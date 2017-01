Tecău - favorit nr. 6 la dublu, la Australian Open

Tenismanul constănțean Horia Tecău și partenerul său, olandezul Jean-Julien Rojer, au fost desemnați favoriți nr. 6 în proba de dublu de la Australian Open și vor întâlni, în primul tur, cuplul Ricardas Berankis / Andreas Haider-Maurer (Lituania / Austria), în timp ce perechea Florian Mergea / Dominic Inglot (Marea Britanie), cap de serie nr. 14, va juca împotriva cuplului australian Matthew Ebden / Matt Reid. La feminin, Raluca-Ioana Olaru / Tatjana Maria (Germania) se va lupta cu dublul Bethanie Mattek-Sands / Lucie Safarova (SUA / Cehia), perechea Irina-Camelia Begu / Lara Arruabarrena (Spania) va juca împotriva cuplului chinez Zhaoxuan Yang / Qiu Yu Ye, iar perechea Monica Niculescu / Vitalia Diatcenko (Rusia) va întâlni cuplul american Lauren Davis / Christina McHale.

Bute a semnat un contract cu managerul lui Floyd Mayweather

Pugilistul Lucian Bute a semnat un contract cu managerul american Al Haymon, care îl reprezintă pe Floyd Mayweather Jr. „În ciuda eşecului de anul trecut, din ianuarie, în faţa lui Jean Pascal, Bute este încă văzut de majoritatea specialiştilor din Canada ca fiind cel mai popular pugilist din ţară, în special în Montreal”, notează „Journal de Montreal“. Al Haymon, considerat cel mai influent manager de box din Statele Unite, îi reprezintă şi pe Ionuţ Ion (supranumit Jo Jo Dan), Adonis Stevenson şi Kevin Bizier. Bute a avut ultimul meci oficial în ianuarie 2014, când a fost învins la puncte de canadianul Jean Pascal. Românul ar fi trebuit să boxeze în data de 6 decembrie 2014 cu argentinianul Roberto Bolonti, dar confruntarea a fost anulată după ce Bute s-a accidentat la spate. În vârstă de 34 ani, Lucian Bute a disputat 33 de meciuri ca profesionist, înregistrând 31 de victorii, între care 24 înainte de limită, și două înfrângeri. El a cucerit titlul mondial IBF la supermijlocie în octombrie 2007, apoi și-a apărat cu succes de nouă ori centura de campion mondial, înainte de a o ceda în mai 2012 englezului Carl Froch, care l-a învins prin KO tehnic în repriza a 5-a. De atunci, cariera lui Bute a intrat pe o pantă descendentă.

Sebastian Ciobanu va lupta în gala MMA „Romanian Xtreme Fighting 16”

Luptătorul ieşean Sebastian Ciobanu a declarat luni, pentru Mediafax, că va participa, pe 9 februarie, la gala de MMA „Romanian Xtreme Fighting 16”. „Este o nouă provocare pentru mine şi un an nou pe care vreau să-l fac exploziv! Deşi până acum am luptat numai pe reguli de K1, în acest an am decis să fac şi trecerea pe MMA. În trecut, am avut înclinaţii şi am cochetat cu judo. Sunt mulţi luptători de K1 care s-au bătut pe ambele discipline, precum Mirko CroCrap, Hunt… Am spus: de ce să nu accept şi eu această nouă provocare. Mulţumesc Superkombat, care m-a susţinut, şi pe viitor vreau să continuu luptând pe ambele stiluri”, a spus Ciobanu. Pentru a pregăti cât mai bine noul stil de luptă, Ciobanu se antrenează cu Gheorghe „Ursul Carpatin” Ignat, care şi-a deschis la Suceava prima sală de MMA din Moldova. Legitimat la Scorpions Iaşi, Sebastian Ciobanu a disputat 42 meciuri în K1, reuşind să câştige 27 dintre ele.

Liga MOL la hochei pe gheață

ASC Corona Brașov a fost învinsă neașteptat pe teren propriu de formația maghiară UTE Budapesta cu scorul de 3-2, după prelungiri, într-un meci din Liga MOL la hochei pe gheață. Brașovenii au condus cu 2-0, prin golurile marcate de Tivadar Petres (25:07) și Arpad Mihaly (27:22), dar oaspeții au redus din diferență prin Jussi Petteri Tapio (42:57), iar Karol Csanyi (59:57) a dus meciul în prelungiri când mai erau doar trei secunde din timpul regulamentar! Jozef Mihalik a înscris golul victoriei formației budapestane (63:02). În altă partidă, HSC Miercurea Ciuc a fost întrecută de Debreceni Hoki Klub cu 4-1 (1-0, 3-0, 0-1), tot pe propriul patinoar, „Vakar Lajos“. Norbert Hari (03:25), Balazs Ladanyi (34:11), Danil Kaskov (35:00) și Akos Berta (38:50) au punctat pentru oaspeți, golul de onoare al ciucanilor fiind semnat de Tamas Farkas (48:20). Duminică, formațiile românești au... inversat adversarele. HSC a învins-o pe UTE cu 5-2, iar Corona a pierdut în urma șuturilor de departajare (3-4) partida cu Debrecen! Dab.Docler este lider în clasament, cu 80 de puncte din 37 de jocuri, urmată de Miskolci Jegesmedvek 79p (37j), HC Nove Zamky 67p (37j), ASC Corona Brașov 65p (36j), Debreceni HK 51p (37j), UTE 40p (36j), Ferencvárosi TC 35p (36j) și HSC Miercurea Ciuc 21p (36j).

