâlnire din cauza unor probleme medicale, au fost convocate Garbine Muguruza, 24 WTA, Silvia Soler-Espinosa, 69 WTA, Lara Arruabarena, 91 WTA, şi Anabel Medina Garrigues, 446 WTA. Din echipa României vor face parte Simona Halep, locul 3 WTA, Irina-Camelia Begu, locul 42 WTA, Monica Niculescu, locul 49 WTA şi Alexandra Dulgheru, locul 87 WTA. Căpitanul nejucător al României este Alina Cercel Tecşor. „Este un lucru mai bun că nu va juca Navarro, pentru că este o jucătoare dificilă. În schimb, o au pe Muguruza, care este o jucătoare puternică şi eu am pierdut contra ei, aşa că va fi un meci puternic. Cred că suntem o echipă destul de bună. Eu una o să joc pentru ţară, pentru fanii mei, care vor veni şi care mă susţin. Aici nu mai e vorba de individual, aşa că voi încerca să dau tot ce pot şi să îmi câştig meciurile mele”, a spus Halep.

Victorie pentru SCM Craiova în Liga Balcanică la baschet masculin

Echipa de baschet masculin SCM Craiova a învins, pe teren propriu, formaţia muntenegreană KK Mornar, cu scorul de 75-63 (38-31), în ultimul meci din grupa B a Ligii Balcanice, calificându-se în Top 8 al competiţiei. Marcatorii echipei SCM Craiova au fost Bureau 20 puncte, Micici 16p, Andrei 11p, Bosnjak 10p, Boltici 9p, Şanta 6p, Marojevici 3p. În urma rezultatului de marţi seară, SCM Craiova a încheiat grupa B cu 12 puncte, pe locul 2. SCM a obţinut următoarele rezultate: 84-87 şi 63-80 cu KK Kozuv (Macedonia), 76-92 şi 101-82 cu Sigal Priştina (Kosovo), 81-84 cu KK Mornar, 75-72 şi 86-45 cu KS Vllaznia (Albania). În Top 8 al competiţiei au obţinut calificarea primele patru clasate din fiecare din cele două grupe, meciurile fiind programate între 3 februarie şi 4 martie. Prima clasată din aceste grupe semifinale se va califica direct la Turneul Final Four, iar formaţiile de pe locurile 2-3 vor juca încrucişat pentru ultimele două locuri disponibile, între 10 şi 25 martie. Semifinalele vor avea loc între 31 martie şi 8 aprilie, iar finala pentru trofeu este programată în 21 şi 29 aprilie. SCM U Craiova a evoluat prima dată în Liga Balcanică în sezonul 2013-2014, dar a ratat calificarea în play-off, încheind cu un bilanţ de şase victorii şi 10 înfrângeri.

CSU Alba Iulia, succes în deplasare în Liga Europei Centrale la baschet feminin

CSU Alba Iulia a învins, în deplasare, formaţia cehă CEZ Nymburk, cu scorul de 74-61 (29-34), în cea de-a cincea partidă din grupa A a Ligii Europei Centrale (CEWL). Principalele marcatoare ale echipei CSU Alba Iulia au fost Agunbiade 15 puncte, Kuster 13p, Uiuiu 12p şi McFarland 11p. Cu victoria de marţi seară, CSU Alba Iulia acumulează 10 puncte şi este în continuare liderul grupei A. Anterior, CSU Alba Iulia a obţinut patru victorii, cu formaţia cehă Kara Trutnov, scor 86-81, cu slovacele de la Rucon Nova Ves, scor 95-52 şi 76-61, şi cu echipa cehă CEZ Nymburk, scor 89-51. În următorul meci, echipa din Alba Iulia va juca, tot în deplasare, ultima partidă din grupă, în 29 ianuarie, cu Kara Trutnov. CSU Alba Iulia este câştigătoarea din 2014 a CEWL, în finală învingând echipa ICIM Arad, care joacă în grupa B a competiţiei.

