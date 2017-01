Măţel a semnat cu Dinamo Zagreb

Fundaşul Alexandru Măţel a semnat un contract pe patru sezoane şi jumătate cu Dinamo Zagreb, a anunţat gruparea croată, pe site-ul oficial. „Sunt foarte fericit că am ajuns la Dinamo, ştiu multe despre această echipă. După mai mulţi ani la Astra, am considerat că este momentul să fac un pas înainte şi m-am bucurat când am auzit că Dinamo se interesează de mine. Dinamo este un club mare, care joacă în competiţiile europene an de an şi sper să ajut echipa să obţină rezultate bune”, a declarat Măţel. În vârstă de 25 de ani, Măţel a intrat în conflict cu finanţatorul Ioan Niculae la sfârşitul lunii iunie 2014, când a refuzat oferta de prelungire a contractului cu Astra Giurgiu. Niculae afirma la acea dată că Măţel „nu mai are nicio şansă” la gruparea giurgiuveană, jucătorul urmând ca până la finalul contractului să se antreneze de două ori pe zi separat de restul lotului. În noiembrie, Mățel a fost reprimit la antrenamente.

Florin Andone a marcat cel mai rapid gol din campionatul Spaniei în acest sezon

Atacantul Florin Andone a marcat pentru Cordoba în secunda 10 a meciului cu Eibar, din etapa a 19-a a campionatului Spaniei, acesta fiind cel mai rapid gol din actuala ediţie. De asemenea, golul marcat de Andone în meciul de vineri este cel mai rapid din istoria clubului Cordoba în Primera Division. Andone a egalat performanţele lui Diarte, la meciul Valencia - Elche din 1977-1978, şi Armentano, la partida Rayo - Osasuna, din 2001-2002. Cele mai rapide goluri din campionatul Spaniei au fost reușite de Joseba Llorente (secunda 7,3 a meciului Valladolid - Espanyol, 2007-2008), Seydou Keita (secunda 7,6 a meciului Almeria - Valencia, 2013-2014) și Dario Silva (secunda 8,2 a meciului Malaga - Valladolid, 2000-2001), Andone fiind situat imediat după ei. Meciul de vineri seară s-a încheiat la egalitate, scor 1-1, oaspeții marcând prin Arruabarrena, în minutul 73.

Anchetă a Federaţiei Olandeze de Fotbal cu privire la meciuri trucate

Federaţia Olandeză de Fotbal (KNVB) va deschide o anchetă şi va depune plângere după ce cotidianul „De Volkskrant“ a scris că meciuri ale echipei Willem II au fost trucate în sezonul 2009-2010, între partidele respective numărând-se şi o confruntare cu Ajax. „Având în vedere gravitatea faptelor descrise, vom depune plângere la Parchet pentru a se deschide o anchetă cu privire la acest caz”, se arată într-un comunicat al federaţiei. KNVB va deschide de asemenea o anchetă, jucători, antrenori, responsabili ai cluburilor şi arbitri urmând să fe audiaţi. În plus, forul va analiza imaginile televizate de la meciurile în cauză şi rapoartele delegaţilor. Conform unei anchete realizate de „De Volkskrant”, două meciuri ale primei echipe a clubului Willem II Tilburg au fost trucate în sezonul 2009-2010 de jucători plătiţi de pariori din Singapore. Partidele respective sunt Ajax - Willem II (17 octombrie 2009, scor 4-0) şi Feyenoord - Willem II (1-0). Jurnalul menţionează că mijlocaşul Ibrahim Kargbo a fost cel care i-a coordonat pe jucătorii implicaţi în trucarea meciurilor. Kargbo, care în prezent joacă în liga a doua portugheză, ar fi atras alţi jucători de la Willem şi pentru fiecare meci trucat fotbaliştii primeau în total 100.000 de euro. Ibrahim Kargbo a negat acuzaţiile la adresa sa, afirmând că nu a primit niciodată bani de la nimeni. Conducerea clubului din Tilburg s-a declarat şocată de acuzaţiile din „De Volkskrant“. „Evident, vom coopera în cazul unei anchete pentru ca adevărul să iasă la iveală”, se arată într-un comunicat al grupării.

