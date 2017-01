Hagi consideră că Mutu poate fi un antrenor bun

Managerul tehnic al FC Viitorul, Gheorghe Hagi, a declarat, vineri, că Adrian Mutu, jucător liber din luna septembrie, când a reziliat contractul cu Petrolul Ploieşti, poate deveni un antrenor bun pentru că are personalitate, dar totul depinde de ceea ce decide să facă după ce se retrage. Hagi a menţionat că s-a întâlnit cu Mutu, care este şi finul său, la un restaurant din apropierea zonei unde locuiesc. „Dacă suntem în zonă, ne vedem. Acum ne-am întâlnit la restaurant, acolo, unde locuim. Vorbesc cu el, restul să vă zică el ce face sau ce vrea să facă. Vine şi viaţa după fotbal, până la urmă. El trebuie să vă spună dacă se apucă de antrenorat. E altă viaţă, trebuie să te pregăteşti. E un jucător care are personalitate, care ştie fotbal, eu zic că poate fi un antrenor bun, depinde de el”, a spus Hagi. Întrebat dacă FC Viitorul ar avea nevoie de Adrian Mutu în teren în returul Ligii 1, Hagi a răspuns zâmbind: „Nu a anunţat el că s-a lăsat? Noi avem nevoie de toţi”. În vârstă de 36 de ani, Mutu şi-a reziliat contractul cu Petrolul Ploieşti la 26 septembrie 2014, pentru a semna cu echipa indiană FC Pune City, însă transferul său a căzut. Prezenţa lui Cristian Chivu la un antrenament în cursul acestei săptămâni a fost de folos jucătorilor tineri de la FC Viitorul, susţine Hagi. „Cristi a venit să se mişte o zi cu noi, poate va mai veni când ne întoarcem din Turcia. E un mare campion, iar faptul că a venit lângă noi le-a picat foarte bine jucătorilor”, a explicat tehnicianul.

FC Viitorul a învins Academica Piteşti şi Chindia Târgovişte

Echipa FC Viitorul a câştigat, vineri, partidele amicale disputate cu Academica Piteşti (Ligii a II-a) şi Chindia Târgovişte (Liga a III-a) la Centrul de Fotbal Buftea. În primul meci, cel cu Academica Piteşti, formaţia condusă de Gheorghe Hagi s-a impus cu scorul de 3-1 (1-0), prin golurile marcate de Nikolov, Neacşa şi Ţîru. FC Viitorul a început meciul cu următorul unsprezece: Buzbuchi - Nikolov, Mamele, Puţanu, Sava - Benzar, Daminuţă - Cerilio, C.Munteanu, Tănase - Cioablă. Au mai intrat: Albuţ, Vînă, Pană, Mitriţă, Ţîru, Mitrea, Hagi jr., Perju, Nedelcu, Neacşa şi Marin. Partida cu Chindia Târgovişte s-a încheiat cu scorul de 6-2 (2-2) în favoarea formaţiei FC Viitorul. Golurile echipei conduse de Gheorghe Hagi au fost înscrise de I. Hagi, Vaştag, Neniţă şi Bonilla (3). Hagi a folosit în prima repriză următorul unsprezece: Albuţ - Hodorogea, Ţîru, Mitrea, Perju - Nedelcu, Marin, Pană - Neacşa, I. Hagi, Vînă. În repriza a doua, în echipă au mai intrat Tordai, Toriste, Iacob, Boitoş, Vaştag, D. Gheorghe, Neniţă şi Bonilla. Lotul echipei FC Viitorul va pleca duminică, 25 ianuarie, într-un stagiu de pregătire în Antalya. Întoarcerea din Turcia este programată pentru 9 februarie.