Sponsorul principal al Jocurilor Olimpice din 2020 va trebui să achite 110 milioane de euro

Companiile care doresc să devină sponsor principal al Jocurilor Olimpice din 2020, de la Tokyo, vor trebui să achite cel puţin 15 miliarde de yeni (aproximativ 110 milioane de euro), a anunţat presa niponă. Potrivit „Kyodo News“, şapte companii, între care constructorul de automobile Toyota, producătorul de bere Asahi şi operatorul de telefonie NTT Docomo, se află pe lista firmelor care îşi doresc să devină Gold Sponsor. În cazul în care cifra prezentată de Kyodo News este corectă, s-ar înregistra o creştere faţă de suma cu care Coca-Cola a devenit sponsor al Jocurilor Olimpice de la Londra din 2012, respectiv 86 de milioane de euro. Sponsorul principal al JO 2020 va putea folosi logo-ul Jocurilor Olimpice şi sloganurile în reclamele sale până la finalul anului 2020. În afara sponsorului principal, Gold Partner, va fi ales pentru JO şi un Official Partner, care va trebui să contribuie cu 6 miliarde de yeni (aproximativ 44 de milioane de euro). De asemenea, compania care va deveni Official Supporter va trebui să achite între un miliard şi trei miliarde de yeni.

Shaun Murphy a câştigat Mastersul de la Londra şi a completat Tripla Coroană

Englezul Shaun Murphy este doar al zecelea jucător din istoria snookerului care se impune măcar o dată în toate cele trei turnee de prestigiu ale calendarului: Campionatul Mondial, Campionatul Regatului Unit şi Mastersul de la Londra. După ce în 2005 a devenit campion al lumii, iar în 2008 s-a impus în UK Championship, acum i-a venit rândul să triumfe şi în Masters! Murphy s-a alăturat astfel pe lista câştigătorilor Triplei Coroane unor nume uriaşe ale snookerului: Steve Davis, Terry Griffiths, Alex Higgins, Stephen Hendry, John Higgins, Mark Williams, Ronnie O’Sullivan, Neil Robertson şi Mark Selby. Finala din 2015 a fost cea mai dezechilibrată de la Mastersul din 1988 încoace, atunci Davis învingându-l pe Mike Hallett cu 9-0. Acum, Murphy a trecut de Neil Robertson cu 10-2. Englezul a condus cu 5-0 și 6-2, iar australianul a cedat complet în continuare, reuşind doar 20 de puncte în ultimele trei jocuri! Pentru Robertson, care în semifinale trecuse de Ronnie O’Sullivan cu 6-1, aceasta a fost a treia finală jucată la Masters. În 2012, australianul a obţinut trofeul după ce l-a învins chiar pe Murphy, cu 10-6, iar în 2013 a fost învins în ultimul act de Mark Selby. Pe lângă trofeu, Murphy a plecat acasă cu un cec în valoare de 200.000 de lire sterline.

Seattle Seahawks şi New England Patriots s-au calificat în finala NFL

Echipele Seattle Seahawks şi New England Patriots s-au calificat în finala Ligii Nord-Americane de fotbal american (NFL), după ce au învins, duminică noaptea, formaţiile Green Bay Packers şi Indianapolis Colts, în finalele celor două conferinţe. Seattle Seahawks, câştigătoarea Super Bowl în ediţia precedentă, a învins, cu scorul de 28-22 după prelungiri, pe Green Bay Packers. Seattle poate deveni prima echipă care îşi apără titlul NFL, după New England Patriots în 2005. În cealaltă finală de conferinţă, New England Patriots a trecut, cu scorul 45-7, de Indianapolis Colts. Finala NFL, Super Bowl, se va disputa la 1 februarie, la Phoenix.

Na Li a anunţat că va deveni mamă pentru prima oară

Fosta jucătoare de tenis Na Li, câştigătoare la Australian Open în 2014, a anunţat că va deveni mamă pentru prima oară, luni, în faţa publicului de pe „Rod Laver Arena“ din Melbourne. „Eu şi Dennis (n.r. - soţul lui Na Li) suntem atât de fericiţi. Primul nostru copil se va naşte în vară”, a declarat fosta campioană chineză în faţa a circa 15.000 de suporteri, înainte de meciul lui Roger Federer cu taiwanezul Lu Yen-Hsun (scor 6-4, 6-2, 7-5, pentru elveţian). Na Li, care a mai câştigat şi la Roland Garros, în 2011, şi a disputat alte două finale la Melbourne, în 2011 şi 2013, s-a retras din activitate în septembrie 2014, la vârsta de 32 de ani, din cauza accidentărilor repetate la genunchi. „În urmă cu un an eram pe acest teren cu trofeul în mână, extrem de bucuroasă şi cu sentimentul că am realizat ceva extraordinar. Aceste emoţii le-am putut împărtăşi cu toate persoanele care m-au susţinut în parcursul meu. Toate emoțiile victoriei de anul trecut îmi revin în memorie şi mi-am dorit să împărtăşesc acest secret cu spectatorii de la Australian Open”, a subliniat Na Li. Fostă ocupantă a locului 2 WTA, în vârstă de 32 de ani, este căsătorită cu Jiang Shan, „Dennis”, 34 de ani, din 27 ianuarie 2006. Jiang Shan i-a fost antrenor soţiei sale în timpul carierei.