Cupa Africii pe Națiuni

Reprezentativa de fotbal a Gabonului a învins, sâmbătă, la Bata, cu scorul de 2-0 (Aubameyang 20, Evouna 72), selecţionata din Burkina Faso, într-un meci din Grupa A a Cupei Africii pe Naţiuni. Tot sâmbătă, în Grupa A, Guineea Ecuatorială a remizat cu Congo, scor 1-1 (Nsue 16 / Bifouma 67).

Irina Shayk şi Cristiano Ronaldo s-au despărţit

Model rus Irina Shayk şi fotbalistul Cristiano Ronaldo s-au despărţit, după cinci ani de relaţie, au confirmat reprezentanţii fotomodelului, citaţi de dailymail.co.uk. „Confirmăm că Irina Shayk a decis să pună capăt relaţiei sale cu Cristiano Ronaldo după cinci ani”, a declarat un reprezentant al modelului rus, în vârstă de 29 de ani. Speculaţiile privind despărţirea celor doi au apărut după ce Irina Shayk ar fi refuzat să participe la o petrecere-surpriză organizată de Cristiano Ronaldo pentru a sărbători cea de-a 60-a aniversare a mamei sale, Maria Dolores dos Santos Aveiro. Însă reprezentantul modelului rus a spus că familia lui Cristiano Ronaldo nu a avut nicio legătură cu despărţirea cuplului. „Irina a avut o relaţie apropiată cu familia lui Cristiano Ronaldo de-a lungul relaţiei celor doi”, a mai spus reprezentantul modelului, precizând că Irina Shayk nu mai are alte comentarii de făcut în acest moment. Relaţia de dragoste dintre Cristiano Ronaldo şi Irina Shayk a început în aprilie 2010. În luna aprilie a anului trecut, Irina Shayk declara că este convinsă că se va căsători cu Cristiano Ronaldo şi că cei doi vor avea copii.

Spaniolul Suso va juca la AC Milan

Mijlocaşul spaniol Suso, care a fost legitimat la FC Liverpool în ultimii patru ani, a semnat sâmbătă un contract cu AC Milan, a anunţat clubul englez. Jucătorul în vârstă de 21 de ani a jucat pentru Liverpool în doar 21 de meciuri. Suso a fost achiziţionat de Liverpool de la Cadiz, în anul 2010.

Samuel Eto'o va semna cu Sampdoria Genova

Atacantul camerunez al echipei Everton, Samuel Eto'o, în vârstă de 34 de ani, va semna un contract pentru 18 luni cu Sampdoria Genova, a anunţat „Gazzetta dello Sport“. Jucătorul african va avea opţiune pentru încă un sezon. Potrivit impresarului său, Eto'o a refuzat o ofertă de la Santos, „mai interesantă din punct de vedere financiar”, pentru a merge la Sampdoria. Camerunezul a jucat 14 meciuri în campionat în acest sezon şi a marcat trei goluri pentru Everton.

Lindsey Vonn a egalat recordul de victorii în Cupa Mondială la schi

Schioarea americană Lindsey Vonn a egalat recordul de 62 de victorii în Cupa Mondială deţinut de austriaca Annemarie Moser-Proll, după ce s-a impus, duminică, în coborârea de la Cortina d'Ampezzo. Vonn, în vârstă de 30 de ani, ar putea să doboare acest record, luni, tot la Cortina d'Ampezzo, cu ocazia cursei de Super-G. Lindsey Vonn s-a impus, duminică, cu timpul de un minut, 39 de secunde şi 61 de sutimi, fiind urmată de austriaca Elisabeth Goergl (1:39.93) şi de italianca Daniela Merighetti (1:40.15).

Schiorul Ivica Kostelic a adus un omagiu victimelor atentatului de la „Charlie Hebdo“

Schiorul croat Ivica Kostelic, care a ocupat locul 3 în supercombinata alpină de la Wengen (Elveţia), de vineri, a adus un omagiu victimelor atentatului de la „Charlie Hebdo“, purtând la ureche un creion. „Am purtat la ureche un creion, în semn de omagiu pentru victime şi pentru libertatea de expresie. Creionul, aşa cum se ştie, este o armă foarte puternică. Este un semn de susţinere pentru cei care au fost ucişi la Paris şi pentru toţi cei care vor să se exprime liber. Şi eu desenez. Iar după masacru mi-am spus: Când voi avea ocazia să-mi aduc sprijinul în public, o voi face”, a declarat Kostelic. 12 persoane au murit, iar alte 11 au fost rănite într-un atac comis de indivizi înarmaţi cu arme automate şi lansatoare de rachete, la sediul parizian al revistei satirice „Charlie Hebdo”. Alte cinci persoane au murit în timpul acţiunii de prindere a celor trei terorişti, care au fost ucişi la rândul lor de forţele de ordine franceze.