Narcis Răducan, noul președinte al ASA Tg. Mureş

Gruparea ASA Tg. Mureş anunţă, într-un comunicat de presă publicat pe site-ul oficial, numirea în funcţia de preşedinte a lui Narcis Răducan, care a condus până la data de 16 ianuarie gruparea Astra Giurgiu. Membru în Consiliul Director, Cristian Chertes a menţionat pe site-ul citat că alegerea lui Răducan a fost făcută după negocieri cu mai multe persoane. „După modificările survenite la nivelul băncii tehnice, dar şi în funcţiile manageriale de la clubul ASA Tg. Mureş, îmi face o deosebită plăcere să vă anunţ cooptarea în echipa ASA Tg. Mureş a domnului Narcis Răducan, în funcţia de preşedinte. Decizia aparţine Consiliului Director al clubului şi a fost luată după negocieri cu mai multe persoane. Personal, mă bucur că am reuşit cooptarea în echipa noastră a unei persoane cu experienţă deosebită atât ca jucător, cât şi ca manager. Împreună vom încerca să ducem clubul cât mai sus, să ne luptăm de la egal la egal cu marile forţe ale campionatului”, a spus Chertes. În vârstă de 40 de ani, Narcis Răducan a activat în funcţii de conducere la cluburile Unirea Urziceni, Steaua Bucureşti, Oţelul Galaţi, FC Viitorul, Concordia Chiajna şi Astra Giurgiu.

Tade se transferă la Samsunspor

Fotbalistul francez al echipei CFR Cluj, Gregory Tade, a ajuns la un acord cu gruparea turcă de eşalon secund Samsunspor. „Echipei noastre îi lipseşte cel mai mult un atacant. Suntem pe punctul de a rezolva această problemă. Am ajuns la un acord de principiu cu atacantul Gregory Tade, în vârstă de 28 de ani, component al echipei CFR Cluj. L-am invitat în Turcia pe acest jucător. Tade a înscris zece goluri în cele 13 meciuri jucate în campionat în acest sezon. În plus, el a marcat de două ori în Cupa României. Este un fotbalist cu caracteristicile căutate de noi şi care şi-a demonstrat calităţile. Sperăm ca transferul să se realizeze fără probleme”, a declarat Metin Ateş, responsabil al secţiei de fotbal a clubului Samsunspor. Gregory Tade este legitimat la CFR Cluj din iunie 2013. Samsunspor se află pe locul 10 în clasamentul ligii a doua din Turcia, cu 20 de puncte acumulate în 16 etape.

Nimeni nu are nicio şansă să câştige „Balonul de Aur” în faţa lui Messi şi Cristiano Ronaldo

Francezul Franck Ribery a criticat criteriile de desemnare a câştigătorului „Balonului de Aur“, apreciind că un jucător nu are „nicio şansă” de a se impune în faţa lui Lionel Messi şi Cristiano Ronaldo. „Toţi jucătorii trebuie să ştie: dacă Ronaldo şi Messi sunt nominalizaţi, un al treilea fotbalist nu are nicio şansă să câştige”, a declarat mijlocaşul echipei Bayern Munchen pentru cotidianul „AZ”. „Pare clar că nu este suficient să câştigi Cupa Mondială. În ultimii doi sau trei ani, Neuer a fost cel mai bun portar din lume şi a câştigat numeroase titluri. În Brazilia a fost cel mai bun portar, a devenit campion mondial şi nu este suficient. Nu înţeleg!”, a afirmat Ribery, referindu-se la coechipierul său Manuel Neuer, al treilea în clasamentul „Balonului de Aur”. Ribery, câştigător al Ligii Campionilor în 2013 cu Bayern, a fost şi el al treilea în acel an, după Ronaldo şi Messi. „Am fost foarte furios, dar acelaşi lucru se întâmplă în fiecare an: nu ştim ce trebuie să facem pentru a câştiga. Dacă un jucător de la Bayern va mai fi nominalizat, va trebui să ne întrebăm dacă se merită să meargă la ceremonie. De ce ar face asta? Poate să facă o poză? Nu! Pentru mine este doar politică”, a spus francezul în vârstă de 31 de ani.