Federaţia de Nataţie lansează un concurs pentru găsirea unei mascote

Federaţia Română de Nataţie şi Pentatlon Modern a lansat un concurs pentru găsirea unei mascote, care „să anime fiecare eveniment din calendarul competiţional al anului 2015”. Anunțul forului român precizează că mascota trebuie să spună totul despre cei care iubesc înotul, săriturile în apă și celelalte domenii din natație, urmând să apară la toate evenimentele din calendarul competițional pe care le organizează FRNPM, dar și pe materialele de promovare a acțiunilor federației. Propunerile se pot trimite pe adresa federaţiei sub forma unor desene/schițe realizate de mână, care să ofere imaginea mascotei din față, lateral, spate, plan detaliu, plan general sau orice altă încadrare. Câştigătorul va primi 150 de euro și un set de echipament sportiv. Campania se derulează până la data de 1 martie 2015.

Nicolae Mitrofan, cel mai bun rezultat românesc la FOTE 2015

Tânărul Nicolae Sorin Mitrofan a reușit marți, la Montafon Nordic Sport Centre din Austria, cel mai bun rezultat din istoria participărilor României la edițiile de iarnă ale Festivalului Olimpic al Tineretului European în competiția de sărituri cu schiurile, locul 5 la la trambulina HS 108 m. La debutul său într-o competiție internațională, care s-a produs chiar la FOTE 2015, din Austria și Liechtenstein, Mitrofan se afla pe poziția a 13-a după prima manșă, dar în finală a urcat opt locuri, încheind cu un total de 236,4 puncte. Concursul a fost câștigat de finlandezul Niko Kytoesaho (271,3p), urmat de slovenul Domec Prevc (244,3p) și de polonezul Dawid Jarzabek (242,9p). Norvegianul Jesper Oedegaard, ocupantul locului 4, a ratat podiumul pentru numai o sutime (242,8p). Celălalt român din competiție, Ștefan Valentin Blega, a ocupat locul 22, cu 213,2p. În competiția feminină de sărituri cu schiurile de la trambulina HS 66 m, unde au fost înscrise 52 de participante, ambele reprezentante ale României s-au calificat în finală, unde au evoluat primele 27 clasate. La final, Bianca Elena Ștefănuță s-a clasat pe locul 17, iar Raluca Iulia Ștefan pe locul 24. La biatlon, în proba masculină de sprint 7,5 km, Raul Antonio Flore a ocupat locul 13, Tamas Koncsag s-a clasat pe locul 23, Daniel Munteanu a sosit pe locul 41, iar Florin Ungureanu a încheiat pe locul 44 (din 80). La feminin, în cursa de 6 km sprint, Florina Iulia Dănilă a sosit a 34-a, Ana Larisa Cotruș a ocupat locul 35, iar Maria Luisa Rășină s-a clasat pe locul 53 (din 79 de concurente). Schioarea română Andra Corinne Ghislaine Caill a ocupat locul 48 în proba feminină de slalom special, iar Mara Teodora Ciobanu a terminat pe locul 51, din 86 de schioare care au luat startul.

Pugilistul Cătălin Paraschiveanu a obținut a șasea victorie la profesionism

Boxerul Cătălin Paraschiveanu, din Focșani, l-a învins într-o gală desfășurată la Bergamo (Italia) pe croatul Zoran Cvek, înregistrând astfel cea de-a șasea victorie din tot atâtea meciuri susținute ca profesionist. În celelalte meciuri, pugilistul vrâncean, în prezent reprezentând clubul Opi 2000 din Milano, îi învinsese prin KO pe Nico Ion Lapteacru (Republica Moldova) și Kristiano Camino (Italia), iar la puncte câștigase în fața letonilor Ruslans Pojonisevs, Raymond Sneidze și Martins Kukulis. Între rezultatele notabile ca amator obținute de Paraschiveanu sunt titlurile de vicecampion național de seniori în anii 2010 și 2011, fiind învins în ambele finale de constănțeanul Ionuț Gheorghe, medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice de la Atena 2004. Palmaresul său a fost completat în anii 2012 și 2013 cu titluri naționale de seniori.

