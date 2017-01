Tragerea la sorţi a semifinalelor Cupei României la fotbal va avea loc miercuri

Tragerea la sorţi a semifinalelor Cupei României-Timişoreana la fotbal va avea loc miercuri, de la ora 12.00, la Casa Fotbalului, sala „Nicolae Dobrin”, informează site-ul oficial al Federaţiei Române de Fotbal. Echipele calificate în această fază a competiţiei au fost împărţite în două urne - URNA A: Steaua Bucureşti, Petrolul Ploieşti și CFR Cluj; URNA B: Universitatea Cluj. La tragere, echipa din urna B va fi împerecheată cu una din urna A, iar apoi, cele două echipe rămase în urna A vor fi grupate. Semifinalele Cupei României se vor disputa în sistem tur-retur, primul club extras urmând să găzduiască prima manşă. Turul semifinalelor se va disputa în intervalul 3-5 martie, iar returul va avea loc în perioada 31 martie - 2 aprilie.

Ionuţ Rada a semnat un contract cu Bari

Fundaşul Ionuţ Rada a fost transferat de gruparea de ligă secundă Bari de la CFR Cluj, a anunţat, ieri, clubul italian pe site-ul oficial. Rada, care se află la Bari de sâmbătă, va purta la echipa italiană tricoul cu numărul 6. Bari ocupă locul 16 în Serie B, cu 26 de puncte după 22 de etape. Ionuţ Rada era legitimat la CFR Cluj din iunie 2010.

Georgia a completat grupa României pentru preliminariile CE de futsal

Reprezentativa de futsal a Georgiei este ultima echipă calificată în grupa a 7-a preliminară a Campionatului European din 2016 ce se va desfăşura în Serbia, grupă din care face parte şi România. Oraşul Călăraşi va găzdui meciurile din grupa a 7-a preliminară, în perioada 18-21 martie. Două dintre adversarele tricolorilor, Portugalia și Kazahstan, erau cunoscute încă de la tragerea la sorți, iar cea de-a patra selecţionată a fost decisă în urma unui tur preliminar care s-a jucat săptămâna trecută. Georgia a câștigat la golaveraj o grupă din care au mai făcut parte Estonia, Lituania şi Elveţia. Grupele principale de calificare la EURO 2016 sunt: Grupa 1 - Rusia, Olanda, Bosnia-Herţegovina (gazdă), Letonia; Grupa 2 - Spania, Ungaria, Macedonia (gazdă), Elveţia; Grupa 3 - Italia, Belarus, Polonia (gazdă), Finlanda; Grupa 4 - Ucraina, Azerbaidjan (gazdă), Danemarca, Belgia; Grupa 5 - Cehia, Slovenia (gazdă), Norvegia, Franţa; Grupa 6 - Croaţia (gazdă), Slovacia, Turcia, Armenia; Grupa 7 - Portugalia, România (gazdă), Kazahstan, Georgia. La Campionatul European se va califica doar prima clasată din fiecare grupă, urmând ca echipele de pe locurile 2 şi cea mai bună de pe poziţia a 3-a să dispute un play-off.

Astra Giurgiu a remizat în amicalul cu Karabukspor

Formaţia Astra Giurgiu a remizat, duminică seară, scor 1-1, într-un meci amical disputat în Turcia, în compania echipei Kardemir Karabukspor, golul echipei pregătite de Oleg Protasov fiind marcat de Alexandru Ioniţă, în min. 73, informează site-ul oficial al grupării giurgiuvene. Pentru turci a marcat fundaşul Akca, în min. 53. În această partidă au debutat la Astra jucătorii Mihnea Nicorescu, Claudiu Bumba şi croații Mrzjlak şi Gorupec, zilele următoare fiind aşteptaţi alţi câţiva jucători noi. Formula de echipă folosită de Protasov în partida cu Kardemir Karabukspor a fost următoarea: S. Lung jr. - L. Rus, Oros, Nicorescu, Mrzjlak - Seto, Florescu - G. Enache, Budescu, William - Alibec. Au mai intrat: Gavrilaş, Arampatzis, Gorupec, Bumba, Laban, Yahaya, Grandin, Chiţu şi Ioniţă.

Cupa Asiei la fotbal

Iran a obținut o victorie norocoasă în derby-ul Grupei C de la cea de-a 16-a ediție a Cupei Asiei la fotbal, după un meci dominat de naționala Emiratelor Arabe Unite! Iranienii au înscris în ultimul minut al prelungirilor și au câștigat grupa, ambele echipe fiind calificate în sferturi încă de la finalul rundei a doua a grupei. Rezultate de luni, din grupa C: Iran - EAU 1-0 (Ghoochannejhad 90), Qatar - Bahrain 1-2 (Khalid 68 / Dhiya 35, Ahmed 82). Clasament: 1. Iran 9p (golaveraj: 4-0), 2. EAU 6p (6-3), 3. Bahrain 3p (3-5), 4. Qatar 0p (2-7). Astăzi sunt programate partidele din Grupa D, ambele de la ora 11.00: Japonia - Iordania și Irak - Palestina.