Cifră de afaceri record pentru Bundesliga în sezonul trecut

Bundesliga a înregistrat pentru al zecelea an consecutiv un record în ceea ce priveşte cifra de afaceri, la finalul sezonului 2013-2014 aceasta fiind de 2,45 miliarde de euro, cu 12,9 la sută mai mare faţă de campionatul precedent. „În ultimii ani, fotbalul profesionist german a profitat de soliditatea bazei sale financiare pentru a obţine rezultate excepţionale. Şi suntem optimişti în privinţa continuării creşterii economice”, a declarat preşedintele ligii germane de fotbal (DFL), Christian Seifert. Din cele 18 cluburi din primul eşalon, 13 au înregistrat profituri. A doua ligă germană a înregistrat de asemenea un record, cifra de afaceri fiind de 458 de milioane de euro, cu 9,2 la sută mai mare decât cea din sezonul precedent.

Cupa Africii pe Națiuni

Nicio zi fără egaluri la Cupa Africii pe Națiuni la fotbal, disputa dintre I-le Capului Verde și Congo DR încheindu-se cu un scor alb. În schimb, Tunisia s-a impus în fața Zambiei și are mari șanse de calificare în sferturi, fiindu-i necesar un egal în ultima etapă pentru a trece mai departe. Rezultate din etapa a doua a Grupei B: Zambia - Tunisia 1-2 (Mayuka 59 / Akaichi 70, Chikhaoui 89) și I-le Capului Verde - Congo DR 0-0. Clasament: 1. Tunisia 4p (golaveraj: 3-2), 2. I-le Capului Verde 2p (1-1), 3. Congo DR 2p (1-1), 4. Zambia 1p (2-3). Vineri seară s-au jucat partidele din etapa a doua a Grupei C: Ghana - Algeria și Africa de Sud - Senegal. În weekend sunt programate următoarele meciuri - sâmbătă: Cote d'Ivoire - Mali (ora 18.00, Grupa D) și Camerun - Guineea (ora 21.00, Grupa D); duminică: Gabon - Guineea (ora 18.00, Grupa A) și Congo - Burkina Faso (ora 21.00, Grupa A).

Podolski se va retrage din naţionala Germaniei după EURO 2016

Atacantul Lukas Podolski a declarat, într-un interviu acordat cotidianului „Bild“, că se va retrage din naţionala Germaniei după Campionatul European din 2016. „EURO 2016 va fi ultima mea mare competiţie internaţională. Deja am realizat principalul meu obiectiv, acela de a câştiga Caampionatul Mondial”, a spus fotbalistul în vârstă de 29 de ani. Jucătorul echipei Arsenal Londra, împrumutat la Internazionale Milano până la finalul sezonului, va pune astfel capăt unei cariere de peste zece ani la naţionala ţării sale. Podolski a fost selecţionat în 121 de meciuri la naţionala Germaniei, pentru care a înscris 47 de goluri.

Real Madrid a transferat un mijlocaş brazilian

Mijlocaşul brazilian Lucas Silva, în vârstă de 21 de ani, a fost achiziţionat de gruparea Real Madrid, a anunţat vicepreşedintele clubului Cruzeiro, Marcio Rodrigues. „Transferul lui Lucas Silva este realizat şi anunţul urmează să fie făcut. Este inevitabil. La un moment dat, jucătorul vrea să plece şi din Europa vine o ofertă salarială importantă”, a declarat Rodrigues pentru ESPN. Silva, internaţional brazilian de tineret, este un jucător format la Cruzeiro. El a evoluat pentru echipa braziliană în 91 de meciuri şi a înscris patru goluri.

Arbitrul Pedro Proenca şi-a anunţat retragerea din activitate

Arbitrul Pedro Proenca, în vârstă de 44 de ani, care a condus la centru finala EURO 2012 şi pe cea a Ligii Campionilor tot în 2012, a anunţat că se retrage din activitate. „Vă anunţ că mi-am încheiat activitatea. Oboseala provocată de o activitate atât de solicitantă fizic şi psihic, precum şi faptul că mi-am atins obiectivele au contat în luarea acestei decizii”, a declarat Proenca într-o conferinţă de presă susţinută la sediul Federaţiei Portugheze de Fotbal. Proenca a precizat că s-a hotărât de şase luni să se retragă din activitatea de arbitru. Prezent la Campionatul Mondial din 2014, Proenca se afla printre favoriţii pentru a arbitra finala turneului, însă, în cele din urmă, la meciul dintre Germania şi Argentina a fost delegat italianul Nicola Rizzoli. Născut la Lisabona în 1970, Pedro Proenca este arbitru FIFA din 2003 și a condus la centru aproximativ 100 de meciuri internaţionale. Printre partidele arbitrate de el se numără şi Grecia - România (15 noiembrie 2013, scor 1-3), din turul barajului de calificare la CM 2014, şi Legia Varşovia - Steaua București (27 august 2013, scor 2-2), din manşa secundă a play-off-ului Ligii Campionilor.

