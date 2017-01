FC Viitorul II a umilit CS Agigea

Într-un meci de verificare disputat sâmbătă, la Baza Sportivă a Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu, între FC Viitorul II (liderul Seriei Vest din Liga a IV-a) și CS Agigea (liderul Seriei Est din Liga a IV-a), formația pregătită de Cristian Cămui s-a impus cu scorul de 9-0 (3-0), prin reușitele lui Antonio Cruceru (5), Alexandru Cicâldău (3) și George Tudoran. Au evoluat pentru FC Viitorul II: Dur-Bozoancă - Rogoza, Hasnaș, Vasiu, Otei - Preoteasa, Țugui, Cicâldău - Tudoran, Cruceru, Panait. Au mai jucat: Murariu, Șandru, Dumitrescu, Toriște, Ionescu și Boboc.

România U17 a remizat cu Unirea Tărlungeni

Reprezentativa Under 17 a României a remizat, sâmbătă, scor 0-0, cu formaţia de eşalon secund Unirea Tărlungeni, într-un meci amical disputat pe stadionul „ICIM” din Braşov. Tehnicianul Bogdan Vintilă a folosit în acest meci și doi jucători de la Academia de Fotbal „Gheorghe Hagi”: fundașul Virghil Ghiță și atacantul Andrei Ciobanu. Cu acest meci s-a încheiat primul stagiu de pregătire al “tricolorilor” U17, care, în luna martie, vor întâlni Slovenia, Norvegia și Anglia la Turul de Elită, ultimul înaintea Campionatului European. Juniorii români se vor reuni din nou la 31 ianuarie, la Mogoșoaia, iar la 1 februarie vor pleca în Antalya pentru un nou stagiu de pregătire de zece zile, unde vor disputa jocuri amicale cu Tromso U17, Young Boys Berna U18, selecționata U17 a Ungariei și Silkeborg U18.

Federația Rusă de Fotbal a exclus cluburile din Crimeea din Liga națională

Uniunea de fotbal din Rusia (UFR) a exclus cluburile din Crimeea din Liga națională, ca urmare a opoziției UEFA, care a propus ca în locul participării acestora la campionatele rusești să fie organizată o competiție locală în peninsula care, de drept, aparține Ucrainei. Ucraina s-a adresat în luna august UEFA pentru ca forul continental să sancționeze Rusia după ce a inclus în liga sa formațiile TSK Simferopol (fostă Tavria) și SKVHF Sevastopol, care au jucat în sezonul trecut în prima divizie ucraineană, precum și formația Jemciujina din Ialta. Aceste trei echipe au debutat vara trecută în Cupa Rusiei, ceea ce a determinat conducători și fotbaliști ucraineni să ceară FIFA retragerea dreptului Rusiei de a organiza Campionatul Mondial din 2018. Aceste cluburi ar fi urmat să joace în divizia secundă a campionatului rus, dar UEFA a interzis, în decembrie anul trecut, acest lucru. Ministrul rus al Sportului, Vitali Mutko, a precizat că UEFA s-a oferit să acorde bani pentru lansarea unei ligi a Crimeei, care ar include portul Sevastopol, structura competiției urmând să se subordoneze direct forului fotbalistic european. Pe de altă parte, președintele FIFA, Joseph Blatter, a precizat că actualul contencios legat de Crimeea este de competența UEFA și a federațiilor rusă și ucraineană.

Cristiano Ronaldo a fost eliminat la Cordoba!

Formaţia Real Madrid a învins sâmbătă, în deplasare, cu scorul de 2-1 (Benzema 27, Bale 89-pen. / Ghilas 3-pen.), echipa lui Florin Andone, Cordoba, într-un meci din etapa a 20-a a campionatului Spaniei. Portughezul Cristiano Ronaldo a fost eliminat în minutul 82, iar de la gazde a fost eliminat Cartabia, în minutul 87. Florin Andone a jucat până în minutul 80. La faza eliminării, Ronaldo l-a lovit cu piciorul pe Edimar, care a căzut imediat pe gazon, apoi a fost încolțit de portarul Carlos și de fundașul Crespo. L-a lovit și pe acesta din urmă, cu dosul palmei, însă fără intensitate. Arbitrul Alejandro Hernandez l-a eliminat direct. În timp ce ieșea de pe teren, Cristiano Ronaldo a făcut și un gest arogant la adresa spectatorilor care îi însoțeau drumul către vestiare cu fluierături, huiduieli și admonestări. Într-un mod ostentativ, portughezul a început să curețe simbolic emblema de pe tricou, care atestă titulatura de campioană mondială a cluburilor. A fost al cincilea cartonaș roșu primit de Cristiano Ronaldo la Real Madrid, portughezul fiind eliminat de patru ori și pe când juca la Manchester United.