Gardoş a fost ales în echipa etapei de către ESPN

Postul de televiziune ESPN l-a ales în echipa etapei pe fundaşul formaţiei Southampton, Florin Gardoş, care a evoluat pe întreaga durată a partidei câştigate în deplasare cu Newcastle United, scor 2-1. „Newcastle nu a reuşit să-şi creeze ocazii notabile în special datorită fundaşului român. Cineva trebuia să-i spună că este rezervă, dar el a intrat în primul 11 cu autoritate şi a arătat-o la Newcastle”, a scris ESPN în motivarea alegerii lui Gardoş în echipa etapei. Din echipa etapei fac parte: De Gea (Manchester United) - Koscielny (Arsenal), Gardoş (Southampton), Ivanovici (Chelsea) - Elia (Southampton), Song (West Ham United), Coquelin (Arsenal), Oscar (Chelsea), Cazorla (Arsenal) - Costa (Chelsea), Gayle (Crytal Palace). Antrenorul etapei a fost desemnat Arsene Wenger (Arsenal).

Savic şi-a prelungit contractul cu Fiorentina

Fundaşul muntenegrean Stefan Savic şi-a prelungit contractul cu echipa AC Fiorentina pentru încă patru sezoane, actuala înţelegere urmând să expire în vara anului 2019. „AC Fiorentina anunţă că a ajuns la un acord pentru prelungirea contractului lui Stefan Savic. Internaţionalul muntenegrean va juca la Fiorentina până la 30 iunie 2019”, se arată într-un comunicat al clubului italian. Savic, în vârstă de 24 de ani, a fost achiziţionat de Fiorentina în 2012 şi a marcat patru goluri în 86 de meciuri jucate pentru formaţia pregătită de Vincenzo Montella.

Preşedintele Federaţiei Ruse de Fotbal şi-ar putea pierde postul din cauza restanţelor faţă de Capello

Preşedintele Federaţiei Ruse de Fotbal, Nikolai Tolstîh, riscă să îşi piardă postul din cauza restanţelor forului rus faţă de selecţionerul Fabio Capello, a anunţat presa rusă, care menţionează că italianul nu şi-a primit salariul în ultimele şase luni. Capello, care a preluat conducerea tehnică a naţionalei Rusiei în 2012, are un contract ce prevede un salariu de aproximativ şapte milioane de euro. Forul a precizat însă, în luna noiembrie, că nu a mai putut de câteva luni să îi plătească salariul italianului. Agenţia Rusă a Forţei de Muncă a cerut ca federaţia să îi achite până ieri lui Capello 600 de milioane de ruble (7,9 milioane de euro), ceea ce nu s-a întâmplat. Tolstîh a fost deja amendat pentru restanţele faţă de Capello şi riscă acum să îşi piardă postul şi să fie exclus din fotbal trei ani. Se pare că Fabio Capello şi-ar fi exprimat dorinţa de a rezilia contractul cu forul rus. „Nu am fost plătit conform contractului de câteva luni. Mă apropii de limită”, ar fi afirmat Capello pentru Sportbox.ru. În cazul rezilierii contractului, penalităţile pe care federaţia trebuie să le plătească ar putea ajunge la 25 de milioane de euro. „Vom face totul pentru a ne achita datoriile faţă de Fabio Capello. Vom folosi orice sursă oficială de finanţare pentru a respecta contractul”, declara Tolstîh săptămâna trecută. Rusia va găzdui în 2018 turneul final al Campionatului Mondial de fotbal.

Giovinco lasă Torino pentru... Toronto

Sebastian Giovinco lasă campioana Italiei, Juventus Torino, pentru un angajament bănos în campionatul nord-american. Mijlocaşul ofensiv a semnat un contract pe patru ani cu FC Toronto, urmând să încaseze de la clubul canadian 7 milioane de dolari (6 milioane de euro) pe sezon! Rămâne de văzut când va ajunge fotbalistul de 27 de ani la noua sa echipă, pentru că mai are contract cu Juventus până în vară, iar campionatul MLS debutează în luna martie. Doar brazilianul Kaka este mai bine plătit decât Giovinco, fotbalist care a marcat 12 goluri în 92 de partide jucate la Juventus, iar la naţionala Italiei a bifat 21 de selecţii şi o reuşită.

AS Roma plăteşte cinci milioane de euro pentru un junior

AS Roma l-a achiziţionat pe atacantul argentinian al echipei Newell’s Old Boys Ezequiel Ponce, în vârstă de 17 ani cu cinci milioane de euro. Conform înţelegerii, argentinianul va rămâne la Newell’s Old Boys până la finalul acestui an. Ezequiel Ponce a devenit la 16 ani cel mai tânăr marcator din istoria campionatului argentinian.

Abel Resino a preluat conducerea tehnică a echipei Granada

Clubul Granada a anunţat, ieri, pe site-ul oficial, că noul antrenor al echipei spaniole este Abel Resino, contractul dintre cele două părţi fiind valabil până la finalul acestui sezon. Resino a mai antrenat formaţia Granada în 2012. Granada a rămas fără antrenor vineri, când a fost demis Joaquin Caparros.

Berti Vogts a fost supus unei intervenţii chirurgicale la inimă

Berti Vogts, fostul selecţioner al Germaniei, a fost supus unei intervenţii chirurgicale la inimă, operaţia fiind prevăzută de mai mult timp, a anunţat, ieri, Federaţia Germană de Fotbal (DFB). Campion european cu Germania, în 1996, Berti Vogts, acum în vârstă de 68 de ani, a anunţat că se simte bine după operaţia care a avut loc la un spital universitar din Tübingen. Fost selecţioner a Scoţiei (2002-2004) şi Nigeriei (2007-2008), germanul a demisionat de la naţionala Azerbaidjanului în octombrie, după înfrângerea, scor 0-6, în faţa Croaţiei, în preliminariile EURO 2016.