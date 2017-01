Astra a primit prima tranşă de la UEFA şi a achitat salariile restante

Clubul Astra Giurgiu a anunţat, ieri, pe site-ul oficial, că a intrat în posesia primei tranşe din drepturile financiare din partea UEFA şi imediat au fost achitatele salariile restante către jucători. „Am plătit inclusiv salariile pe luna decembrie. Nu cred că sunt foarte multe cluburi în România în această situație fericită. Țin să precizez că a fost o înțelegere în acest sens cu jucătorii, să așteptăm acești bani, și cei mai mulți dintre ei au înțeles acest lucru. Nu ne dezintegrăm, nu suntem în colaps! Încercăm să ne menținem pe drumul pe care am pornit și îi rog pe toți cei care denigrează Astra să nu uite faptul că am investit în infrastructură, din banii proprii, mai mult decât orice alt club din România, în ultimii ani”, a declarat Ioan Niculae, preşedintele Adunării Generale a Acţionarilor clubului Astra Giurgiu. Echipa din Giurgiu a participat în grupele UEFA Europa League, după ce a jucat şi în turul al treilea preliminar şi în play-off-ul competiției. Conform UEFA, Astra ar avea de primit aproximativ 1,6 milioane de euro, doar în urma rezultatelor sportive, fără „cota de market-pool”.

FC Viitorul va disputa amicale cu Academica Piteşti şi Concordia Chiajna

Formaţia FC Viitorul va disputa, vineri, două partide amicale cu echipele Academica Piteşti, ocupanta locului 3 în Seria 1 a Ligii a II-a, şi Concordia Chiajna, ambele la Centrul de Fotbal de la Buftea. Primul dintre acestea, cel cu Academica, este programat de la ora 11.00, iar cel de-al doilea, de la ora 13.00. Lotul echipei conduse de Gheorghe Hagi se va mai antrena în ţară până la 25 ianuarie, când va pleca în stagiul de pregătire din Antalya. Întoarcerea din Turcia este programată pentru 9 februarie.

Ceahlăul acuză mai multe cluburi că l-au contactat pe Andrei Marc şi ameninţă cu memorii la FIFA şi UEFA

Conducerea FC Ceahlăul Piatra Neamţ acuză mai multe cluburi din Liga 1 că l-au contactat pe Andrei Marc, fundaş care nu se află în ultimele șase luni de contract, şi ameninţă că va depune memorii la FRF, FIFA şi UEFA împotriva acestora, au declarat surse din cadrul grupării moldovene. În vârstă de 21 de ani, Andrei Marc este dorit de mai multe grupări din Liga 1, una dintre acestea fiind Dinamo București, însă oficialii „câinilor roșii” au negat interesul pentru transferul lui Andrei Marc. Internaţional de tineret, fundaşul de la Ceahlăul a avut două oferte din Anglia la sfârşitul anului 2013, dar la acea dată conducerea grupării moldovene a solicitat suma de un milion de euro şi cincizeci la sută dintr-un transfer ulterior, iar negocierile au eşuat.

Nicolae Grigore a semnat cu Dinamo, până în iunie 2016

Mijlocaşul Nicolae Grigore, ultima oară la Apollon Limassol (Cipru), a semnat un contract cu Dinamo București până la data de 30 iunie 2016, a anunţat managerul general Daniel Stanciu. „Grigore este jucător de caracter, cu mentalitate de învingător. Sunt convins că experiența lui Grigore în Liga I și în Cupele Europene ne va ajuta să formăm o echipă competitivă. Este un fotbalist pe care îl apreciez foarte mult și mă bucur că am ajuns la un acord pentru transferul la Dinamo. Am vrut să-l aduc la Timișoara, apoi am încercat la Tîrgu Mureș, dar nu am reușit la vremea respectivă”, a declarat Stanciu. „Am luat foarte repede decizia de a semna cu Dinamo, pentru că aici am întâlnit oameni serioși, cu un proiect pentru performanță. Mă bucur că voi îmbrăca tricoul unui club mare în România, un club respectat în toată lumea. Nu sunt ipocrit să spun că sunt dinamovist de mic, dar pot să declar cu toată convingerea că sunt antistelist”, a afirmat Nicolae Grigore. El a jucat în 229 de meciuri și a marcat 24 de goluri în Liga I pentru Rapid București şi FC Brașov, câștigând şapte trofee în România, toate pentru clubul din Giuleşti: titlul de campion național (2003), Cupa României (2002, 2006, 2007) şi Supercupa României (2002, 2003, 2007).