Carolina Kostner a fost suspendată un an şi patru luni

Patinatoarea italiană Carolina Kostner, campioană mondială în concursul individual din 2012 şi de cinci ori campioană a Europei, a primit o suspendare de 16 luni din orice competiţie, din partea Tribunalului Antidoping al Comitetului Olimpic Italian (CONI), pentru complicitate într-un dosar de dopaj în care este implicat fostul ei iubit, Alex Schwazer. Kostner a fost acuzată de CONI că l-a ajutat pe Schwazer să evite un control antidoping în anul 2012, la Oberstdorf (Germania), şi nu a venit pentru a coopera cu anchetatorii. Ca urmare, patinatoarea în vârstă de 27 de ani, care a ocupat locul 3 la Jocurile Olimpice de la Soci, nu poate participa la Campionatele Europene care se desfăşoară între 26 ianuarie şi 1 februarie, la Stockholm, şi nici la Campionatele Mondiale din luna martie, de la Shanghai. Avocatul patinatoarei a anunţat că a depus deja un apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne. Schwazer, campion olimpic la 50 de kilometri marş în 2008, a fost depistat pozitiv la un control antidoping efectuat în cele din urmă în 2012 şi astfel nu a putut să-şi apere titlul la Jocurile Olimpice de la Londra. Atletul italian a fosr suspendat trei ani şi jumătate.

La 26 de ani, Fanny Horn a obţinut prima victorie din carieră în Cupa Mondială de biatlon

Fanny Welle-Strand Horn a produs surpriza în cursa de sprint de la Ruhpolding (Germania), obţinând prima victorie a carierei în Cupa Mondială de biatlon. Norvegianca în vârstă de 26 de ani a tras fără greşeală la cele două intrări în poligon şi a încheiat cei 7,5 kilometri ai cursei după 21 de minute, şapte secunde şi patru zecimi, devansând-o pentru 3,4 secunde pe bielorusa Daria Domraceva, triplă campioană olimpică la Soci. O altă biatlonistă din Norvegia, Tiril Eckhoff, a terminat cursa pe locul al treilea, în ciuda unui tur suplimentar de 150 de metri după ce a ratat o ţintă în poligon. Finlandeza Kaisa Makarainen, locul 7 în cursa de sprint, rămâne lider în clasamentul general al Cupei Mondiale. La start s-au aflat şi trei reprezentante ale României. Eva Tofalvi s-a clasat pe locul 39, Luminiţa Pişcoran a ocupat locul 83, iar Reka Ferencz a fost a 95-a, ultima în clasament.

Kaitlyn Farrington, campioană olimpică la half-pipe, se retrage la 25 de ani

Sportiva americană Kaitlyn Farrington, campioană olimpică la half-pipe, anul trecut, la Soci, a fost nevoită să se retragă din activitate la vârsta de numai 25 de ani, din cauza unei patologii degenerative a coloanei vertebrale. „Ultimele luni au fost foarte dificile, am consultat mai mulţi specialişti care mi-au confirmat că am o stenoză de canal vertebral. M-am născut cu această boală şi nu am ştiut de ea până când am căzut, recent, în Austria. Mi-a trebuit mai mult timp să accept diagnosticul şi faptul că trebuie să mă retrag”, a scris sportiva pe contul său de Instagram. Farrington a explicat că diagnosticul a fost stabilit în octombrie, după ce a căzut la o şedinţă foto în Austria. După căzătură, ea a rămas paralizată timp de două minute, de la gât până la picioare, iar la revenirea în SUA a consultat un specialist care i-a descoperit stenoza. „Tot ceea ce s-a întâmplat în 2014 a fost o nebunie: la ultima mea competiţie am câştigat aurul olimpic. Am trecut de la cel mai frumos moment la această veste, care îmi va schimba complet viaţa”, a subliniat sportiva.