Euroliga de baschet masculin

Etapa a cincea din TOP 16 din Euroliga de baschet masculin programează în această seară majoritatea partidelor - GRUPA E: Maccabi Tel Aviv - Real Madrid, Steaua Roșie Belgrad - ALBA Berlin; GRUPA F: CSKA Moscova - Nizhny Novgorod, Laboral Kutxa - EA7 Milano, Anadolu Efes Istanbul - Olympiacos Pireu. Derby-ul rundei este meciul de la Tel Aviv, o reeditare a ultimei finale a Euroligii, partidă în care s-a impus surprinzător Maccabi. Real Madrid vine din postura de lider în Grupa E, neînvinsă în TOP 16, în timp ce Maccabi pare să fi depășit problemele din prima fază a Euroligii, având trei victorii consecutive, meciul din Israel anunțându-se foarte echilibrat, posibil și cu prelungiri, așa cum a fost în finala Euroligii.

Tony Parker a fost desemnat cel mai bun baschetbalist european al anului 2014

Francezul Tony Parker, campion NBA cu San Antonio Spurs, a fost desemnat cel mai bun baschetbalist european al anului 2014, a anunţat, ieri, Federaţia Franceză de Baschet (FFBB). Locul al doilea a revenit sârbului Milos Teodosic, de la CSKA Moscova, care a devenit vicecampion mondial cu Serbia, în 2014. Boris Diaw, coechipier al lui Tony Parker la San Antonio şi în echipa Franţei, a ocupat locul 3.

Serghei Bubka şi-a anunţat candidatura pentru şefia IAAF

Fostul atlet ucrainean Serghei Bubka a anunţat ieri că va candida pentru funcţia de preşedinte al Federaţiei Internaţionale de Atletism (IAAF), unde îl va avea contracandidat pe britanicul Sebastian Coe. „Vreau să redau lumii atletismului ceea ce mi-a oferit în diferite faze ale vieţii mele”, a declarat Bubka, în vârstă de 51 de ani. Fostul campion olimpic și fost recordman mondial la săritura cu prăjina va candida împotriva lordului Sebastian Coe pentru a-l înlocui pe senegalezul Lamine Diack. Britanicul este deja vicepreședinte al IAAF și a fost șeful Comitetului de Organizare a Jocurilor Olimpice de la Londra, din 2012. Membru în consiliul IAAF din 2001 şi vicepreşedinte din 2007, Bubka este considerat cel mai bun săritor cu prăjina din istorie. El se află la conducerea Comitetului Olimpic Ucrainean și este membru al Comitetului Internațional Olimpic (CIO). Sebastian Coe, dublu campion olimpic la 1.500 m (1980 şi 1984), şi-a anunţat candidatura în noiembrie. Alegerile vor avea loc în august, la Beijing.

Protest inedit al unui jucător de fotbal american

Marshawn Lynch, jucător al echipei Seattle Seahawks, a repetat o frază de 29 de ori într-o conferinţă de presă susţinută înaintea ediţiei din acest an a Super Bowl, finala Ligii naţionale de fotbal american (NFL). „Sunt aici doar pentru a nu fi amendat“, aşa a răspuns Lynch la fiecare întrebare care i-a fost adresată la conferinţa de presă la care jucătorii sunt obligaţi să participe înainte de finala Super Bowl. Purtând ochelari de soare şi zâmbind, Lynch, în vârstă de 28 de ani, s-a prezentat în faţa a 200 de jurnalişti, fără a ascunde faptul că nu-i face deloc plăcere să participe la conferinţa de presă. „Când începe conferinţa de presă? Ah, a început deja? Vreau să spun că sunt aici doar pentru a nu fi amendat“, a început el. Iar apoi a repetat ultima frază ca răspuns la fiecare întrebare, iar după cele cinci minute de prezenţă impuse de NFL a spus: „OK, s-a terminat“. Potrivit regulamentului NFL, Lynch ar fi fost amendat cu 500.000 de dolari dacă nu participa la această conferinţă. El a fost deja amendat cu 50.000 de dolari în cursul sezonului pentru că nu a răspuns la întrebările jurnaliştilor după un meci. Înainte de Super Bowl 2013, câştigat anul trecut de Seattle, Lynch a susţinut o conferinţă de presă cu răspunsuri laconice. Lynch este un jucător controversat în NFL: el a fost amendat şi cu 11.500 de dolari pentru un gest obscen la finala conferinţei câştigată de Seattle în faţa echipei Green Bay (28-22, după prelungiri). Finala NFL, Super Bowl, dintre echipele Seattle Seahawks şi New England Patriots, are loc duminică, la Phoenix.