Costin Lazăr va juca la Panaitolikos

Mijlocaşul Costin Lazăr, care a evoluat ultima oară la PAOK Salonic, a semnat un contract valabil până în vară cu gruparea Panaitolikos, locul 5 în prima ligă elenă. „Sunt bucuros să îmi continui cariera la FC Panaitolikos, un club serios, organizat şi stabil. În alegerea mea au contat sfaturile primite de la doi foşti colegi (n.r. - Stylianos Malezas şi Georgios Fotakis, foşi jucători la PAOK). Sper ca în curând să ajut echipa în realizarea obiectivului, calificarea în Liga Europa”, a declarat Lazăr. Fostul rapidist, în vârstă de 33 de ani, nu a mai evoluat din vara anului trecut, când i-a încetat contractul cu PAOK. De 32 de ori internaţional, Costin Lazăr a jucat în carieră la Sportul Studenţesc, Rapid București şi PAOK Salonic.

Cupa Africii pe Națiuni

Una dintre marile favorite ale Cupei Africii pe Națiuni la fotbal a dezamăgit la primul său meci disputat în Guineea Equatorială, antrenorul Avram Grant ratând astfel debutul oficial la cârma „Black Stars”! Ghana a evoluat modest, în special în repriza secundă, când a încercat să apere avantajul luat în debutul partidei, dar fără succes. Senegal a evoluat mult mai bine pe ansamblu, reușind un succes meritat, deși golul victoriei a venit în ultimul minut al prelungirilor! A doua mare favorită care a jucat luni a confirmat cotațiile de la casele de pariuri, Algeria trecând clar de „Bafana Bafana”. Rezultatele din Grupa C: Ghana - Senegal 1-2 (Ayew 14-pen. / Diouf 58, Sow 90+3) și Algeria - Africa de Sud 3-1 (Hlatshwayo 67-autogol, Ghoulam 72, Slimani 83 / Phala 51). Aseară s-au jucat partidele din Grupa D: Cote d'Ivoire - Guineea și Mali - Camerun. Astăzi sunt programate primele meciuri din runda a doua, cele contând pentru Grupa A: Guineea Ecuatorială - Burkina Faso (ora 18.00) și Gabon - Congo (ora 21.00).

Meciurile din Cipru au fost amânate după un atac cu bombă la casa mamei unui arbitru

Arbitrii ciprioţi au decis să nu oficieze la niciun meci în această săptămână, după ce o bombă explodat în faţa casei mamei unuia dintre aceştia, a anunţat Comisia de Arbitri din Cipru. Aceasta a condamnat atacul contra casei mamei arbitrului Thomas Mousko, apreciind că este vorba de un „act de terorism de extremă laşitate”. Bomba a explodat în faţa casei femeii, la Limassol, în noaptea de duminică spre luni. Potrivit poliţiei, femeia în vârstă de 60 de ani nu a fost rănită, deoarece se afla în dormitorul de la etaj. Comisia de Arbitri susţine, într-un comunicat pe site-ul oficial, că va reevalua situaţia la 26 ianuarie, după ce va avea o întâlnire cu reprezentanţii poliţiei.