Stadionul din Cuiaba va fi închis pentru reparații

Unul dintre stadioanele construite pentru Cupa Mondială din 2014 va fi închis pentru reparaţii de urgenţă, după ce s-au semnalat mai multe probleme “de construcţie”, la şase luni după competiţia din Brazilia, a anunţat guvernul local. „Arena Pantanal” din Cuiaba, inaugurată cu o lună înainte de CM, „va face obiectul unor lucrări urgente pentru rezolvarea unor probleme de construcţie în scopul garantării securităţii utilizatorilor”, a precizat guvernul din Mato Grosso. Stadionul din Cuiaba, cu o capacitate de 44.000 de locuri, a găzduit patru meciuri de la Cupa Mondială. Construirea stadionului a costat aproximativ 195 de milioane de euro. În timpul lucrărilor de construcţie, un muncitor a murit electrocutat. După noile lucrări, stadionul ar urma să fie folosit pentru campionatul regional, care va începe la 1 februarie.

Agentul lui Ibrahimovic vrea să devină președintele FIFA

Olandezul Mino Raiola, care îi impresariază pe Zlatan Ibrahimovic, Mario Balotelli şi Paul Pogba, a declarat pentru cotidianul „Het Volkskrant” că se gândeşte serios să candideze pentru postul de preşedinte al FIFA, pentru a se opune realegerii lui Sepp Blatter. „Mi se face rău la gândul că Blatter ar putea fi reales. Îmi doresc mai multă democraţie şi transparenţă în cadrul FIFA”, a declarat Raiola. Acesta a menţionat că a discutat cu oficialii mai multor federaţii naţionale. Pentru a-şi putea depune candidatura, el va trebui să fie susţinut de cinci federaţii. Candidaturile trebuie să fie depuse până la 29 ianuarie, iar alegerile vor avea loc la 29 mai. Până în prezent şi-au anunţat candidatura actualul preşedinte, elveţianul Sepp Blatter, francezii Jerome Champagne şi David Ginola, precum şi prinţul iordanian Ali bin Al Hussein.

Niki Volos a fost retrogradată de federație

Comisia de Disciplină a Ligii de Fotbal din Grecia a decis ca gruparea Niki Volos, ocupanta ultimului loc în clasamentul campionatului elen, să fie retrogradată administrativ în al doilea eşalon. Conducerea clubului Niki Volos nu a plătit jucătorii de mai multe luni, iar echipa nu a putut să joace în ultimele cinci meciuri. Niki Volos va începe ediţia 2015-2016 a ligii a doua cu o penalizare de şase puncte.

Sporting a împrumutat un fundaș brazilian

Fundaşul brazilian Ewerton Jose Almeida Santos a fost împrumutat de Anji Mahacikala grupării Sporting Lisabona, în schimbul sumei de 300.000 de euro, a anunţat clubul portughez. Ewerton va evolua la Sporting până la finalul acestui sezon. Sporting Lisabona a precizat că înţelegerea cu Anji include o opţiune de cumpărare de 1,5 milioane de euro. Ewerton a fost achiziţionat de Anji Mahacikala în 2012.

Abidal ar putea prelua postul de team manager la FC Barcelona

Fostul fundaş francez Eric Abidal ar putea prelua postul de team manager la FC Barcelona, după ce Emili Sabadell a fost demis. Sabadell era în funcţie de anul trecut, însă, potrivit presei spaniole, nu se înţelegea bine cu jucătorii. În schimb, Abidal are relaţii foarte bune cu foştii săi coechipieri şi ar putea reveni la formația pentru care a jucat în perioada 2007-2013.