Brazilianul Lucas Silva a semnat până în 2020 cu Real Madrid

Clubul Real Madrid a confirmat sâmbătă, pe site-ul oficial, că l-a achiziţionat pe mijlocaşul Lucas Silva de la Cruzeiro, fotbalistul semnând un contract valabil până la data de 30 iunie 2020. Lucas Silva, în vârstă de 21 de ani, va fi prezentat oficial astăzi, la stadionul „Santiago Bernabeu“, după ce va face vizita medicală. Silva, internaţional brazilian de tineret, este un jucător format la Cruzeiro, iar suma de transfer este estimată la 14 milioane de euro. El a evoluat pentru echipa braziliană în 91 de meciuri şi a înscris patru goluri. Astfel, campioana Europei își continuă politica de întinerire a efectivului. Real Madrid a dat o nouă lovitură pe piața transferurilor la numai o zi după ce a reușit să-și asigure serviciile mijlocașului ofensiv norvegian Martin Odegaard (16 ani), una dintre cele mai mari speranțe ale fotbalului european.

Mexes îşi cere scuze pentru gestul din meciul cu Lazio

Fundaşul echipei AC Milan, Philippe Mexes, şi-a cerut scuze pentru gestul său la adresa căpitanului echipei Lazio, Stefano Mauri, în urma căruia a fost eliminat din meciul jucat sâmbătă seară, în campionatul Italiei. „Cer scuze tuturor, am patru copii şi nu este un exemplu pe care ar trebui să-l dea un tată. Trebuie să-ţi asumi responsabilitatea când greşeşti. Vreau să cer iertare fanilor şi clubului, nu am făcut nimic pe teren şi am comis această greşeală. Nu am nicio scuză, este un meci de fotbal, nu trebuia să se întâmple asta”, a declarat jucătorul francez la Sky Sport. Mexes a fost eliminat în minutul 90+2 pentru că i-a pus mâna în gât lui Mauri. După ce a primit cartonaşul roşu, Mexes s-a întors din nou la Mauri, coechipierii săi forţându-l să părăsească terenul. În partida jucată la Roma, Lazio a învins cu scorul de 3-1 (Parolo 47, 81, Klose 51 - Menez 4). La învingători, Ştefan Radu a fost integralist și a primit un cartonaş galben în minutul 3.

Gabriel Paulista va juca la Arsenal

Villarreal a anunţat sâmbătă, pe site-ul oficial, că fundaşul Gabriel Paulista a fost transferat la Arsenal Londra. Potrivit presei spaniole, suma de transfer ar fi de circa 20 de milioane de euro, iar în cadrul acestui transfer intră şi împrumutul atacantului costarican Joel Campbell, de la Arsenal la Villarreal, până în vară. Paulista a venit la Villarreal în 2013, pentru trei milioane de euro, şi a disputat 50 de meciuri la echipa spaniolă.

Gilardino a revenit la Fiorentina

Atacantul italian Alberto Gilardino, în vârstă de 32 de ani, a revenit la gruparea Fiorentina, urmând să joace la echipa din Florenţa sub formă de împrumut de la Guangzhou Evergrande. „Gilardino a făcut vizita medicală în această dimineaţă, înainte de a semna contractul”, a anunţat clubul Fiorentina pe contul său de Twitter. Potrivit presei italiene, Alberto Gilardino a fost împrumutat cu o opţiune de cumpărare de 1,5 milioane de euro. Gilardino a mai jucat la Fiorentina în perioada 2008-2012.