Clubul SV Hamburg, amendat după ce Ribery a fost agresat de un suporter

Federaţia Germană de Fotbal (DFB) a amendat clubul SV Hamburg cu suma de 55.000 de euro, după ce un suporter al acestei echipe l-a agresat pe Franck Ribery, la un meci cu Bayern Munchen, din Cupa Germaniei, disputat în luna octombrie a anului trecut. Ribery tocmai marcase ultimul din cele trei goluri ale echipei sale în meciul cu SV Hamburg, scor 3-1, când a fost insultat, busculat şi provocat de un fan care a intrat pe teren în prelungirile partidei. Acesta i-a aruncat un fular în faţă şi i-a făcut semne obscene, înainte de intervenţia agenţilor de securitate. Oficialii clubului SV Hamburg i-au cerut scuze lui Ribery, iar acesta le-a acceptat. „Nu ar fi trebuit să se întâmple aşa ceva, dar nu este foarte grav”, afirmase Ribery la postul Sky Sports.

Vitoria Setubal l-a demis pe Domingos

Tehnicianul Domingos Paciencia a fost demis de la conducerea echipei Vitoria Setubal, care ocupă locul 15 în campionatul Portugaliei. În vârstă de 46 de ani, Domingos venise la Vitoria Setubal în mai 2014. El a condus formaţia Sporting Braga în finala Ligii Europa în 2011. Domingos Paciencia este al treilea tehnician demis în acest sezon în campionatul Portugaliei. După 17 etape, Vitoria Setubal este pe locul 15 cu 14 puncte.

Factura pentru stadionul din Brasilia, plătită în o mie de ani!

Contribuabilii brazilieni au primit ca un duș rece informația conform căreia vor continua să plătească timp de o mie de ani factura la stadionul „Mane Garrincha“ din Brasilia, renovat la un preț uriaș pentru Campionatul Mondial de fotbal din anul 2014, competiție la care a găzduit meciuri din grupe și finala mică dintre Brazilia și Olanda (0-3). Conform cotidianului brazilian „O Globo“, stadionul construit în 1974, care a suferit lucrări de modernizare în valoare de 1,9 miliarde de reali (900 milioane dolari), nu a adus venituri decât de 1,3 milioane reali în primul său an de exploatare. În acest ritm, ar fi nevoie de secole pentru rambursarea sumei investite în renovarea arenei, conform unui calcul făcut de Oficiul de finanțe publice din capitala Braziliei, care a confirmat pentru „O Globo“ că ar fi necesari o mie de ani pentru achitarea facturii. Stadionul național din Brasilia, rebotezat „Mane Garrincha“ în semn de omagiu pentru vedeta braziliană din anii '60, a costat de trei ori mai mult decât prețul prevăzut inițial și a fost dat în folosință chiar înaintea Cupei Confederațiilor din 2013. Valoarea lucrărilor de modernizare este a doua cea mai mare după cea a renovării miticului stadion „Wembley“ din Londra.

Kehl s-a accidentat la amicalul cu Steaua

Mijlocaşul echipei Borussia Dortmund, Sebastian Kehl, care s-a accidentat la umăr în meciul amical cu Steaua București, va fi indisponibil aproximativ patru săptămâni, a anunţat ieri gruparea germană, pe site-ul oficial. Kehl va rata meciul tur cu Juventus Torino, din optimile de finală ale Ligii Campionilor, programat la data de 24 februarie. Un alt jucător absent la Borussia Dortmund este Kevin Grosskreutz, care s-a accidentat la gleznă.

Hugo Almeida şi-a reziliat contractul cu italienii de la Cesena

Atacantul portughez Hugo Almeida şi-a reziliat contractul cu formaţia Cesena, a anunţat clubul italian, fără a preciza motivele pentru care jucătorul va pleca. În vârstă de 30 de ani, Almeida a venit la Cesena în octombrie 2014, de la Beşiktaş Istanbul, unde evolua din 2011. El a jucat nouă meciuri la Cesena, fără să marcheze vreun gol.